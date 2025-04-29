https://ukraina.ru/20250429/lukashenko-rasskazal-putinu-pro-georgievskuyu-lentochku-i-bessmertnyy-polk-v-belorussii-1062852042.html

Лукашенко рассказал Путину про георгиевскую ленточку и "Бессмертный полк" в Белоруссии

Лукашенко рассказал Путину про георгиевскую ленточку и "Бессмертный полк" в Белоруссии - 29.04.2025 Украина.ру

Лукашенко рассказал Путину про георгиевскую ленточку и "Бессмертный полк" в Белоруссии

Георгиевская ленточка в Белоруссии не запрещена. Об этом 29 апреля заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2025-04-29T20:22

2025-04-29T20:22

2025-04-29T20:22

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Во время состоявшихся в Волгограде приговоров Лукашенко сообщил президенту России, сказано в сообщении президентской пресс-службы, что в Белоруссии помимо проводимого по инициативе России шествия "Бессмертного полка", в рамках которого в качестве символики используется георгиевская ленточка, молодежь ранее инициировала ежегодную акцию "Беларусь помнит". Оба этих мероприятия проводятся параллельно."Когда вы открывали шествие "Бессмертный полк", мы в Белоруссии этим путем пошли. Но молодежь параллельно с георгиевскими ленточками и шествием полка (инициировала акцию - Прим. пресс-службы) "Беларусь помнит". И никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки, - подчеркнул Лукашенко. - Хотя я поинтересовался историей. Советую, вот возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию о георгиевской ленточке. Мы это не отрицаем. Хотя своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки".По словам Лукашенко, он не против использования георгиевской ленточки в Белоруссии."Ничего плохого не вижу, если кто-то хочет георгиевскую ленту. Кто-то хочет "Беларусь помнит" - эти знаки (символику акции. - Прим. пресс-службы). Вместе идут. Никто там ничего не делит. Ну кому-то ж надо пошуметь", - сказал Лукашенко.Он посоветовал президенту России не обращать внимания на отдельные негативные высказывания на этот счет, сказано в официальном сообщении.Президент России в ответ на это выразил мнение о допустимости любой символики Дня Победы, которая отражает сущность этого праздника. По мнению Путина, за этими символами стоит общая история, настоящее и будущее.Ранее, 13 марта в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко президент России заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин

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новости, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, георгиевская лента, день победы, 80 лет победы, великая отечественная война, бессмертный полк, символика