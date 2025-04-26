Если Трамп выйдет из игры, для России это станет праздником — Полетаев - 26.04.2025 Украина.ру
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Если Трамп выйдет из игры, для России это станет праздником — Полетаев
Если Трамп выйдет из игры, для России это станет праздником — Полетаев - 26.04.2025 Украина.ру
Если Трамп выйдет из игры, для России это станет праздником — Полетаев
Если президент США Дональд Трамп действительно решит выйти из войны, то у всех противников России будут проблемы, а у нее самой — праздник. Ведь при таком раскладе событий у американского лидера станет меньше резонов давить на президента РФ Владимира Путина
2025-04-26T05:30
2025-04-26T05:30
новости
россия
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украина
владимир путин
переговоры
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.Оставив украинский конфликт, Трамп поймет, что “стратегическая инициатива на фронте на нашей стороне, и давить на Путина бесполезно, быстрого мира так не добиться”.Он заметил, что такой сценарий постоянно витал в воздухе, а сейчас прямо у нас на глазах он становится основным.“Стратегическая цель Трампа — закончить войну. Тактическая задача — выйти из войны победителем, обеспечив мир и не бросив Украину под путинский бульдозер. Сейчас перед Трампом встает выбор между тактическим и стратегическим. И похоже, он, как реальных политик, жертвует тактической задачей в пользу стратегической цели”, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250424/tramp-priznal-chto-imet-delo-s-zelenskim-slozhnee-chem-on-dumal-1062722725.html
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новости, россия, сша, дональд трамп, украина, владимир путин, переговоры
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Украина, Владимир Путин, переговоры

Если Трамп выйдет из игры, для России это станет праздником — Полетаев

05:30 26.04.2025
 
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© Public domain
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Если президент США Дональд Трамп действительно решит выйти из войны, то у всех противников России будут проблемы, а у нее самой — праздник. Ведь при таком раскладе событий у американского лидера станет меньше резонов давить на президента РФ Владимира Путина
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
Оставив украинский конфликт, Трамп поймет, что “стратегическая инициатива на фронте на нашей стороне, и давить на Путина бесполезно, быстрого мира так не добиться”.
“И если Путин действительно смог убедить Трампа в том, что у Украины в военном плане шансов нет, то у президента США есть все основания выпрыгнуть из этого летящего под откос поезда и сказать: "Европа и [Владимир] Зеленский не пошли на лучшую в мире сделку, которую я предлагал. Я не виноват в том, что у них все рухнуло", — считает Полетаев.
Он заметил, что такой сценарий постоянно витал в воздухе, а сейчас прямо у нас на глазах он становится основным.
“Стратегическая цель Трампа — закончить войну. Тактическая задача — выйти из войны победителем, обеспечив мир и не бросив Украину под путинский бульдозер. Сейчас перед Трампом встает выбор между тактическим и стратегическим. И похоже, он, как реальных политик, жертвует тактической задачей в пользу стратегической цели”, — резюмировал собеседник издания.
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Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном читайте на сайте Украина.ру.
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