Главный фокус внимания на Запорожской области: Самойлов о весенне-летней кампании - 26.04.2025 Украина.ру
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Главный фокус внимания на Запорожской области: Самойлов о весенне-летней кампании
Главный фокус внимания на Запорожской области: Самойлов о весенне-летней кампании - 26.04.2025 Украина.ру
Главный фокус внимания на Запорожской области: Самойлов о весенне-летней кампании
Главный фокус внимания для ВС РФ на ближайшие месяцы — это Запорожская область, где противник почти полностью повторил линии Суровикина. Кроме того, это выход на правый берег. Только в Запорожье четыре моста через Днепр
2025-04-26T06:00
2025-04-26T06:00
новости
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украина
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.Отвечая на вопрос, где российским войскам стоит сосредоточить свои силы во время весенне-летней кампании, собеседник издания отметил, что в Харьковской области ВС РФ уже на почти 20 километров продвинулись, возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях.Однако, подчеркнул политолог, главная цель российской армии на этот период это Запорожская область.Кроме того, отметил Самойлов, Херсон рассматривается как цель ближайшей кампании, если будет решаться вопрос с Запорожьем. “Херсон не будет играть большой роли. Здесь очень сложная география, трудно сосредоточить большие силы и средства. Поэтому будет правильнее все-таки идти на Запорожье и выходить на правый берег, чтобы дальше двигаться по степям”, — заявил политолог.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запорожская область, россия, запорожье, вооруженные силы украины, украина, вс рф
Новости, Запорожская область, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Украина, ВС РФ

Главный фокус внимания на Запорожской области: Самойлов о весенне-летней кампании

06:00 26.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Главный фокус внимания для ВС РФ на ближайшие месяцы — это Запорожская область, где противник почти полностью повторил линии Суровикина. Кроме того, это выход на правый берег. Только в Запорожье четыре моста через Днепр
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.
Отвечая на вопрос, где российским войскам стоит сосредоточить свои силы во время весенне-летней кампании, собеседник издания отметил, что в Харьковской области ВС РФ уже на почти 20 километров продвинулись, возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях.
Однако, подчеркнул политолог, главная цель российской армии на этот период это Запорожская область.
“И нам необходимо конституционно закрепленную нашу территорию забирать. Кроме того, это же выход на правый берег. Только в Запорожье четыре моста через Днепр. Тогда вполне реальной становится угроза переправки больших сил на правый берег и выход в Николаевскую и Одесскую губернии”, — объяснил он.
Кроме того, отметил Самойлов, Херсон рассматривается как цель ближайшей кампании, если будет решаться вопрос с Запорожьем. “Херсон не будет играть большой роли. Здесь очень сложная география, трудно сосредоточить большие силы и средства. Поэтому будет правильнее все-таки идти на Запорожье и выходить на правый берег, чтобы дальше двигаться по степям”, — заявил политолог.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева читайте на сайте Украина.ру.
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