https://ukraina.ru/20250423/1062717998.html

Военный эксперт Алексей Самойлов: Этим летом Россия попытается выбить ВСУ из Изюма и Запорожья

Военный эксперт Алексей Самойлов: Этим летом Россия попытается выбить ВСУ из Изюма и Запорожья - 23.04.2025 Украина.ру

Военный эксперт Алексей Самойлов: Этим летом Россия попытается выбить ВСУ из Изюма и Запорожья

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал руководитель аналитической службы движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-04-23T17:48

2025-04-23T17:48

2025-04-23T17:51

эксклюзив

спецоперация

запорожье

херсон

россия

сергей суровикин

вооруженные силы украины

алексей самойлов

николаев

днепр

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Сегодня мы поговорим о целях ВС РФ на предстоящую летнюю кампанию.С военной точки зрения Сумы и Чернигов нам не очень интересны по сравнению с другими регионами. Единственная военная задача, которая там может быть решена, это создание пояса безопасности, о чем наш президент говорил, когда выступал среди подводников в Архангельске.Это достаточно сложная задача. То есть необходимо занять набор плацдармов на территории противника, укрепить их, исключить фланговые удары, заходы в тыл даже через нашу территорию. ВСУ будут препятствовать неожиданному выдвижению к границе и обстрелам наших территорий ракетами, БПЛА и артиллерией.В походе на Харьков тоже нет военного смысла. Для того, чтобы его окружать, нужны большие людские ресурсы. Они сейчас, скорее всего, будут заняты в боевых действиях против укрепрайона Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. И большая вероятность того, что окружив Купянск, обойдя его, нам придется идти на Изюм и заходить в тыл этого района. Но все зависит от того, каким количеством сил и средств мы располагаем.Главный фокус внимания для нас — это Запорожская область, где почти полностью противником повторены линии Суровикина. И нам необходимо конституционно закрепленную нашу территорию забирать. Кроме того, это же выход на правый берег. Только в Запорожье четыре моста через Днепр. Тогда вполне реальной становится угроза переправки больших сил на правый берег и выход в Николаевскую и Одесскую губернии.Если будет решаться вопрос с Запорожьем, то и Херсон может стать нашей целью на летнюю кампанию.Если взглянуть на карту, тогда Херсон будет зажат между нашей территорией и наступающими со стороны Запорожья войсками. Это будет поход на юго-восток. В таком случае противник может отойти из Херсона и будет выстраивать укрепрайоны по Южному Бугу, чтобы удержать Николаев. Так что здесь будем бороться долго. Херсонскую группировку ВСУ будут привлекать для сдерживания нашего наступления на Николаев и Одессу.Поэтому Херсон не будет играть большой роли. Здесь очень сложная география, трудно сосредоточить большие силы и средства. Местность здесь заболоченная, очень много водных артерий, которые затрудняют скрытное продвижение. И если что-то начинать в Херсоне, то в тылу остается Запорожье, из которого по рокадам легко будет перебросить резервы и ударить в тыл. Поэтому будет правильнее все-таки идти на Запорожье и выходить на правый берег, чтобы дальше двигаться по степям.

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

https://ukraina.ru/20250422/1062685133.html

запорожье

херсон

россия

николаев

днепр

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, запорожье, херсон, россия, сергей суровикин, вооруженные силы украины, алексей самойлов, николаев, днепр