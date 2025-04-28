https://ukraina.ru/20250428/nikakogo-mira-ne-budet-ukrainskie-eksperty-o-tom-kak-zapad-ischet-krasivyy-vykhod-iz-voyny-s-rossiey--1062785041.html

Никакого мира не будет. Украинские эксперты о том, как Запад ищет "красивый" выход из войны с Россией

Никакого мира не будет. Украинские эксперты о том, как Запад ищет "красивый" выход из войны с Россией - 28.04.2025 Украина.ру

Никакого мира не будет. Украинские эксперты о том, как Запад ищет "красивый" выход из войны с Россией

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, почему "честный" Запад не обращает внимания на коррупционеров в верхушке киевского режима, и что будет, когда обратит.

2025-04-28T05:06

2025-04-28T05:06

2025-04-28T05:09

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Думают на Украине и над тем, почему процесс урегулирования идет медленно и при Трампе. По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, дело в том, что часть окружения президента США понимает, что "проблема Украины кроется в киевском режиме". Но только часть."Другие продолжают следовать курсу предыдущей администрации. Это понятно, ведь Трамп заменил только верхушку. Он сменил главу Госдепа, но остальные руководители департаментов и помощники заместителей госсекретаря остались на своих местах и продолжают следовать линии Обамы и Байдена", - отметил Азаров в своем блоге.Он добавил, что в ЦРУ теперь новый руководитель, но "весь аппарат настроен против Трампа". Даже в американском посольстве в Киеве, а это, по словам Азарова, "руководящий орган киевского режима", все службы настроены против действующего президента США.Азаров полагает, что глобалисты выжидают, их задача продержаться еще год — до промежуточных выборов. И вот этот год только и есть у Трампа для того, чтобы добиться мирного соглашения на Украине, это то время, когда он еще может принимать "более или менее самостоятельные решения".Оппозиционный украинский политик Спиридон Килинкаров считает, что Трамп сможет противостоять давлению глобалистов, введя санкции против коррупционеров в Киеве."Европа требует от Трампа поддержать Украину. Думаю, Трампу стоит прислушаться и признать, что коррупция во время войны — это мародерство. В рамках защиты украинской государственности нужно ввести жесткие санкции против всех коррупционеров в военно-политическом руководстве Украины. Интересно посмотреть, как тогда Европа встанет на защиту коррупционера, независимо от его должности. Народ Украины будет благодарен, и такие действия нельзя будет назвать антиукраинскими. Они направлены на защиту интересов Украины и ее народа", - подчеркнул Килинкаров.Он продолжил: "Хочется увидеть реакцию чиновников, которые позволяют себе разворовывать государство под громкие патриотические заявления. Меньше слов, больше дела — поставить подпись под санкционным списком".По мнению политика, пока Трамп не воспримет Зеленского и глобалистов как своих противников, он не сможет эффективно им противостоять.Отметим, в экспертной среде далеко не все уверены в том, что трамписты на самом деле всерьёз бьются с глобалистами. Есть мнения, что это лишь конкуренция между группами политиков в поиске путей наиболее эффективного решения стоящих перед коллективным Западом задач, одной из которых является уничтожение России и полное овладение ее ресурсами.Да и сам Трамп говорит то одно, то другое. По его высказываниям сложно делать определенные выводы о его действительной позиции. Так, после встречи с Зеленским в Риме (она состоялась перед похоронами понтифика и длилась 15 минут) президент США внезапно заподозрил, что это Россия не хочет мира и просто морочит ему голову. И задумался над тем, не пора ли воздействовать на Москву банковскими или вторичными санкциями.Однако в Москве уверены, что в понимании Трампом ситуации на Украине есть много элементов, совпадающих с позицией России (об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости).В России настаивают на устранении первопричин конфликта, но первопричину проблем нужно искать не в отношениях Киева и Москвы, но в отношениям России и Запада, считает украинский политолог Кость Бондаренко.В эфире ютуб-канала UKRLIFE он напомнил, что первопричиной в Москве называли срыв переговоров в 2021 - начале 2022 годов между РФ и НАТО относительно нерасширения Альянса на Восток.Но что с Украиной? Авторы популярного в стране телеграм-канала "Легитимный" считают, что "никакого мира не будет, и глобалисты просто ищут для себя более выгодный выход из переговорного процесса, чтобы продлить войну".ТГ-канал перечисляет, какими проблемами это грозит украинским гражданам - усиление отлова людей ТЦКшниками (военкомами — Ред.), понижение мобилизационного возраста до 20 лет, массовая мобилизация женщин, продолжение ударов и скорый крах энергосистемы, рост цен, налогов и поборов, рост криминала... И советует всем, кто может, уезжать из страны, поскольку "в ближайшее время тут станет в десятки раз жить хуже".Ранее президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны заявил, что киевский режим, по всей видимости, снизит мобилизационный возраст до 18 лет, "пацанов погонят на убой" — и это будет преступлением, "потому что, снижай хоть до 14-ти, как в гитлеровской Германии, создавай гитлерюгенд, ситуацию на поле боя это не поменяет".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Если Зеленский откажется от мира, через полгода Украины не будет. Эксперты и политики о войне и мире"

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, москва, дональд трамп, николай азаров, спиридон килинкаров, минобороны, нато, цру