https://ukraina.ru/20250424/ukrogenez-i-ukrotsid-1062723407.html

Укрогенез и укроцид

Укрогенез и укроцид - 24.04.2025 Украина.ру

Укрогенез и укроцид

Гитлеру бы понравились современные "учёные", пишущие "альтернативные истории".

2025-04-24T09:40

2025-04-24T09:40

2025-04-24T09:40

россия

германия

дания

адольф гитлер

папа римский

мнения

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Их, "альтернативных историй", и правда уже много, так как многие сообразили, что людям нравится читать, как их пять тысяч лет подряд, без перерыва на обед, с заранее составленным умыслом, по заказу рептилоидов, обманывали хронисты и летописцы, скрывавшие от них, что вся история началась две недели назад, когда в соседний минимаркет завезли партию палёной водки. Как "официальные историки" ничего не понимают в "колбасных обрезках", зато водопроводчик Вася и слесарь Коля, после трёх поллитр на двоих легко расскажут вам, на основании вчера услышанной передачи, что историческая правда заключается в том, что Фемистокл, Чингисхан и обижающий их участковый – одна и так же историческая личность. Он же должен будет явиться в конке времён (который вот-вот наступит) под именем антихриста, что подтверждается смертью Папы Римского. И баба Маша, с лавочки у подъезда, подтвердит, что всё истинно так и ей только вчера один осведомлённый басурман, торгующий с земли салом, гарантировал, что к концу недели Земля налетит на небесную ось и об этом же давеча у соседки курица петухом кричала по телевизору.Гитлеру бы понравилась сама идея "альтернативной истории". Уж очень он не любил настоящую историю Германии. Совсем она не вписывалась в его концепцию.Ведь на землях, которые принято считать средоточием германского духа: на территории от Дании до Чехии и от Магдебурга до Одера жили Полабские славяне, а Пруссия и вовсе получила название от балтского племени пруссов. Герцогством Померания, с момента его возникновения в XII веке вплоть до 1637 года, когда оно попало под власть Швеции, правила славянская династия Грифичей, основанная людьми с такими "чисто германскими" именами, как Вратислав и Богуслав, считавшая себя к тому же родственниками польских Попелидов (предшественников Пястов). Славянский Мекленбургский дом Никлотичей (династия герцогов Мекленбургских, основанная князем бодричей по имени Никлот в XII веке) правил до 1918 года (до германской Ноябрьской революции, уничтожившей монархию).Это мы ещё не принимаем во внимание всякие Лужицы и Силезии, окончательно ставшие германскими относительно поздно. Об Австрии – родине Гитлера, даже говорить стыдно. В её истории аристократы с такими "немецкими" фамилиями, как Коловрат-Краковский или Радецкий (оба имперские графы и фельдмаршалы) встречались на каждом шагу.Как вы понимаете, при таком фактаже, считать славян "недочеловеками" ("унтерменшами") было как-то неудобно. Получалось, что в таком случае и перемешанные с ними немцы (в каждом из которых за столетия накопилось море славянской крови) были тоже какими-то "получеловеками" - право считаться "сверхлюдьми" ("юберменшами") надо было признать за англичанами и французами. В таком случае и идея "Дранг нах Остен" рушилась – какой "лебенсраум" можно было отнимать у славян в пользу "расы господ", если сами наполовину, а то и больше, славяне?Поэтому Гитлер историю Германии просто игнорировал, но он быол слишком занят этим самым "лебенсраумом", так что написать "правильную историю" не успел.Дело в том, что по мере захвата германским королевством, а затем "Священной римской империей германской нации" земель западных славян, последние не изгонялись и не уничтожались. Они были самым ценным, что было на этих землях – рабочей силой. Власть империи обеспечивало немногочисленное рыцарское сословие, сидевшее в контролировавших округу замках. Но окончательно эта власть утвердилась только тогда, когда императоры, привлекли к управлению христианизированную и включённую в состав имперской элиты местную славянскую знать. Фактически бодричи, лютичи, поморяне, лужичане и прочие западные славяне, стали первыми "великими украми" (кстати, именно в этом регионе вроде бы когда-то якобы паслось племя с таким названием) сделавшими выбор в пользу европейской интеграции.Борьба за эти территории между Польшей и Германией, к которой периодически подключалась Дания, шла с конца IX века до конца XII века. Как сказано выше, победа Германии была обусловлена выбором местных элит, которые решили влиться в “семью европейских народов”. Обратите внимание, часть западных славян, жившая на границе с германским миром, в какой-то момент (как минимум на уровне элит, но народ в конце концов также согласился) решила отделиться от “братского” или даже “единого” польского народа и “уйти в Европу”. Но в Европе не возникло ни одного славянского госдуарственного образования. Династии у них были славянские, население преимущественно славянским, знать славянской наполовину, но вскорости уже говорили они все по-немецки и были в короткий срок полностью ассимилированы немцами.Прошло семьсот лет и поомки этих славян отправились в Польшу, Чехию, Югославию, Россию, убивать своих дальних родственников. Они и раньше приходили на Восток с мечом, но в средине ХХ века они впервые пришли, считая себя “сверхчеловекамии” (“народом господином”) а своих славянских дальних родственников “недочеловеками” (“генетическими рабами”).Как забавно повторяется история. Незаметно пролетело тысячелетие и вновь на арену выходит гордое племя “великих укров”. Только теперь это уже не западные, а восточные славяне. Вновь его элиты делают “европейский выбор” и желают ради встпуления в “европейскую семью” не просто разорвать все связи с Россией, не просто переименоваться из русских в нерусские, но и организовать новый европейский “крестовый поход” на Восток, где, по их уверениям, живут “генетические рабы”, у которых Бог велел отобрать “несправедливо доставшиеся им ресурсы”.Некоторые благонамеренные патриоты России говорят, что, мол, раз уж так вышло, что украинская нация сформировалась или, как минимум, процесс этногенеза запущен, то поделать уж ничего нельзя, надо с этим смириться, жить бок о бок и изо всех сил стараться дружить домами. Но в том-то и дело, что никакая украинская нация не сформировалась. Более того, её формирование вообще отсутствует в планах самих “великих укров”, как отсутствовало тысячу лет назад в планах полабских и поморских славян.Как можно говорить о формировании отдельной нации, если у половины населения России на Украине и у 90% населения Украины в России есть ближайшие кровные родственники: мать, отец, сын, дочь, брат, сестра. Они что, к разным нациям принадлежат? Как можно говорить о нации, если её представители утверждают, что у них есть “древний язык”, но ни сами они его не знают, ни их предки на нём не говорили, а сейчас они его выучат назло русским, с которыми воюют, но говорят при этом на одном языке и через одного родственники?Ладно, может быть два брата осознали себя разными нациями, отец с сыном, мать с дочерью тоже. Может быть они сейчас выучат “национальный” язык, а уже их внуки будут считать его родным. Но нация должна ещё иметь свою национальную территорию и экономику, без этого невозможно создание национального государства. А у них территория чужая: Львов – польский город (по крайней мере пока у поляков есть шанс), а Киев, Харьков, Одесса, Херсон, Днепропетровск, Запорожье – русские. Экономики нет вообще – что досталось в наследство сами же растащили по углам, а что не смогли унести и продать – испортили. Полученное в наследство, а не ими созданное государство, они тоже благополучно уничтожили. Где же эта “нация” будет жить, что она будет есть и пить?Наконец, у нации есть какая-то цель – национальная идея. Кто-то хочет полететь к звёздам, кто-то каждый день есть гамбургер, кто-то строить тысячелетний рейх. Разные у наций национальные идеи – хорошие, плохие и даже никакие (ну какая идея в гамбургере?). Однако же олни есть, сплачивают нации и диктуют им не только отдалънные цели, но и актуальное политическое поведение (союзы, войны, изоляционизм и т.д.).Национальная идея “великих укров”, как и тысячу лет назад, заключается в том, чтобы раствориться в европейском море – не войти реально “в семью народов”, как это, пусть с гигантскими для себя издержками, но сделали те же поляки, румыны, болгары, чехи, венгры. Войти, как член семьи, но и как отдельная личность (нация). Нет – задача ассимилироваться, стать хоть бы кем – португальцем, французом, немцем, можно турком или арабом, да хоть бы и негром (если поверят), лишь бы записаться в среднестатитстические европейцы – получатели пособия.Но получатели пособия не нация – люмпены, маргиналы, но не нация. Подонки общества (не в симысле мерзавцы, хотьи в этом смысле тоже, а в смысле опустившиеся на дно, люди дна), но не нация.Ниакакой этногенез там и не начинался. Русских выписывают из русских и записывают в укры, чтобы затем переписать в европейских получателей пособия. Только Европа уже не тянет нахлебников и отправляет нацию профессиональных нищих на мороз. Через фиктивный этногенез прямиком в реальный этноцид. Прям как совсем недавно самозванные “юберменши” отправляли тех, кого считали “унтерменшами” в фиктивные душевые, которые на деле были газовыми камерами.Можно, конечно, сказать, что нам плевать и они получают то, что заслужили, и где-то это действительно так. Но мы всё же, как нация, заинтересованы в том, чтобы русских осталось как можно больше, а в “великие укры” (в европейскую “семью народов”) переписалось как можно меньше. Признавая их нацией мы подталкиваем колеблющихся прыгать в поезд фальшивого “этногенеза”, отказывая в таком признании даём колеблющимся шанс, который нам лично ничего не стоит, а их может спасти, сохранить в русскости.В концке концов, в ходе организованнного европейцами укроцида далеко не все укры навсегда покидают наш бренный мир, миллионы реализуют свою мечту и становятся европейскими маргиналами. А вот русских становится меньше гарантированно, так как каждый укр (живой или мёртвый) это мёртвый (физически или, что ещё хуже, духовно) русский, ибо лишь единицы из них родились “великими украми” в семьях потомственных (уже в двух-трёх поколениях) “великих укров”. Большинство родилось русскими, но в какой-то момент перестали ими быть, как бодричи и лютичи перестали быть западными славянами и стали германцами со славянскими фамилиями.Если они нация, то место, где они родились и живут – их национальная территория, защита которой их святая обязанность, а вот если они не нация, то они предатели – беглецы через уркаинство из русской нации к европейским пособиям и никаких прав на нашу русскую национальную территрию не имеют. Это тоже надо учитывать. Нам с последствиями укрофрении предстоит бороться, изживая их, ещё долгие десятилетия – чем лучше заранее подготовим почву, тем нам же будет лучше и легче.Да и вообще, считать беглецов из нации отдельной состоявшейся нацией – “это какой-то позор”. Таким образом и релоканты нация. Они тоже убежали и тоже на Запад, тоже хотят влиться в семью европейских народов, только справедливо считают, что учить для этого украинский язык совершенно незачем, вполне достаточно просто отречься от русского имени.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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россия, германия, дания, адольф гитлер, папа римский, мнения