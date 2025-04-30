https://ukraina.ru/20250430/etu-plotinu-prorvalo-sorokin-raskryl-kak-vs-rf-tremya-udarami-protknuli-shlyapku-vsu-v-chasovom-yare-1062854177.html

"Эту плотину прорвало": Сорокин раскрыл, как ВС РФ тремя ударами проткнули "шляпку" ВСУ в Часовом Яре

"Эту плотину прорвало": Сорокин раскрыл, как ВС РФ тремя ударами проткнули "шляпку" ВСУ в Часовом Яре - 30.04.2025 Украина.ру

"Эту плотину прорвало": Сорокин раскрыл, как ВС РФ тремя ударами проткнули "шляпку" ВСУ в Часовом Яре

Сейчас ключевое продвижение ВС РФ происходит в Часов Яре – самом важном городе всего Донбасса. Он расположен на высоте, поэтому так сильно затянулось его освобождение. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-04-30T05:30

2025-04-30T05:30

2025-04-30T05:30

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Как только российские войска овладеют Часов Яром (это возможно уже в мае), высвободится серьезная группа (туда уже подходят подкрепления), которая ударит на юго-запад на Константиновку, рассказал эксперт."Короче говоря, через полтора месяца Константиновка будет полностью в клещах или даже пасть. И после взятия Константиновки сразу будет напрашиваться наш удар на Дружковку, это уже предместье Краматорска", – отметил Сорокин.Он добавил, что несколько дней назад ВС РФ "прогрызли" украинскую оборону в трех местах в южной части центра города. Образно говоря, Часов Яр напоминает "гриб со шляпкой на ножке", уточнил эксперт.Так вот под "шляпкой" ВС РФ тремя ударами проткнули оборону врага и оказались западнее этой "ножки" (западнее самого Часов Яра). Вода камень точит, и эту плотину прорвало, добавил он."Более того, была информация, что мы на 80% заблокировали несколько украинских батальонов в центре города и что мы его зачищаем. А в Константиновке такую же плотность обороны, которая была в Часов Яре, создать просто невозможно", – заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Николай Сорокин: Россия прорвала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта – в интервью Сергея Михеева: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо.

https://ukraina.ru/20250429/udar-s-glukhova-na-khomutovku-alekhin-rasskazal-v-kakom-meste-vsu-mogut-snova-atakovat-prigraniche-1062817402.html

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