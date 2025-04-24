https://ukraina.ru/20250424/zelenskiy-v-yuar-platinovyy-biznes-i-popytka-raskolot-globalnyy-yug-1062731473.html

Зеленский в ЮАР: платиновый бизнес и попытка расколоть Глобальный Юг

Зеленский в ЮАР: платиновый бизнес и попытка расколоть Глобальный Юг - 24.04.2025 Украина.ру

Зеленский в ЮАР: платиновый бизнес и попытка расколоть Глобальный Юг

В четверг 24 апреля Владимир Зеленский со своей супругой прилетел в ЮАР, несмотря на кризисную для ВСУ ситуацию на определенных участках фронта и усилившееся... Украина.ру, 24.04.2025

2025-04-24T14:10

2025-04-24T14:10

2025-04-24T14:10

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В четверг 24 апреля Владимир Зеленский со своей супругой прилетел в ЮАР, несмотря на кризисную для ВСУ ситуацию на определенных участках фронта и усилившееся давление со стороны США. Зеленский не упускает никакой возможности посетить любые конференции, даже те, куда его не приглашали, чтобы поплакаться в стиле своей "эмоциональной дипломатии". Однако чаще всего он ограничивался странами ЕС и Ближним Востоком.Южно-Африканскую республику он посетил первый раз. Там же уже находится первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая днем ранее раскритиковала планы по признанию Крыма российским от имени всего народа Украины, не имея на то никаких полномочий. По ее словам, украинцы не примут "замороженный конфликт, замаскированный под мир".Намеревается Зеленский там встретиться с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который пригласил Зеленского еще в январе. "Мы оба согласились с настоятельной необходимостью инклюзивного мирного процесса, который вовлекает все стороны в поиск решения конфликта и обеспечение прочного мира. ЮАР по-прежнему привержена поддержке диалогового процесса между Россией и Украиной", - заявил Рамафоса.Основной акцент Зеленский в своих сообщениях о целях визита делает на детях, которых якобы "похитила" РФ на новых российских территориях. Ровно год назад немецкая полиция отыскала в Германии 161 ребенка из тех, которые числились якобы "похищенными РФ", но этот факт не остановил машину обвинения.Эту тему давно прорабатывает советница Офиса президента Дарья Заривная, в том числе и в ЮАР, работая с местными неправительственными организациями. Как говорил в аналогичном случае участник "Тайного союза меча и орала" из романа "12 стульев": "Помогал детям — и дело с концом".В ноябре 2024 года Заривная уже выступала в ЮАР, обвиняя РФ в похищении детей. Свою задачу она видит в демонизации РФ перед странами Глобального Юга (особенно Африки и Латинской Америки), а также в установлении связи между "похищением детей" и руководством РФ. Однако более глубинная причина кроется в необходимости раскола БРИКС, позиций стран Глобального Юга, которые считают отнюдь не РФ, а именно Запад агрессором и колонизатором.Тема с "похищенными детьми" заходит и западным либеральным дамам, хотя даже западные СМИ публикуют репортажи, как на Украине детей десятилетних детей тренируют стрелять в лагерях, готовя к будущей войне с русскими.Визит Зеленского в ЮАР вызвал некоторое недоумение среди украинских политиков, которые отмечают, что ранее Зеленский отверг инициативы ЮАР по мирному урегулированию. Рамафоса в июне 2023 года возглавил африканскую миротворческую миссию на Украине, но Зеленский на все мирные инициативы посредников отвечал однообразно – предлагая им лишь присоединиться и поддержать его план.ЮАР, к тому же, одна из стран БРИКС и в данный момент ее руководство "на ножах" с новой администрацией Белого дома. Накануне важных международных мероприятий в ЮАР проукраинские "активисты" нередко выводят небольшие группы нанятых африканцев с украинскими флагами. Однако в конце февраля одной из таких групп в южноафриканском Дурбане противостояла группа африканцев с российскими флагами, которые пели популярную песню "Сигма-бой". Иными словами, даже далекая Южная Африка становится ареной украинского конфликта.Недавно южноафриканский телеканал SABC-News утверждал, что визит Зеленского может навредить положению республики, поставив ее в центр усилившегося противостояния между США и Евросоюзом.Бывший южноафриканский дипломат ЮАР и эксперт по международным отношениям доктор Кингсли Махубела в интервью телеканалу выражал обеспокоенность возможными последствиями визита Зеленского. "Я надеюсь, что нас не будут использовать в игре против Соединенных Штатов, потому что Европа и Соединенные Штаты впервые разошлись во взглядах на украинский конфликт и на то, как его разрешить, и эти разногласия действительно заставили европейцев начать искать альянсы", - заявил он.Южноафриканский эксперт также предупредил, что нейтралитет его страны может быть поставлен под угрозу. "Это подрывает наш авторитет с точки зрения того, что мы являемся очень нейтральной и независимой страной. Я действительно не вижу необходимости в визите Зеленского сюда в то время, когда между ЮАР и США существует напряженность в вопросах политики", - добавил доктор Махубела.Ранее тот же телеканал SABC-NEWS опубликовал репортаж о вероятных причинах визита Зеленского. По данным телеканала, Зеленский через посредников купил 51% акций Northam Platinum примерно за 27 млрд. рэндов, что эквивалентно 1.6 млрд. долларов. Компания – один из крупнейших производителей платины. В этой связи пошли разговоры о том, что визит Зеленского в ЮАР носит не только дипломатический характер, но также связан с приобретенным им новым бизнесом.На Украине эту информацию сразу же назвали фейком, а украинские СМИ обвинили РФ, которая якобы такими новостями пытается сорвать визит Зеленского. В компании Northam Platinum также заявили, что собственники их акций и активов не менялись, а ими являются южноафриканские бизнесмены.Опальный депутат Александр Дубинский отмечал важность поездки Зеленского в ЮАР еще в марте. "Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет, после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется (после 20 апреля)", - предрекал Дубинский. Тем не менее, надежды на это могут оказаться тщетными, так как 24 апреля Зеленский заявил, что срочно сокращает свою программу визита в ЮАР и возвращается на Украину, что может говорить и о неудачном для него визите, когда стороны взаимопонимания не нашли.Читайте также: Зачем Зеленский сорвал переговоры в Лондоне?

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, юар, россия, украина, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, брикс, ес, сво