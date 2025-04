https://ukraina.ru/20250424/tri-gibelnykh-stsenariya-dlya-kieva-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1062716961.html

Три гибельных сценария для Киева. Украина в международном контексте

Три гибельных сценария для Киева. Украина в международном контексте

Накануне Пасхи, которую в этом году в один день отпраздновали и православные, и католики, президент США Дональд Трамп угрожал выйти из переговоров о мирном урегулировании на Украине, так как ни одна из сторон не проявляет достаточно заинтересованности к этому процессу

В ответ президент России Владимир Путин сделал жест доброй воли и объявил 30-часовое перемирие. Однако перемирие отверг Владимир Зеленский.По всей видимости, без Трампа Россия быстрее разберется с конфликтом на Украине, пишет 21 апреля американская газета The New York Times. Поэтому России будет даже на руку, если США выйдут из переговоров, полагают эксперты издания.Многие россияне приветствовали победу президента Трампа, полагая, что он заключит соглашение о мире на Украине, которое устроит Кремль, напоминает газета. Однако спустя три месяца с начала второго срока Трампа в Москве воцарилось ощутимое разочарование, констатируют ее авторы."Люди, приближенные к Кремлю, досадуют как на сумбурный подход Трампа к переговорам, так на очевидную негибкость президента Владимира Путина. После того, как Трамп и его верховный дипломат предупредили в пятницу, что США могут выйти из этого диалога, некоторые из них опасаются, что провал переговоров приведет к дальнейшей эскалации боевых действий", - отмечает издание.Ссылаясь на мнение "аналитика, близкого к правительству", американская газета пишет о том, что Путин по территориальном вопросам не проявил гибкости, которую от него ждали. С другой стороны, российский лидер пытается "диверсифицировать переговорный портфель" с США, включив в него такие вопросы как энергетика, Арктика и космические полеты, говорится в статье. Это делается для того, чтобы сближение с Вашингтоном продолжилось, даже если переговоры по Украине провалятся, полагают источники издания.Некоторые российские эксперты, опрошенные изданием, заявили, что они удивлены "наивностью" Вашингтона в вопросе сроков мирного урегулирования. Россия не собирается ни своими интересами, ни своей безопасностью, чтобы помочь Трампу решить его внутриполитические проблемы, отмечают они.Семь пунктов и конфликт исчерпан!Тем временем британский The Telegraph пишет о плане из семи пунктов, который США подготовили для Киева. Этот документ не предполагает четких гарантий безопасности США для Украины, отмечает издание."Согласно плану, США официально признают суверенитет России над Крымом де-юре — и де-факто над другими оккупированными территориями. Боевые действия будут заморожены вдоль нынешней линии фронта, в результате чего Путин сохранит за собой почти всю захваченную территорию", - говорится в статье британского издания.Также план подразумевает, что США официально признают суверенитет России над Крымом, а суверенитет над другими территориями, которые находятся под контролем российской армии, США признают "де-факто", отмечает газета.По информации британских журналистов, боевые действия будут заморожены вдоль нынешней линии фронта. В пользу Украины подразумеваются лишь незначительные изменения – Россия откажется от двух небольших территорий, которые в настоящее время занимают ее войска, отмечается в статье."Кроме того, Украина получит беспрепятственный доступ к устью Днепра, а Россия выведет войска из второй части Херсонской области", – пишет The Telegraph.При этом издание справедливо отмечает, что российская сторона может отказаться идти на "скромные" территориальные уступки, предусмотренные американским планом.Также The Telegraph утверждает, что в документе требуется от Украины отказаться от членства в НАТО, но при этом ей дадут возможность вступить в ЕС.В соответствии с планом, европейские страны смогут развернуть военный контингент на Украине, но США не возьмут на себя обязательств гарантировать его безопасность, утверждают британские журналисты.По их информации, помимо территориальных уступок и политических условий, в документе обсуждается и передача Запорожской АЭС под контроль США. Также в плане прописано, что Украина подпишет соглашение о недрах, по которому американские компании получат доступ к ее природных богатствам."Наконец, седьмой пункт поднимает вопрос о перспективе новых отношений между Америкой и Россией, подразумевая, что все санкции США будут сняты, и страны смогут развернуть сотрудничество в области энергетики", - упоминается в статье.Такой план имеет ряд недостатков, отмечает издание. Например, по конституции Украины, ни правительство, ни парламент не имеют права отказываться от территории. Это могут сделать только граждане страны на референдуме, но референдум не может проводиться пока в стране действует военное положение, отметил The Telegraph.Также он противоречит требованиям британского премьер-министра Кира Стармера, ставя под сомнение саму отправку британских или других европейских сил на Украину по итогам мирного соглашения, подчеркивает издание.Вынужденный компромисс для УкраиныКитайский Tencent полагает, что у Украины есть три выхода из сложившейся ситуации. Единственное – все три ведут к гибели, говорится в статье издания.Первый выход — это пойти на компромисс с Россией, обменять территории на мир и стать вассалом "братьев-славян", полагают китайские авторы. Но если Украина пойдет на этот компромисс, она должна будет признать принадлежность новых территорий и Крыма России и даже стать членом Союзного государства России и Белоруссией, утверждают они."Такой компромисс может привести к фатальным последствиям для Украины. Народ Украины может резко отреагировать: поколение, которому на протяжении 30 лет прививали прозападные и антироссийские настроения, вряд ли пойдет на капитуляцию. Это может привести к гражданской войне в стране", - подчеркивает издание.Вторым вариантом, по мнению китайских авторов, является борьба до конца. Однако непонятно, как этого сделать, если в стране уже разразился демографический кризис, население сократилось на 8 млн человек, призывной возраст повышен до 60 лет, а на линии фронта отец, сын и внук воюют в одном окопе, спрашивают они.Третий вариант – это стать нейтральной буферной зоной и "лежать ровно" между США и Россией, пишет Tencent. По мнению издания, этот вариант является компромиссным, но только для двух великих держав."Переговоры между РФ и США говорят о том, что Россия может согласиться на сохранение украинского режима в обмен на прекращение расширения НАТО, а Штаты хотят, чтобы Украина стала нейтральным "брандмауэром" между Россией и Европой", - отмечается в публикации.Если Киев выберет этот путь, страна последует примеру Швейцарии и станет нейтральной страной, а миротворческие силы ООН будут соблюдать режим прекращения огня, допускают китайские авторы. Но это будет означать смерть суверенитета Украины — Россия будет контролировать промышленные регионы, а США и Европа — ресурсы, полагают они.Tencent считает, что наиболее вероятным вариантов для Украины является вынужденный компромисс. В этом случае Киев вынужден будет пойти на территориальные уступки, но при этом сохранить претензии на суверенитет в обмен на прекращение огня. Также он будет вынужден придерживаться нейтралитета ради безопасности, не вступать в НАТО, но сотрудничать с ЕС в экономической сфере, допускает издание.Читайте также: Встреча, провалившаяся ещё до начала: Украина разгневала США и сорвала переговоры в Лондоне

