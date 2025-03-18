Диалог Путина и Трампа несправедливо называют "новой Ялтой" - Песков
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Нормализацию диалога лидеров России и США несправедливо сравнивают с переговорами глав государств антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о справедливости использования в западной прессе эпитета "новая Ялта" применительно к запланированным на 18 марта переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, глава пресс-службы Кремля ответил отрицательно.
"Нет, не справедливо", - сказал Песков.
По его мнению, переговорщиками в Вашингтоне и Москве ведётся сложная и кропотливая работа, вокруг которой много домыслов. Украинский вопрос – один из вопросов переговорного процесса, подчеркнул он.
"Сейчас очень много эмоциональных ожиданий от разговора, - сказал Песков. - Но это один из разговоров в цепи действий по налаживанию диалога, по поиску пути урегулирования. Это сложная, кропотливая работа, ответственная. Работа на высшем уровне".
09:43Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и ТрампаНа вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний преподносит эту беседу как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы, уточняет американское издание New York Times
Диалог лидеров России и США, заметил пресс-секретарь российского лидера, является результатом взаимной договорённости сторон.
"Это обоюдная договоренность", - отметил Песков.
Он также отметил, что Кремль "наилучшим образом" проинформирует о результатах телефонного разговора президентов России и США.
12:40Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"Руководство стран ЕС "дрожит" в ожидании разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Европе боятся, что последствия могут иметь "разрушительный" эффект для их безопасности. В Киеве испугались, что американский лидер согласится передать Москве территории, которые РФ еще не контролирует. Об этом написала немецкая газета Bild
По словам Пескова, в Кремле ещё решают, кто в дальнейшем будет главным переговорщиком с российской стороны в диалоге с США. Об этом пресс-секретарь российского президента тоже пообещал проинформировать.
Ранее издание New York Times описывало предстоящий телефонный разговор лидеров России и США нечто похожее на их собственную Ялтинскую (Крымскую) конференцию 4—11 февраля 1945 года, на которой великие державы определяли границы внутри Европы и другие вопросы мира после победы над гитлеровской Германией во Второй мировой войне. Подробности в публикации Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта