https://ukraina.ru/20250425/kherson-ne-budet-igrat-bolshoy-roli-ekspert-o-tom-pochemu-snachala-nuzhno-reshit-vopros-s-zaporozhem-1062763597.html

"Херсон не будет играть большой роли": эксперт о том, почему сначала войскам нужно идти на Запорожье

"Херсон не будет играть большой роли": эксперт о том, почему сначала войскам нужно идти на Запорожье - 25.04.2025 Украина.ру

"Херсон не будет играть большой роли": эксперт о том, почему сначала войскам нужно идти на Запорожье

В Харьковской области российские войска продвинулись уже почти 20 километров. Это вполне приемлемо, но необходимы операции по взятию Липцев и Волчанска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов

2025-04-25T20:00

2025-04-25T20:00

2025-04-25T22:19

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Если говорить о вероятных планах на летнюю кампанию, то главный фокус внимания сейчас — это Запорожская область, где противник попытался почти полностью повторить "линию Суровикина", рассказал эксперт.При этом если будет решаться вопрос с Запорожьем, в этом случае Херсон можно будет рассматривать как цель летней кампании, указал собеседник издания."Если взглянуть на карту, тогда Херсон будет зажат между нашей территорией и наступающими со стороны Запорожья войсками. Это будет поход на юго-восток. В таком случае противник может отойти из Херсона и будет выстраивать укрепрайоны по Южному Бугу, чтобы удержать Николаев", — подчеркнул Самойлов.По его мнению, на этом направлении будет идти долгая борьба, ВСУ будут привлекать Херсонскую группировку для сдерживания наступления ВС РФ на Николаев и Одессу.Поэтому Херсон не будет играть большой роли, здесь очень сложная география, трудно сосредоточить большие силы и средства. Местность заболоченная, очень много водных артерий, которые затрудняют скрытное продвижение, уточнил политолог."И если что-то начинать в Херсоне, то в тылу остается Запорожье, из которого по рокадам легко будет перебросить резервы и ударить в тыл. Поэтому будет правильнее все-таки идти на Запорожье и выходить на правый берег, чтобы дальше двигаться по степям", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250424/glavnyy-udar--na-izyum-alekhin-o-tom-kak-perekryv-dva-napravleniya-rossiya-zastavit-vsu-igrat-bez-tyla-1062729036.html

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новости, запорожье, херсон, россия, алексей самойлов, вс рф, николаев, волчанск, сво, спецоперация, наступление, одесса, война