Европейцы поняли, что не готовы воевать с Россией, но могут "исподтишка поддерживать Украину" — эксперт
20:15 25.04.2025 (обновлено: 21:42 25.04.2025)
Весной 2025 года стороны ближе всего (после переговоров в Стамбуле в 2022 году) подошли к мирной сделке по Украине. И как в Стамбуле, сейчас остаются высочайшие риски выхода из этой сделки, ее срыва, обмана в рамках этой сделки и так далее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По состоянию на весну 2025 года ни у одной из сторон в основе переговоров не лежит конкретное стремление "к миру как к отсутствию войны". Потому что в подходе к этой сделке у всех есть свои собственные аргументы, считает журналист.
"Это верно и для России, которая имеет право считать, что она владеет инициативой на фронтах и может настаивать на ситуации, при которой война не вернется к ее границам в перспективе, и она не будет обманута партнерами ни американскими, ни западными", — подчеркнул Скоробогатый.
Это касается и европейцев, которые поняли, что все вместе они не готовы воевать с Россией, но способны "исподтишка поддерживать украинцев до последнего солдата", отметил журналист.
Также это относится к американцам, которые хотят не просто выйти из этого конфликта как "победители-переговорщики", но остаться операторами этого кризиса, указал Скоробогатый.
"Этот формат предусматривает присутствие американских политиков на Украине и американского капитала. И заморозку линии фронта, что подразумевает вялотекущий вечный конфликт, который позволяет включать разный уровень его оперирования от поддержки военных действий до перехода в миротворчество", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.
Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.
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