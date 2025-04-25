"Херсон не будет играть большой роли": эксперт о том, почему сначала войскам нужно идти на Запорожье
20:00 25.04.2025 (обновлено: 22:19 25.04.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" ЦВО на Покровском направлении
В Харьковской области российские войска продвинулись уже почти 20 километров. Это вполне приемлемо, но необходимы операции по взятию Липцев и Волчанска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
Если говорить о вероятных планах на летнюю кампанию, то главный фокус внимания сейчас — это Запорожская область, где противник попытался почти полностью повторить "линию Суровикина", рассказал эксперт.
При этом если будет решаться вопрос с Запорожьем, в этом случае Херсон можно будет рассматривать как цель летней кампании, указал собеседник издания.
Поэтому Херсон не будет играть большой роли, здесь очень сложная география, трудно сосредоточить большие силы и средства. Местность заболоченная, очень много водных артерий, которые затрудняют скрытное продвижение, уточнил политолог.
"И если что-то начинать в Херсоне, то в тылу остается Запорожье, из которого по рокадам легко будет перебросить резервы и ударить в тыл. Поэтому будет правильнее все-таки идти на Запорожье и выходить на правый берег, чтобы дальше двигаться по степям", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ" на сайте Украина.ру.
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