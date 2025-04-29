Лукашенко рассказал Путину про георгиевскую ленточку и "Бессмертный полк" в Белоруссии
встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко
Георгиевская ленточка в Белоруссии не запрещена. Об этом 29 апреля заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Во время состоявшихся в Волгограде приговоров Лукашенко сообщил президенту России, сказано в сообщении президентской пресс-службы, что в Белоруссии помимо проводимого по инициативе России шествия "Бессмертного полка", в рамках которого в качестве символики используется георгиевская ленточка, молодежь ранее инициировала ежегодную акцию "Беларусь помнит". Оба этих мероприятия проводятся параллельно.
"Когда вы открывали шествие "Бессмертный полк", мы в Белоруссии этим путем пошли. Но молодежь параллельно с георгиевскими ленточками и шествием полка (инициировала акцию - Прим. пресс-службы) "Беларусь помнит". И никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки, - подчеркнул Лукашенко. - Хотя я поинтересовался историей. Советую, вот возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию о георгиевской ленточке. Мы это не отрицаем. Хотя своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки".
По словам Лукашенко, он не против использования георгиевской ленточки в Белоруссии.
"Ничего плохого не вижу, если кто-то хочет георгиевскую ленту. Кто-то хочет "Беларусь помнит" - эти знаки (символику акции. - Прим. пресс-службы). Вместе идут. Никто там ничего не делит. Ну кому-то ж надо пошуметь", - сказал Лукашенко.
Он посоветовал президенту России не обращать внимания на отдельные негативные высказывания на этот счет, сказано в официальном сообщении.
"У нас идея абсолютно одинаковая. Вы наши идеи знаете, мы знаем российские. Это одно Отечество, как я говорю, от Бреста до Владивостока, - заявил Лукашенко. - Ну, так случилось не по нашей воле, что здесь два государства образовалось. И мы должны сделать все для того, чтобы наши отношения в этом Отечестве были еще теснее, чем в унитарном государстве. И мы с вами немало делаем".
Президент России в ответ на это выразил мнение о допустимости любой символики Дня Победы, которая отражает сущность этого праздника. По мнению Путина, за этими символами стоит общая история, настоящее и будущее.
Ранее, 13 марта в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко президент России заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин
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