https://ukraina.ru/20250427/sindrom-bezugloy-1062779126.html

Синдром Безуглой

Синдром Безуглой - 27.04.2025 Украина.ру

Синдром Безуглой

Синдром Дауна – тяжёлая генетическая аномалия, хромосомное заболевание, одним из проявлений которого является умственная отсталость. Она может быть лёгкой, а может быть крайне тяжёлой (в большинстве случаев средняя). Общество научилось социализировать большинство больных синдромом Дауна.

2025-04-27T12:09

2025-04-27T12:09

2025-04-27T12:09

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За исключением особо тяжёлых случаев они работают, живут нормальной жизнью и, зачастую, вы можете даже не подозревать, что ваш знакомый страдает этой крайне неприятной болезнью.То, что для обозначения больных синдромом Дауна, на Западе, который обожает символизм и цветовую дифференциацию всего подряд, принято сочетания желтого и голубого цветов, давало в последние конфронтационные годы повод дразнить украинцев, чьи государственные цвета (желтый и голубой) совпадают с цветами синдрома Дауна. Однако те, кто думал таким образом оскорбить украинцев, на деле оскорбляли больных синдромом Дауна, сравнивая их с совершенно невменяемыми и абсолютно не социализируемыми инвалидами, поражёнными страшной болезнью – укрофренией.Как должно быть понятно из названия, укрофрения – особое (украинское) состояние ума, связанное с гордостью за то, что субъект случайно оказался на определённой территории, которая в своё время была оформлена как УССР, затем переоформлена в "независимую Украину", а сейчас, несмотря на усилия всего мирового сообщества и всех людей доброй воли, собирается исчезнуть с политической карты. Именно не родился на этой территории от местных родителей, не прибыл туда целенаправленно, а просто случайно оказался (как пуштун Мустафа Найем с братом Маси, бакинский армянин Арсен Аваков, грузин, сейчас заключённый, но некогда целый президент Грузии Михаил Саакашвили, русская Мария Гайдар и масса других).Укрофрения – крайне тяжёлая форма психического заболевания, при которой происходит даже не раздвоение личности, как при шизофрении, а её мозаичный распад, на массу субличностей. Человек, твёрдо знающий, что появился на свет от брака эстонца и узбечки, никогда не подбиравшихся к Украине ближе, чем на пару тысяч километров, уверен, что лично он украинец, а сами украинцы все сплошь эталонные славяне и со всех сторон арийцы.Люди, чьи предки в десятках поколений, со времён хорезмшахов, жили в Средней Азии, где в те далёкие времена, тюрки активно смешивались с монголами, индо-иранцами и даже остатками греко-бактрийцев, но где славянами и не пахло до самого конца XIX века, попав на Украину, начинает активно учить местный язык, который признают родным и утверждают, что их азиатских предков, ещё в XIII веке "русифицировал" и заставил забыть родной украинский язык "злой москаль" Чингисхан.При этом того же Чингисхана он в иной обстановке чтит, как "основателя первоукраинского государства Богдана-Чингисхана", друга или родственника известного "гунно-ария", "козака" Атиллы-Гатилы, который в промежутке между строительством пирамид и выкапыванием Чёрного моря наводил конституционный порядок в римской Европе. Настоящий украинец, одновременно ощущает себя славяно-арием – охотником на динозавров, монголом, тюрком, индо-иранцем, киммерийцем, скифом и сарматом, потомком фараонов и первочеловеком – создателем всех культур и глобальным демиургом, заложившим основы всех цивилизаций.Скоро 9-е мая. Если Украина до него доживёт, то вы опять услышите из Киева, что украинцы составляли основу всех воевавших коалиций, воевали против всех за свою независимость, всех победили (причём каждое отдельно взятое сражение выиграли тоже украинцы под командованием украинцев, обеспеченные техникой "украинского производства"), но при этом так и остались угнетёнными.Они и Россию, начиная с 2022 года, раз сорок уже "победили", сейчас в восьмой раз за четыре месяца "побеждают" США. Всё это, разумеется не мешает им с утра до ночи побираться "на защиту Европы от России" и требовать от "побеждаемых" ими США побольше оружия, желательно ядерного.Если вам показалось, что описанное выше – предел разложения личности на субличности, живущие одновременно общей и десятками, а то и сотнями частных жизней, то вы глубоко ошибаетесь. На днях была взята новая высота – появилась новая, особо острая, совершенно неизлечимая форма укрофрении, которая, как я полагаю, после изучения специалистами, получит наименование "синдрома Безуглой".Марьяна Безуглая – активнейший депутат Рады, постоянно, без перерыва на обед и сон, присутствующая в информационном пространстве Украины. Кстати многим больным с разрушенной психикой свойственна гиперактивность, на фоне бессонницы и отсутствия аппетита. Безуглая говорит, что война должна вестись "до последнего украинца", "пока или Украина, или Россия не перестанут существовать"). Кто-то может мне объяснить почему после гибели последнего украинца могла бы перестать существовать Россия? Безуглая, ведь, о "последнем русском" ничего не говорит, хотя ещё в начале 2022 года её подельники обещали убить всех русских. Безуглая, что считает, что русские от расстройства умрут, когда узнают, что ликвидирован последний украинец?Я бы предположил, что это просто неудачное высказывание косноязычной малограмотной активистки, но Безуглая продолжает говорить и подтверждает, что это не случайная оговорка – это укрофреническое отражение реальности. "Война сформирует новое общество, новых лидеров, новую политику, новые ценности, государствообразующий процесс за право жить и быть"."Государтвообразующий процесс за право жить и быть" - выражение прекрасное само по себе. Я лично не могу понять, какую мысль должен был выразить этот набор слов. Но "право жить и быть", за которое якобы ведётся война, никак не может достигаться за счёт борьбы "до последнего украинца". Конечно, после последнего украинца не только продолжится житьё-бытьё, но жить станет лучше, жить станет веселее. Однако, насколько я понимаю, Безуглая всё же как-то связывает "государствообразующий процесс" на Украине (который мне лично представляется процессом деструкции ранее созданного государства), с "правом жить и быть", причём всё это достигается по Безуглой "войной до последнего украинца". Кто будет двигать "государствообразующий процесс" после последнего украинца и кто (о чьём житье-бытье так волнуется Безуглая) будет "жить и быть" понятно только перманентно пребывающему в особой укрофренической реальности сознанию украинского депутата Безуглой.В целом мы видим, что укрофрения, прогрессируя, принимает крайне опасные для человека и общества формы. Если в своём мозаичном варианте она предполагала, что полностью атомизировавшись, индивидуально "интегрируясь в ЕС", становясь португальцами, итальянцами, поляками, немцами и прочими шведами, украинцы создадут "новую нацию" и "великую державу", то в своей новой форме "синдрома Безуглой" укрофрения перешла в суицидальный вариант. Теперь предполагается, что для процветания украинских нации и государства все украинцы должны погибнуть на войне.Я ничего не имею против самоубийства украинцев. Они действительно так мучаются со своим изменённым сознанием, что скорее бы уже отмучались. Но для решения этой проблемы совсем не нужен такой острый инструмент как война. Есть масса более спокойных и менее опасных для мирового сообщества способов прекратить страдания больного организма. У них же у всех есть оружие, ну застрелились бы что ли.Вот с этими людьми, живущими в мире изменённой реальности, абсолютно не контролирующих свои слова и не понимающими что они делают, но уверенных в своей правоте и в своём праве учить весь мир жить, нам предлагают подписать соглашение и даже обещают дать гарантии его выполнения. Думаю Трампу выборочно переводят заявления его украинских партнёров по переговорам. Иначе он бы не был таким оптимистом.Это случай не политический, а медицинский. Здесь переговоры и соглашения не помогут. Если есть надежда (укрофрения развивается ещё в первоначальной мозаичной форме) – надо принудительно лечить, если надежды нет (развился синдром Безуглой) – эвтаназия. Тем более, что Запад давно борется за право больного уйти, прекратив по собственной воле невыносимые муки.О феномене отсутствия заинтересованных в мире представителей украинской общественности - в статье Ростислава Ищенко "Кто хочет мира?"

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украина, россия, запад, марьяна безуглая, мустафа найем, арсен аваков, рада, ес, мнения