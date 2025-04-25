"Все только начинается": Самойлов объяснил, почему в ближайшие годы не закончится война с Украиной - 25.04.2025 Украина.ру
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"Все только начинается": Самойлов объяснил, почему в ближайшие годы не закончится война с Украиной
"Все только начинается": Самойлов объяснил, почему в ближайшие годы не закончится война с Украиной - 25.04.2025 Украина.ру
"Все только начинается": Самойлов объяснил, почему в ближайшие годы не закончится война с Украиной
Поставлять Украине оружие, разведданные и обеспечивать связь в виде "Старлинка" США не прекращали и вряд ли прекратят, потому что здесь есть экономическая выгода. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-04-25T20:30
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По мнению ряда экспертов, операция по созданию буферной зоны на границе с Украиной потребует привлечения серьезных людских и материальных ресурсов. Возможно, для этого понадобится соединять плацдармы, которые уже есть в Сумской области и на севере Харьковской.По мнению эксперта, такие планы должны быть осуществлены, потому что война с Украиной в ближайшие годы не закончится. По мнению политолога, России нужно рассматривать США в двух ипостасях: глобалистская псевдодемократическая Америка, которая одновременно воюет и с Дональдом Трампом и с Россией, и "трамповская Америка", которая пока воюет с демократами, но потом может начать воевать с РФ."Потому что поставлять оружие, разведданные, обеспечивать связь в виде "Старлинка", США не прекращали и вряд ли прекратят, потому что есть экономические выгоды", — добавил эксперт.Поэтому США будут воевать и заставят воевать Украину. Есть большая вероятность, что они втянут в это "наименее ценных европейских партнеров", типа Румынии, Болгарии, Чехии и Прибалтики, Финляндии и Швеции. Они могут попытаться вести диверсионную войну, формировать контингенты и заходить на Украину, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.О том, чего ожидать после срыва переговоров в Лондоне — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном".
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новости, украина, сша, россия, самойлов, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, война, дональд трамп, румыния, болгария, санитарная зона, шведские демократы, спецоперация, война на украине, чем закончится война на украине
Новости, Украина, США, Россия, Самойлов, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, война, Дональд Трамп, Румыния, Болгария, санитарная зона, Шведские демократы, Спецоперация, война на Украине, чем закончится война на Украине

"Все только начинается": Самойлов объяснил, почему в ближайшие годы не закончится война с Украиной

20:30 25.04.2025 (обновлено: 21:26 25.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Поставлять Украине оружие, разведданные и обеспечивать связь в виде "Старлинка" США не прекращали и вряд ли прекратят, потому что здесь есть экономическая выгода. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
По мнению ряда экспертов, операция по созданию буферной зоны на границе с Украиной потребует привлечения серьезных людских и материальных ресурсов. Возможно, для этого понадобится соединять плацдармы, которые уже есть в Сумской области и на севере Харьковской.
По мнению эксперта, такие планы должны быть осуществлены, потому что война с Украиной в ближайшие годы не закончится.
"Все только по-настоящему начинается. Многое будет зависеть от стратегических решений американской администрации", — указал Самойлов.
По мнению политолога, России нужно рассматривать США в двух ипостасях: глобалистская псевдодемократическая Америка, которая одновременно воюет и с Дональдом Трампом и с Россией, и "трамповская Америка", которая пока воюет с демократами, но потом может начать воевать с РФ.
"Потому что поставлять оружие, разведданные, обеспечивать связь в виде "Старлинка", США не прекращали и вряд ли прекратят, потому что есть экономические выгоды", — добавил эксперт.
Поэтому США будут воевать и заставят воевать Украину. Есть большая вероятность, что они втянут в это "наименее ценных европейских партнеров", типа Румынии, Болгарии, Чехии и Прибалтики, Финляндии и Швеции. Они могут попытаться вести диверсионную войну, формировать контингенты и заходить на Украину, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.
О том, чего ожидать после срыва переговоров в Лондоне — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном".
Владислав Угольный интервью
07:00
Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговорыНе думаю, что какие-то политические договоренности могут сорвать военные приготовления России и Украины. Более того, летняя кампания нужна обеим сторонам, чтобы улучшить свои переговорные позиции, считает военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку
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21:11Поэзия с кровью. Маяковский зря восхищался казнью королевы
20:30"Все только начинается": Самойлов объяснил, почему в ближайшие годы не закончится война с Украиной
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