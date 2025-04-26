Можно сказать, что ни одна из сторон не желает мира — Скоробогатый
Фото: Россия и США
По состоянию на весну 2025 года в основе переговоров ни у одной из сторон не лежит конкретное стремление к миру. К миру как к отсутствию войны. И не потому, что стороны кровожадные, хотя у некоторых участников эта черта присутствует, а потому, что у всех свои собственные аргументы в подходе к этой сделке
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
По его словам, сейчас мирная сделка по украинскому кризису ближе всего после переговоров в Стамбуле 2022 года. И как тогда в Стамбуле остаются высочайшие риски выхода из этой сделки, срыва этой сделки, обмана в рамках этой сделки и так далее, отметил собеседник издания.
“Это верно и для России, которая имеет право считать, что она владеет инициативой на фронтах и может настаивать на ситуации, при которой война не вернется к ее границам в перспективе, и она не будет обманута партнерами ни американскими, ни западными”, — заявил Скоробогатый.
“Это касается и европейцев, которые поняли, что все вместе они не готовы воевать с Россией, но исподтишка поддерживать украинцев до последнего солдата они способны. И американцев, которые хотят не просто выйти из этого конфликта к победители-переговорщики, но остаться операторами этого кризиса”, — также заметил журналист.
Резюмируя эксперт уточнил, что слово “заморозка” звучит для российского уха довольно пугающе, потому что является синонимом бессмысленности всех трехлетних усилий на фронтах, потерь, страхов, и вообще всего того ущерба, которое понесла Россия от действий Запада за последние 10-15 лет.
Вчера, 13:14Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят носСпецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил Европе и Киеву список американских предложений по украинскому урегулированию. Об этом сообщило британское издание Reuters
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным читайте на сайте Украина.ру.
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