https://ukraina.ru/20250425/petr-skorobogatyy-v-rossii-ochen-vysok-zapros-k-mirnomu-variantu-razresheniya-ukrainskogo-krizisa-1062767902.html

Петр Скоробогатый: "В России очень высок запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса"

Петр Скоробогатый: "В России очень высок запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса" - 25.04.2025 Украина.ру

Петр Скоробогатый: "В России очень высок запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса"

Сегодня российское общество очень серьезно солидаризировалось с теми людьми, которые находятся на фронте. И в целом, запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса в России очень высок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-04-25T22:55

2025-04-25T22:55

2025-04-25T22:55

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По мнению журналиста, сейчас именно дипломатия определяет военную историю. Если США выходят из оперирования украинским кризисом, то надо понимать, какую часть военной поддержки они уносят с собой, добавил он.Еще один немаловажный фактор — это исчерпание значительного количества ресурсов, что у России, что у Украины, что у Европы, что у США, указал Скоробогатый. Американцам нужно давать отмашку на то, чтобы после военных пакетов Байдена, которые скоро должны закончиться, уже пошли военные пакеты Трампа. При этом европейцам нужно распечатывать те инвестиции, которые они приготовили в ВПК, и закупать где-то оружие для Украины, добавил он."Что касается России, то мы провели призыв военнослужащих на контрактной основе, который тоже можно считать мобилизацией и очень успешной. Эти ресурсы далеко не израсходованы и далеко не вовлечены в украинский конфликт", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250425/otkaz-ot-ukrainy-ekspert-obyasnil-pochemu-evropa-ne-potyanet-razveddannye-dlya-vsu-bez-uchastiya-ssha-1062736568.html

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