"Все только начинается": Самойлов объяснил, почему в ближайшие годы не закончится война с Украиной
20:30 25.04.2025 (обновлено: 21:26 25.04.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Поставлять Украине оружие, разведданные и обеспечивать связь в виде "Старлинка" США не прекращали и вряд ли прекратят, потому что здесь есть экономическая выгода. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
По мнению ряда экспертов, операция по созданию буферной зоны на границе с Украиной потребует привлечения серьезных людских и материальных ресурсов. Возможно, для этого понадобится соединять плацдармы, которые уже есть в Сумской области и на севере Харьковской.
По мнению эксперта, такие планы должны быть осуществлены, потому что война с Украиной в ближайшие годы не закончится.
"Все только по-настоящему начинается. Многое будет зависеть от стратегических решений американской администрации", — указал Самойлов.
"Потому что поставлять оружие, разведданные, обеспечивать связь в виде "Старлинка", США не прекращали и вряд ли прекратят, потому что есть экономические выгоды", — добавил эксперт.
Поэтому США будут воевать и заставят воевать Украину. Есть большая вероятность, что они втянут в это "наименее ценных европейских партнеров", типа Румынии, Болгарии, Чехии и Прибалтики, Финляндии и Швеции. Они могут попытаться вести диверсионную войну, формировать контингенты и заходить на Украину, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.
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