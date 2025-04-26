Сейчас у ВС РФ “подготовка к экзамену”: Полетаев о грядущем наступлении - 26.04.2025 Украина.ру
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Сейчас у ВС РФ “подготовка к экзамену”: Полетаев о грядущем наступлении
Сейчас у ВС РФ “подготовка к экзамену”: Полетаев о грядущем наступлении - 26.04.2025 Украина.ру
Сейчас у ВС РФ “подготовка к экзамену”: Полетаев о грядущем наступлении
Армия России сейчас не ждет окончания переговоров — она готовится. Этот процесс можно сравнить с подготовкой к экзамену. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2025-04-26T07:30
2025-04-26T07:30
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По его словам, ВС РФ сейчас не “рвутся с поводка”, как утверждает ряд экспертов, они находится на подготовительной стадии.Он уточнил, что Украина также имеет некоторую подготовку к летней кампании: она окапывается, собирает ресурсы, использует эту оперативную паузу в своих целях. Но ресурсов у Киева в целом меньше, чем у России, подчеркнул Полетаев.“И чем дольше тянется время, тем сильнее нарастает этот разрыв в нашу пользу. &lt;...&gt; Возвращаясь к главной теме. Политическая конструкция, когда [президент США Дональд] Трамп пытается примирить непримиримых, долго не продержится. Все идет к тому, что придется воевать”, — резюмировал эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру на тему летней кампании рассуждал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов. По его словам, главный фокус внимания для ВС РФ на ближайшие месяцы — это Запорожская область“И нам необходимо конституционно закрепленную нашу территорию забирать. Кроме того, это же выход на правый берег. Только в Запорожье четыре моста через Днепр. Тогда вполне реальной становится угроза переправки больших сил на правый берег и выход в Николаевскую и Одесскую губернии”, — пояснил Самойлов.Подробнее о развитии успехов ВС РФ на других направлениях в ходе летней кампании — в интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250425/finishnaya-pryamaya-vs-rf-zavershayut-zachistku-kurskogo-sela-gornal-1062748419.html
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Новости, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Сейчас у ВС РФ “подготовка к экзамену”: Полетаев о грядущем наступлении

07:30 26.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Армия России сейчас не ждет окончания переговоров — она готовится. Этот процесс можно сравнить с подготовкой к экзамену. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
По его словам, ВС РФ сейчас не “рвутся с поводка”, как утверждает ряд экспертов, они находится на подготовительной стадии.
“Да, во время подготовки к экзамену можно перегореть, но армия – это система, а система перегореть не может. Наоборот, чем больше у нее времени на подготовку, на отладку — тем лучше. Иногда оперативная пауза может выйти боком. Но не потому, что кто-то перегорает, а потому что противник может готовиться быстрее и лучше”, — отметил собеседник издания.
Он уточнил, что Украина также имеет некоторую подготовку к летней кампании: она окапывается, собирает ресурсы, использует эту оперативную паузу в своих целях. Но ресурсов у Киева в целом меньше, чем у России, подчеркнул Полетаев.
“И чем дольше тянется время, тем сильнее нарастает этот разрыв в нашу пользу. <...> Возвращаясь к главной теме. Политическая конструкция, когда [президент США Дональд] Трамп пытается примирить непримиримых, долго не продержится. Все идет к тому, что придется воевать”, — резюмировал эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру на тему летней кампании рассуждал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов. По его словам, главный фокус внимания для ВС РФ на ближайшие месяцы — это Запорожская область
“И нам необходимо конституционно закрепленную нашу территорию забирать. Кроме того, это же выход на правый берег. Только в Запорожье четыре моста через Днепр. Тогда вполне реальной становится угроза переправки больших сил на правый берег и выход в Николаевскую и Одесскую губернии”, — пояснил Самойлов.
Подробнее о развитии успехов ВС РФ на других направлениях в ходе летней кампании — в интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева.
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Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном читайте на сайте Украина.ру.
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