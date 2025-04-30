"Эту плотину прорвало": Сорокин раскрыл, как ВС РФ тремя ударами проткнули "шляпку" ВСУ в Часовом Яре - 30.04.2025 Украина.ру
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"Эту плотину прорвало": Сорокин раскрыл, как ВС РФ тремя ударами проткнули "шляпку" ВСУ в Часовом Яре
"Эту плотину прорвало": Сорокин раскрыл, как ВС РФ тремя ударами проткнули "шляпку" ВСУ в Часовом Яре - 30.04.2025 Украина.ру
"Эту плотину прорвало": Сорокин раскрыл, как ВС РФ тремя ударами проткнули "шляпку" ВСУ в Часовом Яре
Сейчас ключевое продвижение ВС РФ происходит в Часов Яре – самом важном городе всего Донбасса. Он расположен на высоте, поэтому так сильно затянулось его освобождение. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-04-30T05:30
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Как только российские войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку, рассказал эксперт."Короче говоря, через полтора месяца Константиновка будет полностью в клещах или даже пасть. И после взятия Константиновки сразу будет напрашиваться наш удар на Дружковку, это уже предместье Краматорска", – отметил Сорокин.Он добавил, что несколько дней назад ВС РФ "прогрызли" украинскую оборону в трех местах в южной части центра города. Образно говоря, Часов Яр напоминает "гриб со шляпкой на ножке", уточнил эксперт.Так вот под "шляпкой" ВС РФ тремя ударами проткнули оборону врага и оказались западнее этой "ножки" (западнее самого Часов Яра). Вода камень точит, и эту плотину прорвало, добавил он."Более того, была информация, что мы на 80% заблокировали несколько украинских батальонов в центре города и что мы его зачищаем. А в Константиновке такую же плотность обороны, которая была в Часов Яре, создать просто невозможно", – заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Николай Сорокин: Россия прорвала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта – в интервью Сергея Михеева: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо.
https://ukraina.ru/20250429/udar-s-glukhova-na-khomutovku-alekhin-rasskazal-v-kakom-meste-vsu-mogut-snova-atakovat-prigraniche-1062817402.html
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новости, россия, константиновка, донбасс, часов яр, вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, сводка сво, новости сво сейчас, наступление, спецоперация
Новости, Россия, Константиновка, Донбасс, Часов Яр, ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, наступление, Спецоперация

"Эту плотину прорвало": Сорокин раскрыл, как ВС РФ тремя ударами проткнули "шляпку" ВСУ в Часовом Яре

05:30 30.04.2025
 
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Сейчас ключевое продвижение ВС РФ происходит в Часов Яре – самом важном городе всего Донбасса. Он расположен на высоте, поэтому так сильно затянулось его освобождение. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Как только российские войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку, рассказал эксперт.
"Короче говоря, через полтора месяца Константиновка будет полностью в клещах или даже пасть. И после взятия Константиновки сразу будет напрашиваться наш удар на Дружковку, это уже предместье Краматорска", – отметил Сорокин.
Он добавил, что несколько дней назад ВС РФ "прогрызли" украинскую оборону в трех местах в южной части центра города. Образно говоря, Часов Яр напоминает "гриб со шляпкой на ножке", уточнил эксперт.
Так вот под "шляпкой" ВС РФ тремя ударами проткнули оборону врага и оказались западнее этой "ножки" (западнее самого Часов Яра). Вода камень точит, и эту плотину прорвало, добавил он.
"Более того, была информация, что мы на 80% заблокировали несколько украинских батальонов в центре города и что мы его зачищаем. А в Константиновке такую же плотность обороны, которая была в Часов Яре, создать просто невозможно", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Николай Сорокин: Россия прорвала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта – в интервью Сергея Михеева: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо.
- РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Вчера, 20:15
Удар с Глухова на Хомутовку? Алехин рассказал, в каком месте ВСУ могут снова атаковать приграничьеВСУ не боятся, что в случае удара на Хомутовку они попадут в точно такую же ситуацию, что и под Суджей, когда их снабжение будет висеть на одной дороге "Киев — Брянск", которая будет простреливаться со всех сторон. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин
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