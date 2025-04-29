https://ukraina.ru/20250429/sumskoe-napravlenie-ugolnyy-o-tom-pochemu-vs-rf-nuzhno-brat-yunakovku-i-belovody-ne-uglublyayas-v-1062837964.html

Сумское направление: Угольный о том, почему ВС РФ нужно брать Юнаковку и Беловоды, не углубляясь в леса

Сумское направление: Угольный о том, почему ВС РФ нужно брать Юнаковку и Беловоды, не углубляясь в леса - 29.04.2025 Украина.ру

Сумское направление: Угольный о том, почему ВС РФ нужно брать Юнаковку и Беловоды, не углубляясь в леса

Во время летней военной кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе. При этом понятно, что время от времени противник будет переходить в контратаки. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2025-04-29T19:30

2025-04-29T19:30

2025-04-29T19:30

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наступление вс рф

юнаковка

беловоды

сво

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По мнению эксперта, в Сумской области многое будет зависеть от того, насколько быстро падут Юнаковка и Беловоды. Это крупные населенные пункты, где ВСУ создали крепкую оборону, указал он.Войскам нужно их освобождать, чтобы сгладить фронт и подойти к лесам. К сожалению, мы не успеем продвинуться к этим лесным массивам до того, как появится "зеленка", отметил Угольный."Видимо, нам как-то придется их обходить, потому что предыдущие попытки вести бои в лесной местности заканчивались мясорубкой с обеих сторон. Можно вспомнить то же Серебрянское лесничество, где бои идут уже третий год", — подчеркнул он.Угольный указал, что не нужно заводить большое количество войск в зеленые леса, потому что это снизит наступательный потенциал. Поэтому нужно сформировать минимальный буфер в виде Юнаковки и Беловод, а потом оценить там оборонительные порядки ВСУ, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?".

https://ukraina.ru/20250429/dmitriy-gusev-o-blekaute-v-evrope-ya-ne-dumayu-chto-evropeytsy-snimut-sanktsii-i-vernutsya-k-rossiyskomu-1062834652.html

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