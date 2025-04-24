https://ukraina.ru/20250424/1062714635.html

Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном

Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном - 24.04.2025 Украина.ру

Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном

Нельзя сказать, что Украина совсем не готовится к летней кампании. Она окапывается, собирает ресурсы, использует эту оперативную паузу в своих целях. Но ресурсов у Киева в целом меньше, чем у нас. И чем дольше тянется время, тем сильнее нарастает этот разрыв в нашу пользу, считает сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2025-04-24T07:00

2025-04-24T07:00

2025-04-24T07:00

интервью

украина

европа

америка

дональд трамп

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

генштаб

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Сергей, переговоры в Лондоне между США, Украиной и Европой о перемирии фактически сорваны. При этом Уиткофф, как и договаривались, приедет в Россию на переговоры на этой неделе. И все это сопровождает масса вбросов о содержании переговоров и якобы выходе США из войны в одностороннем порядке. Чего ждать дальше?- Давайте для начала пройдемся по всем сторонам украинского конфликта и попытаемся понять, чего именно они хотят добиться в ходе этих переговоров. Начнем с Трампа.Цель у него остается прежней – быстро закончить войну. Вопрос в том, как и какой ценой. Все время в воздухе висел вопрос, на что готов пойти Трамп, чтобы закончить войну или выйти из нее. Так вот сейчас он прямо говорит о том, что если у него не получится договориться до 1 мая (сто дней президентства), то "давай, до свидания".Он это говорил и раньше, но никто в это не верил. Все думали: "Да это же типичный Трамп. Зачем нам слушать старого рыжего деда". Только этот "старый рыжий дед" контролирует Америку – крупнейшую военную державу мира, которая тащит на себе поддержку Украины. И если Трамп действительно решит выйти из войны, то у всех наших противников будут проблемы, а у нас – праздник.Почему? Чем сильнее Трамп хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на Путина. Потому что стратегическая инициатива на фронте на нашей стороне, и давить на Путина бесполезно, быстрого мира так не добиться.Раньше я принимал за базовый сценарий вариант, что столкнувшись с упорством Путина, Трамп будет вынужден хотя бы на какое-то время продолжить политику Байдена. В принципе, это и происходит все эти три месяца. Но, похоже, что, в отличие от Байдена, Трамп не будет продолжать эту политику бесконечно долго.Сейчас наступает дедлайн, который он сам себе поставил. И перед ним возникает развилка: либо выходить из войны тем или иным образом, либо дальше продолжать политику Байдена. А почему именно такой дедлайн? Эти сто дней кажутся случайной круглой цифрой, но под ними есть серьезные основания.Во-первых, заканчиваются байденовские пакеты помощи, которые Трамп использовал как бы по инерции. Нужно принимать решение о выделении новых денег, и это уже будет решение Трампа, и он уже не сможет сказать, что это - не его война.Во-вторых, все это происходит перед началом летней кампании. Если Трамп в нее вписывается, ему придется ее на себе тащить и по сути, отвечать за успехи или поражения Украины.Мы не раз говорили об этой развилке, но вот но теперь мы подошли к ней вплотную.И если Путин действительно смог убедить Трампа в том, что у Украины в военном плане шансов нет, то у Трампа есть все основания выпрыгнуть из этого летящего под откос поезда и сказать: "Европа и Зеленский не пошли на лучшую в мире сделку, которую я предлагал. Я не виноват в том, что у них все рухнуло".Такой сценарий постоянно витал в воздухе. Я старался о нем меньше говорить, чтобы лишний раз не обольщаться, но прямо у нас на глазах он становится основным.Повторюсь, стратегическая цель Трампа – закончить войну. Тактическая задача – выйти из войны победителем, обеспечив мир и не бросив Украину под путинский бульдозер. Сейчас перед Трампом встает выбор между тактическим и стратегическим. И похоже, он, как реальных политик, выбирает жертвует тактической задачей в пользу стратегической цели.- Переходим к Путину.- Стратегическая цель России – разгромить Украину. Тут все просто и очевидно. А тактически Путину важно сорвать "мирные усилия Трампа", сделав так, чтобы в этом срыве оказались виноваты Украина и Европа. Пока у него это получается. Он весьма удачно играет на том, что Трампу нужен быстрый мир, и Трамп не может на него давить.Если Америка вообще выйдет из игры, Путин достигнет еще одной своей цели. Он разорвет связку между российско-американскими отношениями и войной на Украине. Если эта комбинация сработает, мы сможем восстанавливать торгово-экономическое сотрудничество с Вашингтоном, и при этом продолжать воевать.Но это – игра на тоненького. Тут важно не подставиться самому и подставить соседа. Это как в старом анекдоте: "Мне не надо бежать быстрее медведя. Мне надо бежать быстрее тебя".В тактическом плане еще важный момент: Путину сейчас важно не подорвать доверие Трампа. Впервые за десятки лет в Америке появился лидер, который относится к нему с уважением и доверием, и похоже, Путин этим доверием дорожит. Он не будет ничего делать у Трампа за спиной, и выход из переговоров он тоже обставит максимально прозрачно: "Дональд, ну я все уже сделал. Я расшибся уже в лепешку, чтобы наступил мир. Так что, извини, мне надо дальше воевать. Ничего личного".Нельзя сказать, что этот сценарий уже гарантирован. Нужно еще поработать, чтобы Трамп убедился, что переговоры о мире срывают Украина и Европа и начал действовать исходя из этого. Получится или нет – обсудим в следующий раз.- Теперь насчет целей Украины и Европы.- Тут совсем все просто. Им нужно воевать и нужно, чтобы Америка продолжала воевать. Какой-то долгосрочной стратегией здесь давно уже нет, но остановиться они не могут.Я не могу сказать, что они совсем пустое место. У Европы есть серьезный политический и экономический вес. Некоторые положения мирного плана Трампа воплотить в жизнь без Европы невозможно. Европа Трампа с его мирным планом посылает, из-за чего этот план превращается в тыкву.То же самое касается Украины. Единственный способ заставить Зеленского подчиниться Трампу – обеспечить, чтобы русская армия разгромила украинскую, вот такой вот парадокс.Допустим, Трамп хлопнул дверью и ушел. Сможет ли Европа самостоятельно, без Америки обеспечивать войну на Украине? Вряд ли. Да, за неделю фронт не обрушится, но за несколько месяцев – запросто. Вот поэтому Европе и Украине важно перетащить Трампа на свою сторону, в этом их тактическая задача.Перейдем непосредственно к фронту. Погадаю на кофейной гуще и предположу, что нынешнее затишье продлится до конца майских праздников. Если в Москву на 9 мая поедет кто-то кроме Лукашенко, Путин подождет до окончания праздников, чтобы никого не подставлять. Потому что если тот же Си Цзиньпин будет стоять на трибуне на Красной площади, а наши войска перейдут в масштабное наступление, он как бы тем самым его одобрит, чего, возможно, он бы не хотел.- Я не знаю, насколько верна эта метафора. Но, судя по новостям о боевых действиях на фоне переговоров, наша армия сейчас напоминает злую собаку, которая вовсю рвется с поводка. Не перегорит ли она, если мы ее будем сдерживать из-за этих дипломатических нюансов?- Я не согласен, что наша армия сейчас рвется с поводка. Она не ждет окончания переговоров – она готовится. Поговорите с бойцами на передовой: "Отдыхаем, готовимся, нам всего мало. Купили что-то? Молодцы, давайте еще". Я бы сравнил этот процесс с подготовкой к экзамену. Ты на экзамен с поводка не рвешься. Наоборот – тебе всегда не хватает одной ночи, чтобы выучить все билеты.Да, во время подготовки к экзамену можно перегореть, но армия – это система, а система перегореть не может. Наоборот, чем больше у нее времени на подготовку, на отладку — тем лучше.Вы правы в том смысле, что иногда оперативная пауза может выйти боком. Но не потому, что кто-то перегорает, а потому что противник может готовиться быстрее и лучше.Классический пример – это битва на Курской дуге во время Великой Отечественной войны. Когда немцы собирали войска для операции "Цитадель", они рассуждали примерно так: "Сейчас мы подготовим еще пару новых дивизий. Сейчас подъедут "Пантеры" для новых танковых батальонов. Ой, у них что-то сломалось на испытаниях, давайте еще на месяц отложим". И за этот месяц советские войска готовились быстрее и лучше.То же самое было в 2023 году во время контрнаступа. Он должен был начаться еще в апреле, но, слово за слово, отложился до июня. А мы все это время минировали и копали, копали и минировали. Устраивали огневые точки для ПТУРщиков и создавали вертолетные противотанковые группы. Чем закончился контрнаступ – мы знаем.Я не могу сказать, что Украина совсем не готовится к летней кампании. Она окапывается, собирает ресурсы, использует эту оперативную паузу в своих целях. Но ресурсов у Киева в целом меньше, чем у нас. И чем дольше тянется время, тем сильнее нарастает этот разрыв в нашу пользу.По моей информации, соотношение живой силы на ЛБС в нашу пользу такое же, как у ВСУ во время наступления на Изюм осенью 2022 года. Тогда это привело к обрушению фронта на десятки километров. Да, у ВСУ есть дроны, благодаря которым фронт можно держать меньшими силами. И этот фактор с каждым разом будет только возрастать. Но, надеюсь, мы ключ к этой обороне подберем.Возвращаясь к главной теме. Политическая конструкция, когда Трамп пытается примирить непримиримых, долго не продержится. Все идет к тому, что придется воевать.- А если мы в рамках дипломатических игр пойдем на 30-дневное перемирие – насколько это нашей боеспособности может повредить?- Я уверен, что если мы пойдем на какое-то перемирие, то не в ущерб летней кампании. Все эти решения будут приниматься Путиным на основании докладов Генштаба примерно по такому сценарию:- Через месяц не поздно будет наступать?- Через месяц поздно, а через две недели – нормально.- Понял. Значит, буду пробивать перемирие на две недели.В прошлый раз мы с вами обсуждали всякие символические жесты Путина к символическим датам. Он пошел на пасхальное перемирие. Оно на что-то повлияло, кроме газетных заголовков? Ни на что. Это было просто прикрытие для реального положения дел на фронте — ведь там и так затишье.Скажут — затишье затишьем, но не полная же тишина. Но пауза на сутки ничего принципиально не меняет. Ведь как идут бои? В дежурном порядке вычисляют цель, в нее тут же что-то летит. А во время перемирия немного наоборот: разведали цель, разведали еще целей, потом, уже после перемирия, проверили их актуальность и веером разбомбили.- Теперь насчет того, как Трамп будет сливать Украину. Возможен ли вариант, что он продолжит поставки оружия, но при этом будет передавать координаты новых грузов наших ракетчикам, а после каждого прилета будет заявлять: "Я сделал все, что мог. Я им сделку предлагал, а они не согласились".- Нет, это фантастика. Такого рода военные контакты между Минобороны и Пентагоном исключены. Я даже не думаю, что Трамп совсем прекратит передавать разведывательные данные Украине. В конце концов, это почти бесплатно.- Я спросил про передачу координат для наших ракетчиков, поскольку, как вы сами отмечали, бездействие Трампа может привести к такому поражению Украины, что оно станет для Америки вторым Афганистаном.- По этой логике — да, Трампу нужно хлопать дверью, чтобы объявить на весь мир, что он больше ни за что не отвечает. Но пока он этого решения не принял, пока он вообще много говорит, а на деле, как мы говорили, по инерции продолжает линию Байдена.- Что вы будете считать мягким сливом Украины, а что - жестким?- Жесткий слив – это если 1 мая Трамп сделает такое же эффектный шаг, как спуск Зеленского с лестницы в Белом доме, и если за этим последуют необратимые решения. Например, Трамп может сказать: "Я не продлеваю военные поставки и отзываю американских представителей из формата Рамштайн. Никаких встреч по Украине мы с Европой не проводим". И когда после этого в Жешуве перестанут разгружаться американские борты с оружием, и когда и если через несколько дней они не полетят снова — вот это уже будет поступком.А если все будет как сейчас и постепенно начнется летняя кампания, это будет мягкий слив. Политически на него Трампу пойти проще (не надо ничего менять), но, как вы верно заметили, тогда он окажется замазан в поражении, это станет его войной.Есть еще вариант, что Трамп поменяет стратегическую линию на выход из конфликта и заявит: "Нет, я все же буду воевать с Путиным. Не хочу, но приходится". Пока предпосылок к такому нет, но надо быть готовым ко всему.- А что будет, если сейчас вообще ни о чем договориться не получится? Когда я на эту тему обсуждал с коллегой Дмитрием Бавыриным, он отметил, что после закрытия предыдущего дипломатического окна летом 2022 года и до открытия сегодняшнего окна прошло три года. Готовы ли мы столько времени, вне зависимости от исхода войны на Украине, прожить без каких-то контактов с Западом?- Это хороший вопрос. Думаю, Путин сам сейчас пытается на него ответить. Я бы сказал, что это вопрос не только табличных данных, но и убеждений.Понимаете, вся наша политическая культура ориентирована на Запад. Нам важны отношения с Западом. И ссора с ним, и мир с ним – это самое важное во внешней политике. Я считаю, что нам надо из этого порочного круга как-то выходить. И когда отношения с Западом перестанут для нас быть во главе угла, они станут налаживаться. Потому что с этих отношений свалится идеологическая нагрузка.- Чтобы для нас не были важны отношения с Западом, нам нужен пояс евразийской безопасности, технологический рост и экономический рывок. А до этого еще работать и работать.- Конечно. Мы должны полностью закрыть свои технологические потребности, минуя западный политический контур. Но, по сути, это уже во многом так и есть: помимо резко возросшего прямого азиатского, китайского экспорта к нам, мы продолжаем получать европейские и американские товары через третьи страны, и они ничего с этим не могут сделать. И, возможно, что не до всех в нашем руководстве еще дошло, что так жить – это нормально, и можно поменьше обращать внимания и на Трампа, и на Европу.Например, сначала наши обходные платежи, которые работали три года, были сделаны из одной субстанции и палок, но теперь все наши крупнейшие банки делают единую систему платежей с Китаем, которая абсолютно непрозрачна для Запада и которая работает уже как нормальная долговременная инфраструктура, а не что-то импровизированное на коленке.Понятно, что все потребности так не закрыть. Например, нам нужны западные самолеты, потому что с собственным гражданским авиастроением у нас затык. И если мы сейчас рассоримся с Трампом, переговорное окно возможностей по таким вопросам действительно закроется на четыре года.Так что Путин стоит перед не самым простым выбором.Также о перспективах переговорного процесса и предстоящей летней кампании - в интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу

https://ukraina.ru/20231102/1050684830.html

https://ukraina.ru/20250423/vyacheslav-nikonov-ssha-mogut-ostanovit-voennuyu-pomosch-kievu-no-usilit-antirossiyskie-sanktsiy--1062690102.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, европа, америка, дональд трамп, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, генштаб, сво, дроны, переговоры, дипломатия