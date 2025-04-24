Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном - 24.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250424/1062714635.html
Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном
Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном - 24.04.2025 Украина.ру
Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном
Нельзя сказать, что Украина совсем не готовится к летней кампании. Она окапывается, собирает ресурсы, использует эту оперативную паузу в своих целях. Но ресурсов у Киева в целом меньше, чем у нас. И чем дольше тянется время, тем сильнее нарастает этот разрыв в нашу пользу, считает сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2025-04-24T07:00
2025-04-24T07:00
интервью
украина
европа
америка
дональд трамп
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
генштаб
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050695525_116:40:805:428_1920x0_80_0_0_6030768c07e1395e35e0bcd1040087b3.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Сергей, переговоры в Лондоне между США, Украиной и Европой о перемирии фактически сорваны. При этом Уиткофф, как и договаривались, приедет в Россию на переговоры на этой неделе. И все это сопровождает масса вбросов о содержании переговоров и якобы выходе США из войны в одностороннем порядке. Чего ждать дальше?- Давайте для начала пройдемся по всем сторонам украинского конфликта и попытаемся понять, чего именно они хотят добиться в ходе этих переговоров. Начнем с Трампа.Цель у него остается прежней – быстро закончить войну. Вопрос в том, как и какой ценой. Все время в воздухе висел вопрос, на что готов пойти Трамп, чтобы закончить войну или выйти из нее. Так вот сейчас он прямо говорит о том, что если у него не получится договориться до 1 мая (сто дней президентства), то "давай, до свидания".Он это говорил и раньше, но никто в это не верил. Все думали: "Да это же типичный Трамп. Зачем нам слушать старого рыжего деда". Только этот "старый рыжий дед" контролирует Америку – крупнейшую военную державу мира, которая тащит на себе поддержку Украины. И если Трамп действительно решит выйти из войны, то у всех наших противников будут проблемы, а у нас – праздник.Почему? Чем сильнее Трамп хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на Путина. Потому что стратегическая инициатива на фронте на нашей стороне, и давить на Путина бесполезно, быстрого мира так не добиться.Раньше я принимал за базовый сценарий вариант, что столкнувшись с упорством Путина, Трамп будет вынужден хотя бы на какое-то время продолжить политику Байдена. В принципе, это и происходит все эти три месяца. Но, похоже, что, в отличие от Байдена, Трамп не будет продолжать эту политику бесконечно долго.Сейчас наступает дедлайн, который он сам себе поставил. И перед ним возникает развилка: либо выходить из войны тем или иным образом, либо дальше продолжать политику Байдена. А почему именно такой дедлайн? Эти сто дней кажутся случайной круглой цифрой, но под ними есть серьезные основания.Во-первых, заканчиваются байденовские пакеты помощи, которые Трамп использовал как бы по инерции. Нужно принимать решение о выделении новых денег, и это уже будет решение Трампа, и он уже не сможет сказать, что это - не его война.Во-вторых, все это происходит перед началом летней кампании. Если Трамп в нее вписывается, ему придется ее на себе тащить и по сути, отвечать за успехи или поражения Украины.Мы не раз говорили об этой развилке, но вот но теперь мы подошли к ней вплотную.И если Путин действительно смог убедить Трампа в том, что у Украины в военном плане шансов нет, то у Трампа есть все основания выпрыгнуть из этого летящего под откос поезда и сказать: "Европа и Зеленский не пошли на лучшую в мире сделку, которую я предлагал. Я не виноват в том, что у них все рухнуло".Такой сценарий постоянно витал в воздухе. Я старался о нем меньше говорить, чтобы лишний раз не обольщаться, но прямо у нас на глазах он становится основным.Повторюсь, стратегическая цель Трампа – закончить войну. Тактическая задача – выйти из войны победителем, обеспечив мир и не бросив Украину под путинский бульдозер. Сейчас перед Трампом встает выбор между тактическим и стратегическим. И похоже, он, как реальных политик, выбирает жертвует тактической задачей в пользу стратегической цели.- Переходим к Путину.- Стратегическая цель России – разгромить Украину. Тут все просто и очевидно. А тактически Путину важно сорвать "мирные усилия Трампа", сделав так, чтобы в этом срыве оказались виноваты Украина и Европа. Пока у него это получается. Он весьма удачно играет на том, что Трампу нужен быстрый мир, и Трамп не может на него давить.Если Америка вообще выйдет из игры, Путин достигнет еще одной своей цели. Он разорвет связку между российско-американскими отношениями и войной на Украине. Если эта комбинация сработает, мы сможем восстанавливать торгово-экономическое сотрудничество с Вашингтоном, и при этом продолжать воевать.Но это – игра на тоненького. Тут важно не подставиться самому и подставить соседа. Это как в старом анекдоте: "Мне не надо бежать быстрее медведя. Мне надо бежать быстрее тебя".В тактическом плане еще важный момент: Путину сейчас важно не подорвать доверие Трампа. Впервые за десятки лет в Америке появился лидер, который относится к нему с уважением и доверием, и похоже, Путин этим доверием дорожит. Он не будет ничего делать у Трампа за спиной, и выход из переговоров он тоже обставит максимально прозрачно: "Дональд, ну я все уже сделал. Я расшибся уже в лепешку, чтобы наступил мир. Так что, извини, мне надо дальше воевать. Ничего личного".Нельзя сказать, что этот сценарий уже гарантирован. Нужно еще поработать, чтобы Трамп убедился, что переговоры о мире срывают Украина и Европа и начал действовать исходя из этого. Получится или нет – обсудим в следующий раз.- Теперь насчет целей Украины и Европы.- Тут совсем все просто. Им нужно воевать и нужно, чтобы Америка продолжала воевать. Какой-то долгосрочной стратегией здесь давно уже нет, но остановиться они не могут.Я не могу сказать, что они совсем пустое место. У Европы есть серьезный политический и экономический вес. Некоторые положения мирного плана Трампа воплотить в жизнь без Европы невозможно. Европа Трампа с его мирным планом посылает, из-за чего этот план превращается в тыкву.То же самое касается Украины. Единственный способ заставить Зеленского подчиниться Трампу – обеспечить, чтобы русская армия разгромила украинскую, вот такой вот парадокс.Допустим, Трамп хлопнул дверью и ушел. Сможет ли Европа самостоятельно, без Америки обеспечивать войну на Украине? Вряд ли. Да, за неделю фронт не обрушится, но за несколько месяцев – запросто. Вот поэтому Европе и Украине важно перетащить Трампа на свою сторону, в этом их тактическая задача.Перейдем непосредственно к фронту. Погадаю на кофейной гуще и предположу, что нынешнее затишье продлится до конца майских праздников. Если в Москву на 9 мая поедет кто-то кроме Лукашенко, Путин подождет до окончания праздников, чтобы никого не подставлять. Потому что если тот же Си Цзиньпин будет стоять на трибуне на Красной площади, а наши войска перейдут в масштабное наступление, он как бы тем самым его одобрит, чего, возможно, он бы не хотел.- Я не знаю, насколько верна эта метафора. Но, судя по новостям о боевых действиях на фоне переговоров, наша армия сейчас напоминает злую собаку, которая вовсю рвется с поводка. Не перегорит ли она, если мы ее будем сдерживать из-за этих дипломатических нюансов?- Я не согласен, что наша армия сейчас рвется с поводка. Она не ждет окончания переговоров – она готовится. Поговорите с бойцами на передовой: "Отдыхаем, готовимся, нам всего мало. Купили что-то? Молодцы, давайте еще". Я бы сравнил этот процесс с подготовкой к экзамену. Ты на экзамен с поводка не рвешься. Наоборот – тебе всегда не хватает одной ночи, чтобы выучить все билеты.Да, во время подготовки к экзамену можно перегореть, но армия – это система, а система перегореть не может. Наоборот, чем больше у нее времени на подготовку, на отладку — тем лучше.Вы правы в том смысле, что иногда оперативная пауза может выйти боком. Но не потому, что кто-то перегорает, а потому что противник может готовиться быстрее и лучше.Классический пример – это битва на Курской дуге во время Великой Отечественной войны. Когда немцы собирали войска для операции "Цитадель", они рассуждали примерно так: "Сейчас мы подготовим еще пару новых дивизий. Сейчас подъедут "Пантеры" для новых танковых батальонов. Ой, у них что-то сломалось на испытаниях, давайте еще на месяц отложим". И за этот месяц советские войска готовились быстрее и лучше.То же самое было в 2023 году во время контрнаступа. Он должен был начаться еще в апреле, но, слово за слово, отложился до июня. А мы все это время минировали и копали, копали и минировали. Устраивали огневые точки для ПТУРщиков и создавали вертолетные противотанковые группы. Чем закончился контрнаступ – мы знаем.Я не могу сказать, что Украина совсем не готовится к летней кампании. Она окапывается, собирает ресурсы, использует эту оперативную паузу в своих целях. Но ресурсов у Киева в целом меньше, чем у нас. И чем дольше тянется время, тем сильнее нарастает этот разрыв в нашу пользу.По моей информации, соотношение живой силы на ЛБС в нашу пользу такое же, как у ВСУ во время наступления на Изюм осенью 2022 года. Тогда это привело к обрушению фронта на десятки километров. Да, у ВСУ есть дроны, благодаря которым фронт можно держать меньшими силами. И этот фактор с каждым разом будет только возрастать. Но, надеюсь, мы ключ к этой обороне подберем.Возвращаясь к главной теме. Политическая конструкция, когда Трамп пытается примирить непримиримых, долго не продержится. Все идет к тому, что придется воевать.- А если мы в рамках дипломатических игр пойдем на 30-дневное перемирие – насколько это нашей боеспособности может повредить?- Я уверен, что если мы пойдем на какое-то перемирие, то не в ущерб летней кампании. Все эти решения будут приниматься Путиным на основании докладов Генштаба примерно по такому сценарию:- Через месяц не поздно будет наступать?- Через месяц поздно, а через две недели – нормально.- Понял. Значит, буду пробивать перемирие на две недели.В прошлый раз мы с вами обсуждали всякие символические жесты Путина к символическим датам. Он пошел на пасхальное перемирие. Оно на что-то повлияло, кроме газетных заголовков? Ни на что. Это было просто прикрытие для реального положения дел на фронте — ведь там и так затишье.Скажут — затишье затишьем, но не полная же тишина. Но пауза на сутки ничего принципиально не меняет. Ведь как идут бои? В дежурном порядке вычисляют цель, в нее тут же что-то летит. А во время перемирия немного наоборот: разведали цель, разведали еще целей, потом, уже после перемирия, проверили их актуальность и веером разбомбили.- Теперь насчет того, как Трамп будет сливать Украину. Возможен ли вариант, что он продолжит поставки оружия, но при этом будет передавать координаты новых грузов наших ракетчикам, а после каждого прилета будет заявлять: "Я сделал все, что мог. Я им сделку предлагал, а они не согласились".- Нет, это фантастика. Такого рода военные контакты между Минобороны и Пентагоном исключены. Я даже не думаю, что Трамп совсем прекратит передавать разведывательные данные Украине. В конце концов, это почти бесплатно.- Я спросил про передачу координат для наших ракетчиков, поскольку, как вы сами отмечали, бездействие Трампа может привести к такому поражению Украины, что оно станет для Америки вторым Афганистаном.- По этой логике — да, Трампу нужно хлопать дверью, чтобы объявить на весь мир, что он больше ни за что не отвечает. Но пока он этого решения не принял, пока он вообще много говорит, а на деле, как мы говорили, по инерции продолжает линию Байдена.- Что вы будете считать мягким сливом Украины, а что - жестким?- Жесткий слив – это если 1 мая Трамп сделает такое же эффектный шаг, как спуск Зеленского с лестницы в Белом доме, и если за этим последуют необратимые решения. Например, Трамп может сказать: "Я не продлеваю военные поставки и отзываю американских представителей из формата Рамштайн. Никаких встреч по Украине мы с Европой не проводим". И когда после этого в Жешуве перестанут разгружаться американские борты с оружием, и когда и если через несколько дней они не полетят снова — вот это уже будет поступком.А если все будет как сейчас и постепенно начнется летняя кампания, это будет мягкий слив. Политически на него Трампу пойти проще (не надо ничего менять), но, как вы верно заметили, тогда он окажется замазан в поражении, это станет его войной.Есть еще вариант, что Трамп поменяет стратегическую линию на выход из конфликта и заявит: "Нет, я все же буду воевать с Путиным. Не хочу, но приходится". Пока предпосылок к такому нет, но надо быть готовым ко всему.- А что будет, если сейчас вообще ни о чем договориться не получится? Когда я на эту тему обсуждал с коллегой Дмитрием Бавыриным, он отметил, что после закрытия предыдущего дипломатического окна летом 2022 года и до открытия сегодняшнего окна прошло три года. Готовы ли мы столько времени, вне зависимости от исхода войны на Украине, прожить без каких-то контактов с Западом?- Это хороший вопрос. Думаю, Путин сам сейчас пытается на него ответить. Я бы сказал, что это вопрос не только табличных данных, но и убеждений.Понимаете, вся наша политическая культура ориентирована на Запад. Нам важны отношения с Западом. И ссора с ним, и мир с ним – это самое важное во внешней политике. Я считаю, что нам надо из этого порочного круга как-то выходить. И когда отношения с Западом перестанут для нас быть во главе угла, они станут налаживаться. Потому что с этих отношений свалится идеологическая нагрузка.- Чтобы для нас не были важны отношения с Западом, нам нужен пояс евразийской безопасности, технологический рост и экономический рывок. А до этого еще работать и работать.- Конечно. Мы должны полностью закрыть свои технологические потребности, минуя западный политический контур. Но, по сути, это уже во многом так и есть: помимо резко возросшего прямого азиатского, китайского экспорта к нам, мы продолжаем получать европейские и американские товары через третьи страны, и они ничего с этим не могут сделать. И, возможно, что не до всех в нашем руководстве еще дошло, что так жить – это нормально, и можно поменьше обращать внимания и на Трампа, и на Европу.Например, сначала наши обходные платежи, которые работали три года, были сделаны из одной субстанции и палок, но теперь все наши крупнейшие банки делают единую систему платежей с Китаем, которая абсолютно непрозрачна для Запада и которая работает уже как нормальная долговременная инфраструктура, а не что-то импровизированное на коленке.Понятно, что все потребности так не закрыть. Например, нам нужны западные самолеты, потому что с собственным гражданским авиастроением у нас затык. И если мы сейчас рассоримся с Трампом, переговорное окно возможностей по таким вопросам действительно закроется на четыре года.Так что Путин стоит перед не самым простым выбором.Также о перспективах переговорного процесса и предстоящей летней кампании - в интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу
https://ukraina.ru/20231102/1050684830.html
https://ukraina.ru/20250423/vyacheslav-nikonov-ssha-mogut-ostanovit-voennuyu-pomosch-kievu-no-usilit-antirossiyskie-sanktsiy--1062690102.html
украина
европа
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050695525_145:0:780:476_1920x0_80_0_0_6f44ed179023de596fc7233e7a1bd37a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, европа, америка, дональд трамп, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, генштаб, сво, дроны, переговоры, дипломатия
Интервью, Украина, Европа, Америка, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Генштаб, СВО, дроны, переговоры, дипломатия

Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном

07:00 24.04.2025
 
© из личного архиваСергей Полетаев интервью
Сергей Полетаев интервью
© из личного архива
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Нельзя сказать, что Украина совсем не готовится к летней кампании. Она окапывается, собирает ресурсы, использует эту оперативную паузу в своих целях. Но ресурсов у Киева в целом меньше, чем у нас. И чем дольше тянется время, тем сильнее нарастает этот разрыв в нашу пользу, считает сооснователь военно-политического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Сергей, переговоры в Лондоне между США, Украиной и Европой о перемирии фактически сорваны. При этом Уиткофф, как и договаривались, приедет в Россию на переговоры на этой неделе. И все это сопровождает масса вбросов о содержании переговоров и якобы выходе США из войны в одностороннем порядке. Чего ждать дальше?
- Давайте для начала пройдемся по всем сторонам украинского конфликта и попытаемся понять, чего именно они хотят добиться в ходе этих переговоров. Начнем с Трампа.
Сергей Полетаев интервью
2 ноября 2023, 21:10
Сергей Полетаев: кто онИнформационный аналитик, публицист
Цель у него остается прежней – быстро закончить войну. Вопрос в том, как и какой ценой. Все время в воздухе висел вопрос, на что готов пойти Трамп, чтобы закончить войну или выйти из нее. Так вот сейчас он прямо говорит о том, что если у него не получится договориться до 1 мая (сто дней президентства), то "давай, до свидания".
Он это говорил и раньше, но никто в это не верил. Все думали: "Да это же типичный Трамп. Зачем нам слушать старого рыжего деда". Только этот "старый рыжий дед" контролирует Америку – крупнейшую военную державу мира, которая тащит на себе поддержку Украины. И если Трамп действительно решит выйти из войны, то у всех наших противников будут проблемы, а у нас – праздник.
Почему? Чем сильнее Трамп хочет выйти из войны, тем меньше у него резонов давить на Путина. Потому что стратегическая инициатива на фронте на нашей стороне, и давить на Путина бесполезно, быстрого мира так не добиться.
Раньше я принимал за базовый сценарий вариант, что столкнувшись с упорством Путина, Трамп будет вынужден хотя бы на какое-то время продолжить политику Байдена. В принципе, это и происходит все эти три месяца. Но, похоже, что, в отличие от Байдена, Трамп не будет продолжать эту политику бесконечно долго.
Сейчас наступает дедлайн, который он сам себе поставил. И перед ним возникает развилка: либо выходить из войны тем или иным образом, либо дальше продолжать политику Байдена. А почему именно такой дедлайн? Эти сто дней кажутся случайной круглой цифрой, но под ними есть серьезные основания.
Во-первых, заканчиваются байденовские пакеты помощи, которые Трамп использовал как бы по инерции. Нужно принимать решение о выделении новых денег, и это уже будет решение Трампа, и он уже не сможет сказать, что это - не его война.
Во-вторых, все это происходит перед началом летней кампании. Если Трамп в нее вписывается, ему придется ее на себе тащить и по сути, отвечать за успехи или поражения Украины.
Мы не раз говорили об этой развилке, но вот но теперь мы подошли к ней вплотную.
И если Путин действительно смог убедить Трампа в том, что у Украины в военном плане шансов нет, то у Трампа есть все основания выпрыгнуть из этого летящего под откос поезда и сказать: "Европа и Зеленский не пошли на лучшую в мире сделку, которую я предлагал. Я не виноват в том, что у них все рухнуло".
Такой сценарий постоянно витал в воздухе. Я старался о нем меньше говорить, чтобы лишний раз не обольщаться, но прямо у нас на глазах он становится основным.
Повторюсь, стратегическая цель Трампа – закончить войну. Тактическая задача – выйти из войны победителем, обеспечив мир и не бросив Украину под путинский бульдозер. Сейчас перед Трампом встает выбор между тактическим и стратегическим. И похоже, он, как реальных политик, выбирает жертвует тактической задачей в пользу стратегической цели.
- Переходим к Путину.
- Стратегическая цель России – разгромить Украину. Тут все просто и очевидно. А тактически Путину важно сорвать "мирные усилия Трампа", сделав так, чтобы в этом срыве оказались виноваты Украина и Европа. Пока у него это получается. Он весьма удачно играет на том, что Трампу нужен быстрый мир, и Трамп не может на него давить.
Если Америка вообще выйдет из игры, Путин достигнет еще одной своей цели. Он разорвет связку между российско-американскими отношениями и войной на Украине. Если эта комбинация сработает, мы сможем восстанавливать торгово-экономическое сотрудничество с Вашингтоном, и при этом продолжать воевать.
Но это – игра на тоненького. Тут важно не подставиться самому и подставить соседа. Это как в старом анекдоте: "Мне не надо бежать быстрее медведя. Мне надо бежать быстрее тебя".
В тактическом плане еще важный момент: Путину сейчас важно не подорвать доверие Трампа. Впервые за десятки лет в Америке появился лидер, который относится к нему с уважением и доверием, и похоже, Путин этим доверием дорожит. Он не будет ничего делать у Трампа за спиной, и выход из переговоров он тоже обставит максимально прозрачно: "Дональд, ну я все уже сделал. Я расшибся уже в лепешку, чтобы наступил мир. Так что, извини, мне надо дальше воевать. Ничего личного".
Нельзя сказать, что этот сценарий уже гарантирован. Нужно еще поработать, чтобы Трамп убедился, что переговоры о мире срывают Украина и Европа и начал действовать исходя из этого. Получится или нет – обсудим в следующий раз.
- Теперь насчет целей Украины и Европы.
- Тут совсем все просто. Им нужно воевать и нужно, чтобы Америка продолжала воевать. Какой-то долгосрочной стратегией здесь давно уже нет, но остановиться они не могут.
Я не могу сказать, что они совсем пустое место. У Европы есть серьезный политический и экономический вес. Некоторые положения мирного плана Трампа воплотить в жизнь без Европы невозможно. Европа Трампа с его мирным планом посылает, из-за чего этот план превращается в тыкву.
То же самое касается Украины. Единственный способ заставить Зеленского подчиниться Трампу – обеспечить, чтобы русская армия разгромила украинскую, вот такой вот парадокс.
Допустим, Трамп хлопнул дверью и ушел. Сможет ли Европа самостоятельно, без Америки обеспечивать войну на Украине? Вряд ли. Да, за неделю фронт не обрушится, но за несколько месяцев – запросто. Вот поэтому Европе и Украине важно перетащить Трампа на свою сторону, в этом их тактическая задача.
Перейдем непосредственно к фронту. Погадаю на кофейной гуще и предположу, что нынешнее затишье продлится до конца майских праздников. Если в Москву на 9 мая поедет кто-то кроме Лукашенко, Путин подождет до окончания праздников, чтобы никого не подставлять. Потому что если тот же Си Цзиньпин будет стоять на трибуне на Красной площади, а наши войска перейдут в масштабное наступление, он как бы тем самым его одобрит, чего, возможно, он бы не хотел.
- Я не знаю, насколько верна эта метафора. Но, судя по новостям о боевых действиях на фоне переговоров, наша армия сейчас напоминает злую собаку, которая вовсю рвется с поводка. Не перегорит ли она, если мы ее будем сдерживать из-за этих дипломатических нюансов?
- Я не согласен, что наша армия сейчас рвется с поводка. Она не ждет окончания переговоров – она готовится. Поговорите с бойцами на передовой: "Отдыхаем, готовимся, нам всего мало. Купили что-то? Молодцы, давайте еще". Я бы сравнил этот процесс с подготовкой к экзамену. Ты на экзамен с поводка не рвешься. Наоборот – тебе всегда не хватает одной ночи, чтобы выучить все билеты.
Да, во время подготовки к экзамену можно перегореть, но армия – это система, а система перегореть не может. Наоборот, чем больше у нее времени на подготовку, на отладку — тем лучше.
Вы правы в том смысле, что иногда оперативная пауза может выйти боком. Но не потому, что кто-то перегорает, а потому что противник может готовиться быстрее и лучше.
Классический пример – это битва на Курской дуге во время Великой Отечественной войны. Когда немцы собирали войска для операции "Цитадель", они рассуждали примерно так: "Сейчас мы подготовим еще пару новых дивизий. Сейчас подъедут "Пантеры" для новых танковых батальонов. Ой, у них что-то сломалось на испытаниях, давайте еще на месяц отложим". И за этот месяц советские войска готовились быстрее и лучше.
То же самое было в 2023 году во время контрнаступа. Он должен был начаться еще в апреле, но, слово за слово, отложился до июня. А мы все это время минировали и копали, копали и минировали. Устраивали огневые точки для ПТУРщиков и создавали вертолетные противотанковые группы. Чем закончился контрнаступ – мы знаем.
Я не могу сказать, что Украина совсем не готовится к летней кампании. Она окапывается, собирает ресурсы, использует эту оперативную паузу в своих целях. Но ресурсов у Киева в целом меньше, чем у нас. И чем дольше тянется время, тем сильнее нарастает этот разрыв в нашу пользу.
По моей информации, соотношение живой силы на ЛБС в нашу пользу такое же, как у ВСУ во время наступления на Изюм осенью 2022 года. Тогда это привело к обрушению фронта на десятки километров. Да, у ВСУ есть дроны, благодаря которым фронт можно держать меньшими силами. И этот фактор с каждым разом будет только возрастать. Но, надеюсь, мы ключ к этой обороне подберем.
Возвращаясь к главной теме. Политическая конструкция, когда Трамп пытается примирить непримиримых, долго не продержится. Все идет к тому, что придется воевать.
- А если мы в рамках дипломатических игр пойдем на 30-дневное перемирие – насколько это нашей боеспособности может повредить?
- Я уверен, что если мы пойдем на какое-то перемирие, то не в ущерб летней кампании. Все эти решения будут приниматься Путиным на основании докладов Генштаба примерно по такому сценарию:
- Через месяц не поздно будет наступать?
- Через месяц поздно, а через две недели – нормально.
- Понял. Значит, буду пробивать перемирие на две недели.
В прошлый раз мы с вами обсуждали всякие символические жесты Путина к символическим датам. Он пошел на пасхальное перемирие. Оно на что-то повлияло, кроме газетных заголовков? Ни на что. Это было просто прикрытие для реального положения дел на фронте — ведь там и так затишье.
Скажут — затишье затишьем, но не полная же тишина. Но пауза на сутки ничего принципиально не меняет. Ведь как идут бои? В дежурном порядке вычисляют цель, в нее тут же что-то летит. А во время перемирия немного наоборот: разведали цель, разведали еще целей, потом, уже после перемирия, проверили их актуальность и веером разбомбили.
- Теперь насчет того, как Трамп будет сливать Украину. Возможен ли вариант, что он продолжит поставки оружия, но при этом будет передавать координаты новых грузов наших ракетчикам, а после каждого прилета будет заявлять: "Я сделал все, что мог. Я им сделку предлагал, а они не согласились".
- Нет, это фантастика. Такого рода военные контакты между Минобороны и Пентагоном исключены. Я даже не думаю, что Трамп совсем прекратит передавать разведывательные данные Украине. В конце концов, это почти бесплатно.
- Я спросил про передачу координат для наших ракетчиков, поскольку, как вы сами отмечали, бездействие Трампа может привести к такому поражению Украины, что оно станет для Америки вторым Афганистаном.
- По этой логике — да, Трампу нужно хлопать дверью, чтобы объявить на весь мир, что он больше ни за что не отвечает. Но пока он этого решения не принял, пока он вообще много говорит, а на деле, как мы говорили, по инерции продолжает линию Байдена.
- Что вы будете считать мягким сливом Украины, а что - жестким?
- Жесткий слив – это если 1 мая Трамп сделает такое же эффектный шаг, как спуск Зеленского с лестницы в Белом доме, и если за этим последуют необратимые решения. Например, Трамп может сказать: "Я не продлеваю военные поставки и отзываю американских представителей из формата Рамштайн. Никаких встреч по Украине мы с Европой не проводим". И когда после этого в Жешуве перестанут разгружаться американские борты с оружием, и когда и если через несколько дней они не полетят снова — вот это уже будет поступком.
А если все будет как сейчас и постепенно начнется летняя кампания, это будет мягкий слив. Политически на него Трампу пойти проще (не надо ничего менять), но, как вы верно заметили, тогда он окажется замазан в поражении, это станет его войной.
Есть еще вариант, что Трамп поменяет стратегическую линию на выход из конфликта и заявит: "Нет, я все же буду воевать с Путиным. Не хочу, но приходится". Пока предпосылок к такому нет, но надо быть готовым ко всему.
- А что будет, если сейчас вообще ни о чем договориться не получится? Когда я на эту тему обсуждал с коллегой Дмитрием Бавыриным, он отметил, что после закрытия предыдущего дипломатического окна летом 2022 года и до открытия сегодняшнего окна прошло три года. Готовы ли мы столько времени, вне зависимости от исхода войны на Украине, прожить без каких-то контактов с Западом?
- Это хороший вопрос. Думаю, Путин сам сейчас пытается на него ответить. Я бы сказал, что это вопрос не только табличных данных, но и убеждений.
Понимаете, вся наша политическая культура ориентирована на Запад. Нам важны отношения с Западом. И ссора с ним, и мир с ним – это самое важное во внешней политике. Я считаю, что нам надо из этого порочного круга как-то выходить. И когда отношения с Западом перестанут для нас быть во главе угла, они станут налаживаться. Потому что с этих отношений свалится идеологическая нагрузка.
- Чтобы для нас не были важны отношения с Западом, нам нужен пояс евразийской безопасности, технологический рост и экономический рывок. А до этого еще работать и работать.
- Конечно. Мы должны полностью закрыть свои технологические потребности, минуя западный политический контур. Но, по сути, это уже во многом так и есть: помимо резко возросшего прямого азиатского, китайского экспорта к нам, мы продолжаем получать европейские и американские товары через третьи страны, и они ничего с этим не могут сделать. И, возможно, что не до всех в нашем руководстве еще дошло, что так жить – это нормально, и можно поменьше обращать внимания и на Трампа, и на Европу.
Например, сначала наши обходные платежи, которые работали три года, были сделаны из одной субстанции и палок, но теперь все наши крупнейшие банки делают единую систему платежей с Китаем, которая абсолютно непрозрачна для Запада и которая работает уже как нормальная долговременная инфраструктура, а не что-то импровизированное на коленке.
Понятно, что все потребности так не закрыть. Например, нам нужны западные самолеты, потому что с собственным гражданским авиастроением у нас затык. И если мы сейчас рассоримся с Трампом, переговорное окно возможностей по таким вопросам действительно закроется на четыре года.
Вячеслав Никонов интервью
Вчера, 06:17
Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции Сценарии развития событий по Украине могут быть разными. Если США получат сделку по природным ресурсам, они могут "умыть руки" и остановить военную помощь Киеву. С другой стороны, Украина может затянуть с принятием плана, затребовав от США сначала предложить его России.
Так что Путин стоит перед не самым простым выбором.
Также о перспективах переговорного процесса и предстоящей летней кампании - в интервью Василия Кашина: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофу
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаЕвропаАмерикаДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы УкраиныГенштабСВОдроныпереговорыдипломатия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:31Раненный на СВО военкор Никита Гольдин умер в больнице
10:16ВСУ не оставляют попыток удержаться: в Горнале - ожесточенные бои
10:08Ермак рассказал о требованиях Украины на переговорах с США в Лондоне
09:59Слухи о форсировании Днепра и странные методы людоловов. Что происходит в Херсоне
09:57Ликвидированы уроженцы Средней Азии, готовившие теракт на нефтехимическом предприятии
09:49Президент разочарован — терпение на исходе. Главное на Украине на утро 24 апреля
09:40Укрогенез и укроцид
09:24Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров - Рогов
08:50Зеленский движется "в неправильном направлении" в части урегулирования конфликта - Белый дом
08:28Зеленский поглумился над США после критики от Трампа на тему Крыма
08:10Главное за ночь 24 апреля
08:00"План Моргентау": попытка не допустить возрождения немецкого реваншизма
07:55Трамп признал, что иметь дело с Зеленским сложнее, чем он думал
07:34Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне
07:30Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки
07:16Песков заявил о поддержке Путиным идеи полного прекращения огня на Украине
07:00Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном
06:02Три гибельных сценария для Киева. Украина в международном контексте
05:48Безумная хунта Зеленского обречена? Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем
05:45Важная задача: Алехин назвал два ключевых города для освобождения Харькова и всей территории ДНР
Лента новостейМолния