https://ukraina.ru/20250425/petr-skorobogatyy-etoy-vesnoy-my-blizhe-vsego-podoshli-k-mirnoy-sdelke-po-ukrainskomu-krizisu-1062765283.html

Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису"

Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису" - 25.04.2025 Украина.ру

Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису"

По состоянию на весну 2025 года в основе переговоров ни у одной из сторон не лежит конкретное стремление к миру как к отсутствию войны. Потому что у каждой из сторон в подходе к этой сделке есть свои собственные аргументы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-04-25T19:45

2025-04-25T19:45

2025-04-25T19:45

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Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что и Россия, и Украина должны пойти на некие территориальные уступки. По его словам, возможно, граница и не будет той самой линией фронта, какой она есть сейчас, однако, чтобы остановить войну, обеим сторонам необходимо "сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины".По мнению Скоробогатого, пока это общие условия, которые являются фоном к более конкретным переговорам. Вероятно, какие-то конкретные пункты этой сделки уже обсуждаются, добавил он.Вопрос как всегда, заключается в том, что "вываливается в прессу и в финальном утверждении готового плана", указал он."Я думаю, что весной 25-го года, мы ближе всего после переговоров в Стамбуле 2022 года подошли к мирной сделке по украинскому кризису. И как тогда в Стамбуле остаются высочайшие риски выхода из этой сделки, срыва этой сделки, обмана в рамках этой сделки и так далее. Все очень рыхло", — подчеркнул Скоробогатый.По состоянию на весну 2025 года в основе переговоров ни у одной из сторон не лежит конкретное стремление к миру, то есть к миру как к отсутствию войны, отметил журналист."И не потому, что стороны кровожадные, хотя у некоторых участников эта черта присутствует, а потому, что у всех свои собственные аргументы в подходе к этой сделке", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250425/kto-khochet-mira-1062755533.html

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новости, россия, сша, украина, пётр скоробогатый, сергей михеев, джей ди вэнс, переговоры, мир, война, кризис, стамбул, сделка