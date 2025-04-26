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Никита Карацупа: самый знаменитый пограничник

Никита Карацупа: самый знаменитый пограничник - 26.04.2025 Украина.ру

Никита Карацупа: самый знаменитый пограничник

Первым на берег сошёл японский офицер. Он вёл себя невозмутимо, будто находился на своём берегу и не нарушал границу с СССР: высматривал что-то через окуляр теодолита и делал в блокноте записи. Солдаты споро выгружали из лодок поклажу. Вдруг зашевелились кусты, и к нарушителям решительно зашагал пограничник с собакой — это был Никита Карацупа

2025-04-26T07:47

2025-04-26T07:47

2025-04-26T07:47

история

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Никита Фёдорович Карацупа (изначально – Карацюпа) родился 25 апреля 1910 года в селе Алексеевка Екатеринославской губернии (сейчас Запорожская область РФ). Основано оно было ещё в начале XIX века переселенцами из Полтавской области.Отец Никиты — Фёдор Иванович — был безземельным батраком и умер ещё до рождения своего младшего сына. Мать Марфа Косьмина вышла второй раз замуж, когда мальчику не было и года.В 1913 году семья переехала в Северный Казахстан по программе переселения в рамках Столыпинской реформы.Земля принадлежала потомкам сибирских казаков, которые драли за её аренду втридорога. В результате жили они так же скудно, как и на родине, а климат оказался посуровей приазовских степей.Вскоре в 1916 году мать мальчика умерла от воспаления лёгких, старший брат Григорий вернулся в Алексеевку к бабушке, где в Гражданскую войну погиб, сражаясь в армии Махно. Сестра Фёкла отправилась на заработки, там вышла замуж и надолго пропала из жизни Никиты, а 7-летний Никита попал в Щукинский сиротский дом. Вскоре мальчик оттуда сбежал.В отличие от большинства беспризорников он не промышлял воровством, ему вскоре стали доверять пасти овец. Старый чабан подарил ему щенка. Потом Никита взялся растить ещё троих собак. Он их выдрессировал так, что по команде "На пост!" они сами отправлялись занимать отведённые им вокруг отары места.Мальчика-пастуха колчаковцы не трогали, и местные партизаны решили этим воспользоваться. Один из товарищей Никиты предложил ему стать связным, и он согласился. Днём занимаясь выпасом отар местного хозяина — Сергея Чурило (по другим данным — Соломахи), у которого было много земли и скота, молотилок, маслобоек, машин для переработки овощей, ночью мальчик отмахивал пешком по степи десятки километров, доставляя важные сведения.Вскоре Никита заприметил, что Чурило намеревается выдать за своего помощника одну из своих дочерей. Он сбежал в деревню Атбасар, куда изначально приехала с Украины его семья.Позже Никита работал в колхозе. Ему доверили принимать на ссыпном пункте хлеб, затем назначили заведовать хлебным складом, заведующим магазином райпотребсоюза.Собак своих Карацупа не бросил, и помогал местным милиционерам обнаруживать преступников и тайники с оружием.В начале 30-х на побывку в родное село приехал знакомый Никиты, служивший в Карелии в пограничных войсках. Это было время, когда в СССР стремительно восстанавливалось служебное собаководство. Из 100 имевшихся к 1914 году школ дрессировки революцию и войну пережили немногие. Пришлось всё восстанавливать: закупать в Германии щенков немецких овчарок, приглашать специалистов-собаководов, выписывать и переводить немецкие учебники.Товарищ дал почитать Никите книжку "Полицейская собака", рассказал о пограничных буднях… За год до призыва он стал осаждать военкома, чтобы его взяли в погранвойска.Служить Карацупу отправили на погранзаставу на границу Хабаровского края и Манчжурии. Буквально за год до его прибытия этот китайский регион захватили японцы, и теперь и дня не проходило, чтобы нарушители — контрабандисты, диверсанты, разведчики, связные, не нарушали её, пересекая в обе стороны.Оттуда его направили в Хабаровск, в окружную школу служебного собаководства. Никита в Хабаровск немного опоздал, а потому щенков немецкой овчарки ему не досталось. Щенков, мама которых была дворняжкой, а отец – восточноевропейской овчаркой, он нашёл сам и спрятал в части. Начальник школы дал "добро" на работу с Индусом. Второго щенка – Иргуса – отдали другому пограничнику.Вскоре Никиту и Индуса отправили на одну из дальневосточных застав на стажировку. Случилось так, что все служебные собаки заставы не могли взять след — слишком давно прошёл нарушитель. Скорее от безысходности, чем надеясь на что-то, начальник заставы пустил в дело свой "резерв" — Карацупу с Индусом.Они отмахали более 15 километров. Пёс уверенно привёл пограничников к селу, где в одном из домов на чердаке и обнаружили нарушителя.С этого момента начальство стало относиться к Карацупе и его псу всерьёз.Во второй раз след Индус взял уже во время патрулирования. Никита отправил напарника на заставу предупредить о нарушителе, а сам бросился в погоню. Оказалось, что границу перешёл диверсант. Узнавая у местных жителей дорогу, он потом ликвидировал их, как ненужных свидетелей. Так он убил охранявшего колхозные постройки старика-сторожа, пахавшего землю тракториста, женщину, отправившуюся с дочерью к бабушке в соседнюю деревню. Девочка была в кустах, когда незнакомый дядя зарезал её маму.Пограничник и его пёс настигли бандита в селе. Он захватил семейство одной из хат и поставил лицом к стенке, пока сам ел. Карацупа загнал его на чердак. Вскоре подоспели красноармейцы из ближайшего гарнизона, которых позвали селяне. Диверсант сдаваться отказывался и в конце концов застрелился.Так пограничник и его собака снова доказали, что стажировку они прошли. Их отправили служить в Гродековский пограничный отряд, на заставу с символичным для Карацупы названием "Полтавка".В 1950-е годы, когда о них начали публиковать не статьи в газетах, а уже целые книги, кличку собаки немного изменили: СССР начал дружить с Индией, а потому из политических соображений Индуса редакторы переиначили Ингуса.Сам Никита Фёдорович потом подсчитал, что за три года службы со своим псом он пробыл в нарядах более 5000 часов – 208 суток. Преследуя врага, они преодолели около 16 тысяч километров – это как доехать от Хабаровска до Москвы и обратно.В один из первых ночных дозоров Индус взял след. Нарушителей оказалось трое, один из которых был вооружён пистолетом, а остальные — ножами. Они настигли их, когда троица уже решила, что погони не будет и расслабилась. На окрик: "Бросай оружие" главный в этой группе выстрелил из своего "парабеллума" наугад, но потом растерялся и словно окаменел от страха, двое остальных разбежались в разные стороны, но Индус сбил ещё одного нарушителя с ног и прижал к земле. Карацупа связал обоих задержанных, после чего оставив пса охранять их, бросился за третьим. Тот в панике заблудился и сам выбежал на Никиту.Однако на этом всё не закончилось. Когда пограничник уже на поляне обыскивал нарушителей, они набросились на него, стали избивать, один из них достал нож, но Индус прокусил ему руку. Это стоило псу одного зуба, клинок рассёк язык и ранил пасть. Никите удалось не дать вырвать у него из рук "маузер", и одного из нарушителей он тут же пристрелил. Двое остальных снова убежали.Одного они догнали в перелеске. Карацупа без фуражки, с залитым кровью лицом и слипшимися от неё же волосами производил такое впечатление, что враг сразу сдался. Никита связал его, и бросился за следующим. Его уже помогли задержать подоспевшие товарищи из ближайшего пограничного наряда. Пока разбирались с этим предыдущий успел перетереть путы и сбежать. Его опять выследили, нашли забравшимся на дерево. От страха или от усталости нарушитель потерял сознание, и его пришлось спускать вниз на верёвках.Тащить обездвиженного подельника приказали его "коллеге", но тот через какое-то время сбросил с плеч свою ношу да так, что убил товарища. Одним словом, получилось, что из троих нарушителей живым в отряд удалось доставить только одного, но командование было довольно и таким результатом.Так Индус в первый раз спас жизнь своему хозяину и получил первое своё ранение, которых потом было несколько. Всего за 20 лет службы в погранвойсках Карацупа по официальной статистике задержал 338 нарушителей границы и уничтожил 129, сам при этом получив три ранения.Ближе к началу конфликтов на озере Хасан и на Халхин-Голе участились японские провокации.Однажды Карацупа и Индус, которые как раз вышли с двумя пограничниками-стажёрами к реке Уссури, увидели, как японские солдаты и офицер высаживаются на наш берег. Никита тут же отправил необстрелянных бойцов за подмогой. Когда он увидел, что офицер, используя теодолит, готовит схему возведения будущих укреплений, а солдаты выгружают оружие и боеприпасы, он встал из своей засады, оправил гимнастёрку, проверил оружие и, не прячась, отправился к японцам.На его замечание, что они находятся на советской земле и наиболее разумным с их стороны было бы убраться обратно, офицер высокомерно заметил, что это уже не советская земля. Тогда Карацупа хладнокровно пристрелил его, и пока остальные не пришли в себя, оттащил тело в кусты и стал отстреливаться, используя его в качестве бруствера. Вскоре подоспели ближайшие наряды, а затем и основные силы погранотряда.Вражеская провокация была сорвана. Открой пограничник огонь заранее, и тогда японцы обвинили нашу сторону в убийстве их офицера на японской стороне. А так, в распоряжении отряда оказалось "железное" доказательство — тело офицера-нарушителя.Вскоре, благодаря публикациям в газетах, о пограничнике Карацупе и его верном Индусе знал весь Дальний Восток, а затем и вся страна.Знали о Карацупе и Индусе и по ту сторону границы, и старались уничтожить.Удалось это только относительно пса. Специально для него заброшенные диверсанты оставили след, обработанный специальным ядовитым составом, и пёс погиб. Карацупы тогда не было на заставе, его как раз начали привлекать к подготовке новых кадров. Командование разрешило ему специально приехать, и он похоронил четвероногого друга, завернув в свою прострелянную в нескольких местах плащ-палатку.После этого у Карацупы было ещё три служебных пса, и всех их он называл Индусами.С сентября 1937 года Карацупа, после курсов подготовки начсостава, стал служить в штабе Гродековского погранотряда. С мая 1944 года – в войсках Белорусского пограничного округа, принимал участие в боях, участвовал в восстановлении западной границы СССР, с 1952 года – в штабе Закавказского пограничного округа. В конце 50-х и начале 60-х он помогал организовывать погранслужбу Демократической Республики Вьетнам. Его стараниями в СССР было воспитано более 1000 пограничников-собаководов, Карацупа внёс огромный вклад в теорию и практику советской кинологии. Был инициатором движения школьников-собаководов, готовивших собак для пограничной службы.21 июня 1965 года Никите Фёдоровичу Карацупе присвоили звание Героя Советского Союза.Он трудился до конца своей жизни в Центральном музее пограничных войск.

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история, дальний восток, 1930-е, история ссср, ссср, государственная граница, пограничники, собака