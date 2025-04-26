https://ukraina.ru/20250426/glavnyy-fokus-vnimaniya-na-zaporozhskoy-oblasti-samoylov-o-vesenne-letney-kampanii-1062749968.html

Главный фокус внимания на Запорожской области: Самойлов о весенне-летней кампании

Главный фокус внимания на Запорожской области: Самойлов о весенне-летней кампании - 26.04.2025 Украина.ру

Главный фокус внимания на Запорожской области: Самойлов о весенне-летней кампании

Главный фокус внимания для ВС РФ на ближайшие месяцы — это Запорожская область, где противник почти полностью повторил линии Суровикина. Кроме того, это выход на правый берег. Только в Запорожье четыре моста через Днепр

2025-04-26T06:00

2025-04-26T06:00

2025-04-26T06:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.Отвечая на вопрос, где российским войскам стоит сосредоточить свои силы во время весенне-летней кампании, собеседник издания отметил, что в Харьковской области ВС РФ уже на почти 20 километров продвинулись, возможны очаговые входы на территорию противника в Сумской и Харьковской областях.Однако, подчеркнул политолог, главная цель российской армии на этот период это Запорожская область.Кроме того, отметил Самойлов, Херсон рассматривается как цель ближайшей кампании, если будет решаться вопрос с Запорожьем. “Херсон не будет играть большой роли. Здесь очень сложная география, трудно сосредоточить большие силы и средства. Поэтому будет правильнее все-таки идти на Запорожье и выходить на правый берег, чтобы дальше двигаться по степям”, — заявил политолог.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева читайте на сайте Украина.ру.

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новости, запорожская область, россия, запорожье, вооруженные силы украины, украина, вс рф