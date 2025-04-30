"Эту плотину прорвало": Сорокин раскрыл, как ВС РФ тремя ударами проткнули "шляпку" ВСУ в Часовом Яре
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Сейчас ключевое продвижение ВС РФ происходит в Часов Яре – самом важном городе всего Донбасса. Он расположен на высоте, поэтому так сильно затянулось его освобождение. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Как только российские войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку, рассказал эксперт.
"Короче говоря, через полтора месяца Константиновка будет полностью в клещах или даже пасть. И после взятия Константиновки сразу будет напрашиваться наш удар на Дружковку, это уже предместье Краматорска", – отметил Сорокин.
Он добавил, что несколько дней назад ВС РФ "прогрызли" украинскую оборону в трех местах в южной части центра города. Образно говоря, Часов Яр напоминает "гриб со шляпкой на ножке", уточнил эксперт.
Так вот под "шляпкой" ВС РФ тремя ударами проткнули оборону врага и оказались западнее этой "ножки" (западнее самого Часов Яра). Вода камень точит, и эту плотину прорвало, добавил он.
"Более того, была информация, что мы на 80% заблокировали несколько украинских батальонов в центре города и что мы его зачищаем. А в Константиновке такую же плотность обороны, которая была в Часов Яре, создать просто невозможно", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Николай Сорокин: Россия прорвала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление" на сайте Украина.ру.
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