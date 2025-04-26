https://ukraina.ru/20250426/mozhno-skazat-chto-ni-odna-iz-storon-ne-zhelaet-mira--skorobogatyy-1062757630.html

Можно сказать, что ни одна из сторон не желает мира — Скоробогатый

Можно сказать, что ни одна из сторон не желает мира — Скоробогатый - 26.04.2025 Украина.ру

Можно сказать, что ни одна из сторон не желает мира — Скоробогатый

По состоянию на весну 2025 года в основе переговоров ни у одной из сторон не лежит конкретное стремление к миру. К миру как к отсутствию войны. И не потому, что стороны кровожадные, хотя у некоторых участников эта черта присутствует, а потому, что у всех свои собственные аргументы в подходе к этой сделке

2025-04-26T07:00

2025-04-26T07:00

2025-04-26T07:00

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.По его словам, сейчас мирная сделка по украинскому кризису ближе всего после переговоров в Стамбуле 2022 года. И как тогда в Стамбуле остаются высочайшие риски выхода из этой сделки, срыва этой сделки, обмана в рамках этой сделки и так далее, отметил собеседник издания.Это касается Украины, которая получила гарантии от европейских союзников, что в случае отсутствия США она получит и деньги, и вооружение, подчеркнул он.“Это касается и европейцев, которые поняли, что все вместе они не готовы воевать с Россией, но исподтишка поддерживать украинцев до последнего солдата они способны. И американцев, которые хотят не просто выйти из этого конфликта к победители-переговорщики, но остаться операторами этого кризиса”, — также заметил журналист.Резюмируя эксперт уточнил, что слово “заморозка” звучит для российского уха довольно пугающе, потому что является синонимом бессмысленности всех трехлетних усилий на фронтах, потерь, страхов, и вообще всего того ущерба, которое понесла Россия от действий Запада за последние 10-15 лет.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250425/uitkoff-im-vs-skazal-reuters-nazval-konkretnye-predlozheniya-ssha-ot-kotorykh-evropa-i-ukraina-vorotyat-1062755180.html

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новости, россия, украина, сша, европа, переговоры, перемирие