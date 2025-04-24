https://ukraina.ru/20250424/pole-slavy-tolko-nashikh-geroev-tragediya-bespamyatstva-v-ukraine-priblizhaetsya-k-finalu-1062727571.html

"…Поле славы только наших героев". Трагедия беспамятства в Украине приближается к финалу

"…Поле славы только наших героев". Трагедия беспамятства в Украине приближается к финалу - 24.04.2025 Украина.ру

"…Поле славы только наших героев". Трагедия беспамятства в Украине приближается к финалу

Подобными новостями из неонацистской Украины уже мало кого удивишь. Во Львове украинские власти уничтожили на Марсовом поле очередную братскую могилу 1804 советских солдат, павших при освобождении города от нацистов Адольфа Гитлера.

2025-04-24T12:23

2025-04-24T12:23

2025-04-24T12:33

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Уничтожили под видом эксгумации останков солдат и офицеров с целью перенесения их и перезахоронения на Голосковском кладбище Львова. Как обещали, "с соблюдением христианских традиций"."Исполнительный комитет уже определил порядок и процедуру получения разрешения на место и время для перезахоронения советских военнослужащих", – сказано в официальном решении Львовского исполкома. Но эксгумацию проводили экскаваторами, кости собирали в мешки и отправляли на склад, где уже хранятся такие же жертвы прежней "декоммунизации", которая отягощена сегодня "деколонизацией в виде дерусификации и оголтелой русофобии.Журналист Украина.ру Олег Хавич рассказал уже, что впервые к эксгумации советских воинов во Львове приступили еще в марте 2023 года и отчитались, что обнаружили 459 захоронений.Заказчиком работ определили коммунальное предприятие "Лычаковское кладбище", обслуживающее это главное кладбище Львова. Теоретически-идеологическое обоснование акции отдали это дело на откуп руководителя Мемориально-поискового центра "Доля" Святослава Шереметы, который уже прославился тем, что на церемонии перезахоронения бойцов дивизии СС "Галичина" в 2019 году пребывал в специально сшитом эсэсовском мундире.В 2023 году Шеремета этот рассказывал, что останки захоронений времен Первой мировой войны согласно решению горисполкома Львова перенесут, и в будущем планируют построить мемориальный комплекс. А вот захоронения советских бойцов будут хранить в "специальном депозитарии для принятия дальнейших решений". Но до сих пор останки советских воинов в мешках находятся в обычном складе. Туда же, скорее всего, отправятся и нынешние "эксгумированные".Свое пренебрежение к останкам советских солдат львовские власти объясняют тем, что среди могил находиться военные НКВД, погибшие в боях с подразделениями ОУН-УПА*.Поразить же по-прежнему может разве что то, что, во-первых, варвары явно приурочили свои акты специально к 80-летию Великой Победы. В Украине ее будут праздновать специфически – пригласили на 9 мая послов евростран, в том числе, и Германии, над которой и была одержана победа.Нынешние же власти Украины этой "мелочи" замечать не желают. Они уже давно вывели Украину из состава победителей во Второй мировой войне, спутав грешное с праведным, оккупантов с их жертвами. И сейчас важно подчеркнуть: Россия никого не победила. И власти Львова в очередной раз демонстрируют попытки разорвать связь с советским прошлым и подчеркнуть неприятие российского настоящего.Городской голова Львова Андрей Садовый еще в декабре 2024 года заблаговременно истребовал из Министерства культуры Украины разрешение на перезахоронение братской могилы русских воинов, 24 могил Героев Советского Союза (в частности, разведчика Николая Кузнецова), 226 индивидуальных могил советских солдат и памятников деятелям СССР. Для начала работ требовалось специальное решение горисполкома, и оно было получено. Исполком Львовского горсовета разрешил "перенос" мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перезахоронение останков на Голосковском кладбище Львова, 14 января, а приступили к этому только в апреле, чтобы подленько так успеть к 9 мая.Во-вторых, нынешний же демонстративный всплеск беспамятства – это явно заказ Евросоюза, чей главный дипломат Кая Каллас призвала европолитиков не ездить в Москву на "празднование Путина" и пригрозила расправой ослушникам.И такое поведение Каллас – это только вершина, даже последний символический политический экскрементик от эстонки в виде изюма на куче из тех пропагандистских биоотходов, исторгнутых из европейского начальства. Потому что после распада СССР и оформления ЕС последний делал все, чтобы идеологически добить память "о Советах", идеями реванша и глорификации коллаборационистов и компрадоров, которые сотрудничали с Гитлером. Героями войны провозглашались не бойцы Красной армии, а приспешники гитлеровцев, которые якобы сражались за независимость своих стран от сталинского режима.Вот некоторые этапы этого мерзкого пути:– в 2007 году власти Эстонии демонтировали памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, разорив братскую могилу советских воинов, что вызвало волнения в Эстонии. Но они были жестоко подавлены, а тогдашний глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что перенос памятника — внутреннее дело Эстонии. "Это суверенное решение каждого государства — какие памятники иметь на своей территории". Готовность переиграть Великую Отечественную войну не территории экс-СССР так и стартовала;– в 2008 году была принята "Пражская декларация о европейской совести и коммунизме", в которой ставился знак равенства между гитлеровской Германией и СССР;– в апреле 2009 году Европарламент объявил 23 августа Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма, официально закрепив равенство между Гитлером и Сталиным;– в 2019 году Европарламент принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", в которой говорилось, что СССР и нацистская Германия "поделили Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны". То есть СССР из державы-победительницы был превращен в агрессора и виновника войны, а Россия из наследницы Победы – в "агрессора, который не понес наказание".Так оформилась доктрина реваншизма, обеспечивавшая идеологическую подготовку к новой войне с Россией, которую сегодня Евросоюз ведет открыто. А все происходящее сделало возможным легальное уничтожение памятников и могил советских воинов — они ведь теперь стали "оккупантами" и никем более.Украинцы в этом деле побежали очень резво. Особенно в Галичине, во Львове, где был грандиозный Холм Славы с Марсовым полем, где нашли успокоение и память павшие герои. Марсово поле во Львове было создано в 1974 году, рядом с Лычаковским кладбищем. Первоначально это была часть военного кладбища с могилами солдат австро-венгерской армии, погибших в годы Первой мировой войны. Потом на Марсовом поле захоронили более 3 тысяч советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны. С этого памятника активно и начали.В конце октября 2021 года в рамках политики декоммунизации на мемориале был демонтирован памятный знак "Орден Отечественной войны". В апреле 2022 года на Холме Славы демонтировали советскую символику, а в ноябре 2023 – скульптуры советских воинов. Сейчас добивают.И, наконец, в-третьих, украинские неонацисты сами откровенно признали цель своих действий и вознесли ее в качестве главного лозунга борьбы. На сайте Львовского горсовета сказано о цели мероприятия: "Останки военнослужащих Советской армии и лиц периода Второй мировой войны перезахоронят с Марсова поля, что на улице Мечникова. Такое решение принял Исполнительный комитет Львовского городского совета. На этом месте обустроят мемориальный комплекс Героев Украины, в память об украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость Украины".Казалось бы, все четко и ясно. Но когда начали глумиться над останками захороненных, львовские пропагандисты решили дожать ситуацию и в рассказах о происходящем уточнили: "Львов сделал все от него зависящее, чтобы на этом месте было поле Славы только наших героев и память была только о них (выделено мною. – Авт.):И тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Курс взят на тотальное беспамятство и искоренение памяти любой ценой. В том числе, варварством и насилием. Выход, увы, один – России нужно не говорить о чести или совести украинских неонацистов, а побеждать в СВО и подтверждать свой лозунг "Можем повторить". Можно и нужно повторять, чтобы спасти память и успокоить совесть потомков былых героев…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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львов, украина, ссср, адольф гитлер, шеремет, олег хавич, ес, европарламент, украина.ру, мнения