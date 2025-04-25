Европейцы поняли, что не готовы воевать с Россией, но могут "исподтишка поддерживать Украину" — эксперт - 25.04.2025 Украина.ру
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Европейцы поняли, что не готовы воевать с Россией, но могут "исподтишка поддерживать Украину" — эксперт
Европейцы поняли, что не готовы воевать с Россией, но могут "исподтишка поддерживать Украину" — эксперт - 25.04.2025 Украина.ру
Европейцы поняли, что не готовы воевать с Россией, но могут "исподтишка поддерживать Украину" — эксперт
Весной 2025 года стороны ближе всего (после переговоров в Стамбуле в 2022 году) подошли к мирной сделке по Украине. И как в Стамбуле, сейчас остаются высочайшие риски выхода из этой сделки, ее срыва, обмана в рамках этой сделки и так далее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-04-25T20:15
2025-04-25T21:42
новости
россия
украина
сша
пётр скоробогатый
сво
война
переговоры
заморозка
европа
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По состоянию на весну 2025 года ни у одной из сторон в основе переговоров не лежит конкретное стремление "к миру как к отсутствию войны". Потому что в подходе к этой сделке у всех есть свои собственные аргументы, считает журналист."Это верно и для России, которая имеет право считать, что она владеет инициативой на фронтах и может настаивать на ситуации, при которой война не вернется к ее границам в перспективе, и она не будет обманута партнерами ни американскими, ни западными", — подчеркнул Скоробогатый.Это касается и Украины, которая получила гарантии от Европы, что в случае отсутствия США она получит и деньги, и вооружение, добавил он.Это касается и европейцев, которые поняли, что все вместе они не готовы воевать с Россией, но способны "исподтишка поддерживать украинцев до последнего солдата", отметил журналист.Также это относится к американцам, которые хотят не просто выйти из этого конфликта как "победители-переговорщики", но остаться операторами этого кризиса, указал Скоробогатый."Этот формат предусматривает присутствие американских политиков на Украине и американского капитала. И заморозку линии фронта, что подразумевает вялотекущий вечный конфликт, который позволяет включать разный уровень его оперирования от поддержки военных действий до перехода в миротворчество", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250424/istoricheskiy-mif-valeriy-bebik--sozdatel-alternativnoy-istorii-ukrainy--1062656572.html
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новости, россия, украина, сша, пётр скоробогатый, сво, война, переговоры, заморозка, европа, военная помощь
Новости, Россия, Украина, США, Пётр Скоробогатый, СВО, война, переговоры, заморозка, Европа, военная помощь

Европейцы поняли, что не готовы воевать с Россией, но могут "исподтишка поддерживать Украину" — эксперт

20:15 25.04.2025 (обновлено: 21:42 25.04.2025)
 
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
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Весной 2025 года стороны ближе всего (после переговоров в Стамбуле в 2022 году) подошли к мирной сделке по Украине. И как в Стамбуле, сейчас остаются высочайшие риски выхода из этой сделки, ее срыва, обмана в рамках этой сделки и так далее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По состоянию на весну 2025 года ни у одной из сторон в основе переговоров не лежит конкретное стремление "к миру как к отсутствию войны". Потому что в подходе к этой сделке у всех есть свои собственные аргументы, считает журналист.
"Это верно и для России, которая имеет право считать, что она владеет инициативой на фронтах и может настаивать на ситуации, при которой война не вернется к ее границам в перспективе, и она не будет обманута партнерами ни американскими, ни западными", — подчеркнул Скоробогатый.
Это касается и Украины, которая получила гарантии от Европы, что в случае отсутствия США она получит и деньги, и вооружение, добавил он.
Это касается и европейцев, которые поняли, что все вместе они не готовы воевать с Россией, но способны "исподтишка поддерживать украинцев до последнего солдата", отметил журналист.
Также это относится к американцам, которые хотят не просто выйти из этого конфликта как "победители-переговорщики", но остаться операторами этого кризиса, указал Скоробогатый.
"Этот формат предусматривает присутствие американских политиков на Украине и американского капитала. И заморозку линии фронта, что подразумевает вялотекущий вечный конфликт, который позволяет включать разный уровень его оперирования от поддержки военных действий до перехода в миротворчество", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.
Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.
Валерий Бебик - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Историческая мифология: Валерий Бебик – создатель альтернативной истории Украины Бебик – один из любимых сказочных персонажей российских СМИ. Ну откуда ещё, кроме как из "трудов" этого "учёного" можно узнать, что Галилея – это другое название Галичины, а Иисус Христос был, соответственно, украинцем? Есть повод посмеяться над глупыми украинцами! Если бы Бебика не было, его пришлось бы придумать, но это не было бы так убедительно
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