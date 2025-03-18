Диалог Путина и Трампа несправедливо называют "новой Ялтой" - Песков - 18.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250318/1061873508.html
Диалог Путина и Трампа несправедливо называют "новой Ялтой" - Песков
Диалог Путина и Трампа несправедливо называют "новой Ялтой" - Песков - 18.03.2025 Украина.ру
Диалог Путина и Трампа несправедливо называют "новой Ялтой" - Песков
Нормализацию диалога лидеров России и США несправедливо сравнивают с переговорами глав государств антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-03-18T14:00
2025-03-18T14:00
новости
сша
россия
кремль
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
new york times
ялтинская конференция (1945)
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061871671_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_1d249f8991c5b46ce1d4eb18bfe2daa5.png
Отвечая на вопрос о справедливости использования в западной прессе эпитета "новая Ялта" применительно к запланированным на 18 марта переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, глава пресс-службы Кремля ответил отрицательно."Нет, не справедливо", - сказал Песков.По его мнению, переговорщиками в Вашингтоне и Москве ведётся сложная и кропотливая работа, вокруг которой много домыслов. Украинский вопрос – один из вопросов переговорного процесса, подчеркнул он."Сейчас очень много эмоциональных ожиданий от разговора, - сказал Песков. - Но это один из разговоров в цепи действий по налаживанию диалога, по поиску пути урегулирования. Это сложная, кропотливая работа, ответственная. Работа на высшем уровне".Диалог лидеров России и США, заметил пресс-секретарь российского лидера, является результатом взаимной договорённости сторон."Это обоюдная договоренность", - отметил Песков.Он также отметил, что Кремль "наилучшим образом" проинформирует о результатах телефонного разговора президентов России и США.По словам Пескова, в Кремле ещё решают, кто в дальнейшем будет главным переговорщиком с российской стороны в диалоге с США. Об этом пресс-секретарь российского президента тоже пообещал проинформировать.Ранее издание New York Times описывало предстоящий телефонный разговор лидеров России и США нечто похожее на их собственную Ялтинскую (Крымскую) конференцию 4—11 февраля 1945 года, на которой великие державы определяли границы внутри Европы и другие вопросы мира после победы над гитлеровской Германией во Второй мировой войне. Подробности в публикации Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта
https://ukraina.ru/20250318/1061866545.html
https://ukraina.ru/20250318/1061871858.html
сша
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061871671_183:0:1250:800_1920x0_80_0_0_8c962ba3c6d9e6e453fedffc3d3aeece.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, кремль, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, new york times, ялтинская конференция (1945), переговоры, сво, международные отношения
Новости, США, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, New York Times, Ялтинская конференция (1945), переговоры, СВО, международные отношения

Диалог Путина и Трампа несправедливо называют "новой Ялтой" - Песков

14:00 18.03.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Нормализацию диалога лидеров России и США несправедливо сравнивают с переговорами глав государств антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о справедливости использования в западной прессе эпитета "новая Ялта" применительно к запланированным на 18 марта переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, глава пресс-службы Кремля ответил отрицательно.
"Нет, не справедливо", - сказал Песков.
По его мнению, переговорщиками в Вашингтоне и Москве ведётся сложная и кропотливая работа, вокруг которой много домыслов. Украинский вопрос – один из вопросов переговорного процесса, подчеркнул он.
"Сейчас очень много эмоциональных ожиданий от разговора, - сказал Песков. - Но это один из разговоров в цепи действий по налаживанию диалога, по поиску пути урегулирования. Это сложная, кропотливая работа, ответственная. Работа на высшем уровне".
09:43
Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и ТрампаНа вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний преподносит эту беседу как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы, уточняет американское издание New York Times
Диалог лидеров России и США, заметил пресс-секретарь российского лидера, является результатом взаимной договорённости сторон.
"Это обоюдная договоренность", - отметил Песков.
Он также отметил, что Кремль "наилучшим образом" проинформирует о результатах телефонного разговора президентов России и США.
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
12:40
Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"Руководство стран ЕС "дрожит" в ожидании разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Европе боятся, что последствия могут иметь "разрушительный" эффект для их безопасности. В Киеве испугались, что американский лидер согласится передать Москве территории, которые РФ еще не контролирует. Об этом написала немецкая газета Bild
По словам Пескова, в Кремле ещё решают, кто в дальнейшем будет главным переговорщиком с российской стороны в диалоге с США. Об этом пресс-секретарь российского президента тоже пообещал проинформировать.
Ранее издание New York Times описывало предстоящий телефонный разговор лидеров России и США нечто похожее на их собственную Ялтинскую (Крымскую) конференцию 4—11 февраля 1945 года, на которой великие державы определяли границы внутри Европы и другие вопросы мира после победы над гитлеровской Германией во Второй мировой войне. Подробности в публикации Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта
 
НовостиСШАРоссияКремльДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампNew York TimesЯлтинская конференция (1945)переговорыСВОмеждународные отношения
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:00Диалог Путина и Трампа несправедливо называют "новой Ялтой" - Песков
13:39Стендап-комик Останин дошутился до ст. 282 УК РФ
13:34Писатель-террорист Акунин* напросился на уголовное преследование
13:00Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта
12:57Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге
12:40Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"
12:39Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине
12:24Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков
12:19"К удивлению, это оказались женщины": стало известно об уничтожении "Скалы" ВСУ
12:10Сможет ли Украина воевать с Россией без помощи США и где должна остановиться наша армия — сенатор Басюк
12:02"После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского
11:57"Мы уже войну проиграли". Что говорят на Украине о ситуации в стране и перспективах перемирия
11:42Прибалтика и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
11:37Перед разговором Путина и Трампа: ВСУ активизировались в Белгородском приграничье
11:15Глава МИД Украины: по итогам переговоров Киев готов завершить конфликт в этом году
10:57Заработки в России - всё? Ургант зарегистрировал ИП в Париже
10:44Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё
10:33"Освободил" больше 30 агентов: Трамп лишил детей Байдена охраны за государственный счет
10:11ВСУ массово уничтожают харьковчан при отступлении - Ганчев
09:43Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа
Лента новостейМолния