https://ukraina.ru/20250424/bezumnaya-khunta-zelenskogo-obrechena-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-1062711322.html

Безумная хунта Зеленского обречена? Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем

Безумная хунта Зеленского обречена? Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем - 24.04.2025 Украина.ру

Безумная хунта Зеленского обречена? Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем

В украинском экспертном сообществе обсуждают вероятные последствия снижения уровня переговоров в Лондоне и думают, не придется ли Киеву в будущем уступить больше, чем ему предлагают сейчас.

2025-04-24T05:48

2025-04-24T05:48

2025-04-24T05:48

эксклюзив

киев

россия

лондон

трамп и зеленский

владимир зеленский

андрей золотарев

верховная рада

reuters

сизо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060181852_2:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_1b2f9c1578c601373620fff586a617ec.jpg

Переговоры в Лондоне по урегулированию украинского конфликта на уровне министров в среду были отложены, встреча прошла на уровне экспертов. Новая дата встречи министров пока не называется. Reuters со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что переговоры сорвались из-за нежелания Киева и Европы признать Крым российским (что будто бы, по данным западных СМИ, является частью мирного плана Трампа).Таким образом, уровень переговоров существенно понижен, отметил в своем блоге экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев.Между тем, по информации портала Axios, "Белый дом заявляет о готовности выйти из переговоров, если стороны не заключат сделку в ближайшее время".Eсли эта возможность достижения мира будет упущена, то следующая возможность будет гораздо хуже, мир придется заключать в гораздо худших для Киева условиях, предостерегает находящийся в киевском СИЗО, но каким-то образом активно ведущий свой блог в "Телеграм" депутат Рады Александр Дубинский."Еще одним следствием отказа от мирного плана станет фактическая делегитимизация того, кто отказался. С такими людьми диалог больше не ведут и дел не имеют", - написал опальный политик.По его мнению, для Зеленского "наступает время близкого окружения"."Одно дело выползти из этого с каким-то статусом, еще и деньгами. И совсем другое остаться навсегда незримым, но точно идентифицированным приложением к обреченной безумной хунте", - отметил Дубинский.Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко считает, что ситуация для Киева складывается очень тяжелая, ресурсов для того, чтобы добиться перелома в ходе конфликта, нет. И если сейчас не согласиться на уступки, то в дальнейшем придется уступить куда больше."Если мы не согласимся на передачу (России — Ред.) четырех областей плюс Крым, через год мы потеряем еще десятки, возможно, сотни тысяч людей, и будет подниматься вопрос передачи не четырех-пяти, а уже шести-восьми областей", - предостерег эксперт, выступая в эфире ютуб-канала "UkrLife".Депутат Верховной Рады Макс Бужанский отметил, что, по его мнению, "риск того, что худшее ещё впереди, только растёт".С этим согласен украинский политтехнолог Андрей Золотарев."Картинка выглядит так, что Киев является частью проблемы. Естественно, можно только посочувствовать нашим власть имущим, поскольку они оказываются в ситуации такой страшнейшей растяжки, когда выбор между плохим и очень, мегаплохим", - сказал он в интервью журналисту Александру Шелесту* еще до того, как стало известно о срыве переговоров в Лондоне.Эксперт добавил, что украинские власти в эту ситуацию загнали себя сами - "но, что хуже всего, они загнали и страну".По словам Золотарева, отказаться от предложений США, в том числе по украинским ресурсам, означает для Киева "оказаться один на один со своими проблемами".А проблемы такие, что 50 процентов расходной части бюджета — это кредиты, займы, гранты, то есть, собственных денег нет. У страны заканчивается демографический ресурс, пополнение для ВСУ приходится отлавливать на улицах — понятно, что мотивация воевать у этих людей отсутствует. Не хватает боевой техники, на РЭБ и прочее собирают деньги, но происходит это в условиях "истощения карманов подавляющего большинства украинцев", отметил эксперт.По его словам, потери велики, их масштаб можно оценить на примере одного села в Днепропетровской области, где на 4,5 тысячи населения приходится 45 погибших."Это очень много для отдельно взятого села и вообще для одноэтажной Украины. Украинская глубинка, я считаю, наиболее пострадала от этой войны — (по ней) как гребнем прошлись, вычесывая механизаторов, водителей… Есть села, где практически мужика не встретишь", - обрисовал ситуацию Золотарев.Однако, по его словам, в Киеве этих реальных проблем в упор не видят, пребывают "в информационном коконе" - и это влияет на принимаемые решения.Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** считает, что теперь "переговорный трек закрыт", США выходят из переговорного процесса. А дальше события будут развиваться очень нехорошо для Киева, поскольку больших надежд на реальную помощь Европы нет."По факту глобалисты сорвали переговоры в Лондоне, сорвали руками зеленых гнид во главе с Владимиром Зеленским", - заявил политик в своем блоге. По его словам, теперь будет обострение боевых действий, усиление атак, будут добивать промышленность и инфраструктуру — а потом следует ожидать введение Америкой санкций против ближайшего окружения Зеленского."Потом… будут сносить зеленых гнид, будет временное правительство, будет мирное соглашение, которое быстрее будет напоминать капитуляцию", - прогнозирует Мосийчук.По мнению экс-нардепа, после этого в стране наступит период хаоса и анархии "в худшем смысле этого слова".В свою очередь, Царев подчеркнул: "Война на Украине когда-нибудь закончится. Но главный ее итог может оказаться больше и глобальнее по последствиям, чем военная победа России. Раскол западной коалиции и возвращение Вашингтона к здравому смыслу по геополитическим последствиям может оказаться гораздо важнее, чем просто победа России в украинском конфликте".* Признан иноагентом в РФ** Внесен в список террористов и экстремистов в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Почему Зеленского ждёт фонарный столб на Крещатике. Украинские эксперты о перспективах страны"

киев

россия

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, киев, россия, лондон, трамп и зеленский, владимир зеленский, андрей золотарев, верховная рада, reuters, сизо, хунта, эксперты, олег царев, максим бужанский