https://ukraina.ru/20250425/vse-tolko-nachinaetsya-samoylov-obyasnil-pochemu-v-blizhayshie-gody-ne-zakonchitsya-voyna-s-ukrainoy-1062755850.html

"Все только начинается": Самойлов объяснил, почему в ближайшие годы не закончится война с Украиной

"Все только начинается": Самойлов объяснил, почему в ближайшие годы не закончится война с Украиной - 25.04.2025 Украина.ру

"Все только начинается": Самойлов объяснил, почему в ближайшие годы не закончится война с Украиной

Поставлять Украине оружие, разведданные и обеспечивать связь в виде "Старлинка" США не прекращали и вряд ли прекратят, потому что здесь есть экономическая выгода. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов

2025-04-25T20:30

2025-04-25T20:30

2025-04-25T21:26

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По мнению ряда экспертов, операция по созданию буферной зоны на границе с Украиной потребует привлечения серьезных людских и материальных ресурсов. Возможно, для этого понадобится соединять плацдармы, которые уже есть в Сумской области и на севере Харьковской.По мнению эксперта, такие планы должны быть осуществлены, потому что война с Украиной в ближайшие годы не закончится. По мнению политолога, России нужно рассматривать США в двух ипостасях: глобалистская псевдодемократическая Америка, которая одновременно воюет и с Дональдом Трампом и с Россией, и "трамповская Америка", которая пока воюет с демократами, но потом может начать воевать с РФ."Потому что поставлять оружие, разведданные, обеспечивать связь в виде "Старлинка", США не прекращали и вряд ли прекратят, потому что есть экономические выгоды", — добавил эксперт.Поэтому США будут воевать и заставят воевать Украину. Есть большая вероятность, что они втянут в это "наименее ценных европейских партнеров", типа Румынии, Болгарии, Чехии и Прибалтики, Финляндии и Швеции. Они могут попытаться вести диверсионную войну, формировать контингенты и заходить на Украину, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.О том, чего ожидать после срыва переговоров в Лондоне — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном".

https://ukraina.ru/20250425/1062730060.html

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