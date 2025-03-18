https://ukraina.ru/20250318/1061873508.html

Диалог Путина и Трампа несправедливо называют "новой Ялтой" - Песков

Диалог Путина и Трампа несправедливо называют "новой Ялтой" - Песков - 18.03.2025 Украина.ру

Диалог Путина и Трампа несправедливо называют "новой Ялтой" - Песков

Нормализацию диалога лидеров России и США несправедливо сравнивают с переговорами глав государств антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-03-18T14:00

2025-03-18T14:00

2025-03-18T14:00

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ялтинская конференция (1945)

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Отвечая на вопрос о справедливости использования в западной прессе эпитета "новая Ялта" применительно к запланированным на 18 марта переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, глава пресс-службы Кремля ответил отрицательно."Нет, не справедливо", - сказал Песков.По его мнению, переговорщиками в Вашингтоне и Москве ведётся сложная и кропотливая работа, вокруг которой много домыслов. Украинский вопрос – один из вопросов переговорного процесса, подчеркнул он."Сейчас очень много эмоциональных ожиданий от разговора, - сказал Песков. - Но это один из разговоров в цепи действий по налаживанию диалога, по поиску пути урегулирования. Это сложная, кропотливая работа, ответственная. Работа на высшем уровне".Диалог лидеров России и США, заметил пресс-секретарь российского лидера, является результатом взаимной договорённости сторон."Это обоюдная договоренность", - отметил Песков.Он также отметил, что Кремль "наилучшим образом" проинформирует о результатах телефонного разговора президентов России и США.По словам Пескова, в Кремле ещё решают, кто в дальнейшем будет главным переговорщиком с российской стороны в диалоге с США. Об этом пресс-секретарь российского президента тоже пообещал проинформировать.Ранее издание New York Times описывало предстоящий телефонный разговор лидеров России и США нечто похожее на их собственную Ялтинскую (Крымскую) конференцию 4—11 февраля 1945 года, на которой великие державы определяли границы внутри Европы и другие вопросы мира после победы над гитлеровской Германией во Второй мировой войне. Подробности в публикации Личная охрана "диких гусей", неудачная попытка прорыва и предстоящий звонок. Главное на 13:00 18 марта

https://ukraina.ru/20250318/1061866545.html

https://ukraina.ru/20250318/1061871858.html

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новости, сша, россия, кремль, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, new york times, ялтинская конференция (1945), переговоры, сво, международные отношения