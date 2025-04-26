Перемирие или победа? Выдрин объяснил, почему сорвались лондонские переговоры - 26.04.2025 Украина.ру
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Перемирие или победа? Выдрин объяснил, почему сорвались лондонские переговоры
Перемирие или победа? Выдрин объяснил, почему сорвались лондонские переговоры - 26.04.2025 Украина.ру
Перемирие или победа? Выдрин объяснил, почему сорвались лондонские переговоры
Желания, стремления, мотивы всех участников переговоров невозможно привести к общему знаменателю. Поэтому перемирие маловероятно. Вероятна только победа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-04-26T06:30
2025-04-26T06:30
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В Лондоне 23 апреля прошли вторые переговоры представителей США, Украины и Европы, посвященные урегулированию украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио и американский спецпосланник Стив Уиткофф отменили визит. Вслед за ними отказались от встречи главы МИД Франции и Германии.В итоге Британия осталась наедине с украинской делегацией и представителями стран, которые мало что решают. Встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.По его словам, главные участники процесса перемирия имеют совершенно различные цели. США, считает политолог, действительно хотят заморозки конфронтации с Россией, чтобы освободить ресурсы для иных грядущих конфликтов. Британия объективно заинтересована в продолжении конфликта, подчеркнул Выдрин.Поэтому украинский политик будет искать любой предлог, малейшую зацепку для недопущения мира, заявил Выдрин.“Только Россия стремится даже не к перемирию, не к миру в локальном смысле, а к мироустройству, минимизирующему военные риски. У нас других "планов громадьё"…”, — уточнил он.Резюмируя свои слова, эксперт пришел к выводу, что невозможности все эти желания, стремления, мотивы привести к общему знаменателю.“Поэтому перемирие маловероятно. Вероятна только победа”, — заключил Выдрин.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250425/detali-i-nyuansy-sdelki-pochemu-mirnyy-plan-trampa-riskuet-tak-i-ostatsya-na-bumage-1062748958.html
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новости, сша, украина, лондон, марко рубио, стив уиткофф, переговоры, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Лондон, Марко Рубио, Стив Уиткофф, переговоры, Владимир Зеленский

Перемирие или победа? Выдрин объяснил, почему сорвались лондонские переговоры

06:30 26.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Желания, стремления, мотивы всех участников переговоров невозможно привести к общему знаменателю. Поэтому перемирие маловероятно. Вероятна только победа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
В Лондоне 23 апреля прошли вторые переговоры представителей США, Украины и Европы, посвященные урегулированию украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио и американский спецпосланник Стив Уиткофф отменили визит. Вслед за ними отказались от встречи главы МИД Франции и Германии.
В итоге Британия осталась наедине с украинской делегацией и представителями стран, которые мало что решают. Встреча в Лондоне не привела к конкретным договоренностям, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, главные участники процесса перемирия имеют совершенно различные цели. США, считает политолог, действительно хотят заморозки конфронтации с Россией, чтобы освободить ресурсы для иных грядущих конфликтов. Британия объективно заинтересована в продолжении конфликта, подчеркнул Выдрин.
“Евросоюз находится на грани раскола. Его чиновники интуитивно чувствуют, что военная ситуация на Украине, порождаемая ею русофобия являются чуть ли не последним способом консолидации стран альянса. [Владимир] Зеленский понимает, что он сохраняет должность, пока страна воюет”, — отметил собеседник издания.
Поэтому украинский политик будет искать любой предлог, малейшую зацепку для недопущения мира, заявил Выдрин.
“Только Россия стремится даже не к перемирию, не к миру в локальном смысле, а к мироустройству, минимизирующему военные риски. У нас других "планов громадьё"…”, — уточнил он.
Резюмируя свои слова, эксперт пришел к выводу, что невозможности все эти желания, стремления, мотивы привести к общему знаменателю.
“Поэтому перемирие маловероятно. Вероятна только победа”, — заключил Выдрин.
- РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Вчера, 10:51
Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумагеДональд Трамп продолжает играть со временем. Американский президент то дает считанные дни России и Украине, чтобы урегулировать конфликт, то просит журналистов задавать ему вопросы по этой теме через неделю, а лучше две
Полный текст интервью Дмитрия Выдрина о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки читайте на сайте Украина.ру.
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