Переговоры Путина и Трампа, Киев чертит "красные линии", ВСУ несут потери. Итоги 18 марта

Переговоры лидеров России и США сопровождались инсинуациями в западной прессе. ВСУ несут тяжёлые потери в зонах СВО и КТО. Лидеры ЕС и Британии против перемирия на условиях России.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061880179_0:101:994:660_1920x0_80_0_0_1f8ce5184b3422eeba89f40bc5ffecba.jpg.webp

Вторник 18 марта прошёл в ожидании подробностей переговоров президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились обсудить по телефону вопросы, связанные с нормализацией отношений России и США, а также с урегулированием ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что запланированному на 18 марта телефонному разговору предшествовала беседа лидеров России и США, переговоры в Стамбуле, встречи по линии Госдепа и МИД РФ, а также визит делегации из Вашингтона в Москву.По словам Пескова, у Москвы и Вашингтона есть большое количество вопросов, касающихся дальнейшей нормализации двусторонних отношений, а также урегулирования украинской проблемы."Мы проинформируем вас по итогам этого разговора, как мы обычно делаем. Сделаем это максимально оперативно", - заверил Песков.Он также отметил, что у президента России на вторник запланирован ряд закрытых рабочих встреч.Накануне президент США высказался на тему предстоящих переговоров. Выступая в вашингтонском Кеннеди-центре, Трамп сообщил о снятии грифа секретности и с документов, касающихся убийства президента США Джона Кеннеди.Трамп также заявил, что переговоры об урегулировании украинского конфликта достигли судьбоносного этапа. Поэтому, отметил хозяин Белого дома, предстоящий телефонный разговор с президентом России будет крайне важным. Трамп подчеркнул, что планирует сосредоточиться на подписании соглашения, чтобы остановить гибель людей. По его словам, в особенности это касается украинских военнослужащих в Курской области."Я поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было", - заявил Трамп.Глава США выразил уверенность в готовности России пойти на 30-дневное перемирие с Украиной ("Они согласятся"). Он подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против украинских окруженцев.Президент США также пояснил причины, по которым приостановил предоставление Киеву военной помощи накануне переговоров в Саудовской Аравии. Сделано это было, по его словам, чтобы побудить нынешнее руководство Украины "поступить правильно". Трамп также заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы.Западная пресса при дефиците официальных комментариев традиционно ссылалась на анонимов. В частности, американское издание Semafor сообщило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России. Также американская газета New York Times сообщила, что в Киеве опасаются согласия Трампа на передачу порта Одессы под российский контроль.Аноним из Кабмина Украины пожаловался британскому изданию Economist на поведение Трампа, при котором Украина превратилась в задолжавшего клиента США. По словам неназванного украинского чиновника (если таковой в реальности был), Трамп не может терпеть представителей официального Киева.Также издание New York Times описало предстоящий телефонный разговор лидеров России и США как нечто похожее на их собственную Ялтинскую (Крымскую) конференцию 4—11 февраля 1945 года. На той конференции великие державы (СССР, США и Великобритания) определили границы внутри Европы и другие вопросы мира после победы над гитлеровской Германией во Второй мировой войне.Из публикации не ясно, почему американская газета обратилась именно к образу конференции в Ялте, а не Тегеранской конференции, где союзники по антигитлеровской коалиции начали обсуждение послевоенных границ и сфер влияния. Завершён этот процесс был на Потсдамской конференции. Вероятно, американскому изданию хотелось упомянуть Крым.На неправомерность и несправедливость такого сравнения запланированного на 18 марта телефонного разговора указал пресс-секретарь российского президента."Нет, не справедливо", - сказал Песков, характеризуя использование прессой эпитета "новая Ялта".Он обратил внимание на то, что переговорщиками в Вашингтоне и Москве ведётся сложная и кропотливая работа, вокруг которой много домыслов. Украинский вопрос – один из вопросов переговорного процесса, подчеркнул он."Сейчас очень много эмоциональных ожиданий от разговора, - сказал Песков. - Но это один из разговоров в цепи действий по налаживанию диалога, по поиску пути урегулирования. Это сложная, кропотливая работа, ответственная. Работа на высшем уровне".Диалог лидеров России и США является результатом взаимной договорённости сторон, заметил пресс-секретарь российского лидера. Он также отметил, что в Кремле ещё решают, кто в дальнейшем будет главным переговорщиком с российской стороны в диалоге с Вашингтоном.Накануне телефонного разговора двух лидеров глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев с учётом договорённостей переговоров с США в саудовской Джидде готов завершить конфликт в этом году. Сибига также заявлял, что у Киева есть "красные линии", от которых он не планирует отступать. А именно - не будет официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в НАТО и Европейский союз, а также прописывать ограничение численности армии в мирном соглашении.Чуть раньше аналогичное заявление сделал Владимир Зеленский при том, что генсек НАТО Марк Рютте по итогов переговоров в Белом доме публично заявил о снятии вопроса украинского членства в военно-политическом блоке с повестки. До этого Трамп, а также глава Пентагона и другие официальные лица заявляли об обоснованности обеспокоенности России членством Украины в альянсе и отсутствии оснований для ожиданий приёма этой постсоветской республики в НАТО.В публикациях на тему предстоящих переговоров в Путина с Трампом западная пресса активно обращалась к традиционному приёму ссылок на анонимов как в Киеве, так и в западных столицах. В частности, информагентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что 13 марта президент России на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом назвал прекращение военных поставок на Украину условием подписания соглашения о кратковременном перемирии."Российский лидер, который встречался с посланником Трампа на прошлой неделе, сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания перемирия, сообщили высокопоставленный европейский чиновник и три человека в Москве, знакомые с позицией России", - сказано публикации.В ней также отмечено, что с требованием Москвы не согласны в Евросоюзе и покинувшей его Британии. По мнению европейских правительств, военная поддержка Киева должна продолжаться, чтобы российская армия не могла усилиться."Перемирие станет первым шагом к всеобъемлющему мирному соглашению, - отметило агентство. - Администрация Трампа фактически уже уступила российским требованиям сохранить контроль над оккупированной украинской территорией и отказать Киеву в амбиция по присоединению к Организации Североатлантического договора. Это усилило опасения Европы, что любая сделка, которую президент США заключит с Путиным, ослабит Украину и сделает ее уязвимой для России в будущем".В публикации сказано, что план-минимум Москвы заключается в прекращении военной помощи хотя бы со стороны Вашингтона – об том заявили некие два источника, якобы знакомые с мнением Кремля. По словам одного из них, поставки оружия могут быть возобновлены после заключения мирного соглашения, в рамках которого Украина должна будет согласиться на ограничение своего военного потенциала.Также в публикации влиятельного информагентства сказано, что США "фактически уже согласились" с Россией по вопросу территорий и отказу Украины от членства в НАТО, что усилило обеспокоенность в ЕС насчет "ослабления и уязвимости" Киева при любой мирной сделке лидеров США и России.На этом фоне в Западной Европе активизировались обсуждения проблем продолжения участия Евросоюза и Британии в украинском конфликте. Лондон и европейские столицы плохо скрывали раздражение от недопуска их Вашингтоном и Москвой к обсуждению путей урегулирования украинской проблемы.По информации влиятельных британских Financial Times и Times, лидеры ЕС и Британии активно обсуждают поставки военной помощи Киеву и отправку контингентов военнослужащих стран-членов НАТО на Украину. Ранее в Киеве заявляли о готовности принять 40-50 тысяч иностранных солдат с размещением вдоль линии боевого соприкосновения для обеспечения режима прекращения огня, или в других районах ради высвобождения живой силы и техники ВСУ для боевых задач.По информации британской прессы, до 40 тысяч военнослужащих и персонала могут собрать на троих Британия, Франция и Австралия. Польша готова оказывать лишь логистическую поддержку без направления своих кадровых военнослужащих на Украину."Я вижу, что большинство государств — членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя чёткое обязательство продолжать войну", — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По его словам, приверженность главы США Дональда Трампа стремлению добиться успеха в переговорах с Россией о мире может оказаться сильнее, чем желание некоторых европейских лидеров подорвать переговорный процесс.В это же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила неприятие идеи отправки военнослужащих своей страны на Украину. На этот раз, сообщило РИА Новости, она продекларировала приверженность официального Рима такой позиции в сенате итальянского парламента."Отправка итальянских войск на Украину - это тема, которая никогда не стояла на повестке дня, точно так же, как мы считаем, что отправка европейских войск, первоначально предложенная Великобританией и Францией, является сложным рискованным и неэффективным вариантом", - заявила Мелони.Помимо отправки оружия, боеприпасов и прочей военной, финансовой и иной помощи Киеву, в Лондоне и Брюсселе продолжают обсуждать ужесточение антироссийских санкций. Президент России 18 марта посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где обсудил в том числе и вопросы западных рестрикций.Путин отметил, что против России введено больше санкций, чем против всех стран мира, а именно 28 595. Глава государства констатировал, что Запад угрожает новыми санкциями и "штампует эти пакеты один за другим".Президент России констатировал, что не стоит рассчитывать на полную свободу торговли в мире ("как было прежде, уже не будет"). Он призвал российских предпринимателей не воспринимать санкции как временные меры, отметив, что даже в случае ослабления антироссийской политики Запад найдет другой способ "вставить палки в колеса".Потери ВСУ тем временем умножались в зонах СВО и КТО. Согласно сводке Минобороны РФ от 18 марта, Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Там подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Наносились авиационный и артиллерийские удары по ВСУ в соседней Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета и станция контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сказано в официальном сообщении.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял, по данным Минобороны РФ, более 68400 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2201 боевую бронированную машину, 2466 автомобилей, 566 артиллерийских орудий и множество другой техники.В зоне СВО наибольшие потери защитники режима Зеленского понесли на участках ответственности российской войсковой группировки "Центр". Сама группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника на территории ДНР."Противник потерял более 440 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - сказано в сводке.Потери ВСУ в боях с подразделениями российской "Южной" группировки войск за сутки превысили 200 военнослужащих, не считая военной техники.Мнение эксперта на эту тему представлено в актуальной публикации Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков

