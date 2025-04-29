Сумское направление: Угольный о том, почему ВС РФ нужно брать Юнаковку и Беловоды, не углубляясь в леса - 29.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250429/sumskoe-napravlenie-ugolnyy-o-tom-pochemu-vs-rf-nuzhno-brat-yunakovku-i-belovody-ne-uglublyayas-v-1062837964.html
Сумское направление: Угольный о том, почему ВС РФ нужно брать Юнаковку и Беловоды, не углубляясь в леса
Сумское направление: Угольный о том, почему ВС РФ нужно брать Юнаковку и Беловоды, не углубляясь в леса - 29.04.2025 Украина.ру
Сумское направление: Угольный о том, почему ВС РФ нужно брать Юнаковку и Беловоды, не углубляясь в леса
Во время летней военной кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе. При этом понятно, что время от времени противник будет переходить в контратаки. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-04-29T19:30
2025-04-29T19:30
новости
россия
константиновка
купянск
вс рф
сумская область
наступление вс рф
юнаковка
беловоды
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca2ca91485048417aa8e127614ec0e66.jpg
По мнению эксперта, в Сумской области многое будет зависеть от того, насколько быстро падут Юнаковка и Беловоды. Это крупные населенные пункты, где ВСУ создали крепкую оборону, указал он.Войскам нужно их освобождать, чтобы сгладить фронт и подойти к лесам. К сожалению, мы не успеем продвинуться к этим лесным массивам до того, как появится "зеленка", отметил Угольный."Видимо, нам как-то придется их обходить, потому что предыдущие попытки вести бои в лесной местности заканчивались мясорубкой с обеих сторон. Можно вспомнить то же Серебрянское лесничество, где бои идут уже третий год", — подчеркнул он.Угольный указал, что не нужно заводить большое количество войск в зеленые леса, потому что это снизит наступательный потенциал. Поэтому нужно сформировать минимальный буфер в виде Юнаковки и Беловод, а потом оценить там оборонительные порядки ВСУ, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?".
https://ukraina.ru/20250429/dmitriy-gusev-o-blekaute-v-evrope-ya-ne-dumayu-chto-evropeytsy-snimut-sanktsii-i-vernutsya-k-rossiyskomu-1062834652.html
россия
константиновка
купянск
сумская область
юнаковка
беловоды
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e10b9cbaac5896a7916c5e7b650412ea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, константиновка, купянск, вс рф, сумская область, наступление вс рф, юнаковка, беловоды, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, лес, война, война на украине
Новости, Россия, Константиновка, Купянск, ВС РФ, Сумская область, наступление ВС РФ, Юнаковка, Беловоды, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Лес, война, война на Украине

Сумское направление: Угольный о том, почему ВС РФ нужно брать Юнаковку и Беловоды, не углубляясь в леса

19:30 29.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Запад"
Боевая работа танкистов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Во время летней военной кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе. При этом понятно, что время от времени противник будет переходить в контратаки. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
По мнению эксперта, в Сумской области многое будет зависеть от того, насколько быстро падут Юнаковка и Беловоды. Это крупные населенные пункты, где ВСУ создали крепкую оборону, указал он.
Войскам нужно их освобождать, чтобы сгладить фронт и подойти к лесам. К сожалению, мы не успеем продвинуться к этим лесным массивам до того, как появится "зеленка", отметил Угольный.
"Видимо, нам как-то придется их обходить, потому что предыдущие попытки вести бои в лесной местности заканчивались мясорубкой с обеих сторон. Можно вспомнить то же Серебрянское лесничество, где бои идут уже третий год", — подчеркнул он.
Угольный указал, что не нужно заводить большое количество войск в зеленые леса, потому что это снизит наступательный потенциал. Поэтому нужно сформировать минимальный буфер в виде Юнаковки и Беловод, а потом оценить там оборонительные порядки ВСУ, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?".
Дмитрий Гусев интервью
13:36
Дмитрий Гусев о блэкауте в Европе: Я не думаю, что европейцы снимут санкции и вернутся к российскому газуЕсли говорить о добыче и нефтепереработке на Украине, они фактически уничтожены. Атомные электростанции и ГЭС мы трогать не можем. Остаются только сети и трансформаторы, но тут вопрос в затратах и полученном за счет них результате. Если предположить, что у нас есть бесконечное количество БПЛА, то осуществить все возможно.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКонстантиновкаКупянскВС РФСумская областьнаступление ВС РФЮнаковкаБеловодыСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОЛесвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Продолжение войны неизбежно: Стаценко раскрыл, до какого срока ВСУ точно хватит оружия и боеприпасов
20:30Судьба Часова Яра может решится во время наступления ВС РФ на север со стороны Дзержинска — Угольный
20:22Лукашенко рассказал Путину про георгиевскую ленточку и "Бессмертный полк" в Белоруссии
20:15Удар с Глухова на Хомутовку? Алехин рассказал, в каком месте ВСУ могут снова атаковать приграничье
20:00"Давит авторитетом": Стаценко о том, зачем Трампу нужна прокси-война с Китаем по украинскому образцу
19:45Этот участок станет решающим: Угольный о том, когда ВС РФ разберутся с Красноармейском и Константиновкой
19:30Полковник Тимур Сыртланов: Если Россию поддержат спецназ и срочники из КНДР, она решит все задачи СВО
19:30Сумское направление: Угольный о том, почему ВС РФ нужно брать Юнаковку и Беловоды, не углубляясь в леса
18:44Почему Зеленский хамит Трампу? Ищенко объяснил, как наказать просроченного президента Украины
18:43Вывести из игры заказчика войны. Зачем нужно перемирие на 9 мая
18:40Покушавшегося на отравление российских пилотов приговорили к 27 годам за решёткой
18:31Старая Европа деградировала, Украина теряет людей и территории, Зеленский зажат. Итоги 29 апреля
18:27Военный эксперт Николай Сорокин: Россия прорвала оборону Часов Яра и начала Харьковское протонаступление
18:02Лингвоцид с бутылкой. Как "сукино дите" выбивает русский язык в Украине
17:45"Мир" до последнего патрона
17:43Лидеры ЕС отказались ехать в Киев на 9 мая - Politico
17:37"Восемь пунктов Лаврова" и призрак компромисса
17:21Назло Трампу отморозим уши. Как Канада превращается в Украину
17:18Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти
16:45Лебедь, рак и щука. Куда НАТО ни тяни, все пути ведут к войне
Лента новостейМолния