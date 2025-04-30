https://ukraina.ru/20250430/sammit-trimorya-v-varshave-ne-oboshlsya-bez-skandala-po-ukrainskomu-voprosu-1062855360.html

Саммит "Триморья" в Варшаве не обошёлся без скандала по украинскому вопросу

Саммит "Триморья" в Варшаве не обошёлся без скандала по украинскому вопросу - 30.04.2025 Украина.ру

Саммит "Триморья" в Варшаве не обошёлся без скандала по украинскому вопросу

10-й саммит Инициативы трёх морей, который собрал инициатор создания этой структуры, уходящий президент Польши Анджей Дуда, закончился демаршем Венгрии по пунктам итоговой декларации, связанным с Украиной.

2025-04-30T04:56

2025-04-30T04:56

2025-04-30T04:56

польша

украина

сша

анджей дуда

дональд трамп

сикорский

ес

мид

сейм

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056206568_812:0:2628:1022_1920x0_80_0_0_b3e5495b4b1bc1a02b15a0a83315d2e3.jpg

Подготовка к юбилейному саммиту Инициативы трёх морей (объединяет тринадцать стран вдоль меридиональной оси от Балтийского моря к Адриатическому и Чёрному морям, в Польше её называют просто "Триморье"), который состоялся в Варшаве 28-29 апреля, изначально была скандальной. Всё началось с того, что один из главных инициаторов создания "Триморья", президент Польши Анджей Дуда, чей второй срок близится к концу, пригласил на саммит президента США Дональда Трампа.Произошло это в феврале текущего года, когда Дуда был гостем Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, СРАС) в Вашингтоне, и стал первым европейским лидером, которого принял новый президент США. Дуда явно напомнил Трампу о его триумфальном визите на второй саммит "Триморья" в Варшаве в июле 2017 года, однако каких-либо обещаний не получил. Информацию о возможном приезде американского лидера в Польшу в конце апреля озвучивал тогда лишь польский экс-премьер Матеуш Моравецкий.А на прошлой неделе, 23 апреля, Анджей Дуда выразил "сожаление и большое разочарование" тем, что глава МИД Польши Радослав Сикорский "не нашел места в своей речи в Сейме, чтобы подчеркнуть международное сотрудничество, которое развивается и прекрасно функционирует в рамках Триморья". Также, по его словам, "о сотрудничестве с США практически ничего не было сказано"."Я не упомянул об этом, потому что это президентская инициатива, президент разослал приглашения, не посоветовавшись с правительством, а правительство не знает, какой должна быть повестка дня, и какова должна быть цель этой встречи", – ответил Сикорский. Глава польской дипломатии отметил, что президент радуется приезду министра энергетики США Криса Райта на саммит "Триморья". "Но он пригласил президента Соединенных Штатов, так что это не совсем успех", – издевательски сказал Сикорский. При этом проправительственные СМИ Польши как по команде написали, что Райт занимает лишь пятнадцатое место во властной иерархии США.Глава МИД Польши также прокомментировал отношения Дуды с Трампом. По словам Сикорского, он сам неоднократно обращался к польскому президенту "с просьбой использовать его якобы дружбу с Дональдом Трампом, чтобы повлиять на его позицию". "Пока что я не вижу свидетельств успешности этого влияния со стороны президента", – добавил он.Правда, с прибывшим в Варшаву по приглашению Дуды Крисом Райтом 28 апреля встретился польский премьер Дональд Туск, и в присутствии двух политиков даже было подписано очередное соглашение между компанией "Польские АЭС" и американским консорциумом Westinghouse-Bechtel о строительстве первой атомной электростанции в Польше. Однако произошло это вне рамок саммита "Триморья", хотя одной из его тем была энергетическая безопасность, особенно актуальная на фоне блэкаута в Испании и Португалии, случившегося как раз 28 апреля.Зато на проблемах европейской энергетики попытался спекулировать Владимир Зеленский, без онлайн-появления которого сейчас редко обходится какое-либо мероприятие в ЕС. Хотя в данном случае для выступления фронтмена киевского режима был хотя бы формальный повод: в 2022 году специально для Украины изобрели статус "партнёра-участника" Инициативы трёх морей (формально её полноправными членами могут быть только страны-члены Евросоюза).Выступал Зеленский на пленарном заседании саммита "Триморья" 29 апреля, однако его речь оказалась набором банальностей типа "нам нужно защитить нашу энергетическую инфраструктуру, особенно вблизи российских границ, разработать совместные планы действий по чрезвычайным ситуациям, проверить, насколько мы готовы защищать и восстанавливать энергосистемы, если что-то произойдёт". Не обошлось и без привычных призывов "сохранять давление на Россию".Саммит "Триморья" стал бы для польских СМИ проходным мероприятием, если бы не его итоговая Совместная декларация, точнее – протест Венгрии против отдельных её пунктов. В конце обнародованного документа отмечено: "Венгрия отмежёвывается от пунктов 4-9 Совместной декларации. Венгерская национальная позиция по вопросам, содержащимся в вышеупомянутых пунктах, изложена в отдельном заявлении, приложенном к Совместной декларации".Указанные пункты касаются, среди прочего, "выражения самой решительной поддержки суверенному решению граждан присоединиться к Европейскому Союзу", "осуждения российского вторжения на Украину", "подтверждения непоколебимой поддержки Украины". "Мы готовы усилить давление на Россию, чтобы ослабить её способность продолжать ведение агрессивной войны", – говорится ещё в одном пункте Совместной декларации, против которого выступила Венгрия. Будапешт также отказался признать, что "членство Украины в ЕС является одной из самых ценных гарантий безопасности".Примечательно, что как раз 29 апреля состоялись венгерско-украинские переговоры, в ходе которых, по словам вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Киев и Будапешт договорились начать регулярные консультации, чтобы разблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Стефанишина отметила, что "во время переговоров в Будапеште во вторник украинская делегация не услышала никаких радикальных заявлений или негативных высказываний от венгерской стороны".Ни представлявший Киев на саммите "Триморья" вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, ни более высокие представители киевских властей очередной демарш Будапешта пока не комментировали. Как известно, Венгрия создала ряд серьёзных препятствий на пути к членству Украины в ЕС, фактически заблокировав переговоры о вступлении. В стране также был организован консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС, и премьер-министр Виктор Орбан уже публично проголосовал против.Стоит отметить, что скандальным на юбилейном саммите "Триморья" оказался не только украинский вопрос. Участники инициативы предоставили статус её стратегических партнёров Испании и Турции, а статус "партнёра-участника" – Албании и Черногории. Однако последняя страна, как сообщило 29 апреля черногорское издание "ДАН", могла даже не попасть на саммит. Дело в том, что её приглашению сопротивлялась соседняя Хорватия, которая в декабре 2024 года заблокировала переговоры о вступлении Черногории в ЕС в разрезе внешней, безопасностной и оборонной политики.По информации издания, проблему удалось решить только в последний момент, после встречи в Ватикане, на похоронах Папы Франциска, президента Черногории Якова Милатовича и премьера Хорватии Андрея Пленковича. Кстати, именно Пленкович в следующем году будет хозяином 11-го саммита "Триморья". Обычно за это мероприятие отвечают главы государств, входящих в Инициативу трёх морей, однако президент Хорватии Зоран Миланович считает эту структуру попросту ненужной.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

польша

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

польша, украина, сша, анджей дуда, дональд трамп, сикорский, ес, мид, сейм, эксклюзив