Петр Скоробогатый: "В России очень высок запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПасхальный молебен для военнослужащих 56-й бригады ВДВ
Сегодня российское общество очень серьезно солидаризировалось с теми людьми, которые находятся на фронте. И в целом, запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса в России очень высок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По мнению журналиста, сейчас именно дипломатия определяет военную историю. Если США выходят из оперирования украинским кризисом, то надо понимать, какую часть военной поддержки они уносят с собой, добавил он.
Еще один немаловажный фактор — это исчерпание значительного количества ресурсов, что у России, что у Украины, что у Европы, что у США, указал Скоробогатый.
"И решение о продолжении боевых действий повлечет за собой необходимость давать отмашку на вовлечение нового большого пакета ресурсов для того, чтобы было возможно вести военную кампанию", — подчеркнул эксперт.
"Что касается России, то мы провели призыв военнослужащих на контрактной основе, который тоже можно считать мобилизацией и очень успешной. Эти ресурсы далеко не израсходованы и далеко не вовлечены в украинский конфликт", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временным" на сайте Украина.ру.
Также о переговорном процессе — в материале "Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо" на сайте Украина.ру.
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