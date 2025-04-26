https://ukraina.ru/20250426/novorossiyu-nuzhno-perevodit-na-russkiy-yazyk-odnim-dnem--bezpalko-1062701282.html

Новороссию нужно переводить на русский язык одним днем — Безпалько

Новороссию нужно переводить на русский язык одним днем — Безпалько - 26.04.2025 Украина.ру

Новороссию нужно переводить на русский язык одним днем — Безпалько

Не нужно бояться перевода школ освобожденной Новороссии на русский язык. Тут нужно помнить, что практически все эти школы 10−15 лет назад переводились с русского на украинский язык обучения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько

2025-04-26T06:15

2025-04-26T06:15

2025-04-26T06:15

новости

новороссия

донецкая народная республика

россия

богдан безпалько

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Отвечая на вопрос, что России необходимо делать с украинским языком на ее новых территориях, эксперт отметил, что на территории, подконтрольной Донецкой Народной Республике (ДНР), в 2014 году все школы сразу же были переведены на русский язык обучения без "переходных периодов" для украинского языка.По его словам, не нужно бояться перевода школ освобожденной Новороссии на русский язык. Важно помнить, что практически все эти школы 10−15 лет назад переводились с русского на украинский язык обучения, подчеркнул собеседник издания.“Более того, учитывая возрастной состав педагогических кадров, большинство из них получили свое профильное образование или в Советском Союзе, или на заре украинской независимости, когда языковые законы не были еще настолько драконовскими — то есть, по сути, они получили русское образование”, — добавил также Безпалько.Вернуть русский язык в преподавание не составит проблем, резюмировал он.Полный текст интервью Богдана Безпалько: Русская идея должна приобрести характер национально-освободительного движения читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/new-york-post-ukraina-gotova-otkazatsya-ot-20-svoikh-territoriy-no-s-ogovorkoy--1062670867.html

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новости, новороссия, донецкая народная республика, россия, богдан безпалько