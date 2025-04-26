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Нужно было идти дальше: Губарев о возможном взятии Киева в 2022 году
Нужно было идти дальше: Губарев о возможном взятии Киева в 2022 году - 26.04.2025 Украина.ру
Нужно было идти дальше: Губарев о возможном взятии Киева в 2022 году
Многие российские военнослужащие считают, что в начале СВО российские войска могли победить под Киевом, однако были к этому не готовы. С ними не могут не согласиться и украинские эксперты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса
2025-04-26T05:45
2025-04-26T05:45
2025-04-26T05:45
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Стоит отметить, что собеседник издания трижды участвовал в боевых действиях: под Киевом, под Харьковом и в Херсонской области.По его словам, каждый из этих разов кардинально отличался от других. Он заявил, что первая кампания весной 2022 года у него была не боевая.“Мы в бой не вступили. Мы выполняли боевые задачи в тылу. Поэтому мне трудно сравнивать. Но я слышал очень много рассказов ребят про Гостомель, Ирпень. Это была кровавая баня”, — отметил Губарев.Он также признался, что раньше считал, якобы на этом направлении российская армия потерпела поражение и отступила в виду того, что не смогла выполнять задачу, поставленную руководством.В заключении собеседник издания подчеркнул, что в том числе изучил мнение украинской стороны, которая согласна с поставленными тезисами.“Они, в принципе, тоже так считают. В начале СВО мы были не подготовлены”, — резюмировал Губарев.Полный текст интервью Павла Губарева: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше читайте на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, вс рф, россия, вооруженные силы украины
Нужно было идти дальше: Губарев о возможном взятии Киева в 2022 году
Многие российские военнослужащие считают, что в начале СВО российские войска могли победить под Киевом, однако были к этому не готовы. С ними не могут не согласиться и украинские эксперты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса
Стоит отметить, что собеседник издания трижды участвовал в боевых действиях: под Киевом, под Харьковом и в Херсонской области.
По его словам, каждый из этих разов кардинально отличался от других. Он заявил, что первая кампания весной 2022 года у него была не боевая.
“Мы в бой не вступили. Мы выполняли боевые задачи в тылу. Поэтому мне трудно сравнивать. Но я слышал очень много рассказов ребят про Гостомель, Ирпень. Это была кровавая баня”, — отметил Губарев.
Он также признался, что раньше считал, якобы на этом направлении российская армия потерпела поражение и отступила в виду того, что не смогла выполнять задачу, поставленную руководством.
“Но когда я начал опрашивать уже постфактум своих сослуживцев на эту тему, и мы стали общаться об этом, то я пришел к тому, что мы могли под Киевом победить. Там наш противник был на волоске от полного разгрома. Нужно было идти дальше, нужно было идти вперед”, — сказал боец ВС РФ.
В заключении собеседник издания подчеркнул, что в том числе изучил мнение украинской стороны, которая согласна с поставленными тезисами.
“Они, в принципе, тоже так считают. В начале СВО мы были не подготовлены”, — резюмировал Губарев.