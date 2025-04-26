https://ukraina.ru/20250426/khotyat-li-indiytsy-voyny-andrey-grozin-o-konflikte-kotoryy-indiya-i-pakistan-poluchili-po-nasledstvu-1062766332.html

Хотят ли индийцы войны? Андрей Грозин о конфликте, который Индия и Пакистан получили по наследству

Хотят ли индийцы войны? Андрей Грозин о конфликте, который Индия и Пакистан получили по наследству - 26.04.2025 Украина.ру

Хотят ли индийцы войны? Андрей Грозин о конфликте, который Индия и Пакистан получили по наследству

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Украина.ру, 26.04.2025

2025-04-26T07:10

2025-04-26T07:10

2025-04-26T07:10

интервью

пакистан

индия

украина

дональд трамп

андрей грозин

талси габбард

пентагон

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058201510_317:126:3271:1787_1920x0_80_0_0_71ac3fefed3be5753e17122ee0b213b6.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.- Андрей Валентинович, индо-пакистанские отношения резко обострились после гибели от рук террористов на севере Индии 26 человек. Вероятен ли полномасштабный вооруженный конфликт между двумя ядерными державами?- Теоретически ничего исключать нельзя, но пока ни Исламабад, ни Дели не заинтересованы в том, чтобы переходить к вооруженному конфликту. Это не в их интересах сейчас. Индусы пытаются маневрировать в связи с выстраиванием новой международной политики США в Индо-Тихоокеанском регионе. И дополнительное напряжение по линии столкновения с Пакистаном, их историческим врагом, им не нужно.Пакистан еще меньше заинтересован в конфликте, потому что страна перманентно находится в тяжелой экономической ситуации. У нее нет лишних денег на ведение войны. Есть и фактор Китая. Пакистан превратился из сателлита западного блока в сателлита Китая. Именно через пакистанскую территорию реализуется китайский проект Один пояс – один путь. Китайцы медленно, но, верно, превращают Пакистан в своего ключевого союзника в Южной Азии. Пекин тоже не заинтересован в том, чтобы в текущей мировой экономической неопределенности переходить в стадию конфликта с Дели, пусть и через своего сателлита.По мере того, как США организуют давление на Китай, ему необходима стабильность и предсказуемость в Южной Азии. А кризис будет, в первую очередь, носить антикитайский характер. Но и американцы не заинтересованы, чтобы получить раздражитель в виде конфликта двух ядерных держав. В команде Трампа людей, знающих Южную Азию, не так много. Есть кадровые дырки и в Госдепе, и в Пентагоне, чтобы обыграть кризис в Южной Азии. Таких потенций у команды Трампа не просматривается.Москве этот вызов тоже не нужен, мы стараемся сохранить хорошие отношения и с Дели, и с Исламабадом. Индия — это ключевой потребитель российских углеводородов, предсказуемый и долгосрочный. Пакистанский рынок также представляет собой интерес для части российского бизнеса. Про Афганистан сложно говорить, но я полагаю, талибам, наверное, тоже не хотелось бы видеть рядом со своими рубежами какое-то обострение.Поэтому надеюсь, что обеим сторонам хватит здравомыслия не доводить кризис до горячей стадии. Хотя там и там есть элиты, которые заинтересованы в переходе к кризису, и граждане, которые хотели бы повоевать и показать всем кузькину мать.Но и в Пакистане у традиционного гнезда ястребов, межведомственной разведки ICI, и у индийских ультранационалистов, с другой стороны границы, перевеса в возможностях повлиять на государственные решения пока не наблюдается.- Все же в окружении Трампа есть такие люди, как директор ФБР Каш Патель с индийскими корнями, директор Национальной разведки Талси Габбард, исповедующая индуизм, и супруга вице-президента Джей Ди Вэнса, родившаяся в семье индийских иммигрантов. Насколько сильным может стать проиндийский вектор в политике Белого дома?- Есть такие иллюзии, они существовали применительно к байденовской администрации. В той администрации тоже было много людей, этнически связанных с Индией. Индусы, исходя из этого, строили воздушные замки.На самом деле, это люди, которые действуют в противоположном направлении индийским национальным интересом. Это люди давно оторваны от родины, люди, которые не имеют с ней никаких серьезных связей.- Два года назад была информация о том, что Украина закупает артиллерийские снаряды и у Пакистана, и у оборонных фирм Индии. Теперь, очевидно, таких возможностей у киевского режима станет меньше, если обострилась ситуация, и военные обеих стран будут более рачительно относиться к запасам своих боеприпасов?- Любое конфликтное обострение на линии традиционных противников, каковыми являются Пакистан и Индия, всегда приводит к замораживанию военных контрактов. Индусы очень активны в последние полтора года по насыщению военного рынка Армении. Индия сейчас основной военный поставщик Еревана. Теперь будет не до поставок армянам и тем более Украине, которая находится на периферии внимания дели и Исламабада.Ястребы по обе стороны рассчитывают на победную для себя военную кампанию, после которой можно будет продиктовать свои условия мира противоположной стороне, а в таких условиях необходимо заполнять арсеналы, а не распродавать все направо и налево.Понятно, что всегда сохраняется возможность индивидуальных военных инициатив. Всегда найдется какой-нибудь генерал, который будет заинтересован в том, чтобы толкнуть партию военной продукции в страну третьего мира, в ту же самую Украину.- Иногда ситуацию со спорным штатом Джамму и Кашмир упоминают в качестве альтернативного сценария окончания конфликта на Украине, когда говорят о возможной заморозке боевых действий по линии боевого соприкосновения. Уместны ли такие сравнения?- Проводить параллели между Джамму и Кашмир и гипотетической линии раздела Украины по Днепру теоретически можно, но в этом чувствуется какая-то натяжка. Можно и Кипр в пример привести, где сложилось деление на северный и на южный после кризиса середины 70-х.Любой специалист по Южной Азии может прочитать большую лекцию о том, как каждая из сторон, опираясь на исторические документы и на исторические права различных династий, оспаривает существующее положение.Индусы с пакистанцами решают давний исторический спор, который только обострился после отпадения Бангладеш, появления третьего государства. Это спор, который достался им после распада английской колониальной империи по наследству. А у нас не существовало колониального пространства вплоть до Львова, что бы там не говорили недоброжелатели. Поэтому аналогии с Украиной неуместны, здесь различий гораздо больше, чем сходства.Также на эту тему Индия – Пакистан. Новый шёлковый путь может вспыхнуть войной

https://ukraina.ru/20250425/amerikanskaya-paradigma-tramp-vs-ponyal-i-reshil-vesti-dela-s-putinym-chto-vyvodit-zelenskogo-iz-sebya-1062761719.html

https://ukraina.ru/20230512/1046127388.html

пакистан

индия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, пакистан, индия, украина, дональд трамп, андрей грозин, талси габбард, пентагон, фбр