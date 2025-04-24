https://ukraina.ru/20250424/podstrekatelstvo-do-dobra-ne-dovedet-ukraina-vstala-pered-vyborom-1062731701.html

Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором

Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором - 24.04.2025 Украина.ру

Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором

Кругами по воде продолжают расходится последствия срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта в Лондоне. Владимир Зеленский 24 апреля сокращает визит в ЮАР после ракетного удара по Киеву, а европейские лидеры постепенно сворачивают свою "коалицию желающих"

2025-04-24T14:03

2025-04-24T14:03

2025-04-24T14:18

эксклюзив

украина

россия

крым

дональд трамп

владимир зеленский

стив уиткофф

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сша

лондон

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План ТрампаЕще неделю назад казалось, что дипломатическое урегулирование на Украине приближается к своей кульминации. Соединенные Штаты - главный медиатор процесса - выступили за скорейшее решение вопроса, пригрозив выходом из переговоров.Встреча в Лондоне в среду, 23 апреля, должна была прояснить позицию Европы и Украины касательно американского плана по окончанию боевых действий. После этого последнее слово должно было остаться за Россией, в которой через день-два ждали спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.В итоге все пошло наперекосяк, что еще раз заставило публику говорить о феномене "криворожской дипломатии" Зеленского, который опять вывернул ситуацию так, что переговоры оказались фактически сорваны.Все началось с инсайдов западных СМИ, которые на своих страницах стали публиковать детали тех предложений, которые сделали Соединенные Штаты противоборствующим сторонам. В общих чертах они выглядят следующим образом:- заморозка боевых действий по линии фронта;- частичное снятие санкций с РФ;- США признают российский статус Крыма де-юре, а вхождение четырех других регионов в состав России признают де-факто;- Украина отказывается от вступления в НАТО, но может вступить в ЕС;- РФ уходит из Харьковской области, а также с некоторых участков в Херсонской области, что позволит Киеву восстановить судоходство по всему руслу Днепра;- территория вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) становится нейтральной и переходит под контроль США, а сама станция начинает поставлять электроэнергию как на Украину, так и в Россию.Предполагалось, что в столице Великобритании американская делегация получит ответ на эти инициативы от европейцев и украинцев, после чего вопрос будут обсуждать с Владимиром Путиным для принятия окончательного решения.Провал в ЛондонеПосле обнародования этого плана в прессе начались спекуляции на тему Крыма. В некоторых публикациях стала мелькать мысль, по которой Вашингтон не только якобы сам готов признать полуостров российским, но и требует этого от Киева.Как пишет украинское издание "Страна.ua", источником этих слухов выступала Украина, так как все эти публикации в западных СМИ сопровождались анонимными комментариями украинских чиновников.Масла в огонь подлил сам Зеленский, когда выступил с комментариями на эту тему. По его словам, Украина не станет признавать потерю Крыма."Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Не о чем говорить - это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины. Этого не будет", - сказал он так, как будто такое требование действительно было выдвинуто.Он также коснулся темы ЗАЭС, подчеркнув, что управлять станцией почему-то могут только украинские специалисты.Такие резкие заявления не прошли мимо администрации Трампа. Прямо накануне встречи в Лондоне госсекретарь Марко Рубио объявил, что не поедет в Британию. Официальной причиной смены планов стала занятость главы Госдепа и невозможность присутствовать там в этот день. Вслед за этим стало известно, что в британскую столицу также не поедет Уиткофф, после чего министры иностранных дел Британии и Франции также отменили свое участие в переговорах.Лишь Украина не стала ничего менять, отправив в Лондон главу Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Ранг встречи автоматически был понижен до экспертного уровня, а из американцев с украинской делегацией поговорил только спецпредставитель Трампа Кит Келлог."Договоримся с обоими"Пошли разговоры, что срыв переговоров произошел после выступления Зеленского и его заявление про Крым. Вечером того же дня ситуацию в соцсетях прокомментировал президент США.По его словам, никто не просил Украину признавать присоединение Крыма к России, чем подтвердил, что все разговоры на эту тему – вбросы. Он подчеркнул, что украинские власти должны либо пойти на мировую, либо же продолжать войну с перспективой потерять страну в ближайшие несколько лет.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также подтвердила, что никто не обращался к Украины по поводу Крыма."К сожалению, президент Зеленский пытается обсуждать эти мирные переговоры в прессе. И это неприемлемо для президента. Это должны быть закрытые переговоры. Команда президента по национальной безопасности, его советники, потратили значительное количество времени, энергии и усилий, чтобы попытаться положить конец этой войне. Американские налогоплательщики выделили миллиарды долларов на эти усилия. И хватит. Президент расстроен. Его терпение на исходе", - сказала она.Пока кроме заявлений о кончающемся терпении Трампа каких-либо реальных шагов в отношении Украины за срыв переговоров со стороны США не последовало. Напротив, Трамп несколько смягчил риторику и в следующем комментарии выразил надежду, что все-таки договорится со своим украинским визави."Думаю, что у нас есть сделка с Россией. Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее. Но это нормально. Договоримся с обоими", - заявил он.Зеленский не хочет мираВ сухом остатке получается следующее. Соединенные Штаты вознамерились в кратчайшие сроки прекратить конфликт на Украине. Согласно популярной точке зрения, к 100 первым дням президентства Трампа планировалось если и не урегулировать противостояние полностью, то хотя бы добиться заключения долгосрочного перемирия.С этой целью было сделано несколько заявлений, смахивающих на ультиматумы: либо сейчас, либо уже без нас.После консультаций Уиткоффа с Путиным, а также переговоров американцев с Киевом и Европой, Вашингтон набросал дорожную карту по урегулированию конфликта, в которой как Россия, так и Украина должны были чем-то поступиться.Если верить информации Financial Times, которую позже опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Кремль выразил готовность остановить боевые действия по линии фронта, то есть в общих чертах принял план Трампа. В этом же русле стоит рассматривать заявление российского президента о готовности к двусторонним переговорам с киевским режимом. То есть Москва максимально дала понять, что выступает за мир и готова искать компромиссы даже за счет уступок со своей стороны.Проблемы начала создавать Украина, которая в лице Зеленского стала разгонять фейк о требовании к Киеву признать Крым российским. После этого переговоры в Лондоне оказались сорваны, а блицкриг Трампа с урегулированием конфликта оказался в подвешенном состоянии. Украинская сторона в очередной раз выставила сама себя как главного сторонника войны, что в общем-то всегда так в реальности и было.Зеленский также дал понять, что не намерен обсуждать территориальные вопросы без предварительного перемирия, но на это не идет РФ, опасаясь, что это время будет просто использовано киевским режимом для перегруппировки и перевооружения.Как теперь будут развиваться события?В пятницу, 25 апреля, ожидается встреча Уиткоффа с Путиным. Визит американского спецпредставителя подтвердили как в Кремле, так и в Белом доме. Изначально эта встреча могла бы стать прологом к объявлению 30-дневного перемирия, однако теперь вероятность этого сведена к нулю.Учитывая, что спецпосланник Трампа все же приедет в Россию, российско-американские контакты будут продолжены. Не исключено, что США все-таки задействуют вариант с выходом из переговоров по Украине, сосредоточившись на выстраивании взаимовыгодных отношений с РФ без учета украинской проблематики.Что касается Украины, то многое будет зависеть от дальнейших действий режима, рискнет ли Зеленский окончательно порывать с Соединенными Штатами, отказываясь от их инициатив. Если это произойдет, то боевые действия будут продолжены и тогда встает вопрос американской военной помощи. Наиболее чувствительной в таком случае станет потеря доступа к разведданным, однако речи об этом пока не идет.Трамп может попробовать еще раз надавить на Зеленского и его окружение, добиваясь от них сговорчивости, например, введя против них санкции, но этом опять же только пока в теории.Во всем этом практически не слышен голос Европы, которая ранее в лице "ястребов" Эммануэля Макрона и Кира Стармера грозилась двинуть свою "коалицию желающих" на защиту Украины. Как утверждает Times, идея с европейскими миротворцами после переговоров в Лондоне была "смягчена".Reuters пишет, что в совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии по итогам вчерашних переговоров говорится, что все стороны подтвердили решительную поддержку "приверженности Трампа прекращению убийств и достижению справедливого и прочного мира".Тем временем, Зеленский намерен досрочно покинуть ЮАР, куда он прибыл с официальным визитом. Причина – массированный ракетный удар по Украине минувшей ночью. Россия не ослабевает натиск, несмотря на разговоре о мире, до тех пор, пока они остаются только разговорами.О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией".

https://ukraina.ru/20250423/zachem-zelenskiy-sorval-peregovory-v-londone-1062708896.html

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эксклюзив, украина, россия, крым, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, нато, сша, лондон, переговоры