https://ukraina.ru/20250426/nuzhno-bylo-idti-dalshe-gubarev-o-vozmozhnom-vzyatii-kieva-v-2022-godu-1062700220.html

Нужно было идти дальше: Губарев о возможном взятии Киева в 2022 году

Нужно было идти дальше: Губарев о возможном взятии Киева в 2022 году - 26.04.2025 Украина.ру

Нужно было идти дальше: Губарев о возможном взятии Киева в 2022 году

Многие российские военнослужащие считают, что в начале СВО российские войска могли победить под Киевом, однако были к этому не готовы. С ними не могут не согласиться и украинские эксперты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса

2025-04-26T05:45

2025-04-26T05:45

2025-04-26T05:45

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Стоит отметить, что собеседник издания трижды участвовал в боевых действиях: под Киевом, под Харьковом и в Херсонской области.По его словам, каждый из этих разов кардинально отличался от других. Он заявил, что первая кампания весной 2022 года у него была не боевая.“Мы в бой не вступили. Мы выполняли боевые задачи в тылу. Поэтому мне трудно сравнивать. Но я слышал очень много рассказов ребят про Гостомель, Ирпень. Это была кровавая баня”, — отметил Губарев.Он также признался, что раньше считал, якобы на этом направлении российская армия потерпела поражение и отступила в виду того, что не смогла выполнять задачу, поставленную руководством.В заключении собеседник издания подчеркнул, что в том числе изучил мнение украинской стороны, которая согласна с поставленными тезисами.“Они, в принципе, тоже так считают. В начале СВО мы были не подготовлены”, — резюмировал Губарев.Полный текст интервью Павла Губарева: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше читайте на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, вс рф, россия, вооруженные силы украины