Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису" - 25.04.2025 Украина.ру
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Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису"
Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису" - 25.04.2025 Украина.ру
Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису"
По состоянию на весну 2025 года в основе переговоров ни у одной из сторон не лежит конкретное стремление к миру как к отсутствию войны. Потому что у каждой из сторон в подходе к этой сделке есть свои собственные аргументы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-04-25T19:45
2025-04-25T19:45
новости
россия
сша
украина
пётр скоробогатый
сергей михеев
джей ди вэнс
переговоры
мир
война
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Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что и Россия, и Украина должны пойти на некие территориальные уступки. По его словам, возможно, граница и не будет той самой линией фронта, какой она есть сейчас, однако, чтобы остановить войну, обеим сторонам необходимо "сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины".По мнению Скоробогатого, пока это общие условия, которые являются фоном к более конкретным переговорам. Вероятно, какие-то конкретные пункты этой сделки уже обсуждаются, добавил он.Вопрос как всегда, заключается в том, что "вываливается в прессу и в финальном утверждении готового плана", указал он."Я думаю, что весной 25-го года, мы ближе всего после переговоров в Стамбуле 2022 года подошли к мирной сделке по украинскому кризису. И как тогда в Стамбуле остаются высочайшие риски выхода из этой сделки, срыва этой сделки, обмана в рамках этой сделки и так далее. Все очень рыхло", — подчеркнул Скоробогатый.По состоянию на весну 2025 года в основе переговоров ни у одной из сторон не лежит конкретное стремление к миру, то есть к миру как к отсутствию войны, отметил журналист."И не потому, что стороны кровожадные, хотя у некоторых участников эта черта присутствует, а потому, что у всех свои собственные аргументы в подходе к этой сделке", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250425/kto-khochet-mira-1062755533.html
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новости, россия, сша, украина, пётр скоробогатый, сергей михеев, джей ди вэнс, переговоры, мир, война, кризис, стамбул, сделка
Новости, Россия, США, Украина, Пётр Скоробогатый, Сергей Михеев, Джей Ди Вэнс, переговоры, мир, война, кризис, Стамбул, сделка

Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису"

19:45 25.04.2025
 
Война и мир
Война и мир
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По состоянию на весну 2025 года в основе переговоров ни у одной из сторон не лежит конкретное стремление к миру как к отсутствию войны. Потому что у каждой из сторон в подходе к этой сделке есть свои собственные аргументы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что и Россия, и Украина должны пойти на некие территориальные уступки. По его словам, возможно, граница и не будет той самой линией фронта, какой она есть сейчас, однако, чтобы остановить войну, обеим сторонам необходимо "сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины".
По мнению Скоробогатого, пока это общие условия, которые являются фоном к более конкретным переговорам. Вероятно, какие-то конкретные пункты этой сделки уже обсуждаются, добавил он.
Вопрос как всегда, заключается в том, что "вываливается в прессу и в финальном утверждении готового плана", указал он.
"Я думаю, что весной 25-го года, мы ближе всего после переговоров в Стамбуле 2022 года подошли к мирной сделке по украинскому кризису. И как тогда в Стамбуле остаются высочайшие риски выхода из этой сделки, срыва этой сделки, обмана в рамках этой сделки и так далее. Все очень рыхло", — подчеркнул Скоробогатый.
По состоянию на весну 2025 года в основе переговоров ни у одной из сторон не лежит конкретное стремление к миру, то есть к миру как к отсутствию войны, отметил журналист.
"И не потому, что стороны кровожадные, хотя у некоторых участников эта черта присутствует, а потому, что у всех свои собственные аргументы в подходе к этой сделке", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.
Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.
13:33
Кто хочет мира?То сын Трампа, то какой-нибудь африканский президент, то Орбан, то кто-то из представителей европейской или американской общественности сообщают, что Зеленский не желает мира. Это правда, мы это давно знаем.
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