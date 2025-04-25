"Херсон не будет играть большой роли": эксперт о том, почему сначала войскам нужно идти на Запорожье - 25.04.2025 Украина.ру
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"Херсон не будет играть большой роли": эксперт о том, почему сначала войскам нужно идти на Запорожье
"Херсон не будет играть большой роли": эксперт о том, почему сначала войскам нужно идти на Запорожье - 25.04.2025 Украина.ру
"Херсон не будет играть большой роли": эксперт о том, почему сначала войскам нужно идти на Запорожье
В Харьковской области российские войска продвинулись уже почти 20 километров. Это вполне приемлемо, но необходимы операции по взятию Липцев и Волчанска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-04-25T20:00
2025-04-25T22:19
новости
запорожье
херсон
россия
алексей самойлов
вс рф
николаев
волчанск
сво
спецоперация
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Если говорить о вероятных планах на летнюю кампанию, то главный фокус внимания сейчас — это Запорожская область, где противник попытался почти полностью повторить "линию Суровикина", рассказал эксперт.При этом если будет решаться вопрос с Запорожьем, в этом случае Херсон можно будет рассматривать как цель летней кампании, указал собеседник издания."Если взглянуть на карту, тогда Херсон будет зажат между нашей территорией и наступающими со стороны Запорожья войсками. Это будет поход на юго-восток. В таком случае противник может отойти из Херсона и будет выстраивать укрепрайоны по Южному Бугу, чтобы удержать Николаев", — подчеркнул Самойлов.По его мнению, на этом направлении будет идти долгая борьба, ВСУ будут привлекать Херсонскую группировку для сдерживания наступления ВС РФ на Николаев и Одессу.Поэтому Херсон не будет играть большой роли, здесь очень сложная география, трудно сосредоточить большие силы и средства. Местность заболоченная, очень много водных артерий, которые затрудняют скрытное продвижение, уточнил политолог."И если что-то начинать в Херсоне, то в тылу остается Запорожье, из которого по рокадам легко будет перебросить резервы и ударить в тыл. Поэтому будет правильнее все-таки идти на Запорожье и выходить на правый берег, чтобы дальше двигаться по степям", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ" на сайте Украина.ру.
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запорожье
херсон
россия
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новости, запорожье, херсон, россия, алексей самойлов, вс рф, николаев, волчанск, сво, спецоперация, наступление, одесса, война
Новости, Запорожье, Херсон, Россия, Алексей Самойлов, ВС РФ, Николаев, Волчанск, СВО, Спецоперация, наступление, Одесса, война

"Херсон не будет играть большой роли": эксперт о том, почему сначала войскам нужно идти на Запорожье

20:00 25.04.2025 (обновлено: 22:19 25.04.2025)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Харьковской области российские войска продвинулись уже почти 20 километров. Это вполне приемлемо, но необходимы операции по взятию Липцев и Волчанска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
Если говорить о вероятных планах на летнюю кампанию, то главный фокус внимания сейчас — это Запорожская область, где противник попытался почти полностью повторить "линию Суровикина", рассказал эксперт.
При этом если будет решаться вопрос с Запорожьем, в этом случае Херсон можно будет рассматривать как цель летней кампании, указал собеседник издания.
"Если взглянуть на карту, тогда Херсон будет зажат между нашей территорией и наступающими со стороны Запорожья войсками. Это будет поход на юго-восток. В таком случае противник может отойти из Херсона и будет выстраивать укрепрайоны по Южному Бугу, чтобы удержать Николаев", — подчеркнул Самойлов.
По его мнению, на этом направлении будет идти долгая борьба, ВСУ будут привлекать Херсонскую группировку для сдерживания наступления ВС РФ на Николаев и Одессу.
Поэтому Херсон не будет играть большой роли, здесь очень сложная география, трудно сосредоточить большие силы и средства. Местность заболоченная, очень много водных артерий, которые затрудняют скрытное продвижение, уточнил политолог.
"И если что-то начинать в Херсоне, то в тылу остается Запорожье, из которого по рокадам легко будет перебросить резервы и ударить в тыл. Поэтому будет правильнее все-таки идти на Запорожье и выходить на правый берег, чтобы дальше двигаться по степям", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ" на сайте Украина.ру.
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