Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором - 24.04.2025 Украина.ру
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Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором
Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором - 24.04.2025 Украина.ру
Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором
Кругами по воде продолжают расходится последствия срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта в Лондоне. Владимир Зеленский 24 апреля сокращает визит в ЮАР после ракетного удара по Киеву, а европейские лидеры постепенно сворачивают свою "коалицию желающих"
2025-04-24T14:03
2025-04-24T14:18
эксклюзив
украина
россия
крым
дональд трамп
владимир зеленский
стив уиткофф
нато
сша
лондон
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План ТрампаЕще неделю назад казалось, что дипломатическое урегулирование на Украине приближается к своей кульминации. Соединенные Штаты - главный медиатор процесса - выступили за скорейшее решение вопроса, пригрозив выходом из переговоров.Встреча в Лондоне в среду, 23 апреля, должна была прояснить позицию Европы и Украины касательно американского плана по окончанию боевых действий. После этого последнее слово должно было остаться за Россией, в которой через день-два ждали спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.В итоге все пошло наперекосяк, что еще раз заставило публику говорить о феномене "криворожской дипломатии" Зеленского, который опять вывернул ситуацию так, что переговоры оказались фактически сорваны.Все началось с инсайдов западных СМИ, которые на своих страницах стали публиковать детали тех предложений, которые сделали Соединенные Штаты противоборствующим сторонам. В общих чертах они выглядят следующим образом:- заморозка боевых действий по линии фронта;- частичное снятие санкций с РФ;- США признают российский статус Крыма де-юре, а вхождение четырех других регионов в состав России признают де-факто;- Украина отказывается от вступления в НАТО, но может вступить в ЕС;- РФ уходит из Харьковской области, а также с некоторых участков в Херсонской области, что позволит Киеву восстановить судоходство по всему руслу Днепра;- территория вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) становится нейтральной и переходит под контроль США, а сама станция начинает поставлять электроэнергию как на Украину, так и в Россию.Предполагалось, что в столице Великобритании американская делегация получит ответ на эти инициативы от европейцев и украинцев, после чего вопрос будут обсуждать с Владимиром Путиным для принятия окончательного решения.Провал в ЛондонеПосле обнародования этого плана в прессе начались спекуляции на тему Крыма. В некоторых публикациях стала мелькать мысль, по которой Вашингтон не только якобы сам готов признать полуостров российским, но и требует этого от Киева.Как пишет украинское издание "Страна.ua", источником этих слухов выступала Украина, так как все эти публикации в западных СМИ сопровождались анонимными комментариями украинских чиновников.Масла в огонь подлил сам Зеленский, когда выступил с комментариями на эту тему. По его словам, Украина не станет признавать потерю Крыма."Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Не о чем говорить - это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины. Этого не будет", - сказал он так, как будто такое требование действительно было выдвинуто.Он также коснулся темы ЗАЭС, подчеркнув, что управлять станцией почему-то могут только украинские специалисты.Такие резкие заявления не прошли мимо администрации Трампа. Прямо накануне встречи в Лондоне госсекретарь Марко Рубио объявил, что не поедет в Британию. Официальной причиной смены планов стала занятость главы Госдепа и невозможность присутствовать там в этот день. Вслед за этим стало известно, что в британскую столицу также не поедет Уиткофф, после чего министры иностранных дел Британии и Франции также отменили свое участие в переговорах.Лишь Украина не стала ничего менять, отправив в Лондон главу Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Ранг встречи автоматически был понижен до экспертного уровня, а из американцев с украинской делегацией поговорил только спецпредставитель Трампа Кит Келлог."Договоримся с обоими"Пошли разговоры, что срыв переговоров произошел после выступления Зеленского и его заявление про Крым. Вечером того же дня ситуацию в соцсетях прокомментировал президент США.По его словам, никто не просил Украину признавать присоединение Крыма к России, чем подтвердил, что все разговоры на эту тему – вбросы. Он подчеркнул, что украинские власти должны либо пойти на мировую, либо же продолжать войну с перспективой потерять страну в ближайшие несколько лет.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также подтвердила, что никто не обращался к Украины по поводу Крыма."К сожалению, президент Зеленский пытается обсуждать эти мирные переговоры в прессе. И это неприемлемо для президента. Это должны быть закрытые переговоры. Команда президента по национальной безопасности, его советники, потратили значительное количество времени, энергии и усилий, чтобы попытаться положить конец этой войне. Американские налогоплательщики выделили миллиарды долларов на эти усилия. И хватит. Президент расстроен. Его терпение на исходе", - сказала она.Пока кроме заявлений о кончающемся терпении Трампа каких-либо реальных шагов в отношении Украины за срыв переговоров со стороны США не последовало. Напротив, Трамп несколько смягчил риторику и в следующем комментарии выразил надежду, что все-таки договорится со своим украинским визави."Думаю, что у нас есть сделка с Россией. Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее. Но это нормально. Договоримся с обоими", - заявил он.Зеленский не хочет мираВ сухом остатке получается следующее. Соединенные Штаты вознамерились в кратчайшие сроки прекратить конфликт на Украине. Согласно популярной точке зрения, к 100 первым дням президентства Трампа планировалось если и не урегулировать противостояние полностью, то хотя бы добиться заключения долгосрочного перемирия.С этой целью было сделано несколько заявлений, смахивающих на ультиматумы: либо сейчас, либо уже без нас.После консультаций Уиткоффа с Путиным, а также переговоров американцев с Киевом и Европой, Вашингтон набросал дорожную карту по урегулированию конфликта, в которой как Россия, так и Украина должны были чем-то поступиться.Если верить информации Financial Times, которую позже опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Кремль выразил готовность остановить боевые действия по линии фронта, то есть в общих чертах принял план Трампа. В этом же русле стоит рассматривать заявление российского президента о готовности к двусторонним переговорам с киевским режимом. То есть Москва максимально дала понять, что выступает за мир и готова искать компромиссы даже за счет уступок со своей стороны.Проблемы начала создавать Украина, которая в лице Зеленского стала разгонять фейк о требовании к Киеву признать Крым российским. После этого переговоры в Лондоне оказались сорваны, а блицкриг Трампа с урегулированием конфликта оказался в подвешенном состоянии. Украинская сторона в очередной раз выставила сама себя как главного сторонника войны, что в общем-то всегда так в реальности и было.Зеленский также дал понять, что не намерен обсуждать территориальные вопросы без предварительного перемирия, но на это не идет РФ, опасаясь, что это время будет просто использовано киевским режимом для перегруппировки и перевооружения.Как теперь будут развиваться события?В пятницу, 25 апреля, ожидается встреча Уиткоффа с Путиным. Визит американского спецпредставителя подтвердили как в Кремле, так и в Белом доме. Изначально эта встреча могла бы стать прологом к объявлению 30-дневного перемирия, однако теперь вероятность этого сведена к нулю.Учитывая, что спецпосланник Трампа все же приедет в Россию, российско-американские контакты будут продолжены. Не исключено, что США все-таки задействуют вариант с выходом из переговоров по Украине, сосредоточившись на выстраивании взаимовыгодных отношений с РФ без учета украинской проблематики.Что касается Украины, то многое будет зависеть от дальнейших действий режима, рискнет ли Зеленский окончательно порывать с Соединенными Штатами, отказываясь от их инициатив. Если это произойдет, то боевые действия будут продолжены и тогда встает вопрос американской военной помощи. Наиболее чувствительной в таком случае станет потеря доступа к разведданным, однако речи об этом пока не идет.Трамп может попробовать еще раз надавить на Зеленского и его окружение, добиваясь от них сговорчивости, например, введя против них санкции, но этом опять же только пока в теории.Во всем этом практически не слышен голос Европы, которая ранее в лице "ястребов" Эммануэля Макрона и Кира Стармера грозилась двинуть свою "коалицию желающих" на защиту Украины. Как утверждает Times, идея с европейскими миротворцами после переговоров в Лондоне была "смягчена".Reuters пишет, что в совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии по итогам вчерашних переговоров говорится, что все стороны подтвердили решительную поддержку "приверженности Трампа прекращению убийств и достижению справедливого и прочного мира".Тем временем, Зеленский намерен досрочно покинуть ЮАР, куда он прибыл с официальным визитом. Причина – массированный ракетный удар по Украине минувшей ночью. Россия не ослабевает натиск, несмотря на разговоре о мире, до тех пор, пока они остаются только разговорами.О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией".
https://ukraina.ru/20250423/zachem-zelenskiy-sorval-peregovory-v-londone-1062708896.html
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Павел Котов
Павел Котов
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4.7
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, крым, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, нато, сша, лондон, переговоры
Эксклюзив, Украина, Россия, Крым, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, НАТО, США, Лондон, переговоры

Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором

14:03 24.04.2025 (обновлено: 14:18 24.04.2025)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Кругами по воде продолжают расходится последствия срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта в Лондоне. Владимир Зеленский 24 апреля сокращает визит в ЮАР после ракетного удара по Киеву, а европейские лидеры постепенно сворачивают свою "коалицию желающих"
План Трампа
Еще неделю назад казалось, что дипломатическое урегулирование на Украине приближается к своей кульминации. Соединенные Штаты - главный медиатор процесса - выступили за скорейшее решение вопроса, пригрозив выходом из переговоров.
Встреча в Лондоне в среду, 23 апреля, должна была прояснить позицию Европы и Украины касательно американского плана по окончанию боевых действий. После этого последнее слово должно было остаться за Россией, в которой через день-два ждали спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.
В итоге все пошло наперекосяк, что еще раз заставило публику говорить о феномене "криворожской дипломатии" Зеленского, который опять вывернул ситуацию так, что переговоры оказались фактически сорваны.
Все началось с инсайдов западных СМИ, которые на своих страницах стали публиковать детали тех предложений, которые сделали Соединенные Штаты противоборствующим сторонам. В общих чертах они выглядят следующим образом:
- заморозка боевых действий по линии фронта;
- частичное снятие санкций с РФ;
- США признают российский статус Крыма де-юре, а вхождение четырех других регионов в состав России признают де-факто;
- Украина отказывается от вступления в НАТО, но может вступить в ЕС;
- РФ уходит из Харьковской области, а также с некоторых участков в Херсонской области, что позволит Киеву восстановить судоходство по всему руслу Днепра;
- территория вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) становится нейтральной и переходит под контроль США, а сама станция начинает поставлять электроэнергию как на Украину, так и в Россию.
Предполагалось, что в столице Великобритании американская делегация получит ответ на эти инициативы от европейцев и украинцев, после чего вопрос будут обсуждать с Владимиром Путиным для принятия окончательного решения.
Провал в Лондоне
После обнародования этого плана в прессе начались спекуляции на тему Крыма. В некоторых публикациях стала мелькать мысль, по которой Вашингтон не только якобы сам готов признать полуостров российским, но и требует этого от Киева.
Как пишет украинское издание "Страна.ua", источником этих слухов выступала Украина, так как все эти публикации в западных СМИ сопровождались анонимными комментариями украинских чиновников.
Масла в огонь подлил сам Зеленский, когда выступил с комментариями на эту тему. По его словам, Украина не станет признавать потерю Крыма.
"Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Не о чем говорить - это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины. Этого не будет", - сказал он так, как будто такое требование действительно было выдвинуто.
Он также коснулся темы ЗАЭС, подчеркнув, что управлять станцией почему-то могут только украинские специалисты.
Трамп и Зеленский
Вчера, 16:00
Зачем Зеленский сорвал переговоры в Лондоне?К моменту, когда самолёт с украинскими переговорщиками приземлился в Хитроу, переговоры на уровне министров иностранных дел относительно "мирного плана Трампа" были сорваны. Со стороны США прибыл только Кит Келлог, не ведущий переговоров, а главы МИД европейских стран, обнаружив отсутствие принимающих решения лиц со стороны США, разочаровались
Такие резкие заявления не прошли мимо администрации Трампа. Прямо накануне встречи в Лондоне госсекретарь Марко Рубио объявил, что не поедет в Британию. Официальной причиной смены планов стала занятость главы Госдепа и невозможность присутствовать там в этот день. Вслед за этим стало известно, что в британскую столицу также не поедет Уиткофф, после чего министры иностранных дел Британии и Франции также отменили свое участие в переговорах.
Лишь Украина не стала ничего менять, отправив в Лондон главу Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу. Ранг встречи автоматически был понижен до экспертного уровня, а из американцев с украинской делегацией поговорил только спецпредставитель Трампа Кит Келлог.
"Договоримся с обоими"
Пошли разговоры, что срыв переговоров произошел после выступления Зеленского и его заявление про Крым. Вечером того же дня ситуацию в соцсетях прокомментировал президент США.
"Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, потому что Крым был потерян много лет назад под эгидой президента [Барака] Обамы и даже не является предметом обсуждения. <…> Это подстрекательские высказывания Зеленского, которые затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться!" - написал Трамп.
По его словам, никто не просил Украину признавать присоединение Крыма к России, чем подтвердил, что все разговоры на эту тему – вбросы. Он подчеркнул, что украинские власти должны либо пойти на мировую, либо же продолжать войну с перспективой потерять страну в ближайшие несколько лет.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также подтвердила, что никто не обращался к Украины по поводу Крыма.
"К сожалению, президент Зеленский пытается обсуждать эти мирные переговоры в прессе. И это неприемлемо для президента. Это должны быть закрытые переговоры. Команда президента по национальной безопасности, его советники, потратили значительное количество времени, энергии и усилий, чтобы попытаться положить конец этой войне. Американские налогоплательщики выделили миллиарды долларов на эти усилия. И хватит. Президент расстроен. Его терпение на исходе", - сказала она.
Пока кроме заявлений о кончающемся терпении Трампа каких-либо реальных шагов в отношении Украины за срыв переговоров со стороны США не последовало. Напротив, Трамп несколько смягчил риторику и в следующем комментарии выразил надежду, что все-таки договорится со своим украинским визави.
"Думаю, что у нас есть сделка с Россией. Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее. Но это нормально. Договоримся с обоими", - заявил он.
Зеленский не хочет мира
В сухом остатке получается следующее. Соединенные Штаты вознамерились в кратчайшие сроки прекратить конфликт на Украине. Согласно популярной точке зрения, к 100 первым дням президентства Трампа планировалось если и не урегулировать противостояние полностью, то хотя бы добиться заключения долгосрочного перемирия.
С этой целью было сделано несколько заявлений, смахивающих на ультиматумы: либо сейчас, либо уже без нас.
После консультаций Уиткоффа с Путиным, а также переговоров американцев с Киевом и Европой, Вашингтон набросал дорожную карту по урегулированию конфликта, в которой как Россия, так и Украина должны были чем-то поступиться.
Если верить информации Financial Times, которую позже опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Кремль выразил готовность остановить боевые действия по линии фронта, то есть в общих чертах принял план Трампа. В этом же русле стоит рассматривать заявление российского президента о готовности к двусторонним переговорам с киевским режимом. То есть Москва максимально дала понять, что выступает за мир и готова искать компромиссы даже за счет уступок со своей стороны.
Проблемы начала создавать Украина, которая в лице Зеленского стала разгонять фейк о требовании к Киеву признать Крым российским. После этого переговоры в Лондоне оказались сорваны, а блицкриг Трампа с урегулированием конфликта оказался в подвешенном состоянии. Украинская сторона в очередной раз выставила сама себя как главного сторонника войны, что в общем-то всегда так в реальности и было.
Зеленский также дал понять, что не намерен обсуждать территориальные вопросы без предварительного перемирия, но на это не идет РФ, опасаясь, что это время будет просто использовано киевским режимом для перегруппировки и перевооружения.
Как теперь будут развиваться события?
В пятницу, 25 апреля, ожидается встреча Уиткоффа с Путиным. Визит американского спецпредставителя подтвердили как в Кремле, так и в Белом доме. Изначально эта встреча могла бы стать прологом к объявлению 30-дневного перемирия, однако теперь вероятность этого сведена к нулю.
Учитывая, что спецпосланник Трампа все же приедет в Россию, российско-американские контакты будут продолжены. Не исключено, что США все-таки задействуют вариант с выходом из переговоров по Украине, сосредоточившись на выстраивании взаимовыгодных отношений с РФ без учета украинской проблематики.
Что касается Украины, то многое будет зависеть от дальнейших действий режима, рискнет ли Зеленский окончательно порывать с Соединенными Штатами, отказываясь от их инициатив. Если это произойдет, то боевые действия будут продолжены и тогда встает вопрос американской военной помощи. Наиболее чувствительной в таком случае станет потеря доступа к разведданным, однако речи об этом пока не идет.
Трамп может попробовать еще раз надавить на Зеленского и его окружение, добиваясь от них сговорчивости, например, введя против них санкции, но этом опять же только пока в теории.
Во всем этом практически не слышен голос Европы, которая ранее в лице "ястребов" Эммануэля Макрона и Кира Стармера грозилась двинуть свою "коалицию желающих" на защиту Украины. Как утверждает Times, идея с европейскими миротворцами после переговоров в Лондоне была "смягчена".
Reuters пишет, что в совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии по итогам вчерашних переговоров говорится, что все стороны подтвердили решительную поддержку "приверженности Трампа прекращению убийств и достижению справедливого и прочного мира".
Тем временем, Зеленский намерен досрочно покинуть ЮАР, куда он прибыл с официальным визитом. Причина – массированный ракетный удар по Украине минувшей ночью. Россия не ослабевает натиск, несмотря на разговоре о мире, до тех пор, пока они остаются только разговорами.
О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией".
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ЭксклюзивУкраинаРоссияКрымДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтив УиткоффНАТОСШАЛондонпереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
16:41Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ
16:38"Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться
16:27Почему боевики ВСУ стараются не убивать бойцов России и зачем им наши живыми – санинструктор "Физик"
15:59Историческая мифология: Валерий Бебик – создатель альтернативной истории Украины
15:23Европейские разжигатели войны подрывают миротворческие усилия президента США – СВР
14:58Только США могут остановить Путина - президент Польши
14:54Зеленский не хочет мира на Украине - сын Трампа
14:52Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра
14:42Индия и Пакистан схлестнулись за землю и воду. Как две ядерные державы оказались на грани большой войны
14:22"Украине придется отступить": президент Польши рассказал о перспективах СВО
14:10Зеленский в ЮАР: платиновый бизнес и попытка расколоть Глобальный Юг
14:05Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского
14:03Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором
13:58"Не можем и не хотим комментировать": Песков отказался пояснять план Трампа
13:28Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич
13:21"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом
13:17Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
13:13Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности
13:08Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег
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