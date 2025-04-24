https://ukraina.ru/20250424/indiya-i-pakistan-skhlestnulis-za-zemlyu-i-vodu-kak-dve-yadernye-derzhavy-okazalis-na-grani-bolshoy-1062732549.html

Индия и Пакистан схлестнулись за землю и воду. Как две ядерные державы оказались на грани большой войны

Индия и Пакистан схлестнулись за землю и воду. Как две ядерные державы оказались на грани большой войны - 24.04.2025 Украина.ру

Индия и Пакистан схлестнулись за землю и воду. Как две ядерные державы оказались на грани большой войны

В отношениях между Индией и Пакистаном наблюдается резкое обострение, которое поставило эти ядерные державы на грань реальной большой войны. Украина.ру, 24.04.2025

2025-04-24T14:42

2025-04-24T14:42

2025-04-24T14:42

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В отношениях между Индией и Пакистаном наблюдается резкое обострение, которое поставило эти ядерные державы на грань реальной большой войны.Новый виток эскалации спровоцирован кровавым террористическим актом в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.22 апреля боевики исламистской группировки "Кашмирское сопротивление" расстреляли группу туристов, путешествовавших в живописной горной местности возле поселка Пахалгам. В результате этого преступления погибли 26 человек, а десятки выживших получили ранения разной степени тяжести."Эта атака намного масштабнее, чем все, что мы видели в отношении мирных жителей за последние годы", – отметил главный министр союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла. А индийское правительство пообещало ответить на действия террористов в максимально жестком формате."Индия определит, выследит и накажет каждого террориста и их сообщников. Мы будем преследовать их до края земли. Терроризм не останется безнаказанным. Мы приложим все усилия, чтобы справедливость восторжествовала", – пообещал индийский премьер-министр Нарендра Моди, срочно прервавший свой визит в Саудовскую Аравию.Первые ответные действия Нью-Дели направлены против соседнего Пакистана – потому что, по мнению индийских властей, так называемое "Кашмирское сопротивление" опирается на негласную поддержку Исламабада. Хотя пакистанские власти категорически отрицают связь с террористами, заявляя, что инцидент в Пахалгаме является внутренним выступлением мусульманского населения Кашмира против индийской власти.Тем не менее, правительство Моди сразу приняло ряд демонстративных дипломатических мер, направленных на заморозку отношений с западными соседями.Пакистанцам отныне запрещено въезжать в Индию, а приграничный контрольно-пропускной пункт "Аттари" будет закрыт индийцами для проезда. Все граждане Пакистана, которые въехали на индийскую территорию в рамках свободного режима посещения, действующего для государств-членов Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии, будут депортированы из страны в течение ближайших двух суток.Работавшие в Нью-Дели пакистанские военные атташе объявлены персонами нон-грата и должны в недельный срок покинуть индийскую территорию – в то время, как сама Индия тоже отзывает из Исламабада своих военных советников. В целом же численность сотрудников в посольствах Индии и Пакистана будет сокращена до 1 мая почти вдвое – с 55 до 30 человек.Но самым серьезным шагом индийского руководства стало решение приостановить действие договора о совместном пользовании водами реки Инд, который был заключен еще в 1960 году и сохранял свою силу даже во время индийско-пакистанских войн в 1965 и в 1971 годах.Как заявили в Нью-Дели, индийское правительство не намерено соблюдать это соглашение до тех пор, "пока Исламабад не прекратит поддерживать терроризм". Хотя пакистанские власти не раз предупреждали, что будут считать нарушение договора о распределении водных ресурсов актом объявления войны.Пакистан обосновывает такую позицию тем, что его существование полностью зависит от водных ресурсов Инда. Потому что они, в буквальном смысле, поддерживают жизнь на засушливой территории этого государства. Увеличение отбора воды в верховьях великой реки, которая берет свой исток в Китае, а затем движется на запад через индийскую часть Гималаев, стало бы для пакистанцев подлинной катастрофой – потому что это превратило бы их страну в пустыню.Нечто подобное уже случалось на полуострове Индостан в другую эпоху – около 1750 года до нашей эры. Полноводная река Сарасвати, описанная в священных индуистских текстах начиная с "Ригведы", лишилась подпитки своих гималайских притоков в результате тектонических изменений, и превратилась в небольшую сезонную речку Гхаггар, исчезающую среди песчаной равнины под названием Чолистан.На фоне действий индийского руководства пакистанские военные немедленно привели армию в готовность к военным действиям, провели учения с боевой стрельбой на полигоне Тилла и заявили о планах испытать в Аравийском море ракеты класса "земля-земля", способные нести ядерные боеголовки.Таким образом, обострение затяжной конфронтации между Пакистаном и Индией, которые, с момента своего образования оспаривают друг у друга принадлежность исторического региона Кашмир, угрожает миру чрезвычайно опасными и разрушительными последствиями.При этом стоит отметить, что этот давний и продолжительный конфликт спровоцировала целенаправленная политика британских колонизаторов.В 1846 году британская армия захватила независимое кашмирское княжество и включило его в состав своих индийских колоний, передав эту территорию в управление радже соседнего княжества Джамму.Население региона было смешанным – в нем проживали мусульмане, индуисты и сикхи. Но после того, как Лондон предоставил бывшей Британской Индии независимость, предварительно разделив ее по конфессиональному признаку на преимущественно индуистскую Индию и новое исламское государство под названием Пакистан, княжество Джамму и Кашмир получило особый, до конца не определенный статус. И это сделало ее вечным яблоком раздора между Исламабадом и Дели.Последовали три войны, множество небольших пограничных стычек, непрерывные дипломатические демарши. И в результате исторический Кашмир оказался разделен на две индийские союзные территории – Джамму-Кашмир и Ладакх – а также пакистанскую провинцию Гилгит-Балтистан и самопровозглашенное непризнанное государство Азад-Кашмир ("Свободный Кашмир"), которое также де-факто управляется из Исламабада.А еще одна малонаселенная часть Кашмира, горная территория Аксайчин, принадлежит сегодня Китаю.В последнее время казалось, что обстановка в этом районе вступила в фазу стабилизации и разрядки. Жители Пакистана и Индии заметно увеличили число поездок через границу, и за последние годы ситуация нормализовалась до такой степени, что в индийскую часть Кашмира хлынул настоящий поток туристов. В прошлом году Джамму и Кашмир посетили 23 миллиона приезжих гостей. И местные власти даже боялись, что многочисленные тургруппы нанесут непоправимый вред биосфере.Однако террористическая вылазка группировки "Кашмирское сопротивление" нарушила сложившийся хрупкий мир. В результате Индостану угрожает новый виток борьбы за землю и воду. Причем, не стоит исключать, что за этим стоят внешние силы, заинтересованные в провокации военного столкновения между Индией, Пакистаном и союзным Исламабаду Китаем.Тем более, что Нарендра Моди и Си Цзиньпин недавно преступили к урегулированию приграничных споров в Гималайских горах – а это вряд ли пришлось по нраву западным ястребам, которые привыкли править, разделяя и стравливая народы.Читайте также: Анкит Шах: Вэнс и Моди обязательно обсудят конфликт на Украине в ходе переговоров в Индии

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Леонид Николенко

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Леонид Николенко

эксклюзив, пакистан, индия, китай, си цзиньпин, моди нарендра, лондон