Помощь в разгроме ВСУ: эксперт о том, почему военные из КНДР были отправлены именно в Курскую область
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
Участие в боевых действиях военнослужащих из Северной Кореи попадает под статью 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки украинских военных в Курской области.
Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщало, что корейские военнослужащие "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил".
Участие в боевых действиях военнослужащих из Северной Кореи попадает под статью 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, отметил собеседник издания.
В этой статье говорится о том, что если участник договора подвергнется нападению или окажется в состоянии войны, то другая сторона придет на помощь всеми имеющимися средствами, уточнил Ким.
А в Курской области был совершен акт агрессии: туда пришли ВСУ численностью 60 тысяч человек, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее" на сайте Украина.ру.
Также про участие военных из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.
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