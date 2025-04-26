Перемирие или победа? Выдрин объяснил, почему сорвались лондонские переговоры
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Желания, стремления, мотивы всех участников переговоров невозможно привести к общему знаменателю. Поэтому перемирие маловероятно. Вероятна только победа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
В Лондоне 23 апреля прошли вторые переговоры представителей США, Украины и Европы, посвященные урегулированию украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио и американский спецпосланник Стив Уиткофф отменили визит. Вслед за ними отказались от встречи главы МИД Франции и Германии.
В итоге Британия осталась наедине с украинской делегацией и представителями стран, которые мало что решают. Встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
“Евросоюз находится на грани раскола. Его чиновники интуитивно чувствуют, что военная ситуация на Украине, порождаемая ею русофобия являются чуть ли не последним способом консолидации стран альянса. [Владимир] Зеленский понимает, что он сохраняет должность, пока страна воюет”, — отметил собеседник издания.
Поэтому украинский политик будет искать любой предлог, малейшую зацепку для недопущения мира, заявил Выдрин.
“Только Россия стремится даже не к перемирию, не к миру в локальном смысле, а к мироустройству, минимизирующему военные риски. У нас других "планов громадьё"…”, — уточнил он.
Резюмируя свои слова, эксперт пришел к выводу, что невозможности все эти желания, стремления, мотивы привести к общему знаменателю.
“Поэтому перемирие маловероятно. Вероятна только победа”, — заключил Выдрин.
Вчера, 10:51Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумагеДональд Трамп продолжает играть со временем. Американский президент то дает считанные дни России и Украине, чтобы урегулировать конфликт, то просит журналистов задавать ему вопросы по этой теме через неделю, а лучше две
Полный текст интервью Дмитрия Выдрина о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на