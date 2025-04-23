Военный эксперт Алексей Самойлов: Этим летом Россия попытается выбить ВСУ из Изюма и Запорожья - 23.04.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Алексей Самойлов: Этим летом Россия попытается выбить ВСУ из Изюма и Запорожья
Военный эксперт Алексей Самойлов: Этим летом Россия попытается выбить ВСУ из Изюма и Запорожья - 23.04.2025 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Самойлов: Этим летом Россия попытается выбить ВСУ из Изюма и Запорожья
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал руководитель аналитической службы движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-04-23T17:48
2025-04-23T17:51
эксклюзив
спецоперация
запорожье
херсон
россия
сергей суровикин
вооруженные силы украины
алексей самойлов
николаев
днепр
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Сегодня мы поговорим о целях ВС РФ на предстоящую летнюю кампанию.С военной точки зрения Сумы и Чернигов нам не очень интересны по сравнению с другими регионами. Единственная военная задача, которая там может быть решена, это создание пояса безопасности, о чем наш президент говорил, когда выступал среди подводников в Архангельске.Это достаточно сложная задача. То есть необходимо занять набор плацдармов на территории противника, укрепить их, исключить фланговые удары, заходы в тыл даже через нашу территорию. ВСУ будут препятствовать неожиданному выдвижению к границе и обстрелам наших территорий ракетами, БПЛА и артиллерией.В походе на Харьков тоже нет военного смысла. Для того, чтобы его окружать, нужны большие людские ресурсы. Они сейчас, скорее всего, будут заняты в боевых действиях против укрепрайона Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. И большая вероятность того, что окружив Купянск, обойдя его, нам придется идти на Изюм и заходить в тыл этого района. Но все зависит от того, каким количеством сил и средств мы располагаем.Главный фокус внимания для нас — это Запорожская область, где почти полностью противником повторены линии Суровикина. И нам необходимо конституционно закрепленную нашу территорию забирать. Кроме того, это же выход на правый берег. Только в Запорожье четыре моста через Днепр. Тогда вполне реальной становится угроза переправки больших сил на правый берег и выход в Николаевскую и Одесскую губернии.Если будет решаться вопрос с Запорожьем, то и Херсон может стать нашей целью на летнюю кампанию.Если взглянуть на карту, тогда Херсон будет зажат между нашей территорией и наступающими со стороны Запорожья войсками. Это будет поход на юго-восток. В таком случае противник может отойти из Херсона и будет выстраивать укрепрайоны по Южному Бугу, чтобы удержать Николаев. Так что здесь будем бороться долго. Херсонскую группировку ВСУ будут привлекать для сдерживания нашего наступления на Николаев и Одессу.Поэтому Херсон не будет играть большой роли. Здесь очень сложная география, трудно сосредоточить большие силы и средства. Местность здесь заболоченная, очень много водных артерий, которые затрудняют скрытное продвижение. И если что-то начинать в Херсоне, то в тылу остается Запорожье, из которого по рокадам легко будет перебросить резервы и ударить в тыл. Поэтому будет правильнее все-таки идти на Запорожье и выходить на правый берег, чтобы дальше двигаться по степям.
https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html
https://ukraina.ru/20250422/1062685133.html
запорожье
херсон
россия
николаев
днепр
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, запорожье, херсон, россия, сергей суровикин, вооруженные силы украины, алексей самойлов, николаев, днепр
Эксклюзив, Спецоперация, Запорожье, Херсон, Россия, Сергей Суровикин, Вооруженные силы Украины, Алексей Самойлов, Николаев, Днепр

Военный эксперт Алексей Самойлов: Этим летом Россия попытается выбить ВСУ из Изюма и Запорожья

17:48 23.04.2025 (обновлено: 17:51 23.04.2025)
 
© Украина.руАлексей Самойлов карта
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Украина.ру
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Рудометов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал руководитель аналитической службы движения "Другая Украина", военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сегодня мы поговорим о целях ВС РФ на предстоящую летнюю кампанию.
Алексей Самойлов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 15:35
Алексей Самойлов: кто онПрофессор, политолог, бывший проректор Международного Славянского университета (Харьков). Член экспертной группы по Украине при РИСИ (Российском институте стратегических исследований). Заместитель председателя союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
С военной точки зрения Сумы и Чернигов нам не очень интересны по сравнению с другими регионами. Единственная военная задача, которая там может быть решена, это создание пояса безопасности, о чем наш президент говорил, когда выступал среди подводников в Архангельске.
Это достаточно сложная задача. То есть необходимо занять набор плацдармов на территории противника, укрепить их, исключить фланговые удары, заходы в тыл даже через нашу территорию. ВСУ будут препятствовать неожиданному выдвижению к границе и обстрелам наших территорий ракетами, БПЛА и артиллерией.
В походе на Харьков тоже нет военного смысла. Для того, чтобы его окружать, нужны большие людские ресурсы. Они сейчас, скорее всего, будут заняты в боевых действиях против укрепрайона Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. И большая вероятность того, что окружив Купянск, обойдя его, нам придется идти на Изюм и заходить в тыл этого района. Но все зависит от того, каким количеством сил и средств мы располагаем.
Главный фокус внимания для нас — это Запорожская область, где почти полностью противником повторены линии Суровикина. И нам необходимо конституционно закрепленную нашу территорию забирать. Кроме того, это же выход на правый берег. Только в Запорожье четыре моста через Днепр. Тогда вполне реальной становится угроза переправки больших сил на правый берег и выход в Николаевскую и Одесскую губернии.
Если будет решаться вопрос с Запорожьем, то и Херсон может стать нашей целью на летнюю кампанию.
Если взглянуть на карту, тогда Херсон будет зажат между нашей территорией и наступающими со стороны Запорожья войсками. Это будет поход на юго-восток. В таком случае противник может отойти из Херсона и будет выстраивать укрепрайоны по Южному Бугу, чтобы удержать Николаев. Так что здесь будем бороться долго. Херсонскую группировку ВСУ будут привлекать для сдерживания нашего наступления на Николаев и Одессу.
Поэтому Херсон не будет играть большой роли. Здесь очень сложная география, трудно сосредоточить большие силы и средства. Местность здесь заболоченная, очень много водных артерий, которые затрудняют скрытное продвижение. И если что-то начинать в Херсоне, то в тылу остается Запорожье, из которого по рокадам легко будет перебросить резервы и ударить в тыл. Поэтому будет правильнее все-таки идти на Запорожье и выходить на правый берег, чтобы дальше двигаться по степям.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Вчера, 17:57
Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тылаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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ЭксклюзивСпецоперацияЗапорожьеХерсонРоссияСергей СуровикинВооруженные силы УкраиныАлексей СамойловНиколаевДнепр
 
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