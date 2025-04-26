https://ukraina.ru/20250426/seychas-u-vs-rf-podgotovka-k-ekzamenu-poletaev-o-gryaduschem-nastuplenii-1062757327.html

Сейчас у ВС РФ “подготовка к экзамену”: Полетаев о грядущем наступлении

Сейчас у ВС РФ “подготовка к экзамену”: Полетаев о грядущем наступлении - 26.04.2025 Украина.ру

Сейчас у ВС РФ “подготовка к экзамену”: Полетаев о грядущем наступлении

Армия России сейчас не ждет окончания переговоров — она готовится. Этот процесс можно сравнить с подготовкой к экзамену. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2025-04-26T07:30

2025-04-26T07:30

2025-04-26T07:30

новости

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062592760_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14c8eb3a701434865bf0725c0f13c3a2.jpg

По его словам, ВС РФ сейчас не “рвутся с поводка”, как утверждает ряд экспертов, они находится на подготовительной стадии.Он уточнил, что Украина также имеет некоторую подготовку к летней кампании: она окапывается, собирает ресурсы, использует эту оперативную паузу в своих целях. Но ресурсов у Киева в целом меньше, чем у России, подчеркнул Полетаев.“И чем дольше тянется время, тем сильнее нарастает этот разрыв в нашу пользу. <...> Возвращаясь к главной теме. Политическая конструкция, когда [президент США Дональд] Трамп пытается примирить непримиримых, долго не продержится. Все идет к тому, что придется воевать”, — резюмировал эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру на тему летней кампании рассуждал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов. По его словам, главный фокус внимания для ВС РФ на ближайшие месяцы — это Запорожская область“И нам необходимо конституционно закрепленную нашу территорию забирать. Кроме того, это же выход на правый берег. Только в Запорожье четыре моста через Днепр. Тогда вполне реальной становится угроза переправки больших сил на правый берег и выход в Николаевскую и Одесскую губернии”, — пояснил Самойлов.Подробнее о развитии успехов ВС РФ на других направлениях в ходе летней кампании — в интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250425/finishnaya-pryamaya-vs-rf-zavershayut-zachistku-kurskogo-sela-gornal-1062748419.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, вс рф