Информационная война Третьего Рейха: страх, ненависть и слепая вера в победу

Кстати, сюжет с тем, кто и куда будет «выслан» стал отдельным и по мере отступления войск Третьего Рейха, постепенно обрастал подробностями. Это была кампания под условным названием «Sieg oder Sibirien» (Победа или Сибирь). Немцам сообщалось, что в случае победы СССР, все население Германии поедет в принудительном порядке за Урал в лагеря, на медленную, мучительную смерть.

Вообще, если в первые годы войны Третий Рейх в своих пропагандистских материалах старался разделять славянское население Советской России и «еврейское большевистское руководство», то на завершающем этапе «русские» стали единым, монолитным коллективным монстром, от которого ни один немец не должен был ждать вообще ничего хорошего.

Более того, тогда же, в 1944 году, в методической литературе, направляемой для проведения бесед сотрудниками NSFO с солдатами и офицерами Вермахта, говорилось:

«Из каждой беседы должен делаться вывод, что эта война не является войной, ведущейся одной только Германией, но оборонительной войной Европы против еврейства и большевизма».

То есть, Германия должна была выглядеть в глазах немцев, как страна, которая стоит на защите всей «цивилизованной Европы» против «варварской России». Сравните это с высказываниями Зеленского о том, что Украина ведёт «борьбу за свободу для Европы», что «Если Украина упадет — рухнет вся Европа». И это только из последних заявления, а ведь подобная риторика стала общим местом на Украине задолго до 24 февраля 2022 г.

И вот уже эта пропаганда особой роли Германии в защите Европы и мира от «большевиков», перерастала в так называемую «пропаганду надежды». Надежды на то, что «Фюрер знает, что делает».