Военный эксперт Алексей Самойлов: Этим летом Россия попытается выбить ВСУ из Изюма и Запорожья
17:48 23.04.2025 (обновлено: 17:51 23.04.2025)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал руководитель аналитической службы движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сегодня мы поговорим о целях ВС РФ на предстоящую летнюю кампанию.
28 ноября 2023, 15:35Алексей Самойлов: кто онПрофессор, политолог, бывший проректор Международного Славянского университета (Харьков). Член экспертной группы по Украине при РИСИ (Российском институте стратегических исследований). Заместитель председателя союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Это достаточно сложная задача. То есть необходимо занять набор плацдармов на территории противника, укрепить их, исключить фланговые удары, заходы в тыл даже через нашу территорию. ВСУ будут препятствовать неожиданному выдвижению к границе и обстрелам наших территорий ракетами, БПЛА и артиллерией.
В походе на Харьков тоже нет военного смысла. Для того, чтобы его окружать, нужны большие людские ресурсы. Они сейчас, скорее всего, будут заняты в боевых действиях против укрепрайона Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. И большая вероятность того, что окружив Купянск, обойдя его, нам придется идти на Изюм и заходить в тыл этого района. Но все зависит от того, каким количеством сил и средств мы располагаем.
Главный фокус внимания для нас — это Запорожская область, где почти полностью противником повторены линии Суровикина. И нам необходимо конституционно закрепленную нашу территорию забирать. Кроме того, это же выход на правый берег. Только в Запорожье четыре моста через Днепр. Тогда вполне реальной становится угроза переправки больших сил на правый берег и выход в Николаевскую и Одесскую губернии.
Если будет решаться вопрос с Запорожьем, то и Херсон может стать нашей целью на летнюю кампанию.
Если взглянуть на карту, тогда Херсон будет зажат между нашей территорией и наступающими со стороны Запорожья войсками. Это будет поход на юго-восток. В таком случае противник может отойти из Херсона и будет выстраивать укрепрайоны по Южному Бугу, чтобы удержать Николаев. Так что здесь будем бороться долго. Херсонскую группировку ВСУ будут привлекать для сдерживания нашего наступления на Николаев и Одессу.
Поэтому Херсон не будет играть большой роли. Здесь очень сложная география, трудно сосредоточить большие силы и средства. Местность здесь заболоченная, очень много водных артерий, которые затрудняют скрытное продвижение. И если что-то начинать в Херсоне, то в тылу остается Запорожье, из которого по рокадам легко будет перебросить резервы и ударить в тыл. Поэтому будет правильнее все-таки идти на Запорожье и выходить на правый берег, чтобы дальше двигаться по степям.
Вчера, 17:57Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тылаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на