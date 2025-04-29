Сумское направление: Угольный о том, почему ВС РФ нужно брать Юнаковку и Беловоды, не углубляясь в леса
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Запад"
Во время летней военной кампании ВСУ постараются удержать Красноармейск, Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе. При этом понятно, что время от времени противник будет переходить в контратаки. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
По мнению эксперта, в Сумской области многое будет зависеть от того, насколько быстро падут Юнаковка и Беловоды. Это крупные населенные пункты, где ВСУ создали крепкую оборону, указал он.
Войскам нужно их освобождать, чтобы сгладить фронт и подойти к лесам. К сожалению, мы не успеем продвинуться к этим лесным массивам до того, как появится "зеленка", отметил Угольный.
"Видимо, нам как-то придется их обходить, потому что предыдущие попытки вести бои в лесной местности заканчивались мясорубкой с обеих сторон. Можно вспомнить то же Серебрянское лесничество, где бои идут уже третий год", — подчеркнул он.
Угольный указал, что не нужно заводить большое количество войск в зеленые леса, потому что это снизит наступательный потенциал. Поэтому нужно сформировать минимальный буфер в виде Юнаковки и Беловод, а потом оценить там оборонительные порядки ВСУ, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры" на сайте Украина.ру.
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