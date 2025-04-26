https://ukraina.ru/20250426/peregovory-po-ukraine-dvizhutsya-k-feericheskomu-provalu-1062768074.html

Переговоры по Украине движутся к феерическому провалу

Переговоры по Украине движутся к феерическому провалу - 26.04.2025 Украина.ру

Переговоры по Украине движутся к феерическому провалу

Переговоры по мирному урегулированию продолжаются, несмотря на срыв лондонской встречи. Визит Стива Уиткоффа в Москву состоялся в символический день – годовщину Украина.ру, 26.04.2025

2025-04-26T05:38

2025-04-26T05:38

2025-04-26T05:38

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россия

сша

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Переговоры по мирному урегулированию продолжаются, несмотря на срыв лондонской встречи. Визит Стива Уиткоффа в Москву состоялся в символический день – годовщину встречи войск союзников на Эльбе. Разговор спецпосланника президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным прошёл продуктивно. Деталей пока нет, но накануне в западной прессе появились пункты предположительного мирного договора. А также Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках соглашения по урегулированию конфликта на Украине.Крое того, Reuters обнародовал пункты двух вариантов мирного плана (так сказать, европейского и американского). В частности, согласно "плану Трампа", помимо Крыма, России де-факто отходят ДНР, ЛНР, части Запорожской и Херсонской областей. Однако ЗАЭС, Каховская ГЭС, Кинбурнская коса - остаются Украине. Членство в НАТО – нет, в ЕС - да. На этом фоне МИД Украины снова очертил "красные линии", где не уступает в территориальных вопросах, требует членства в Альянсе и не собирается проводить демилитаризацию. Что из всего потока новостей о переговорах действительно важно – анализировали эксперты в свои блогах.Политолог Алексей ЧеснаковПоявление в публичном поле пунктов американского плана мирного урегулирования - это очередная попытка "партии войны" перевернуть стол, за котором сидят все стороны процесса. Причем неважно, правдива утечка или нет. С ее помощью инициаторы слива пытаются добиться срыва переговорного процесса. Почему наиболее вероятным источником слива является "партия войны", роль которой играют Украина и ЕС? Потому что очевидна попытка продемонстрировать якобы невыгодность предлагаемых условий для Украины, чтобы оправдать ее блокирование переговорного процесса.В США явно теряют терпение. Об этом говорится публично. Персональная критика Зеленского усиливается. Ему прямо указывают на то, что переговоры нельзя разглашать. Что происходит после этого замечания? В публичном поле появляется еще больше деталей переговоров. В Вашингтоне такую наглость, конечно, считывают и без внимания не оставят. Отсутствие дипломатического опыта у украинского руководства становится все более очевидным. Раздражение продолжит расти. Вероятно, Уиткофф сегодня пытался скорректировать российско-американские консенсус-позиции по Украине. Даже если это удалось, Зеленский практически исчерпал лимит терпения. Неслучайна на этом фоне активизация его оппонентов. Вот Кличко заявляет более сговорчивую позицию, допуская потерю территорий, явно предлагая себя в качестве альтернативы.Политолог Юрий БаранчикУсловия Украины, ЕС и США. А где условия России? К настоящему моменту опубликованы два набора тезисов, один из которых выражает позицию ЕС и Украины, другой – США. Основные разногласия между двумя текстами касаются последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности вооружённых сил Украины. "Американский" вариант предусматривали признание США де-юре контроля России над Крымом, а также де-факто признание контроля России Херсонской, Запорожской областями, ДНР и ЛНР. В европейском и украинском документах подробное обсуждение территорий откладывается до заключения соглашения о прекращении огня, при этом в документе не упоминается признание Россией контроля над какой-либо украинской территорией. Что касается долгосрочной безопасности Украины, по Уиткоффу Украина получит "надёжные гарантии безопасности" от европейских и других дружественных государств, выступающих в качестве гарантов. В документе не приводится никаких подробностей, но говорится, что Киев не будет стремиться вступить в НАТО. В конкурирующем документе говорится более конкретно: не будет никаких ограничений для украинских войск и никаких ограничений для союзников Украины, размещающих свои вооружённые силы на украинской территории. Документ предлагает Киеву "надёжные гарантии безопасности", в том числе со стороны США, в рамках "соглашения, подобного статье 5", то есть в рамках статьи о взаимной обороне НАТО. Что касается экономических мер, то в предложениях Уиткоффа говорится, что санкции, введённые против России после воссоединения с Крымом в 2014 году, будут отменены в рамках обсуждаемого соглашения. В контрпредложениях говорится, что "после достижения устойчивого мира санкции будут постепенно ослаблены" и что санкции могут быть восстановлены, если Россия нарушит условия мирного соглашения.В европейском и украинском документах также предлагается, чтобы Украина получила финансовую компенсацию за ущерб, нанесённый в ходе войны, из замороженных российских активов за рубежом. В тексте Уиткоффа говорится только о том, что Украина получит финансовую компенсацию, но не указывается источник денег. Ни одно из краеугольных расхождений (размещение войск, принадлежность Крыма и Новороссии, санкции и судьба российских активов) не устранено. Но главное, что отсутствует – это изложение тезисов России. В лучшем случае, мы их знаем через призму Уиткоффа и достаточно абстрактные заявления Трампа. Кстати, куда-то пропала тема выборов на Украине. Мирные переговоры по Украине движутся к феерическому провалу, вопрос только – контролируемый это провал или нет. Хочет ли Трамп развести руками и выйти из переговоров, бросив Украину, или же текущая ситуация складывается независимо от него.Политик Роман ЮнеманПризнание Крыма Америкой — не то чтобы большая новость на самом деле. Начнем с того, что США уже признали Тайвань, например, частью Китая, что не мешает им Тайвань защищать. То есть во многом признание — это юридическая формальность. Даже санкции в Крыму могут оставить для всех компаний, которые там работают. Еще важно, что признание со стороны Штатов не означает, что весь остальной мир сделает то же самое.Тем не менее, признание российской юрисдикции над Крымом дает и плюсы: оно сильно упрощает задачу сделать из Крыма условно международный офшор или даже криптогавань. Тем более что в советское время там пытались построить АЭС, не построили, но можно силами Росатома возродить проект и обеспечить генерацию энергии. Да и налоговый режим тоже можно сделать особый. Если США не будут блокировать транзакции с Крымом, это может сработать. Я думаю, что стратегия России — максимально затянуть США в Крым экономически, чтобы сложнее потом было откатить назад. С производством они вряд ли будут связываться, а вот финансовое сотрудничество — да. Присутствие Дмитриева опять же этим и объясняется.Общественный деятель Татьяна ПопСовпадение, или мы видим как минимум шанс на новую "дипломатическую встречу на Эльбе" как раз в годовщину тех легендарных событий? Накануне ночью "агент" Трамп, видимо, заочно отвечая на претензии просроченного, чем, мол, поступится Россия в потенциальной сделке, шпарил ровно по "методичке Кремля": "Россия пошла на большую уступку в процессе урегулирования конфликта на Украине и не претендует на всю украинскую территорию". Затем Лавров, заметьте, в интервью американскому CBS выступил в духе твитов Дональда: "Президент США верит — и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. В заявлении президент упоминал сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные детали, которые следует доработать. Мы заняты именно этим процессом. Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении".А утром самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа прибыл в Россию.В общем, поводы для сдержанного оптимизма есть. Хотя, подчеркну, оптимизм лучше все же сдерживать и, чем дальше, тем четче разделять глобальный вопрос наших новых отношений с США и Западом, и локальный украинский трек.По последнему как раз все куда менее позитивно, и я бы не стала рассчитывать на скорое урегулирование конфликта. Скорее, на пересмотр роли Штатов в нем.Кстати, еще один хороший сигнал: в отличие от администрации Байдена, этот состав Белого дома не стал выделываться и согласовал российским дипломатам памятное мероприятие на Арлингтонском кладбище в честь 80-й годовщины встречи войск союзников по антигитлеровской коалиции на восточном берегу реки Эльбы.Читайте также: Накануне Большой сделки. Россия выиграла лондонский раунд

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир зеленский, reuters, нато, ес