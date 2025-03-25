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"Утешение посреди ада": пронзительная история соседства кошек и бойцов ВС РФ

"Утешение посреди ада": пронзительная история соседства кошек и бойцов ВС РФ - 25.03.2025 Украина.ру

"Утешение посреди ада": пронзительная история соседства кошек и бойцов ВС РФ

В одном из немногих уцелевших домов в угледарском селе Никольское волонтеры федерального проекта помощи животным "Кошкин дом" нашли около 30 кошек и записку, которую оставили ушедшие на штурм Угледара бойцы ВС РФ с просьбой позаботиться о животных.

2025-03-25T16:11

2025-03-25T16:11

2025-03-25T16:22

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"Братишки!!! Здоров!!! Обращаемся к вам с просьбой большой. Мы, группа эвакуации 1 ДШР 155 бригады морской пехоты "Апекс", "Дядя" и "Дамир", основатели данного жилья - сердечно просим смотреть за нашими котами и кошками. Божии создания коты и кошки приучены к туалету на улице, они очень ласковые и красивые. Мы, как бы нам ни хотелось их забрать с собой, не сможем. Сегодня, 28 декабря 2023 года, мы покидаем этот подвал, который уберег нас от мин, дронов и снарядов. <...> Очень просим вас кормить и любить котов. Оставляем все, чем пользовались 3 месяца. Будем живы, не помрем!!! Береги себя и ближнего. Помни, братское сердце, тебя ждет дома семья. Победа будет за нами!!! Слава России!!! Ура!!!", - говорилось в записке.Эта история произошла еще в марте 2023 года, однако достоянием общественности стала только сейчас, когда журналисты "Российской газеты" нашли автора этой записки - бойца 40-й камчатской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным "Дамир".Военный рассказал, что в сентябре 2023-го был прикомандирован к десантно-штурмовой роте 155-й бригады, где вместе с двумя другими бойцами "Дядей" и "Апексом" работал в группе эвакуации, помогая выносить с поля боя раненых бойцов и оказывая им первую медицинскую помощь.За первый месяц работы группа сменила четыре подвала, но противник вычислял их и равнял строения с землей. А вот на последнем "адресе" бойцам удалось продержаться три месяца. "Дамир" рассказал, что когда они вошли в этот подвал, то увидели там большое количество бездомных, исхудавших от голода кошек. Эти животные, уверен боец, стали для его группы настоящими ангелами-хранителями: за последующие три месяца ни один снаряд не упал на новое пристанище.По соседству - у других бойцов - тоже был ангел-хранитель в виде беременной кошки, которая позже родила восьмерых котят. Двум из них дали позывные "Васяня" и "Масяня". На этом снимке "Дамир" и "Масяня":"В конце декабря 2023 года нам поступил приказ передислоцироваться в другое место. Когда я писал эту табличку, я плакал, понимая, что не вернусь больше туда. И коты наши тоже плакали, они все понимали и следили за нашими сборами глазами, полными слез. Они были для нас как малые дети, ласковые и добрые. А по улицам Никольского тогда еще вовсю гуляла смерть", - вспомнил боец.Забрать с собой военным удалось только "Масяню" и "Васяню". "Дядя" понял, что они самые маленькие и слабые и точно не выживут в стае. Какое-то время усатые меняли места дислокации вместе с хозяином, пока боец не погиб при выполнении боевой задачи. Исполняя волю своего павшего товарища, военные переправили животных в город Артем Приморского края, к родным "Дяди". Судьба оставшихся под Угледаром котов пока бойцам была неизвестна."После нас в село вошли бойцы из местной ДНР-вской бригады. Мы очень надеялись на то, что они позаботятся о питомцах. Мы же в доме даже генератор оставили. Кроме того, там неподалеку находится Николо-Васильевский женский монастырь, в подвалах которого от ВСУ во время боевых действий укрывались триста жителей окрестных деревень. Когда линия фронта сдвинулась, кто-то из них вернулся в свои жилища, оставшиеся целыми. И вот я сейчас узнаю, что наших котов забирают волонтеры - вы не представляете, какая это для нас радость и моральная поддержка! Апекс сейчас по ранению находится на реабилитации в пункте временной дислокации - обязательно ему сообщу, порадуется", - рассказал "Дамир"."Дамир" родом из Луганской области, работал на шахте. В 2014 году мужчина перевез родных в Казань для безопасности, а сам одним из первых он записался в добровольцы. Вскоре после начала спецоперации подписал контракт с 40-й бригадой морской пехоты.И действительно, животные часто становятся заложниками действий человека, проживая порой самые незавидные жизни Заплатили за смерть собаки: иностранных наемников-живодеров расстреляли своиПес отказался отходить от тела: ВСУ убили жительницу Белгорода, гулявшую с собакамиУкраинский кот стал заложником неожиданной мобилизации хозяина"Приблизиться нельзя - висит дрон": ВСУ атаковали конную фермуУкраинский прогресс Трампа, успехи ВС РФ и спасенный верблюд"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронт"Спасите Лукумчика": история украинца, мобилизованного вместе с собакой, получила продолжение

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новости, россия, угледар, дональд трамп, вооруженные силы украины, российская газета, кошка, животные, всу, вс рф, бойцы