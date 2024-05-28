https://ukraina.ru/20240528/1055336867.html

Лотерейный билет Зеленского. Швейцарский саммит как прелюдия к Третьей мировой

Лотерейный билет Зеленского. Швейцарский саммит как прелюдия к Третьей мировой - 28.05.2024 Украина.ру

Лотерейный билет Зеленского. Швейцарский саммит как прелюдия к Третьей мировой

Саммит мира имени Зеленского скукоживается. Количество стран, подтвердивших свое участие, сокращается на глазах, а ее представительский состав пока тянет на уровень министров и официальных делегаций

2024-05-28T18:36

2024-05-28T18:36

2024-05-28T18:36

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Повестка свелась к трем пунктам. Байден и Сунак заняты своим электоратом и выборами, им не до пиаровской конференции Украины. Зеленский отреагировал на отказ главного союзника поддержать Украину и назвал "не очень сильным" решение Байдена не ехать на саммит. Каковы перспективы конференции в Швейцарии и какие подвижки на самом деле происходят на мирном треке, анализировали эксперты в своих соцсетях.Сенатор Алексей ПушковНа т.н. "саммит мира" в Швейцарии было приглашено 160 государств - саммит задумывался как глобальный. Но, по последней информации, на него приедет менее половины от приглашенных - около 70 стран, причем большая часть направляет на него лишь наблюдателей невысокого ранга.На сегодня известно, что саммите не будет ни Байдена, ни Си Цзиньпина, ни президента Бразилии Лулы. Это означает, что затея с принятием общей платформы по решению кризиса, которая объединила бы Глобальный Запад и Глобальный Юг, в Швейцарии принята не будет. С точки зрения изначального замысла - собрать руководителей 160 ведущих и значимых стран мира - это уже фиаско. Оно означает, что более половина приглашенных не разделяет подхода Запада к решению украинского кризиса и считает его нереалистичным, а сам саммит - бессмысленным. Более того, другая часть стран, посылающая наблюдателей, как Бразилия, намерена лишь следить за ходом событий, не принимая активного участия в работе саммита.Украинский военный Александр РужанскийСаммит мира – очередной прокол Зеленского. Вопрос только в одном – сознательный или от бестолковости недопрезидента?Цитата: "Зеленский уже озвучил, что на саммите в Швейцарии будут обсуждаться только три направления из десяти, зафиксированных в "Формуле мира": радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, освобождение пленных и депортированных лиц. Более "сложные" темы (в частности, вывод российских войск и прекращение боевых действий, восстановление территориальной целостности) решено отложить на будущее.Вот и все. Раскрученный властью мировой саммит, как разрушающий Россию и заставивший ее пойти на условия Украины, оказался громким пуком в бездну. О прекращении боевых действий и выводе московитов из оккупированных благодаря Зеленскому и К° украинских земель уже никто ничего не говорит...Украинский блогер Сергей КлимовскийЗеленский обязан купить в Швейцарии лотерейный билет. Саммит мира в Швейцарии 15-16 июня станет оценкой работы, начатой осенью 2022 г. Андреем Ермаком с Андерсом Расмуссеном, к которым позднее присоединился Майкл Макфол как представитель Джозефа Байдена по разработке санкций для РФ. Тем самым саммит будет и персональным тестом для Владимира Зеленского по войне и внешней политике. Но на Украине даже члены клуба “95 квартал” вряд ли уже ждут от Зеленского каких-то прорывных идей и действий, в том числе и на саммите. Особенно на фоне публикации 23 мая в “Блумберг”, что Байден, возможно, не прилетит в Швейцарию с саммита “Семёрки” в Италии, который закончится утром 15 июня....Тем не менее, возможность для прорыва есть. Ею может стать просьба Зеленского к участникам саммита направить в Украину свои военные контингенты для оказания помощи в отражении агрессии.Отчасти на это намекнула 22 мая “Политико”. Газета предположила, Зеленский, находясь 6 июня на юбилее высадки в Нормандии, а затем на саммите “Семёрки”, будет иметь возможность поговорить с Джо Байденом и Риши Сунаком о том, чтобы США и Великобритания сбивали ракеты (россиян) над Украиной столь же эффективно, как они сделали во время иранской атаки на Израиль. Предположение “Политико” не лишено основания, так как Зеленский после этой атаки задал риторический вопрос, почему Великобритания и США не делают это на Украине. Увы, Зеленский никак не решится купить лотерейный билет. .. Вместо этого Зеленский почему-то уверен, что армия Украины может в одиночку разбить армию РФ, плюс её наёмников из Индии, Непала, Шри-Ланки, Кубы и Африки, если поставки оружия из США будут стабильными, и дойти если не до Амура, то до Москвы точно. Особенно, если впереди будет бежать Безуглая и раздавать “ценные указания” командирам. ... На чём строится эта убеждённость Зеленского – непонятно. Особенно после того, как в период увольнения Залужного в соцсетях Украины изрекли – маленькая советская армия не может победить большую советскую армию. ... В оправдание Зеленского, конечно, можно сослаться на объективные обстоятельства, на цинизм мира и ещё на что. Например, что Индия покупает у РФ большие объёмы нефти, чем помогает той вести войну. Но надо учесть, что в 2023 г. Украина сама купила у Индии на 900 млн. долларов нефти и нефтепродуктов. Наша военная техника ездит на их горючке, как это было в 2014-2019 годах и позже, а РФ не знает, что делать с рупиями, и вербует за них наёмников без согласия правительств Индии, Шри-Ланки и Непала, начавших из-за этого криминальные расследования.Будем надеяться, что циничный мир и объективные обстоятельства, наконец, заставят Зеленского купить в Швейцарии лотерейный билет и попросить саммит направить войска на помощь Украине. Если не попросит, то пусть лучше остаётся послом в Швейцарии.Публицист Алексей БобровскийАмериканские пропагандистские агентства, в частности Bloomberg, пишут, что якобы осенью в Саудовской Аравии может пройти встреча, в которой примут участие представители России и ЕС. Понятно, ссылаются на "источники". И понятно, что это альтернатива тупейшей встрече в Швейцарии, на которую даже дед на батарейках не поедет. А суть заключается в том, что запад уже полгода пытается торговаться с Россией на предмет, как говорят в народе: "разойтись краями" в рамках украинского кризиса.Как и о чем можно договариваться без России и США, представители 80 стран, которых заставили ехать в Швейцарию, и сами не знают. Однако, "я полагаю, что торг здесь неуместен", сказал бы Киса Воробьянинов, но мы так не скажем, а просто отметим, это он и есть - торг. ...С момента начала этого торга США практически переложили экономическую ответственность за украинский фронт на ЕС. Подтверждение тому - другая новость дня. Несмотря на отсутствие консенсуса, Баба-яга, как всегда была против (Орбан), но власти ЕС все-таки украдут наши доходы от ЗВР и передадут их Киеву. Правда бесстрашный Орбан опять наложил вето на прямое выделение денег режиму Зеленского. ... Венгрия заблокировала 41% документов ЕС по Украине. Будапешт тоже намерен терпеть. Терпеть как минимум до осени. До выборов в США. И это второй большой страх Европы - возможный приход Трампа.Кстати, не только Европы. Возвращение Трампа в Белый дом усугубит растущий дефицит бюджета США. Так считает и "король облигаций", крупный инвестор, бывший управляющий облигационного фонда Pimco, Билл Гросс, о чем он и заявил в интервью FT. Программы Трампа предусматривают дальнейшее снижение налогов и увеличение расходов. "Избрание Трампа было бы более разрушительным". С ним согласны и другие инвесторы. Но парадокс в том, что наибольшие убытки и при таком раскладе потерпит Европа. В случае проблем с долгом США инвесторы побегут прежде всего с рынка ЕС. А на фоне воровства наших активов, спастись банковскому и долговому рынкам Европы будет проблематично. Ждем.И третья важная новость дня, тоже вполне ожидаема. Моссад стоит за гибелью президента Ирана Раиси, заявил независимый журналист Ричард Сильверстайн со ссылкой на источник в израильских службах безопасности. Это, кстати, не означает, что Иран немедленно ответит, но если информация верна, то спустить историю на тормозах для Ирана будет означать потерю лица. Вероятность возникновения полноценного конфликта на Ближнем Востоке растет с каждым днем.Добавим в эту картину мира снова растущее напряжение вокруг Тайваня. Конгрессмены из США опять туда полетели и пообещали снова много оружия.Так что концепция трех региональных конфликтов вполне реализуема. Три региональных конфликта заменят одну мировую войну и окончательно оформят фрагментацию глобальной экономики, подорвав внешнеэкономические планы Китая. К чему и стремятся США.Это частично позволит облегчить проблему долга, усилит бегство капитала из Европы в США и помешает развивающимся странам перехватить ведущую роль в мировой геополитике. Вот и весь план. Отсюда наши задачи видятся простыми: ⁃ терпеть и не договариваться с ними ни о чем (ждать их фазы депрессии и принятия) ⁃ Оптимизировать расходы, вырабатывать геополитическую стратегию ⁃ Еще теснее смыкать ряды с Китаем, Ираном и другими членами БРИКС-10.Большая трансформация мира в самом разгаре. Торг здесь точно неуместен! Командовать парадом должны мы)Политтехнолог Алексей ЧеснаковНАТО вязнет на Украине. В конфликте на Украине все отчетливее прослеживается приближение новой развилки, суть которой заключается в том, переходить ли проукраинской коалиции к очередному витку эскалации за счет поддержки проигрывающего Киева. Наиболее вероятными на данный момент являются три действия, которые могут быть реализованы в разных комбинациях:- Снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия для ударов по территории РФ (высокий риск). Украина давно просит об этом, но именно в последнее время западные лидеры начали посылать странные сигналы по этой теме. Началось все с аморфного комментария Э.Блинкена в рамках срочного визита в Киев, где он заявил, что Украина сама определяет свои цели. Затем к теме подключились Й.Столтенберг, Ж.Боррель и многие другие. Анализ западных СМИ доказывает определяющую роль НАТО в этом вопросе. - Полномасштабная переброска военных контингентов отдельных стран НАТО на Украину (средний риск).Уже вчера А.Сырский подписал документы, согласно которым французские военные инструкторы смогут законно находиться и работать в учебных центрах на территории страны. О готовности направлять своих военных на Запад Украины сообщали прибалтийские страны. Руководство НАТО всячески подчеркивает, что общей операции Альянса на Украине быть не может, что это отдельные страны принимают соответствующие решения. Тем не менее это потенциально следующий виток эскалации. - Закрытие неба над Украиной силами стран НАТО (низкий риск). Об этом власти Украины также просили с начала СВО, однако в последнее время давление значительно усилилось. Вероятно, об этом Зеленский будет просить лидеров стран НАТО на мероприятиях во Франции, посвященных годовщине высадки союзников в Нормандии. Нахождение инструкторов стран НАТО на Западе страны опасно, но не подразумевает прямого столкновения. Удары же по российским крылатым ракетам – это еще более радикальный шаг, на который пока публично не готовы пойти даже "ястребы" из числа проукраинской коалиции. Летом пройдут так называемый мирный саммит в Швейцарии и саммит НАТО в США. Вокруг этих событий будет много акцентов и сигналов. Понаблюдаем.

https://ukraina.ru/20240528/1055333500.html

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