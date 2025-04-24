https://ukraina.ru/20250424/slukhi-o-forsirovanii-dnepra-i-strannye-metody-lyudolovov-chto-proiskhodit-v-khersone--1062724406.html

Слухи о форсировании Днепра и странные методы людоловов. Что происходит в Херсоне

Слухи о форсировании Днепра и странные методы людоловов. Что происходит в Херсоне - 24.04.2025 Украина.ру

Слухи о форсировании Днепра и странные методы людоловов. Что происходит в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне местная военная администрация сейчас опасается наступления российской армии на правый берег Днепра. Представитель Сил обороны Юга Украина.ру, 24.04.2025

2025-04-24T09:59

2025-04-24T09:59

2025-04-24T10:00

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В подконтрольном Киеву Херсоне местная военная администрация сейчас опасается наступления российской армии на правый берег Днепра. Представитель Сил обороны Юга (ВСУ) Владислав Волошин заявил 23 апреля, что российские военные накапливаются в районе села Олешки на левом берегу, готовясь к возможному наступлению. По его словам, россияне воспользовались пасхальным перемирием для переброски войск на это направление.Однако украинский аналитический телеграм-канал "Рубикон" пишет, что форсирование Днепра – сейчас маловероятный сценарий. "Пока у РФ будут более актуальные и в логистическом плане доступные военные задачи на левом берегу Днепра, новый ТВД на Правобережье открываться не будет с вероятностью 100%", - считает "Рубикон".Впрочем, ожидают российского наступления также на Запорожье и Сумы. Военное руководство на каждом участке фронта регулярно кричит о российских планах наступать именно на них, а если этого не происходит, заявляется об успешном "срыве" российских планов.В тоже время британская The Telegraph на этой неделе разродилась неким инсайдом, утверждая, что план США по урегулированию на Украине предполагает вывод российской армии с части Херсонской области. Украина якобы должна получить беспрепятственный выход к устью Днепра.В данном случае британцы, скорее всего, выдают желаемое за действительное, поскольку и ранее в Лондоне говорили об устье Днепра, чтобы из Украины легче было вывозить зерно и рассчитываться по кредитам. Именно с этим желанием британских инструкторов украинские эксперты связывали несколько попыток ВСУ высадиться на Кинбурнскую косу.На прошлой неделе Зеленский уволил в Херсоне главу городской военной администрации Романа Мрочко. Однако, как сообщают местные издания, тот успел задним числом, уже после увольнения, подписать указ о передаче всех стоматологических отделений города под управление Первой городской стоматологической поликлинике, назначив туда директором своего человека, который по образованию врач-гинеколог и не имеет отношения к стоматологии. Назначение задним числом поможет отставному главе горадминистрации и далее получать откаты.Также уволенный глава городской военной администрации задним числом успел раздать подряды на ремонт бомбоубежищ на общую сумму 17,8 миллионов гривен. Как сообщает херсонское издание "Интент", все подряды были розданы без открытых торгов и обсуждений, в том числе компаниям, которые никакого опыта в строительстве и ремонте не имеют. Некоторые компании вообще были зарегистрированы именно в день подписания указа.Чиновников администрации Мрочко также попросил записывать и выкладывать видео с требованием не увольнять его, что многие из них послушно сделали. "Мрочко заставляет своих подчинённых писать публикации в "Фейсбуке"* и упрашивать президента его вернуть", - пишет херсонский журналист Константин Рыженко.В самом Херсоне тем временем начались новые перебои с электричеством. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил 22 апреля, что по критически важной инфраструктуре непрестанно били из артиллерии и дронов-камикадзе. По его словам, уничтожение энергетического узла в Херсоне означает не только серьезные технические трудности для энергетиков, но и реальную угрозу полного обесточивания. На Украине обвиняют РФ в нарушении "энергетического перемирия", хотя оно формально закончилось на прошлой неделе 18 апреля.Оставшиеся в Херсоне мирные жители зачастую отказываются эвакуироваться, жалуются в местной администрации. И основная причина – невозможность снять жилье, особенно, если речь идет о пенсионерах. Бесплатное жилье Украина им уже не предлагает. Тем не менее, многим жителям прибрежных районов города приходится выживать без воды, газа и электричества.Поскольку насильственная мобилизация на Украине продолжается без перерывов, а в Херсоне осталось не так много мужчин призывного возраста, сотрудники ТЦК в Херсонской области стали прибегать к откровенно подлым методам. На этой неделе по украинским пабликам разошлось видео, как украинские военные специально пристают к женщинам, которые гуляют с детьми на площадках. Цель таких провокаций – выманить из дома мужчин, чтобы те попытались заступиться за женщин и могли попасть в лапы "людоловов".Украинский телеграм-канал "XUA-фото войны" сообщал 21 апреля, что в регионе усиливается "зе-мобилизация". "Въезды в сёла перекрываются, передвижение между населёнными пунктами ограничено. Формулировка знакомая: "меры безопасности", "усиление обороны". Но за этими словами — конкретные судьбы: люди, которых забирают прямо из домов без объяснений", - пишет телеграм-канал.Такая ситуация характерна для городов, находящихся под реальной оккупацией, каким Херсон, по сути, и является. Однако остающиеся в нем мирные жители, судя по осторожным комментариям украинским СМИ, пока не испытывают особых надежд на скорое прекращение войны и насильственной мобилизации.* принадлежит компаниии META, деятельность которой запрещена в РоссииЕщё о происходящем в подконтрольных Киеву городах Причерноморья: Визит генсека НАТО и "миротворцы" в ожидании раздербана. Что происходит в Одессе

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