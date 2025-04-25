Петр Скоробогатый: "В России очень высок запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса" - 25.04.2025 Украина.ру
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Петр Скоробогатый: "В России очень высок запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса"
Петр Скоробогатый: "В России очень высок запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса" - 25.04.2025 Украина.ру
Петр Скоробогатый: "В России очень высок запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса"
Сегодня российское общество очень серьезно солидаризировалось с теми людьми, которые находятся на фронте. И в целом, запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса в России очень высок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-04-25T22:55
2025-04-25T22:55
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По мнению журналиста, сейчас именно дипломатия определяет военную историю. Если США выходят из оперирования украинским кризисом, то надо понимать, какую часть военной поддержки они уносят с собой, добавил он.Еще один немаловажный фактор — это исчерпание значительного количества ресурсов, что у России, что у Украины, что у Европы, что у США, указал Скоробогатый. Американцам нужно давать отмашку на то, чтобы после военных пакетов Байдена, которые скоро должны закончиться, уже пошли военные пакеты Трампа. При этом европейцам нужно распечатывать те инвестиции, которые они приготовили в ВПК, и закупать где-то оружие для Украины, добавил он."Что касается России, то мы провели призыв военнослужащих на контрактной основе, который тоже можно считать мобилизацией и очень успешной. Эти ресурсы далеко не израсходованы и далеко не вовлечены в украинский конфликт", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250425/otkaz-ot-ukrainy-ekspert-obyasnil-pochemu-evropa-ne-potyanet-razveddannye-dlya-vsu-bez-uchastiya-ssha-1062736568.html
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Новости
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новости, россия, сша, украина, пётр скоробогатый, дональд трамп, джо байден, переговоры, мир, война, война на украине, чем закончится война на украине, европа, впк, ресурсы, мобилизация, оружие
Новости, Россия, США, Украина, Пётр Скоробогатый, Дональд Трамп, Джо Байден, переговоры, мир, война, война на Украине, чем закончится война на Украине, Европа, ВПК, ресурсы, мобилизация, оружие

Петр Скоробогатый: "В России очень высок запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса"

22:55 25.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПасхальный молебен для военнослужащих 56-й бригады ВДВ
Пасхальный молебен для военнослужащих 56-й бригады ВДВ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сегодня российское общество очень серьезно солидаризировалось с теми людьми, которые находятся на фронте. И в целом, запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса в России очень высок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По мнению журналиста, сейчас именно дипломатия определяет военную историю. Если США выходят из оперирования украинским кризисом, то надо понимать, какую часть военной поддержки они уносят с собой, добавил он.
Еще один немаловажный фактор — это исчерпание значительного количества ресурсов, что у России, что у Украины, что у Европы, что у США, указал Скоробогатый.
"И решение о продолжении боевых действий повлечет за собой необходимость давать отмашку на вовлечение нового большого пакета ресурсов для того, чтобы было возможно вести военную кампанию", — подчеркнул эксперт.
Американцам нужно давать отмашку на то, чтобы после военных пакетов Байдена, которые скоро должны закончиться, уже пошли военные пакеты Трампа. При этом европейцам нужно распечатывать те инвестиции, которые они приготовили в ВПК, и закупать где-то оружие для Украины, добавил он.
"Что касается России, то мы провели призыв военнослужащих на контрактной основе, который тоже можно считать мобилизацией и очень успешной. Эти ресурсы далеко не израсходованы и далеко не вовлечены в украинский конфликт", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.
Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.
RQ-4A Global Hawk беспилотник США - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Отказ от Украины: эксперт объяснил, почему Европа "не потянет" разведданные для ВСУ без участия СШАОтказ от поставок вооружений на Украину будет на руку России, не говоря о том, что США могут отключиться от передачи разведданных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов
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Заголовок открываемого материала
22:55Петр Скоробогатый: "В России очень высок запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса"
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20:30"Все только начинается": Самойлов объяснил, почему в ближайшие годы не закончится война с Украиной
20:15Европейцы поняли, что не готовы воевать с Россией, но могут "исподтишка поддерживать Украину" — эксперт
20:00"Херсон не будет играть большой роли": эксперт о том, почему сначала войскам нужно идти на Запорожье
19:45Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису"
19:30Липцы, Волчанск и Запорожье: военный политолог дал прогноз на предстоящую летнюю кампанию России
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