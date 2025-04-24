https://ukraina.ru/20250424/viktor-petrenko-v-2014-godu-bolshinstvo-donetskikh-zhurnalistov-peremetnulos-k-vragu-i-lishilos-deneg-1062722255.html

Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег

Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег - 24.04.2025 Украина.ру

Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег

Председатель Союза журналистов России в ДНР, директор дирекции "Первого Республиканского Канала ДНР" Виктор Петренко рассказал изданию Украина.ру о ситуации с донецкими СМИ и о том, почему значительная часть донецких журналистов перешла на сторону Украины. Правда, треть потом вернулась

2025-04-24T13:08

2025-04-24T13:08

2025-04-24T13:08

интервью

виктор петренко

александр чаленко

днр

русская весна

елена никитина

мариуполь

донецкая народная республика

украина

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/18/1062722136_0:8:543:313_1920x0_80_0_0_68405549cd687695ec73d0673a503cb9.jpg

- Виктор, ты донецкий журналист. Знаешь ситуацию с донецкой журналистикой до 2014 года и после. Почему часть донецких журналистов, которые были русскоязычны, перешла на сторону Украины?- Во-первых, все СМИ принадлежали олигархам и продвигали в свое время тему выборов Януковича. Естественно, поддерживали ту сторону, которая выгодна именно их работодателям. То есть, прежде всего, Ринату Ахметову. Поэтому, когда случился у нас киевский госпереворот, журналисты заняли проолигархическую и замайданную позицию. Хотя многие были против, но вслух это не говорили.Мы к ним во время Русской весны приходили и говорили: давайте, вы хотя бы показывайте позицию с двух сторон, мы не требуем, чтобы вы показывали только пророссийскую точку зрения. Покажите обе стороны, чтобы люди сами разобрались в том, что происходит.Многие донецкие журналисты уехали за зарплатами вслед за своими работодателями. Сначала в Днепропетровск, потом в Киев. Это телеканалы "Украина" и "Донбасс". Газеты все уехали, только газета "Донецкий кряж" была за ДНР. Потом мы с Катей Михайловой, которая вышла из этой газеты, вели на "Первом Республиканском" телеканале прямоэфирный проект "Лица Республики". В нем мы показывали новые лица, которые стали во главе ДНР, их позицию, их мнение.Увы, большинство донецких журналистов в 2014 году попросту уехало. Приведу пример "27 канала". Это государственный проукраинский ТВ канал, на котором трудилось где-то 260 человек. Когда мы ввели внешнее управление, из редакционного состава, который был большим - более 90 человек - на тот момент осталось только четыре журналиста. Две девочки из новостей, Алевтина Михайловна Ворожцова, программный редактор с большим опытом, и Лариса Шаповалова, ведущая программы "Погода". Последняя возглавила новости. Мы тогда запустили программу "Информбюро" на "Первом Республиканском" (телеканал начал вещание 4 мая, являясь первым государственным предприятием Донецкой Народной Республики – прим).- А куда же они все переехали?- Они просто затихарились, встречались еще какое-то время с бывшим директором Олегом Джолосом в парке Щербакова и мечтали о том, как они вернут себе власть над СМИ и будут производить проукраинские новости.Нам их мечты были смешны, потому что в Славянске уже шли бои. Мы своих ребят посылали туда, получить прямые свидетельства того, что там происходит. Это Сергей и Паша Чуприна, Сергей Макаренко, который сейчас работает на "Соловьев LIVE" и на многих других телеканалах.А Паша Чуприна был оператором нашего Моторолы. Все съемки, которые вы видели на передовой и в аэропорту, это всё наш Паша.Мы сразу из-за дефицита кадров стали подтягивать молодежь, буквально обучали на примерах. Они втянулись и сегодня руководят нашими СМИ. Приведу пример: Влад Евтушенко, который защищал "Трёшку" (опорная база ополченцев из "Спарты" и "Сомали" - прим.) возле Иверского монастыря. Он из "Сути времени" Кургиняна. Был контужен, очень сильно ранен, очнулся уже в Петербурге на операционном столе. Сейчас возглавляет газету "Макеевский рабочий". Это человек, который с автоматом в руках защищал нашу землю.- Получается, что большинство донецких журналистов перешло на сторону врага. А где они все сейчас? Что известно об этом?- Со многими мы на тот момент поддерживали связь. Пока они были в Днепропетровске, то интересовались своими перспективами, если вернутся обратно, да и вообще просились в Донецк. Даже один журналист, который на тот момент работал в Киеве, искал возможность, как можно быстрее вернуться сюда.- А многие возвратились, не помнишь?- Где-то треть точно вернулась. Некоторые тележурналисты вернулись сразу после Днепропетровска. А те, которые там остались, создали практически новый украинский телеканал - "Мариуполь 24", когда город уже был полностью под оккупацией "Азова"*.Мы им, мариупольцам, просто говорили в открытую: ребята, будете бежать дальше. Так это и произошло. Директор этого мариупольского телеканала Коля Осыченко работает сейчас в Киеве, а они все работают на НКО. Сейчас Трамп, правда, им все эти лазейки закрывает.Иногда по долгу службы захожу на украинские телеграм каналы - читаю жалобы и бывших донецких журналистов, и украинских. Они там постоянно жалуются, что им не хватает финансирования и притесняют.Даже те журналисты, что работали на Колю Осыченко, на "Мариуполь 24", писали, что он вроде бы был нормальным человеком, а сейчас просто скурвился.- Много погибших среди донецких журналистов?- Увы. Очень жаль, что есть ребята, которые не дожили до сегодняшнего дня. За эти 11 лет войны у нас погибло 17 журналистов.- Когда наши освободили Мариуполь, много там было журналистов? Если они там были, то перешли они на нашу сторону или тоже свалили на Украину?- Хочу сразу сказать, что те ребята, которые остались - это отличные журналисты. Они сразу влились в коллектив нового телепроекта, сохранили оборудование, которое помогло там запуститься. Это примерно 15 местных тележурналистов.Мариуполь дали в управление Сергею Пеляницыну. Его команда наше резервное телеоборудование с нашими техниками и инженерами перевезли в этот город. Но в основном новости стали давать именно местные мариупольские журналисты.Наши же журналисты, которые работали здесь на телеканалах, на "Юнионе", на "Оплот ТВ", на "Первом Республиканском", поехали, особенно "Юнион", работать в Херсон и Запорожье, где надо было создавать наше телевещание. Наши ребята, не скажу точно, порядка девяти-десяти человек получили за это благодарности от Владимира Путина.Спасибо Александру Малькевичу, который взял свою питерскую команду и быстро сделал херсонское телевидение. Владимир Абдулаев, который руководил нашим телеканалом "Оплот ТВ", создавал запорожское телевидение. Вове "везет": он что в Донецке, что в Мелитополе попадал под обстрелы.- Кстати, а как погибли те 17 журналистов, о которых ты говорил?- Некоторые были мобилизованы, некоторые пошли добровольцами. Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой, знаменитый краевед Анатолий Жаров – под Мариуполем. Саша Мартемьянов недавно погиб на трассе Горловка – Ясиноватая.- Ты возглавляешь Союз журналистов России в ДНР. Сколько у тебя их в союзе?- Сейчас 151 человек.- А сколько у тебя "неохваченных"? Сколько вообще журналистов ты ждешь в свой Союз?- Мы сейчас все влились в "Республиканский медиахолдинг". В нем, в правлении, состоят и Николай Черкашин (его глава – прим.), и Елена Никитина (советник главы ДНР, первый министр информации ДНР (2014-2017) – прим.). Многие нам звонят и говорят: можно мы вступим в твой Союз. Не в мой, естественно, а в наш - Донецкой Народной Республики. Мы ждем этих ребят, и, естественно, своих тоже подтягиваем. Думаю, мы где-то выйдем года через два, наверное, за 500 журналистов.- Ты гендиректор Первого Республиканского телеканала. Что из себя сегодня представляет донецкое телевидение? Сколько у вас телеканалов, сколько работают людей, в чем сложность, хватает ли тебе кадров или дефицит?- Донецкое телевидение – это профессиональное телевидение, очень высокого уровня, высокого качества. Те кадры, которые умели работать на телеэкране, остались в 2014 году в небольшом количестве, но они потом возглавили наши телеканалы и подтягивали уже дальше тех специалистов, которые нужны были для профессиональной деятельности.Мы планку не снижали. Нам сразу же была поставлена задача министром Еленой Никитиной: подтягивать новые кадры и обучать. На сегодняшний момент из-за проблемы нехватки кадров в прошлые годы мы приняли решение, а наше руководство поддержало нас, два донецких телеканала объединить в один: "Первый Республиканский" и телеканал "Юнион" под брендом "Первого Республиканского".А холдинг возглавили как раз те ребята, которые руководили на телеканале "Юнион".Так что у нас есть в Донецке два телеканала – "Первый Республиканский" и "Оплот ТВ". Есть телевидение и в Горловке, и в Мариуполе. Сейчас последним подыскивают новое помещение, куда они переедут уже насовсем.Мы все обмениваемся материалами, работаем как одно целое именно в рамках "Республиканского медиахолдинга". У нас еще есть пять маленьких телеканалов.У нас, в ДНР, есть еще семь радиостанций. Но мы понимаем, что в этом деле перебор. Это много для республики, которую проезжаешь за два часа. Дорого стоит обслуживание передатчиков.- А как работают тележурналисты в Горловке, если там постоянно обстрелы и дроны?- Мы уже приспособились. Там есть офис, но если обстрелы, то журналисты рассредоточены и работают на специально оборудованных местах. Получают задание, у всех с собой камеры. Они выезжают в бронежилетах, если надо, и снимают. Вот так они работают под обстрелами.* запрещённая в РФ террористическая организацияСмотрите также интервью Александра Чаленко с советником Главы ДНР Вода, жильё и курорты: проблемы Донбасса и пути их решения - Никитина

https://ukraina.ru/20250417/elena-nikitina-kogda-poydut-poezda-na-moskvu-i-piter-mozhno-budet-skazat-dnr-stala-na-mirnye-relsy-1062562893.html

https://ukraina.ru/20250422/voda-zhil-i-kurorty-problemy-donbassa-i-puti-ikh-resheniya---nikitina-1062681507.html

днр

мариуполь

донецкая народная республика

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, виктор петренко, александр чаленко, днр, русская весна, елена никитина, мариуполь, донецкая народная республика, украина, украина.ру, спарта, "азов"