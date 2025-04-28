https://ukraina.ru/20250428/triumf-ego-piara-i-zhalkiy-blef-zelenoy-diplomatii-vatikanskoe-chudo-trampa-i-zelenskogo-1062793384.html

"Триумф его пиара" и жалкий блеф "зеленой дипломатии". Ватиканское чудо Трампа и Зеленского

"Триумф его пиара" и жалкий блеф "зеленой дипломатии". Ватиканское чудо Трампа и Зеленского - 28.04.2025 Украина.ру

"Триумф его пиара" и жалкий блеф "зеленой дипломатии". Ватиканское чудо Трампа и Зеленского

Много скандального и вопиюще странного происходит в мире. Но всё равно, со скандалами всех переплюнул, как всегда, Зеленский. Это главный мировой специалист по шоу, пиару, пошлости и безвкусице.

2025-04-28T11:41

2025-04-28T11:41

2025-04-28T11:41

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Аплодисменты в Ватикане и костюмчик диктатораОсновной скандал прошедшей недели - шоу в Ватикане, устроенное Зеленским.Нет, в этот раз он ничего не кричал, не указывал, не потрясал кулачками и не ругался матом сквозь зубы, как в Овальном кабинете два месяца назад.Вид у Зеленского был, наоборот, максимально подобострастный и заискивающий (всё же актер он неплохой, по крайней мере, был).Он даже надел что-то вроде пиджака. Правда, пиджак был в странном спортивном стиле, не официальная форма одежды, как у всех. Но всё же. Уже шаг вперёд.Украинская пресса также подобострастно уточняет подробности: костюмчик сшил местный украинский дизайнер. Костюм "сдержанный, но стильный".Как будто это самое важное сейчас в погибающей стране: "стильный" образ модного диктатора.Эволюция пиджака, видимо, должна была подчёркивать эволюцию мысли маленького украинского узурпатора власти.Скандал же был в том, как Зеленский и те, кто за ним стоит, умудрились устроить вульгарное шоу из события печального и торжественного.Чего стоят только аплодисменты, которыми встретила Зеленского в кургузом пиджачке часть присутствующих на траурной церемонии.Про почившего Папу на фоне Зеленского вообще все, кажется, забыли.Торговец в храмеВсе обложки газет Европы (почти полностью пресса принадлежит глобалистам) заполнены фото с похорон Папы Римского.Но там не фото скорбящих католиков и церемонии прощания. Там фотографии Зеленского и Трампа. Их десятиминутной беседы в базилике Святого Петра.Это тотальное неуважение к самому событию, к Папе, к религии и Ватикану. Католики всего мира находятся в шоке.Зеленский, можно сказать, осквернил базилику святого Петра. Он же не о духовном пришёл поговорить с Трампом. И когда? В день похорон главы католиков всего мира."Ватиканское чудо""Ватиканское чудо"! "Последнее чудо папы"!И другая подобная пошлость.Такие умилительные заголовки в газетах Запада. Так в чём же чудо?Хамовитое недоразвитое чучело сумели всё-таки нарядить в пиджачок. И он выучил на память, что должен сказать Трампу (наверняка, Макрон со Стармером проверили).При взгляде на Зеленского берёт оторопь. Особенно хорошо заметно его упорное нежелание взрослеть в этом кургузом пиджачке на фоне взрослых людей.Это же чудовищный инфантил.Его же надо социально адаптировать."Нелох"Зеленский никогда не мог и сейчас не в состоянии признавать свои ошибки, он не видит и не понимает своей глупости. Он даже говорит, как подросток, откуда-то с окраины Кривого рога (там, в местных подворотнях, видимо, и остановилось его эмоциональное и интеллектуальное развитие).Вспомним хотя бы его: "мне 42 года, и я не лох", его ругательства в адрес вице-президента в Овальном кабинете, его фантастически нелепые проекты, ещё до 2022 года: высадить миллиард деревьев, запустить от Киева до Борисполя гиперлуп, строить по 100 школ в год. И много другого, совершенно нереализуемого.Как он легко подчинился главе Офиса Ермаку, который сумел сделать его жизнь простой и комфортной, когда Зеленский может просто играть роль главы государства, подсчитывая доходы и снимаясь для обложек западных журналов (купленных всё тем же Ермаком). Какой взрослый человек будет нечто подобное терпеть?И вот этот социально неразвитый тип - не просто президент страны. Его возносят и продолжают ему устраивать шоу поклонения лидеры Запада.Без них нелегитимный и очень плохо воспитанный (а может, и невоспитуемый, в силу врожденных особенностей) подросток был бы сейчас никем.Он обижается, хлопает дверями, мстит, выпячивает себя, не переносит критики. Но на самом деле, сравнение с подростком даже неуместно, подростки часто обладают большей степенью самосознания, рефлексии и ответственности.И западные "лидеры"Но зачем же западные лидеры продвигают недоразвитого? Ну, во-первых, они там сами недалеко ушли. Там тоже нет супер образованных и нет "государей". Даже не в смысле "Государя" Макиавелли. А в обычном смысле: людей, способных управлять. Элита запада сегодня - это почти такое же посмешище, как Зеленский, за редким исключением.И потом, Зеленский с его инфантильным упрямством идеально подходит для того, чтобы бороться с Трампом."Вашингтонский обком" нынче переехал в Брюссель. И оттуда руководит Зеленским, как марионеткой на ниточках. Это, по сути, их главный актив сейчас. Они вцепились в Украину, им необходимо продолжение войны, чтобы тормозить Трампа.И конечно, для того, чтобы продолжать воровать деньги от огромной "помощи Украине". Где ещё найдёшь такого "нелоха", который согласится угробить свою страну и народ, чтобы ублажить западных дядечек?Селфи и аплодисментыА самое невероятное в ватиканском шоу - организованные специально для Зеленского аплодисменты на похоронах понтифика.Привезли автобусы итальянских украинцев, их в Италии очень много, в основном, ухаживают за престарелыми.Говорят, что аплодировали и некоторые политики.Можно ли придумать что-то более неуместное, если не сказать омерзительное?Разве что селфи возле гроба понтифика. Да, да, селфи многочисленные, ими завален весь интернет. Происходит деградация населения планеты Земля, похоже на то. "Я там тоже был!"Улыбающиеся лица. Парни с девушками. Девушки отдельно. Парни отдельно. На фоне гроба!В общем, шоу было потрясающее. Не приведи Господи в таком участвовать.Так а всё-таки о чём же говорили Трамп и Зеленский? О чём была "потрясающая", "экстраординарная" встреча протяженностью в целых 10 минут? Ватиканское чудо было о чем?Это в точности неизвестно. Но можно предположить, о чём: сделка о недрах Украины и договор о мире.Чтение по губамСначала посмотрим, что расшифровала специалист по чтению по губам. Небольшую зарисовку опубликовала английская "Дэйли мэйл":- Притормози, дай мне принести. Ты не прав, мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу, ты не должен здесь находиться, - это Трамп говорит Макрону, которому приготовили вначале третий стул, и молниеносно его убрали после слов Трампа.Зеленский, уже один на один, говорит Трампу:- Я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким образом.Видимо, речь о сделке по недрам.Трамп отвечает:- Это очень интересная стратегия, я в вас уверен.Вот и все.В этом маленьком кусочке - ничего интересного, кроме того, что Макрона вдруг отодвинули. Это интересный сигнал тем элитам, которые стоят за Макроном (такое же инфантильное убожество, как и Зеленский, со своей руководительницей - Брижит Макрон, которая имеет свой кабинет в Елисейском дворце).Блеф в "зеленой дипломатии"Вот как оценивает этот визит Зеленского бывший депутат Рады Игорь Мосийчук:"Зеленский держал свой визит на паузе. "Если позволят дела", приеду, говорил. Но я уверен, что не дела держали его. Занимались организацией визита. Его визит на похороны Папы должен был стать личным триумфом Зеленского. Триумфом его пиара. Плюс к тому порешать политические дела. Показать свой политический вес в мире. Но всё это был блеф, блеф "зелёной дипломатии". Сколько бабла вложила в этот пиар служба Зеленского? Если всюду, с каждого утюга сообщали об этой встрече".По данным Мосийчука, из источников, "близких к Госдепу", Трамп потребовал от Зеленского подписания соглашения о редкоземельных металлах, это самый важный для него пункт. И второе - начать прямые переговоры о мире с Российской Федерацией.Посмотрим, что будет.Пока что виден только мыльный пузырь бесконечного пиара. Шоу, которое продолжается для западного зрителя. И Зеленский, которому дали очередной "пинок поддержки" глобалистские элиты. Возможно, для будущих выборов?"Поживём - увидим", как говорила мама Жени Лукашина в "Иронии судьбы".Подробнее о визите Зеленского в Ватикан - в статье Егора Леева "Третий лишний Макрон, Рубикон для Зеленского. Главное на утро 28 апреля"

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