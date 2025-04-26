Угольный объяснил, почему не стоит ждать перемирия до завершения летней кампании
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Киевский режим уже сорвал переговоры о полноценном перемирии в Лондоне, а какие-то другие форматы перемирия сейчас вряд ли возможны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный
Он отметил, что на эту мысль наталкивают несколько факторов. Во-первых, подчеркнул собеседник издания, президент России Владимир Путин, комментируя предложения оппонентов отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре, заявил, что Россия не против этого, но эта инфраструктура может использоваться Украиной как военная. Даже если стороны попробуют об этом договориться, то список целей, по которым нельзя наносить удары, предстоит долго согласовывать, пояснил эксперт.
Во-вторых, предыдущая инициатива вернуться к зерновой сделке и обеспечить безопасность на Черном море до сих пор никак не была реализована, добавил Угольный. И наконец, в-третьих, заявил он, мораторий на удары по объектам энергетики регулярно нарушался киевский режимом, о чем Россия регулярно говорила.
"Что касается обстановки на фронте, то после завершения Курской операции и мы, и противник проводим перегруппировку. Более того, и Москва, и Киев считают, что смогут в ходе летней кампании улучшить свои переговорные позиции, поскольку компромисс, несмотря на попытки [президента США Дональда] Трампа выступить в качестве посредника, так и не был найден", — считает Угольный.
Говоря о перегруппировках войск, он также рассказал, что ВС РФ, в частности, проводят подготовительные мероприятия в районе Дзержинска. Поэтому мы будем воевать летом, а осенью и зимой начнутся более конкретные переговоры, резюмировал эксперт.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры читайте на сайте Украина.ру.
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