Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность

Именно военная тактика и стратегия на Украине определит геополитическое будущее России на сотни лет. А у меня складывается ощущение, что некоторые люди в высоких кабинетах этого или не понимают, или не хотят понимать. Нам нужно это менять, считает военный историк и публицист Алексей Стаценко

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей, учитывая нынешний переговорный процесс вокруг Украины, ожидаете ли накануне летней кампании принятия неких политических решений, которые бы кардинальным образом поменяли ситуацию на фронте?- Нет, не ожидаю. Сейчас сложилась такая геополитическая конъюнктура, что продолжение войны неизбежно.Зеленский и его окружение в очередной раз поменяли хозяев. Сейчас они служат Лондону, который хочет, чтобы война продолжалась (Show must go on). Ресурсы на эту летнюю кампанию у киевского режима есть благодаря последнему пакету помощи от Байдена. Во всяком случае, по оценкам различных экспертов, до сентября оружия и боеприпасов им хватит.Личный состав у них все еще сражается. Да, с каждым месяцем увеличивается количество убегающих с фронта людей. Да, тренды в соцсетях таковы, что быть уклонистом уже не зазорно. Тем не менее, массового дезертирства и сдачи в плен пока нет.Поэтому я считаю, что до поздней осени война точно продолжится.- Все эти три года СВО было много расчетов на то, что Трамп отвлечется на Китай и оставит Украину. Пока он об этом много говорит, но ситуация тоже не поменялась.- Знаете, у евреев есть такое понятие хуцпа, когда человек, не имея ресурсов, давит наглостью, угрозой и авторитетом. Трамп делает то же самое. Он, не имея особых рычагов влияния, тоже пытается продавливать ситуацию, но пока у него ничего не получается.Трамп не сумел задавить Китай, который в ответ поднял пошлины на ввозные американские товары. Трамп, несмотря на жесточайший наезд на Украину, не сумел добиться от нее компенсации за потраченные на нее 300 миллиардов долларов. То есть он обжегся и на одном, и на втором, но ему все равно нужна прокси-война с Китаем по украинскому образцу, чтобы лишить Пекин рынков сбыта, и эти рынки потом подобрала Америка.Трамп к этому идет. Но есть Великобритания, которая на этой перекраиваемой карте мира хочет остаться влиятельным игроком. Поэтому они продолжат делать ставку на украинскую карту.- А у нас в связи с этим какие возможности?- На самом деле это болезненная тема. Если бы наше продвижение на фронте было более динамично, у нас были бы огромные перспективы получить больше влияния в будущем переустройстве. Но, к сожалению, наше продвижение мизерное. Достаточно посмотреть, сколько мы за последнее время прошли от Авдеевки на северо-запад.Повторюсь, именно военная тактика и стратегия определяют геополитическое будущее России на сотни лет. А у меня складывается ощущение, что некоторые люди в высоких кабинетах этого или не понимают, или не хотят понимать. Нам нужно это менять.Посмотрите на шевеления Европы, которая не отказалась от идеи вводить войска на западную Украину. Да, с войсками у них проблемы и по количеству, и по качеству. Но если мы будем годами идти к Днепру, у них будет куча времени, чтобы провести мобилизацию и сделать больше оружия. Уже есть сообщения, что Германия решила вопросы по кратному увеличению производства боеприпасов.На этом фоне на Украине идет зачистка всего, что связано с Советским Союзом и вообще с Россией. Например, во Львове националисты наконец продавили решение о переносе с Холма Славы на одно из кладбищ на окраине могилы нашего прославленного разведчика Николая Кузнецов, который в Ровно уничтожил несколько высокопоставленных немецких офицеров и руководителей "Рейхскомиссариата Украина".Киевский режим на Кузнецова покушался еще до СВО. Особенно мерзко выступил мэр Львова Андрей Садовый, который отказался передавать его останки родственникам в Россию, мотивируя это тем, что "он его взял в заложники".И такое на Украине происходит повсеместно. Чем дольше мы топчемся на месте, тем больше русского они там успеют зачистить. Нам нужно что-то делать, чтобы наступать быстрее. При этом сами бойцы на фронте говорят, что не все делается так, как хотелось бы.- Этот вопрос мы с вами обсуждаем в каждом интервью. Могут ли ВС РФ в зоне СВО воевать как Красная Армия образца 1945 года, не имея советских людских и материальных ресурсов?- Для меня до сих пор загадка, почему у нас не были внесены изменения в устав, которые учитывали бы современные реалии боя (дроны-камикадзе и окопный РЭБ), и не были внесены изменения в штатное расписание.В то время, как у ВСУ уже есть полки и бригады дроноводов, мы как максимум выходим на уровень батальонов. И это притом, что для этого не нужны большие финансовые затраты. По моим личным оценкам, на изготовление одного танка Т-90М "Прорыв" вам нужно столько же средств, сколько для обеспечения одного батальона операторов БПЛА дронами-камикадзе на год активных боев.Грубо говоря, три танка – это обеспеченный дронами полк, который с утра до вечера воюет 365 дней.Я не могу сказать, что у нас совсем не производят дроны и окопный РЭБ. У нас есть разработанные технологии. Многие образцы прошли проверку на фронте. Но почему это так медленно внедряется в войска и почему не разрабатывается тактика комплексного применения всех этих средств? Не знаю. И никто на эти вопросы не отвечает.Я вам сейчас рассказываю не свое личное мнение. Такие настроения у ребят на фронте.Знаете, в довоенное время у нас был знаменитый военный теоретик Александр Свечин. Он еще в Царской армии дослужился до генерал-майора. Некоторые его называют "русским Клаузевицом". Он написал монументальный труд "Стратегия". В 1938 году он был репрессирован и расстрелян. И ошибка советского командования состоит в том, что постулаты, которые рассматривал Свечин в своей книге, не были приняты на вооружение. Поэтому до 1944 года Красная Армия воевала не умением, а числом.А Свечин писал, что побеждает не тот, кто давит массой, а кто переигрывает противника маневром и внезапностью. На СВО этого в последнее время нам не хватает.- А разгром ВСУ под Суджей? Там у нас были и удары дронами, и неожиданный маневр. Это была случайность? Или, все-таки, там была проведена системная работа?- Системная работа… А чья?В свое время был эпизод, когда мы чуть ли не ворвались в Купянск, но нас оттуда выбили, потому что не хватило резервов для закрепления. Мы зашли, но, видимо, не было саперов, которые бы заминировали для ВСУ подходы к нашим оборонительным порядкам. Почему так произошло? Либо это был случайный успех, которого не ожидали, либо это была плохо спланированная операция, для которой не были подготовлены резервы.Это не единственный такой случай. Причем речь же не идет о войсковых операциях силами армия или фронта. Наверняка туда всего-навсего батальонная группа зашла. Спланировать и реализовать такую операцию – не такая уж сложная задача, но ее почему-то не смогли выполнить.Я неоднократно говорил, что у нас нет системного подхода и комплексного использования достижений науки и техники. Свечин в свое время писал о внезапности. Сейчас внезапность – это в том числе применение технических новинок, против которых противник еще не придумал противоядия. Причем они могут использоваться при достаточном уровне безопасности и секретности таким образом, что это позволит нам продвигаться не на участке батальона или полка, а на уровне армии.Например, появилась у вас большая партия дронов, способная летать на частоте, которую не привыкли глушить. Если бы у нас были крупные части и соединения, которые их массово использовали, можно было бы массированно прорываться, гася контролируемое вражескими дронами предполье.Или, например, разработали новый РЭБ, который может на несколько суток на каком-то участке прекратить любую работу вражеских БПЛА, а потом быстро подготовили операцию прорыва, прикрывая ее какими-то маскирующими действиями (скажем, имитировать наступление на соседнем участке фронта).Кстати, в Первую мировую войну сложилась похожая ситуация, когда массовое появление пулеметов привело к тому, что от мобильных действий перешли к позиционной. Тогда тоже была мертвая зона, простреливаемая пулеметами. Как тогда решали вопрос? Фортификационными работами, когда копали подземные ходы. И на СВО такой подход тоже сработал: проход спецназа по подземным коммуникациям под Авдеевкой и по газотранспортной трубе под Суджей.То же самое наши предки проделали в годы Великой Отечественной войны, когда во время битвы за Будапешт взвод из 83-й бригады морской пехоты под командованием Евдокии Завалий (единственная женщина-командир) прошел по канализационной системе и взял в плен венгерское командование.На самом деле это был не единственный такой случай в 83-й бригаде и вообще в Дунайской флотилии. Пионером в этом вопросе был разведотряд Виктора Колганова (о нем снят фильм "Разведчики", где, кстати, выкристаллизовался дуэт Леонида Быкова и Алексея Смирнова, которые потом сыграли в знаменитом "В бой идут одни "старики""). Тогда они по подземным коммуникациям через плотно контролируемый фронт в последние месяцы обороны Будапешта смогли пробраться на Замковую Гору, где у немцев был главный форпост обороны Буды, и захватили "языков".То есть в принципе этим мы на СВО пользуемся.Правда, мы почему-то мало используем постановку дымовой завесы. Хотя это необходимо для штурма украинских опорников. Почему-то мы ночные бои мало ведем. Тем более, дроны по ночам летают меньше.- Говорят, что у всех сейчас тепловизоры.- Не у всех. На каждый опорник тепловизорами не напасешься. И можно же сделать ложные тепловые цели. То есть это уже работа командиров всех уровней. Надо, чтобы они чаще проявляли разумную инициативу, которая не была бы наказуемой. И тут должен быть системный подход. Потому что именно отсутствие системного подхода и в оснащении армии, и в вопросах тактики/стратегии, и подборе командующих приводит к тому, что фронт замер.Вроде бы у нас есть преимущество по технике и по боеприпасам, но мы его никак не можем реализовать из-за этого дронового проклятия, а противоядие никак не находится. Хотя у нас есть командиры, у которых это получалось (они это доказывали своим продвижением). Надо просто опережать противника на два шага в вопросе всяких технологических новинок, чтобы он нас догонял, а не мы его.Повторюсь, если сейчас 90% потерь наносят дроны, значит, надо обеспечивать армию дронами и средствами ПВО, которые заточены на уничтожение дронов. А не увлекаться теми же тяжелыми боевыми вертолетами, которые, похоже, теряют свою актуальность.- Насчет вертолетов поспорю. С фронта время от времени поступают видео, как они запускают ЛМУРы (лёгкая многоцелевая управляемая ракета) и накрывают вражеские опорники.- Может быть. Я имею в виду, что ударный вертолет вроде Ка-52 сейчас особо не нужен. Вам достаточно, чтобы у вас в тылу что-то взлетело и что-то запустило. А для этого необязательно иметь дорогущую бронированную машину, способную выдержать огонь стрелкового крупнокалиберного вооружения.- Короче говоря, уже точно не будет как в фильмах про Афганистан, когда прилетел вертолет и расстрелял крупный отряд боевиков?- Так в том же Афганистане после появления у моджахедов "Стингеров" мы вертолеты уже так плотно не использовали. И, может быть, есть смысл тратить деньги не на боевые вертолеты, а на транспортно-боевые Ми-8, а какую-то часть средств все-таки направить на производство дронов, комплексов РЭБ и антидронового ПВО.У нас же есть случаи, когда выставляют в ряд ружья 12 калибра, которые по дронам как органы работают.Повторюсь, мы приходим к тому, когда менее дорогие игрушки определяют ход боя. И на этом надо концентрироваться. Нам нужны полки дроноводов. Нам нужны отряды истребителей дронов. Нам нужна специализированная разведка, которая будет выявлять позиции вражеских операторов, чтобы в случае наступления парализовать их огнем.Когда немцы наступали в 1941 году, они в первую очередь вычисляли наши штабы и корректировщиков. Может быть, им не удавалось уничтожить все, но они их регулярно бомбили и парализовали их работу. Из-за этого их танки прорывались.У американцев есть такое понятие "симфония войны". Вы должны эту симфонию отрепетировать и сыграть. А у нас есть только локальные успехи. Мы не можем дойти до успехов уровня Красной армии 1944-1945 годах. Просто потому, что мы не знаем, что делать с дронами.- Правильно ли я понял ваш намек, что мы после Суджи могли чуть ли не в Сумы заскочить, но не хватило резервов и мастерства?- Нет, я на это не намекал. Возможно, у ВСУ там была хорошая оборона. И, опять же, не знаю, были ли у нас для этого резервы. Я просто рассказываю вам о настроениях ребят на передовой. У них все эти три года СВО сохраняется впечатление, что высшее и среднее командное звено недостаточно прорабатывают операции, из-за этого у нас потери и продвижение небольшое.- Не хотел бы вас критиковать, но в прошлый раз вы говорили, что дроны – это все же вещь тактическое. А сейчас мы о них все интервью говорим. Может быть, дело не только в том, что командование за техническими новшествами не успевает, а мы все до сих пор не перестроились?- Мы уже три года воюем, и роль дронов только возрастает. Можно вспомнить бои за днепровские острова под Херсоном, когда дроны топили лодки. Мы очень уж долго запрягаем в этот раз. А надо бы уже ехать.Понимаете, мы стоим на пороге большой войны. Капиталистическая система не привыкла выходить из масштабных экономических кризисов без мировых войн. Сейчас всем понятно, что мир переживает очередную великую депрессию. Возможно, с долларом, который является мировой валютой что-то произойдет. Возможно, Евросоюз распадется. Война на пороге.Если мы будем топтаться на месте, нас сомнут. Россия в очередной раз может оказаться на грани существования.- Насчет мировой войны. Вы, кстати, не разделяете популярную теорию, что мы специально не уничтожаем те же мосты через Днепр, чтобы вытянуть на Украину как можно больше натовской техники и сжечь ее на удобных позиция?- Если так рассуждать, то мы вытягиваем на Украину хлам, а на Западе в это время будет производиться новейшая техника. У той же Польши почти закончились советские танки, но они пытаются заменить их на корейские и американские. Поставки оружия на Украину в любом случае стимулируют западную военную промышленность.Поэтому я не думаю, что такая тактика – это что-то умное.Когда немцы штурмовали Киев, они в первую очередь пытались разрушить мосты. По тем временам это было сложно, потому что прицельно отбомбиться даже с километровой высоты было сложно. А с сегодняшними средствами поражения я не понимаю, почему мы этого не делаем.- Учитывая наши проблемы и возможности, какая у нас минимальная задача на эту весенне-летнюю кампанию?- Основная наша задача – сделать так, чтобы ВСУ посыпались. Все-таки сегодняшний личный состав противника не настолько мотивирован, как в 2022 году. Добиться этого можно только постоянными успехами на разных участках фронта. А для этого нужны хорошо спланированные и материально обеспеченные операции. Три года воюем, технологии уже понятны.Конечно, технологии тоже постоянно меняются. Меняются частоты, на которых летают дроны. Сегодня какой-то РЭБ работает, а завтра он бесполезен. СВО – это война людей, которые думают по-молодому. Она динамичная и технологичная.Раньше, например, все обсуждали наши наступления на мопедах, а теперь бойцы используют электросамокаты, которые бесшумные и для тепловизоров незаметны. Так давайте пропишем в уставах принципы наступления с использованием подобной техники.Повторюсь, не думать по-новому, планируя военные операции и снабжение армии – это преступление перед страной.- Последний вопрос у меня к вам как к человеку, который долго прожил на Правобережной Украине. Есть мнение, что нашу победу могут приблизить радикальные меры: разрушение Днепровского каскада ГЭС и плотин как раз в районе Киева и Кременчуга. Так ли это?- Это зависит от того, как будут происходить разрушения. Если это будет одномоментный подрыв на крупном участке, когда у водохранилищ не будет времени стекать через брешь, то волна будет. Может быть, погибнет тот, кто живет на берегу. Но я не могу сказать, что поднимется такая волна, которая смоет все и вся. Есть же история про то, как мы в 1941 году подорвали Днепрогэс. Да, рассказывали, что там якобы погибли тысячи людей, но на самом деле это не так.Тем не менее, я против таких подрывов, потому что это будет техногенная и экологическая катастрофа. А вот мосты можно было бы убрать. Хотя бы те, которые находятся южнее Киева. Их не так много, а транспортировка на них висит масштабная. Прежде всего – железнодорожная. Это бы решило многие наши вопросы.Надеюсь, перед тем, как начнется наше масштабное наступление, мы будем бомбить переправы и виадуки.Во время Великой Отечественной войны и мы, и немцы делали именно так. В тылу противника максимально парализовались все логистические артерии силами диверсантов, партизан и авиации.В частности, одним из первых заданий соединения Ковпака в его первом рейде на западную Украину была парализация железнодорожных путей на севере Украины. Его известная операция "Сарненский крест", когда из-за большой концентрации войск СС невозможно было захватить сами Сарны – крупный железнодорожный узел в Ровенской области, были взорваны крупные железнодорожные мосты на четырех ветках, которые вели из Сарн с юга на север и с запада на восток. Благодаря этому на две недели движение было полностью остановлено, и еще на полтора месяца было затруднено.- А сейчас даже партизаны не нужны. Ракет хватит.- Партизаны все равно были бы надежнее. Тем более, технологии сейчас другие. Может быть, сейчас к мосту уже ползти не надо. Достаточно со стороны бабахнуть по нему чем-то тяжелым. Почему это не делается? Вопрос не ко мне.Более того, даже во время курской авантюры многие удивлялись, что у украинцев в тылу мосты оставались, которые они потом сами взорвали при отступлении. При этом противник настойчиво наши переправы атакует, и наши саперы несут потери. То есть он к этому вопросу относится серьезно. Давайте мы тоже обратим на это внимание.О других аспектах украинского конфликта - в интервью Сергея Михеева: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо

