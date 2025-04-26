Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение” — Губарев - 26.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250426/trudno-predugadat-kto-pobedit-v-voyne-na-istoschenie--gubarev-1062700954.html
Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение” — Губарев
Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение” — Губарев - 26.04.2025 Украина.ру
Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение” — Губарев
Может быть Россия действительно выстоит против ВСУ в так называемой войне на истощение, однако не стоит забывать, что может быть и наоборот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса
2025-04-26T07:15
2025-04-26T07:15
новости
россия
украина
вооруженные силы украины
вс рф
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062700098_0:161:1350:920_1920x0_80_0_0_2a3472d43f92e44ca2df50ee2f920da3.jpg
Ранее ряд экспертов заявлял, что Россия способна победить украинскую армию в войне на истощение, потому что рано или поздно у ВСУ закончатся все ресурсы.По мнению собеседника издания, “это все глупости”, так как сроки такой войны остаются неясны: “Прошло больше трех лет. Еще столько же?”.Губарев отметил, что такой сценарий может сыграть ВС РФ на руку, однако нельзя надеяться на удачу, ведь в будущем все может, наоборот, развернуться против России.К тому же, добавил он, в России также могут случиться непредвиденные обстоятельства: и революция, и гражданская война. “Почему нет?”, заключил Губарев.Эта же тема поднималась в интервью Дмитрия Краснова: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение. По его словам, рано или поздно придется из нынешней фазы войны переводить боевые действия в более активную форму.“Я вижу, что "в низах" зреет понимание, что придется-таки воевать по-настоящему, биться не на жизнь, а насмерть. И если так случится, это перестанет быть странной войной "на истощение", это станет настоящей, по-русски беспощадной к себе и врагам битвой”, — пояснил Краснов.Полный текст интервью Павла Губарева: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше читайте на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062700098_0:34:1350:1047_1920x0_80_0_0_6a0df9de3ea99cb68c3594bf69e44178.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, киев
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Киев

Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение” — Губарев

07:15 26.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Может быть Россия действительно выстоит против ВСУ в так называемой войне на истощение, однако не стоит забывать, что может быть и наоборот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса
Ранее ряд экспертов заявлял, что Россия способна победить украинскую армию в войне на истощение, потому что рано или поздно у ВСУ закончатся все ресурсы.
По мнению собеседника издания, “это все глупости”, так как сроки такой войны остаются неясны: “Прошло больше трех лет. Еще столько же?”.
Губарев отметил, что такой сценарий может сыграть ВС РФ на руку, однако нельзя надеяться на удачу, ведь в будущем все может, наоборот, развернуться против России.
“Мы же должны понимать, что Украину никто не лишит ресурсов. Пока она будет воевать, у нее все будет. Поэтому трудно предугадать, кто первый истощится. Историческая социальная динамика очень сложная и непредсказуемая”, — заявил боец российской армии.
К тому же, добавил он, в России также могут случиться непредвиденные обстоятельства: и революция, и гражданская война. “Почему нет?”, заключил Губарев.
Эта же тема поднималась в интервью Дмитрия Краснова: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение. По его словам, рано или поздно придется из нынешней фазы войны переводить боевые действия в более активную форму.
“Я вижу, что "в низах" зреет понимание, что придется-таки воевать по-настоящему, биться не на жизнь, а насмерть. И если так случится, это перестанет быть странной войной "на истощение", это станет настоящей, по-русски беспощадной к себе и врагам битвой”, — пояснил Краснов.
Полный текст интервью Павла Губарева: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФКиев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение” — Губарев
07:10Хотят ли индийцы войны? Андрей Грозин о конфликте, который Индия и Пакистан получили по наследству
07:00Можно сказать, что ни одна из сторон не желает мира — Скоробогатый
06:45Все только начинается: Самойлов о том, почему война с Украиной не закончится в ближайшие годы
06:30Перемирие или победа? Выдрин объяснил, почему сорвались лондонские переговоры
06:15Новороссию нужно переводить на русский язык одним днем — Безпалько
06:00Главный фокус внимания на Запорожской области: Самойлов о весенне-летней кампании
05:47Новая тактика "Гераней" и желание теракта на 9 мая. Что обсуждают украинские военные и эксперты
05:45Нужно было идти дальше: Губарев о возможном взятии Киева в 2022 году
05:38Переговоры по Украине движутся к феерическому провалу
05:30Если Трамп выйдет из игры, для России это станет праздником — Полетаев
05:15Кашин раскрыл, на что Россия согласится в рамках перемирия
22:55Петр Скоробогатый: "В России очень высок запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса"
21:11Поэзия с кровью. Маяковский зря восхищался казнью королевы
20:30"Все только начинается": Самойлов объяснил, почему в ближайшие годы не закончится война с Украиной
20:15Европейцы поняли, что не готовы воевать с Россией, но могут "исподтишка поддерживать Украину" — эксперт
20:00"Херсон не будет играть большой роли": эксперт о том, почему сначала войскам нужно идти на Запорожье
19:45Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису"
19:30Липцы, Волчанск и Запорожье: военный политолог дал прогноз на предстоящую летнюю кампанию России
18:38Демократия по-румынски. Ещё два неугодных Брюсселю кандидата могут быть сняты с президентской гонки
Лента новостейМолния