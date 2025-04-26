Все только начинается: Самойлов о том, почему война с Украиной не закончится в ближайшие годы - 26.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250426/vse-tolko-nachinaetsya-samoylov-o-tom-pochemu-voyna-s-ukrainoy-ne-zakonchitsya-v-blizhayshie-gody----1062701900.html
Все только начинается: Самойлов о том, почему война с Украиной не закончится в ближайшие годы
Все только начинается: Самойлов о том, почему война с Украиной не закончится в ближайшие годы - 26.04.2025 Украина.ру
Все только начинается: Самойлов о том, почему война с Украиной не закончится в ближайшие годы
Вашингтону с экономической точки зрения выгоден украинский конфликт, именно поэтому он будет и дальше вести его, а также заставлять Украину воевать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-04-26T06:45
2025-04-26T06:45
новости
украина
вашингтон
россия
самойлов
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_713ac9d919305250321f58fd8f906d2e.jpg.webp
По его словам, планы по соединению двух плацдармов ВС РФ — в Сумской области и на севере Харьковской — сейчас прорабатываются, так как война с Украиной в ближайшие годы не закончится. Поэтому воевать они будут и заставят воевать Украину, и большая вероятность, что втянут в эти войны наименее ценных для них европейских партнеров, типа Румынии, Болгарии, Чехии и Прибалтики, Финляндии и Швеции, добавил собеседник издания. "Они могут попытаться начать диверсионную войну, формировать контингенты и заходить на Украину", — предположил политолог в заключении.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева читайте на сайте Украина.ру.
украина
вашингтон
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6471792ea9d556172ad50615a03af649.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вашингтон, россия, самойлов, сво
Новости, Украина, Вашингтон, Россия, Самойлов, СВО

Все только начинается: Самойлов о том, почему война с Украиной не закончится в ближайшие годы

06:45 26.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вашингтону с экономической точки зрения выгоден украинский конфликт, именно поэтому он будет и дальше вести его, а также заставлять Украину воевать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
По его словам, планы по соединению двух плацдармов ВС РФ — в Сумской области и на севере Харьковской — сейчас прорабатываются, так как война с Украиной в ближайшие годы не закончится.

"Все только по-настоящему начинается. Многое будет зависеть от стратегических решений американской администрации. <…> Поставлять оружие, разведданные, обеспечивать связь в виде "Старлинка", США не прекращали и вряд ли прекратят, потому что есть экономические выгоды", — пояснил Самойлов.

Поэтому воевать они будут и заставят воевать Украину, и большая вероятность, что втянут в эти войны наименее ценных для них европейских партнеров, типа Румынии, Болгарии, Чехии и Прибалтики, Финляндии и Швеции, добавил собеседник издания.
"Они могут попытаться начать диверсионную войну, формировать контингенты и заходить на Украину", — предположил политолог в заключении.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВашингтонРоссияСамойловСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение” — Губарев
07:10Хотят ли индийцы войны? Андрей Грозин о конфликте, который Индия и Пакистан получили по наследству
07:00Можно сказать, что ни одна из сторон не желает мира — Скоробогатый
06:45Все только начинается: Самойлов о том, почему война с Украиной не закончится в ближайшие годы
06:30Перемирие или победа? Выдрин объяснил, почему сорвались лондонские переговоры
06:15Новороссию нужно переводить на русский язык одним днем — Безпалько
06:00Главный фокус внимания на Запорожской области: Самойлов о весенне-летней кампании
05:47Новая тактика "Гераней" и желание теракта на 9 мая. Что обсуждают украинские военные и эксперты
05:45Нужно было идти дальше: Губарев о возможном взятии Киева в 2022 году
05:38Переговоры по Украине движутся к феерическому провалу
05:30Если Трамп выйдет из игры, для России это станет праздником — Полетаев
05:15Кашин раскрыл, на что Россия согласится в рамках перемирия
22:55Петр Скоробогатый: "В России очень высок запрос к мирному варианту разрешения украинского кризиса"
21:11Поэзия с кровью. Маяковский зря восхищался казнью королевы
20:30"Все только начинается": Самойлов объяснил, почему в ближайшие годы не закончится война с Украиной
20:15Европейцы поняли, что не готовы воевать с Россией, но могут "исподтишка поддерживать Украину" — эксперт
20:00"Херсон не будет играть большой роли": эксперт о том, почему сначала войскам нужно идти на Запорожье
19:45Петр Скоробогатый: "Этой весной мы ближе всего подошли к мирной сделке по украинскому кризису"
19:30Липцы, Волчанск и Запорожье: военный политолог дал прогноз на предстоящую летнюю кампанию России
18:38Демократия по-румынски. Ещё два неугодных Брюсселю кандидата могут быть сняты с президентской гонки
Лента новостейМолния