Кашин раскрыл, на что Россия согласится в рамках перемирия - 26.04.2025 Украина.ру
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Кашин раскрыл, на что Россия согласится в рамках перемирия
Кашин раскрыл, на что Россия согласится в рамках перемирия - 26.04.2025 Украина.ру
Кашин раскрыл, на что Россия согласится в рамках перемирия
В украинском вопросе есть три важнейших блока: территориальный статус Украины, политическое устройство Украины, комплексная европейская безопасность. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
2025-04-26T05:15
2025-04-26T05:15
новости
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украина
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владимир путин
нато
переговоры
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По его словам, все три пункта важны для России, однако к европейской безопасности могут перейти на более позднем этапе, а вот территории — это принципиально.Он также напомнил, что в 2024 году президент России Владимир Путин в качестве условия прекращения огня называл отвод украинских войск с четырех территорий и обещание не вступать в НАТО. Но сейчас итог может быть несколько другой, отметил собеседник издания.“Это то, что мы можем предполагать в отношении условий перемирия на раннем этапе. Оно будет ограниченным. А дальше речь будет идти о более масштабных задачах, связанных с выходом на границы новых регионов и с многими позициями, зафиксированными в проекте Стамбульских соглашений”, — считает Кашин.О том, какой план по мирному решению конфликта был ранее представлен американской стороной, — в публикации "Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00.Полный текст интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, москва, владимир путин, нато, переговоры
Новости, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, НАТО, переговоры

Кашин раскрыл, на что Россия согласится в рамках перемирия

05:15 26.04.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В украинском вопросе есть три важнейших блока: территориальный статус Украины, политическое устройство Украины, комплексная европейская безопасность. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
По его словам, все три пункта важны для России, однако к европейской безопасности могут перейти на более позднем этапе, а вот территории — это принципиально.
“При этом хочу подчеркнуть: никакого отказа России от четырех регионов во всей полноте не было. Видимо, Москва будет стремиться на каком-то этапе реализации мирных договоренностей именно к этому исходу”, — заявил Кашин.
Он также напомнил, что в 2024 году президент России Владимир Путин в качестве условия прекращения огня называл отвод украинских войск с четырех территорий и обещание не вступать в НАТО. Но сейчас итог может быть несколько другой, отметил собеседник издания.
“Это то, что мы можем предполагать в отношении условий перемирия на раннем этапе. Оно будет ограниченным. А дальше речь будет идти о более масштабных задачах, связанных с выходом на границы новых регионов и с многими позициями, зафиксированными в проекте Стамбульских соглашений”, — считает Кашин.
О том, какой план по мирному решению конфликта был ранее представлен американской стороной, — в публикации "Пусть обсуждают между собой свою войну": главные события 23 апреля на 13.00.
Полный текст интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу читайте на сайте Украина.ру.
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