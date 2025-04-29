Лукашенко рассказал Путину про георгиевскую ленточку и "Бессмертный полк" в Белоруссии - 29.04.2025 Украина.ру
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Лукашенко рассказал Путину про георгиевскую ленточку и "Бессмертный полк" в Белоруссии
Лукашенко рассказал Путину про георгиевскую ленточку и "Бессмертный полк" в Белоруссии - 29.04.2025 Украина.ру
Лукашенко рассказал Путину про георгиевскую ленточку и "Бессмертный полк" в Белоруссии
Георгиевская ленточка в Белоруссии не запрещена. Об этом 29 апреля заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2025-04-29T20:22
2025-04-29T20:22
новости
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россия
александр лукашенко
владимир путин
георгиевская лента
день победы
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великая отечественная война
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Во время состоявшихся в Волгограде приговоров Лукашенко сообщил президенту России, сказано в сообщении президентской пресс-службы, что в Белоруссии помимо проводимого по инициативе России шествия "Бессмертного полка", в рамках которого в качестве символики используется георгиевская ленточка, молодежь ранее инициировала ежегодную акцию "Беларусь помнит". Оба этих мероприятия проводятся параллельно."Когда вы открывали шествие "Бессмертный полк", мы в Белоруссии этим путем пошли. Но молодежь параллельно с георгиевскими ленточками и шествием полка (инициировала акцию - Прим. пресс-службы) "Беларусь помнит". И никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки, - подчеркнул Лукашенко. - Хотя я поинтересовался историей. Советую, вот возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию о георгиевской ленточке. Мы это не отрицаем. Хотя своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки".По словам Лукашенко, он не против использования георгиевской ленточки в Белоруссии."Ничего плохого не вижу, если кто-то хочет георгиевскую ленту. Кто-то хочет "Беларусь помнит" - эти знаки (символику акции. - Прим. пресс-службы). Вместе идут. Никто там ничего не делит. Ну кому-то ж надо пошуметь", - сказал Лукашенко.Он посоветовал президенту России не обращать внимания на отдельные негативные высказывания на этот счет, сказано в официальном сообщении.Президент России в ответ на это выразил мнение о допустимости любой символики Дня Победы, которая отражает сущность этого праздника. По мнению Путина, за этими символами стоит общая история, настоящее и будущее.Ранее, 13 марта в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко президент России заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин
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новости, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, георгиевская лента, день победы, 80 лет победы, великая отечественная война, бессмертный полк, символика
Новости, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, георгиевская лента, День Победы, 80 лет Победы, Великая Отечественная война, Бессмертный полк, символика

Лукашенко рассказал Путину про георгиевскую ленточку и "Бессмертный полк" в Белоруссии

20:22 29.04.2025
 
встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко
встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко
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Георгиевская ленточка в Белоруссии не запрещена. Об этом 29 апреля заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Во время состоявшихся в Волгограде приговоров Лукашенко сообщил президенту России, сказано в сообщении президентской пресс-службы, что в Белоруссии помимо проводимого по инициативе России шествия "Бессмертного полка", в рамках которого в качестве символики используется георгиевская ленточка, молодежь ранее инициировала ежегодную акцию "Беларусь помнит". Оба этих мероприятия проводятся параллельно.
"Когда вы открывали шествие "Бессмертный полк", мы в Белоруссии этим путем пошли. Но молодежь параллельно с георгиевскими ленточками и шествием полка (инициировала акцию - Прим. пресс-службы) "Беларусь помнит". И никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки, - подчеркнул Лукашенко. - Хотя я поинтересовался историей. Советую, вот возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию о георгиевской ленточке. Мы это не отрицаем. Хотя своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки".
По словам Лукашенко, он не против использования георгиевской ленточки в Белоруссии.
"Ничего плохого не вижу, если кто-то хочет георгиевскую ленту. Кто-то хочет "Беларусь помнит" - эти знаки (символику акции. - Прим. пресс-службы). Вместе идут. Никто там ничего не делит. Ну кому-то ж надо пошуметь", - сказал Лукашенко.
Он посоветовал президенту России не обращать внимания на отдельные негативные высказывания на этот счет, сказано в официальном сообщении.
"У нас идея абсолютно одинаковая. Вы наши идеи знаете, мы знаем российские. Это одно Отечество, как я говорю, от Бреста до Владивостока, - заявил Лукашенко. - Ну, так случилось не по нашей воле, что здесь два государства образовалось. И мы должны сделать все для того, чтобы наши отношения в этом Отечестве были еще теснее, чем в унитарном государстве. И мы с вами немало делаем".
Президент России в ответ на это выразил мнение о допустимости любой символики Дня Победы, которая отражает сущность этого праздника. По мнению Путина, за этими символами стоит общая история, настоящее и будущее.
Ранее, 13 марта в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко президент России заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин
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