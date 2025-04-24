https://ukraina.ru/20250424/dmitriy-vydrin-o-vykhode-ssha-iz-peregovorov-po-ukraine-starlink-ne-otklyuchaetsya-odnim-nazhatiem-knopki-1062721583.html

Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки

Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки - 24.04.2025 Украина.ру

Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки

Киев и Евросоюз будут воевать до конца, но не до победного. Трампу не удастся так просто выйти из переговорного процесса по Украине. Россия тем временем прониклась страстью к Востоку.

2025-04-24T07:30

2025-04-24T07:30

2025-04-24T07:30

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Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру.В Лондоне 23 апреля прошли вторые переговоры представителей США, Украины и Европы, посвященные урегулированию украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио и американский спецпосланник Стив Уиткофф отменили визит. Вслед за ними отказались от встречи главы МИД Франции и Германии. В итоге Британия осталась наедине с украинской делегацией и представителями стран, которые мало что решают. Встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.— Дмитрий Игнатьевич, в последний момент на переговоры в Лондоне, как пишут западные СМИ, отказались ехать госсекретарь США Рубио и главный спецпредставитель Трампа Уиткофф. Что произошло?— К великому сожалению, я не вижу позитивных перспектив подобного формата. Ни на высшем уровне, ни тем более на "среднем". Дело в том, что главные участники этого процесса имеют совершенно различные цели.Штаты, в лице их президента и его окружения, действительно хотят заморозки конфронтации с Россией, чтобы освободить ресурсы для иных грядущих конфликтов. Британия объективно заинтересована в продолжении инцидента.Есть страны, которым близка формула "разделяй и властвуй". Для бритов еще ближе заклинание "провоцируй и модерируй". Они умеют стравливать внешние силы, а потом снимать свои дивиденды с посредничества между ними.Евросоюз находится на грани раскола. Его чиновники (и особенно чиновницы) интуитивно чувствуют, что военная ситуация на Украине, порождаемая ею русофобия являются чуть ли не последним способом консолидации стран альянса. Поэтому и они за пролонгацию. О чем бы не были их декларации.Зеленский понимает, что он сохраняет должность, пока страна воюет. Поэтому будет искать любой предлог, малейшую зацепку для недопущения мира. Иначе "давай, давай до свидания". То есть у Киева и ЕС — у этого ситуативного тандема — остается только война. Но не до победного конца, а просто — до конца.И только Россия стремится даже не к перемирию, не к миру в локальном смысле, а к мироустройству, минимизирующему военные риски. У нас других "планов громадьё"…Можно ли все эти желания, стремления, мотивы привести к общему знаменателю? Не думаю. Поэтому перемирие маловероятно. Вероятна только победа.— Если США выйдут из переговоров, скорее всего прекратится военная и денежная помощь Украине, и ее могут даже от "Старлинка" отключить. И тогда мы одержим военную победу над киевским режимом. Это реальный вариант?— Во-первых, Штатам не так уж просто выйти из сложившейся ситуации. Это в мифах правители империй легко "умывают руки". В реальности, есть и сила политической инерции, и интриги лоббистов и оппонентов, и кулуарные обязательства, и личные мотивы…Даже "Старлинк" не отключается одним нажатием на кнопки — необходимо разорвать несколько договоров, вернуть авансы, учесть технические обстоятельства…Плюс, нам нужно убедить нынешнее американское руководство, что им куда выгоднее строить новый мир с нами, чем воевать за старый мир с ними. Вот тогда и будет победа. Только не над киевским режимом, а над старой конфронтационной моделью, в которой завязли наши оппоненты.— По данным американских СМИ, в рамках мирного соглашения между Россией и Украиной США могут признать российский контроль над Крымом. Дескать, такие условия администрация Трампа выдвинула Украине. Как считаете, Украина отдаст территории официально?— Честно говоря, даже не заморачиваюсь над этой темой.Я живу Крыму, недалеко от "Кипарисного зала" — пантеона Николая Данилевского, основателя русской школы геополитики. Он умер в Тифлисе, но завещал себя похоронить в самом красивом месте России. Я там и проживаю. И мне не важно, кто и что "признает официально".— США и Иран провели второй раунд переговоров о ядерной сделке, что вызвало разочарование у израильского руководства. Чем обусловлено резкое изменение позиции Трампа по Ирану? И какой будет дальнейшая политика Трампа на Ближнем Востоке?— Мы уже с вами отмечали, что евреи — нация торговцев, которые мечтают стать воинами. А персы — нация воинов, которые стремятся стать торговцами. Последние к разочарованию воинственных израильтян почти доказали Трампу, что преуспели в своем стремлении.Трамп увидел, что персов проще "поставить на счетчик", чем "забивать им стрелку". (Когда-то персы были лучшими стрелками в мире.) Сейчас их постараются втянуть в бесконечный торгашеский блудняк. (Я специально говорю в этом нарративе, так как в нем мыслит американская элита.)Это будет длительный и нудный процесс без особой романтики. Торг есть торг. Поэтому из текущих событий меня куда больше заинтриговал приезд султана Омана на встречу с нашим лидером.Я как раз читал воспоминания создателей бессмертного "Белого солнца пустыни", где нашел немало аналогий, начиная с самого названия. Первоначально фильм назывался "Спасти гарем", потом "Пустыня". Но победила версия одного романтичного чиновника — "Белое солнце пустыни".В душе русского человека всегда живет тяга к необычному, экзотическому, эфемерно не прагматичному.Поэтому приезд султана я бы не назвал "Спасти цены на нефть" или сухо "Арабы". Это про другое: про нашу страсть к грезам Востока, про наше любопытство к запредельным моделями жизни, про гортанные песни кочевников, древнюю поэзию, про сапоги в теплых водах залива. Наконец, это "Знойный ветер сирокко".Оман — одна из самых самобытных стран в мире. Там избежали искушения унификации архитектуры, одежды, кухни. Русским это безумно интересно — больше, чем некогда гамбургер… Едем в Оман, раз уж и визы отменяются? Да нет, становимся самими собою. Русскими!Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Об этом в статье Россия стала официальным союзником Ирана: что за этим стоит.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20250419/1062608549.html

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Анна Черкасова

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