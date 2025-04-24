Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег - 24.04.2025 Украина.ру
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Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег
Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег - 24.04.2025 Украина.ру
Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег
Председатель Союза журналистов России в ДНР, директор дирекции "Первого Республиканского Канала ДНР" Виктор Петренко рассказал изданию Украина.ру о ситуации с донецкими СМИ и о том, почему значительная часть донецких журналистов перешла на сторону Украины. Правда, треть потом вернулась
2025-04-24T13:08
2025-04-24T13:08
интервью
виктор петренко
александр чаленко
днр
русская весна
елена никитина
мариуполь
донецкая народная республика
украина
украина.ру
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- Виктор, ты донецкий журналист. Знаешь ситуацию с донецкой журналистикой до 2014 года и после. Почему часть донецких журналистов, которые были русскоязычны, перешла на сторону Украины?- Во-первых, все СМИ принадлежали олигархам и продвигали в свое время тему выборов Януковича. Естественно, поддерживали ту сторону, которая выгодна именно их работодателям. То есть, прежде всего, Ринату Ахметову. Поэтому, когда случился у нас киевский госпереворот, журналисты заняли проолигархическую и замайданную позицию. Хотя многие были против, но вслух это не говорили.Мы к ним во время Русской весны приходили и говорили: давайте, вы хотя бы показывайте позицию с двух сторон, мы не требуем, чтобы вы показывали только пророссийскую точку зрения. Покажите обе стороны, чтобы люди сами разобрались в том, что происходит.Многие донецкие журналисты уехали за зарплатами вслед за своими работодателями. Сначала в Днепропетровск, потом в Киев. Это телеканалы "Украина" и "Донбасс". Газеты все уехали, только газета "Донецкий кряж" была за ДНР. Потом мы с Катей Михайловой, которая вышла из этой газеты, вели на "Первом Республиканском" телеканале прямоэфирный проект "Лица Республики". В нем мы показывали новые лица, которые стали во главе ДНР, их позицию, их мнение.Увы, большинство донецких журналистов в 2014 году попросту уехало. Приведу пример "27 канала". Это государственный проукраинский ТВ канал, на котором трудилось где-то 260 человек. Когда мы ввели внешнее управление, из редакционного состава, который был большим - более 90 человек - на тот момент осталось только четыре журналиста. Две девочки из новостей, Алевтина Михайловна Ворожцова, программный редактор с большим опытом, и Лариса Шаповалова, ведущая программы "Погода". Последняя возглавила новости. Мы тогда запустили программу "Информбюро" на "Первом Республиканском" (телеканал начал вещание 4 мая, являясь первым государственным предприятием Донецкой Народной Республики – прим).- А куда же они все переехали?- Они просто затихарились, встречались еще какое-то время с бывшим директором Олегом Джолосом в парке Щербакова и мечтали о том, как они вернут себе власть над СМИ и будут производить проукраинские новости.Нам их мечты были смешны, потому что в Славянске уже шли бои. Мы своих ребят посылали туда, получить прямые свидетельства того, что там происходит. Это Сергей и Паша Чуприна, Сергей Макаренко, который сейчас работает на "Соловьев LIVE" и на многих других телеканалах.А Паша Чуприна был оператором нашего Моторолы. Все съемки, которые вы видели на передовой и в аэропорту, это всё наш Паша.Мы сразу из-за дефицита кадров стали подтягивать молодежь, буквально обучали на примерах. Они втянулись и сегодня руководят нашими СМИ. Приведу пример: Влад Евтушенко, который защищал "Трёшку" (опорная база ополченцев из "Спарты" и "Сомали" - прим.) возле Иверского монастыря. Он из "Сути времени" Кургиняна. Был контужен, очень сильно ранен, очнулся уже в Петербурге на операционном столе. Сейчас возглавляет газету "Макеевский рабочий". Это человек, который с автоматом в руках защищал нашу землю.- Получается, что большинство донецких журналистов перешло на сторону врага. А где они все сейчас? Что известно об этом?- Со многими мы на тот момент поддерживали связь. Пока они были в Днепропетровске, то интересовались своими перспективами, если вернутся обратно, да и вообще просились в Донецк. Даже один журналист, который на тот момент работал в Киеве, искал возможность, как можно быстрее вернуться сюда.- А многие возвратились, не помнишь?- Где-то треть точно вернулась. Некоторые тележурналисты вернулись сразу после Днепропетровска. А те, которые там остались, создали практически новый украинский телеканал - "Мариуполь 24", когда город уже был полностью под оккупацией "Азова"*.Мы им, мариупольцам, просто говорили в открытую: ребята, будете бежать дальше. Так это и произошло. Директор этого мариупольского телеканала Коля Осыченко работает сейчас в Киеве, а они все работают на НКО. Сейчас Трамп, правда, им все эти лазейки закрывает.Иногда по долгу службы захожу на украинские телеграм каналы - читаю жалобы и бывших донецких журналистов, и украинских. Они там постоянно жалуются, что им не хватает финансирования и притесняют.Даже те журналисты, что работали на Колю Осыченко, на "Мариуполь 24", писали, что он вроде бы был нормальным человеком, а сейчас просто скурвился.- Много погибших среди донецких журналистов?- Увы. Очень жаль, что есть ребята, которые не дожили до сегодняшнего дня. За эти 11 лет войны у нас погибло 17 журналистов.- Когда наши освободили Мариуполь, много там было журналистов? Если они там были, то перешли они на нашу сторону или тоже свалили на Украину?- Хочу сразу сказать, что те ребята, которые остались - это отличные журналисты. Они сразу влились в коллектив нового телепроекта, сохранили оборудование, которое помогло там запуститься. Это примерно 15 местных тележурналистов.Мариуполь дали в управление Сергею Пеляницыну. Его команда наше резервное телеоборудование с нашими техниками и инженерами перевезли в этот город. Но в основном новости стали давать именно местные мариупольские журналисты.Наши же журналисты, которые работали здесь на телеканалах, на "Юнионе", на "Оплот ТВ", на "Первом Республиканском", поехали, особенно "Юнион", работать в Херсон и Запорожье, где надо было создавать наше телевещание. Наши ребята, не скажу точно, порядка девяти-десяти человек получили за это благодарности от Владимира Путина.Спасибо Александру Малькевичу, который взял свою питерскую команду и быстро сделал херсонское телевидение. Владимир Абдулаев, который руководил нашим телеканалом "Оплот ТВ", создавал запорожское телевидение. Вове "везет": он что в Донецке, что в Мелитополе попадал под обстрелы.- Кстати, а как погибли те 17 журналистов, о которых ты говорил?- Некоторые были мобилизованы, некоторые пошли добровольцами. Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой, знаменитый краевед Анатолий Жаров – под Мариуполем. Саша Мартемьянов недавно погиб на трассе Горловка – Ясиноватая.- Ты возглавляешь Союз журналистов России в ДНР. Сколько у тебя их в союзе?- Сейчас 151 человек.- А сколько у тебя "неохваченных"? Сколько вообще журналистов ты ждешь в свой Союз?- Мы сейчас все влились в "Республиканский медиахолдинг". В нем, в правлении, состоят и Николай Черкашин (его глава – прим.), и Елена Никитина (советник главы ДНР, первый министр информации ДНР (2014-2017) – прим.). Многие нам звонят и говорят: можно мы вступим в твой Союз. Не в мой, естественно, а в наш - Донецкой Народной Республики. Мы ждем этих ребят, и, естественно, своих тоже подтягиваем. Думаю, мы где-то выйдем года через два, наверное, за 500 журналистов.- Ты гендиректор Первого Республиканского телеканала. Что из себя сегодня представляет донецкое телевидение? Сколько у вас телеканалов, сколько работают людей, в чем сложность, хватает ли тебе кадров или дефицит?- Донецкое телевидение – это профессиональное телевидение, очень высокого уровня, высокого качества. Те кадры, которые умели работать на телеэкране, остались в 2014 году в небольшом количестве, но они потом возглавили наши телеканалы и подтягивали уже дальше тех специалистов, которые нужны были для профессиональной деятельности.Мы планку не снижали. Нам сразу же была поставлена задача министром Еленой Никитиной: подтягивать новые кадры и обучать. На сегодняшний момент из-за проблемы нехватки кадров в прошлые годы мы приняли решение, а наше руководство поддержало нас, два донецких телеканала объединить в один: "Первый Республиканский" и телеканал "Юнион" под брендом "Первого Республиканского".А холдинг возглавили как раз те ребята, которые руководили на телеканале "Юнион".Так что у нас есть в Донецке два телеканала – "Первый Республиканский" и "Оплот ТВ". Есть телевидение и в Горловке, и в Мариуполе. Сейчас последним подыскивают новое помещение, куда они переедут уже насовсем.Мы все обмениваемся материалами, работаем как одно целое именно в рамках "Республиканского медиахолдинга". У нас еще есть пять маленьких телеканалов.У нас, в ДНР, есть еще семь радиостанций. Но мы понимаем, что в этом деле перебор. Это много для республики, которую проезжаешь за два часа. Дорого стоит обслуживание передатчиков.- А как работают тележурналисты в Горловке, если там постоянно обстрелы и дроны?- Мы уже приспособились. Там есть офис, но если обстрелы, то журналисты рассредоточены и работают на специально оборудованных местах. Получают задание, у всех с собой камеры. Они выезжают в бронежилетах, если надо, и снимают. Вот так они работают под обстрелами.* запрещённая в РФ террористическая организацияСмотрите также интервью Александра Чаленко с советником Главы ДНР Вода, жильё и курорты: проблемы Донбасса и пути их решения - Никитина
https://ukraina.ru/20250417/elena-nikitina-kogda-poydut-poezda-na-moskvu-i-piter-mozhno-budet-skazat-dnr-stala-na-mirnye-relsy-1062562893.html
https://ukraina.ru/20250422/voda-zhil-i-kurorty-problemy-donbassa-i-puti-ikh-resheniya---nikitina-1062681507.html
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Александр Чаленко
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, виктор петренко, александр чаленко, днр, русская весна, елена никитина, мариуполь, донецкая народная республика, украина, украина.ру, спарта, "азов"
Интервью, Виктор Петренко, Александр Чаленко, ДНР, Русская весна, Елена Никитина, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина, Украина.ру, Спарта, "Азов"

Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег

13:08 24.04.2025
 
© Александр ЧаленкоВиктор Петренко
Виктор Петренко
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Председатель Союза журналистов России в ДНР, директор дирекции "Первого Республиканского Канала ДНР" Виктор Петренко рассказал изданию Украина.ру о ситуации с донецкими СМИ и о том, почему значительная часть донецких журналистов перешла на сторону Украины. Правда, треть потом вернулась
- Виктор, ты донецкий журналист. Знаешь ситуацию с донецкой журналистикой до 2014 года и после. Почему часть донецких журналистов, которые были русскоязычны, перешла на сторону Украины?
- Во-первых, все СМИ принадлежали олигархам и продвигали в свое время тему выборов Януковича. Естественно, поддерживали ту сторону, которая выгодна именно их работодателям. То есть, прежде всего, Ринату Ахметову. Поэтому, когда случился у нас киевский госпереворот, журналисты заняли проолигархическую и замайданную позицию. Хотя многие были против, но вслух это не говорили.
Мы к ним во время Русской весны приходили и говорили: давайте, вы хотя бы показывайте позицию с двух сторон, мы не требуем, чтобы вы показывали только пророссийскую точку зрения. Покажите обе стороны, чтобы люди сами разобрались в том, что происходит.
Многие донецкие журналисты уехали за зарплатами вслед за своими работодателями. Сначала в Днепропетровск, потом в Киев. Это телеканалы "Украина" и "Донбасс". Газеты все уехали, только газета "Донецкий кряж" была за ДНР. Потом мы с Катей Михайловой, которая вышла из этой газеты, вели на "Первом Республиканском" телеканале прямоэфирный проект "Лица Республики". В нем мы показывали новые лица, которые стали во главе ДНР, их позицию, их мнение.
Увы, большинство донецких журналистов в 2014 году попросту уехало. Приведу пример "27 канала". Это государственный проукраинский ТВ канал, на котором трудилось где-то 260 человек. Когда мы ввели внешнее управление, из редакционного состава, который был большим - более 90 человек - на тот момент осталось только четыре журналиста. Две девочки из новостей, Алевтина Михайловна Ворожцова, программный редактор с большим опытом, и Лариса Шаповалова, ведущая программы "Погода". Последняя возглавила новости. Мы тогда запустили программу "Информбюро" на "Первом Республиканском" (телеканал начал вещание 4 мая, являясь первым государственным предприятием Донецкой Народной Республики – прим).
Елена Никитина
17 апреля, 12:14
Елена Никитина: Когда пойдут поезда на Москву и Питер, можно будет сказать: ДНР стала на мирные рельсыСоветник Главы ДНР, первый министр информации Республики (2014-2017) Елена Никитина в интервью изданию Украина.ру рассказала о ситуации с ценами, заработной платой, водой, курортными зонами, жильем и заходом российского бизнеса
- А куда же они все переехали?
- Они просто затихарились, встречались еще какое-то время с бывшим директором Олегом Джолосом в парке Щербакова и мечтали о том, как они вернут себе власть над СМИ и будут производить проукраинские новости.
Нам их мечты были смешны, потому что в Славянске уже шли бои. Мы своих ребят посылали туда, получить прямые свидетельства того, что там происходит. Это Сергей и Паша Чуприна, Сергей Макаренко, который сейчас работает на "Соловьев LIVE" и на многих других телеканалах.
А Паша Чуприна был оператором нашего Моторолы. Все съемки, которые вы видели на передовой и в аэропорту, это всё наш Паша.
Мы сразу из-за дефицита кадров стали подтягивать молодежь, буквально обучали на примерах. Они втянулись и сегодня руководят нашими СМИ. Приведу пример: Влад Евтушенко, который защищал "Трёшку" (опорная база ополченцев из "Спарты" и "Сомали" - прим.) возле Иверского монастыря. Он из "Сути времени" Кургиняна. Был контужен, очень сильно ранен, очнулся уже в Петербурге на операционном столе. Сейчас возглавляет газету "Макеевский рабочий". Это человек, который с автоматом в руках защищал нашу землю.
- Получается, что большинство донецких журналистов перешло на сторону врага. А где они все сейчас? Что известно об этом?
- Со многими мы на тот момент поддерживали связь. Пока они были в Днепропетровске, то интересовались своими перспективами, если вернутся обратно, да и вообще просились в Донецк. Даже один журналист, который на тот момент работал в Киеве, искал возможность, как можно быстрее вернуться сюда.
- А многие возвратились, не помнишь?
- Где-то треть точно вернулась. Некоторые тележурналисты вернулись сразу после Днепропетровска. А те, которые там остались, создали практически новый украинский телеканал - "Мариуполь 24", когда город уже был полностью под оккупацией "Азова"*.
Мы им, мариупольцам, просто говорили в открытую: ребята, будете бежать дальше. Так это и произошло. Директор этого мариупольского телеканала Коля Осыченко работает сейчас в Киеве, а они все работают на НКО. Сейчас Трамп, правда, им все эти лазейки закрывает.
Иногда по долгу службы захожу на украинские телеграм каналы - читаю жалобы и бывших донецких журналистов, и украинских. Они там постоянно жалуются, что им не хватает финансирования и притесняют.
Даже те журналисты, что работали на Колю Осыченко, на "Мариуполь 24", писали, что он вроде бы был нормальным человеком, а сейчас просто скурвился.
22 апреля, 17:03
Вода, жильё и курорты: проблемы Донбасса и пути их решения - Никитина
- Много погибших среди донецких журналистов?
- Увы. Очень жаль, что есть ребята, которые не дожили до сегодняшнего дня. За эти 11 лет войны у нас погибло 17 журналистов.
- Когда наши освободили Мариуполь, много там было журналистов? Если они там были, то перешли они на нашу сторону или тоже свалили на Украину?
- Хочу сразу сказать, что те ребята, которые остались - это отличные журналисты. Они сразу влились в коллектив нового телепроекта, сохранили оборудование, которое помогло там запуститься. Это примерно 15 местных тележурналистов.
Мариуполь дали в управление Сергею Пеляницыну. Его команда наше резервное телеоборудование с нашими техниками и инженерами перевезли в этот город. Но в основном новости стали давать именно местные мариупольские журналисты.
Наши же журналисты, которые работали здесь на телеканалах, на "Юнионе", на "Оплот ТВ", на "Первом Республиканском", поехали, особенно "Юнион", работать в Херсон и Запорожье, где надо было создавать наше телевещание. Наши ребята, не скажу точно, порядка девяти-десяти человек получили за это благодарности от Владимира Путина.
Спасибо Александру Малькевичу, который взял свою питерскую команду и быстро сделал херсонское телевидение. Владимир Абдулаев, который руководил нашим телеканалом "Оплот ТВ", создавал запорожское телевидение. Вове "везет": он что в Донецке, что в Мелитополе попадал под обстрелы.
- Кстати, а как погибли те 17 журналистов, о которых ты говорил?
- Некоторые были мобилизованы, некоторые пошли добровольцами. Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой, знаменитый краевед Анатолий Жаров – под Мариуполем. Саша Мартемьянов недавно погиб на трассе Горловка – Ясиноватая.
- Ты возглавляешь Союз журналистов России в ДНР. Сколько у тебя их в союзе?
- Сейчас 151 человек.
- А сколько у тебя "неохваченных"? Сколько вообще журналистов ты ждешь в свой Союз?
- Мы сейчас все влились в "Республиканский медиахолдинг". В нем, в правлении, состоят и Николай Черкашин (его глава – прим.), и Елена Никитина (советник главы ДНР, первый министр информации ДНР (2014-2017) – прим.). Многие нам звонят и говорят: можно мы вступим в твой Союз. Не в мой, естественно, а в наш - Донецкой Народной Республики. Мы ждем этих ребят, и, естественно, своих тоже подтягиваем. Думаю, мы где-то выйдем года через два, наверное, за 500 журналистов.
- Ты гендиректор Первого Республиканского телеканала. Что из себя сегодня представляет донецкое телевидение? Сколько у вас телеканалов, сколько работают людей, в чем сложность, хватает ли тебе кадров или дефицит?
- Донецкое телевидение – это профессиональное телевидение, очень высокого уровня, высокого качества. Те кадры, которые умели работать на телеэкране, остались в 2014 году в небольшом количестве, но они потом возглавили наши телеканалы и подтягивали уже дальше тех специалистов, которые нужны были для профессиональной деятельности.
Мы планку не снижали. Нам сразу же была поставлена задача министром Еленой Никитиной: подтягивать новые кадры и обучать. На сегодняшний момент из-за проблемы нехватки кадров в прошлые годы мы приняли решение, а наше руководство поддержало нас, два донецких телеканала объединить в один: "Первый Республиканский" и телеканал "Юнион" под брендом "Первого Республиканского".
А холдинг возглавили как раз те ребята, которые руководили на телеканале "Юнион".
Так что у нас есть в Донецке два телеканала – "Первый Республиканский" и "Оплот ТВ". Есть телевидение и в Горловке, и в Мариуполе. Сейчас последним подыскивают новое помещение, куда они переедут уже насовсем.
Мы все обмениваемся материалами, работаем как одно целое именно в рамках "Республиканского медиахолдинга". У нас еще есть пять маленьких телеканалов.
У нас, в ДНР, есть еще семь радиостанций. Но мы понимаем, что в этом деле перебор. Это много для республики, которую проезжаешь за два часа. Дорого стоит обслуживание передатчиков.
- А как работают тележурналисты в Горловке, если там постоянно обстрелы и дроны?
- Мы уже приспособились. Там есть офис, но если обстрелы, то журналисты рассредоточены и работают на специально оборудованных местах. Получают задание, у всех с собой камеры. Они выезжают в бронежилетах, если надо, и снимают. Вот так они работают под обстрелами.
* запрещённая в РФ террористическая организация
Смотрите также интервью Александра Чаленко с советником Главы ДНР Вода, жильё и курорты: проблемы Донбасса и пути их решения - Никитина
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