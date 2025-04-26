https://ukraina.ru/20250426/trudno-predugadat-kto-pobedit-v-voyne-na-istoschenie--gubarev-1062700954.html

Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение” — Губарев

Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение” — Губарев - 26.04.2025 Украина.ру

Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение” — Губарев

Может быть Россия действительно выстоит против ВСУ в так называемой войне на истощение, однако не стоит забывать, что может быть и наоборот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса

2025-04-26T07:15

2025-04-26T07:15

2025-04-26T07:15

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Ранее ряд экспертов заявлял, что Россия способна победить украинскую армию в войне на истощение, потому что рано или поздно у ВСУ закончатся все ресурсы.По мнению собеседника издания, “это все глупости”, так как сроки такой войны остаются неясны: “Прошло больше трех лет. Еще столько же?”.Губарев отметил, что такой сценарий может сыграть ВС РФ на руку, однако нельзя надеяться на удачу, ведь в будущем все может, наоборот, развернуться против России.К тому же, добавил он, в России также могут случиться непредвиденные обстоятельства: и революция, и гражданская война. “Почему нет?”, заключил Губарев.Эта же тема поднималась в интервью Дмитрия Краснова: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение. По его словам, рано или поздно придется из нынешней фазы войны переводить боевые действия в более активную форму.“Я вижу, что "в низах" зреет понимание, что придется-таки воевать по-настоящему, биться не на жизнь, а насмерть. И если так случится, это перестанет быть странной войной "на истощение", это станет настоящей, по-русски беспощадной к себе и врагам битвой”, — пояснил Краснов.Полный текст интервью Павла Губарева: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше читайте на сайте Украина.ру.

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