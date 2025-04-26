https://ukraina.ru/20250426/novaya-taktika-geraney-i-zhelanie-terakta-na-9-maya-chto-obsuzhdayut-ukrainskie-voennye-i-eksperty--1062761502.html

Новая тактика "Гераней" и желание теракта на 9 мая. Что обсуждают украинские военные и эксперты

Новая тактика "Гераней" и желание теракта на 9 мая. Что обсуждают украинские военные и эксперты - 26.04.2025 Украина.ру

Новая тактика "Гераней" и желание теракта на 9 мая. Что обсуждают украинские военные и эксперты

На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали тактику российских ракетных ударов, а также основное вероятное направление российского... Украина.ру, 26.04.2025

2025-04-26T05:47

2025-04-26T05:47

2025-04-26T05:47

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На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали тактику российских ракетных ударов, а также основное вероятное направление российского наступления.Зеленский прямо из ЮАР поручил министру обороны Рустему Умерову оперативно выйти на связь с партнёрами для обсуждения срочных поставок систем ПВО. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что у Украины недостаточно систем ПВО для отражения столь масштабных атак ракетами и дронами.На Западе последнее время неохотно выделяют Киеву новые системы ПВО, жалуясь, что у самих мало осталось. По этой причине Зеленский на прошлой неделе и предлагал свой формат частичного перемирия с запретом на удары дальнобойными ракетами.Однако ВВС Украины похвастались 24 апреля, что, дескать, в отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности, пилоты истребителей F-16 и Mirage. Подобные заявления должны как-то стимулировать западных партнеров поставить больше самолетов.Украинский эксперт в области радиосвязи Сергей Бескрестнов, комментируя недавнюю масштабную атаку на Одессу, также отметил, что РФ модернизировала дроны, оснастив их новыми системами наведения и разведки. По его оценке, существует вероятность того, что управление некоторыми БПЛА теперь осуществляется в режиме реального времени — аналогично FPV-дронам.Украинские военные и эксперты также недавно рассказывали о смене российской тактики применения беспилотников: теперь "Герани" часто формируют плотные группы на высоте и затем вместе атакуют конкретный объект. Такая схема затрудняет работу украинской ПВО, которая не успевает среагировать на массовый налёт. Телеграм-канал "Легитимный" также отмечал на этой неделе, что "Герани" стали летать выше, быстрее, и пикируют очень громко.Беглый депутат Рады Артем Дмитрук обвиняет киевский режим в организации сборки дронов прямо посреди жилого сектора, где также часто размещают и ПВО, которая становится целью ракетных ударов. "Сегодня прилетело по складу, так сказать, "гаражному ВПК". Вплотную вокруг склада — жилые дома, конечно, они пострадали! И сейчас по всей стране "гаражные ВПК" — вблизи гражданских объектов или в них. Я уже не говорю за системы ПВО, которые под высотками и между домами в частном секторе", - возмущается Дмитрук.Журналист и украинский националист Юрий Бутусов жалуется на нехватку дронов для ВСУ. По его утверждениям, во всех частях большой некомплект беспилотников, все ищут деньги и "собирают копейки, чтобы держать фронт". Он критикует украинские власти за бодрые доклады о разворачивании какого-то производства дронов, но в части, по его словам, поступает минимум от необходимого количества. Особенно тяжелая ситуация с разведывательными дронами, рассказывает Бутусов.Критикует он и качество фортификаций, выстроенных в Сумской области местными военными администрациями. Бутусов утверждает, что построили там много чего, но совсем не там и не так, как надо.""Наши войска их не занимают. Они очень часто строятся так, что ты и стрелять там не можешь из многих амбразур. 95% этих опорников на Сумщине не прикрыты сверху от наблюдения дронов", - рассказывает Бутусов.Поскольку у Украины не хватает не только средств ПВО, но и живой силы, на текущей неделе украинские военные спорили, где будет российское наступление. Украинский военкор с позывным "Мучной" сообщает 24 апреля, что россияне начали наступать по всей линии Покровской агломерации, пользуясь потеплением и появлением "зеленки".Однако представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявлял, что российская армия может начать наступление в Херсонской и Запорожской области. "Фиксируется увеличение числа штурмовых групп и на Приднепровском направлении в районе н.п. Олешки. Поэтому мы не исключаем активизацию штурмовых действий непосредственно в Запорожской области, а также рост активности врага на Херсонском направлении", — заявил 23 апреля Волошин.В тоже время майор ВСУ и бывший боевик "Айдара"* Игорь Лапин прогнозирует наступление ВС РФ в Сумской области. "Сегодня над Сумщиной висит кулак в размере 67 тысяч. Ну, извиняюсь, это до хрена. Это если так перевести, треть всего личного состава, который был задействован в первые дни полномасштабного вторжения", - сокрушается Лапин, критикуя Зеленского за провальную курскую авантюру.Украинский телеграм-канал "Легитимный" писал 22 апреля, что события на границе с Курской областью стали одним из самых трагичных эпизодов текущего этапа конфликта. "Уровень потерь в ряде подразделений достиг критических значений. В отдельных случаях, по словам очевидцев, до 80% личного состава оказалось либо погибшим, либо пропавшим без вести. Особенно уязвимой оказалась пехота, действовавшая в условиях ограниченной артиллерийской и воздушной поддержки", - пишет "Легитимный".В ответ на поражение в Курской области и на ракетные удары украинские националисты сейчас буквально бредят желанием нанести удар по Москве на 9 мая. Для многих из них это является и желанием реванша за поражение в 1945 году, поскольку ассоциируют они себя, скорее, с проигравшей стороной. Об этом мечтает бывший спикер "Правого сектора"* Борислав Береза и авторы телеграм-каналов Офиса президента. "Украинские спецслужбы не скрывают планирование, это говорили заранее, что на 9 мая Москва примет украинские подарки", - заранее предвкушает возможность теракта Береза.Такая провокация для них была бы важна как для срыва мирных переговоров, так и в качестве символического жеста, который мог бы перечеркнуть последние поражения на поле боя.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Военный эксперт Алексей Самойлов: Этим летом Россия попытается выбить ВСУ из Изюма и Запорожья

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