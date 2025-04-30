https://ukraina.ru/20250430/pomosch-v-razgrome-vsu-ekspert-o-tom-pochemu-voennye-iz-kndr-byli-otpravleny-imenno-v-kurskuyu-oblast-1062853590.html

Помощь в разгроме ВСУ: эксперт о том, почему военные из КНДР были отправлены именно в Курскую область

Помощь в разгроме ВСУ: эксперт о том, почему военные из КНДР были отправлены именно в Курскую область - 30.04.2025 Украина.ру

Помощь в разгроме ВСУ: эксперт о том, почему военные из КНДР были отправлены именно в Курскую область

Участие в боевых действиях военнослужащих из Северной Кореи попадает под статью 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким

2025-04-30T04:30

2025-04-30T04:30

2025-04-30T04:30

новости

кндр

курская область

россия

северная корея

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договор

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дзен новости сво

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Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки украинских военных в Курской области.Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщало, что корейские военнослужащие "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил".Участие в боевых действиях военнослужащих из Северной Кореи попадает под статью 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, отметил собеседник издания. В этой статье говорится о том, что если участник договора подвергнется нападению или окажется в состоянии войны, то другая сторона придет на помощь всеми имеющимися средствами, уточнил Ким."Вторжение ВСУ было на историческую международно признанную территорию РФ. Четыре новых региона по Конституции находятся под нашей юрисдикцией, но другие страны их не признают, поэтому мы не можем официально сказать, что там была агрессия Украины", – указал он.А в Курской области был совершен акт агрессии: туда пришли ВСУ численностью 60 тысяч человек, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее" на сайте Украина.ру.Также про участие военных из КНДР в боевых действиях в Курской области — в материале Алексея Туманова "Спецназ КНДР в России: путь от "ихтамнет" до вечной славы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250429/1062843672.html

кндр

курская область

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