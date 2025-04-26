https://ukraina.ru/20250426/vse-tolko-nachinaetsya-samoylov-o-tom-pochemu-voyna-s-ukrainoy-ne-zakonchitsya-v-blizhayshie-gody----1062701900.html
Все только начинается: Самойлов о том, почему война с Украиной не закончится в ближайшие годы
Все только начинается: Самойлов о том, почему война с Украиной не закончится в ближайшие годы - 26.04.2025 Украина.ру
Все только начинается: Самойлов о том, почему война с Украиной не закончится в ближайшие годы
Вашингтону с экономической точки зрения выгоден украинский конфликт, именно поэтому он будет и дальше вести его, а также заставлять Украину воевать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-04-26T06:45
2025-04-26T06:45
2025-04-26T06:45
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По его словам, планы по соединению двух плацдармов ВС РФ — в Сумской области и на севере Харьковской — сейчас прорабатываются, так как война с Украиной в ближайшие годы не закончится. Поэтому воевать они будут и заставят воевать Украину, и большая вероятность, что втянут в эти войны наименее ценных для них европейских партнеров, типа Румынии, Болгарии, Чехии и Прибалтики, Финляндии и Швеции, добавил собеседник издания. "Они могут попытаться начать диверсионную войну, формировать контингенты и заходить на Украину", — предположил политолог в заключении.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вашингтон, россия, самойлов, сво
Все только начинается: Самойлов о том, почему война с Украиной не закончится в ближайшие годы
Вашингтону с экономической точки зрения выгоден украинский конфликт, именно поэтому он будет и дальше вести его, а также заставлять Украину воевать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов