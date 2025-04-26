Новороссию нужно переводить на русский язык одним днем — Безпалько
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
Не нужно бояться перевода школ освобожденной Новороссии на русский язык. Тут нужно помнить, что практически все эти школы 10−15 лет назад переводились с русского на украинский язык обучения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
Отвечая на вопрос, что России необходимо делать с украинским языком на ее новых территориях, эксперт отметил, что на территории, подконтрольной Донецкой Народной Республике (ДНР), в 2014 году все школы сразу же были переведены на русский язык обучения без "переходных периодов" для украинского языка.
“Украинский язык в ДНР за ненадобностью просто умер и не стал востребованным даже в качестве факультативного предмета. Это более чем наглядно продемонстрировало его искусственное насаждение на территориях исторической Новороссии”, — заявил Безпалько.
По его словам, не нужно бояться перевода школ освобожденной Новороссии на русский язык. Важно помнить, что практически все эти школы 10−15 лет назад переводились с русского на украинский язык обучения, подчеркнул собеседник издания.
“Более того, учитывая возрастной состав педагогических кадров, большинство из них получили свое профильное образование или в Советском Союзе, или на заре украинской независимости, когда языковые законы не были еще настолько драконовскими — то есть, по сути, они получили русское образование”, — добавил также Безпалько.
Вернуть русский язык в преподавание не составит проблем, резюмировал он.
22 апреля, 10:33New York Post: Украина готова отказаться от 20% своих территорий, но с оговоркой Украина готова отказаться от 20% своих территорий, но лишь формально. Киевский режим хочет, чтобы международные документы признали потерянные им земли как "временно оккупированные", но не перешедшие под контроль России навсегда. Об этом написала американская газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США
Полный текст интервью Богдана Безпалько: Русская идея должна приобрести характер национально-освободительного движения читайте на сайте Украина.ру.
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