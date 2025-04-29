https://ukraina.ru/20250429/polkovnik-timur-syrtlanov-esli-rossiyu-podderzhat-spetsnaz-i-srochniki-iz-kndr-ona-reshit-vse-zadachi-svo-1062842008.html

Полковник Тимур Сыртланов: Если Россию поддержат спецназ и срочники из КНДР, она решит все задачи СВО

Полковник Тимур Сыртланов: Если Россию поддержат спецназ и срочники из КНДР, она решит все задачи СВО - 29.04.2025 Украина.ру

Полковник Тимур Сыртланов: Если Россию поддержат спецназ и срочники из КНДР, она решит все задачи СВО

Полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском, рассказал в интервью изданию Украина.ру о сложившейся там обстановке и сотрудничестве с военными из КНДР.

2025-04-29T19:30

2025-04-29T19:30

2025-04-29T19:30

интервью

владимир путин

россия

кндр

курская область

александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

фронт

сво

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Ветеран спецподразделений России также объяснил, куда могут быть переброшены наиболее боеспособные части ВС РФ — морпехи, спецназ и десант.Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Ранее президент России подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР.— Тимур, какова обстановка в Курской области после того, как было официально объявлено о ее освобождении?— Обстановка значительно улучшилась. Люди с воодушевлением восприняли заявление Владимира Путина о разгроме террористической группировки нацистской Украины, которая вторглась на нашу территорию.Да, еще звучат сигналы об опасности ракетной и дроновой атаки, но их количество значительно снизилось по сравнению с прошлым месяцем. Это стало возможным благодаря нашим Вооруженным силам, росгвардейцам и добровольцам, которые мужественно выбивали врага с русской земли.— Назовите, пожалуйста, основной фактор, который помог нам разгромить группировку вторжения.— Эта попытка вторжения сплотила не только курян, но и всю страну. Вся Россия помогла победить врага в Курском приграничье. Тут работали подразделения со всех регионов — от Калининграда до Приморья. Понятно, что не обошлось без потерь. Ребята храбро сражались, погибали за Родину, совершая при этом героические поступки.Также весомый вклад в победу внесли волонтеры, которые, оставив все свои дела, приехали сюда и оказывали помощь Вооруженным силам и вынужденным переселенцам. Люди же побросали все свое имущество и вынуждены были бежать с насиженных мест, чтобы спасти жизнь.Кроме того, большую поддержку им оказал и Федеральный центр, и региональное правительство во главе с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Они предоставили дополнительные выплаты людям, потерявшим кров. Оперативно был решен вопрос с жилищными сертификатами взамен утерянного жилья.Конечно, работы еще очень много. Главное, что мы уничтожили здесь противника.— На ваш взгляд, будут ли переброшены наши наиболее боеспособные части из-под Курска на другие направления?— Сейчас наши Вооруженные силы продвигаются в Сумской области с целью создания буферной зоны, которая позволит минимизировать ракетные обстрелы со стороны нацистской Украины. Тем не менее, часть соединений Воздушно-десантных войск и морской пехоты будут переброшены в район проведения СВО, потому что в летнюю кампанию ставка будет сделана на освобождение Славянска и Краматорска.Если у ВСУ где-то просядет фронт, он обвалится и в других местах. Все-таки у личного состава противника слабое психологическое состояние. Они подавлены из-за потерь, которые принесла им курская авантюра Сырского и Зеленского.— Расскажите, пожалуйста, подробнее о роли северокорейских бойцов в освобождении региона.— В этом нет ничего удивительного. Северокорейцы были задействованы в рамках стратегического договора и протянули нам руку помощи. Причем прибыл и офицерский спецназ, и срочники. Правда, тут надо отметить, что "срочники" в КНДР служат около 12 лет. То есть это матерые профессионалы, которые минимум 5 лет отслужили и достойно себя показали. В частности, они самостоятельно освободили несколько населенных пунктов.Несмотря на то, что наши западные "партнеры" относят Северную Корею к "оси зла", КНДР — это миролюбивая страна, которая в последний раз воевала 70 лет назад. И сейчас ее армия получила опыт современной технологической войны. Те, кто сражался в Курской области, будут передавать этот опыт новобранцам у себя на родине. В частности, будут обучать их работе на современных БПЛА и средствах РЭБ.У Москвы и Пхеньяна и так хорошее военно-техническое сотрудничество, а теперь оно выйдет на принципиально новый уровень.— Возможен ли сценарий, при котором на СВО появится очень крупная северокорейская группировка (минимум 150 тысяч человек)?— А почему нет? Спецоперация проходит в так исторических регионах России, которые сейчас называют новыми, а договор с Пхеньяном разрешает использовать северокорейские войска на всей нашей территории. То есть юридических препятствий для этого нет.Конечно, такая крупная группировка усилила бы наши войска в районе проведения СВО и придала бы им новый импульс. Мы и так неплохо двигаемся каждый день, а вместе с северокорейским задором, находчивостью и отвагой даже побежим на запад.— Есть мнение, поскольку у Китая и КНДР имеется точно такой же договор, что и у Москвы с Пхеньяном, что публичное признание заслуг северокорейцев может быть неким сигналом для Пекина, чтобы и он обкатывал свои войска в районе проведения СВО. Что думаете об этом?— Пока нам помощь Китая не потребуется. Если войска КНДР поддержат нас на отдельных участках, мы решим все цели и задачи СВО.— Как наши бойцы воспринимают новости о переговорном процессе и возможном перемирии? Не думают ли они, что это необоснованные уступки с нашей стороны?— Дело не в уступках. Просто у русских людей есть святые праздники. Поэтому перемирие на Пасху и День Победы было правильным решением президента.— Чем вы планируете заниматься на 9 мая?— В этом году 9 мая будет особенным — будем праздновать 80-летие Победы. Кстати, у меня скоро будет выступление в одной из школ Курска, где я расскажу ребятам о патриотизме и любви к Родине. Надо готовить молодое поколение не только к службе в армии, но и в целом к службе стране на своем рабочем месте — чтобы от каждого гражданина польза была. Потому что воюющая армия не может существовать без поддержки тыла.Спецоперация показала, что Россия — единая страна, которая движется к одной цели. Надеюсь, мы ее достигнем и победим.О том, почему Киев и Евросоюз будут воевать до конца, но не до победного, в интервью Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки.

https://ukraina.ru/20230507/1046014341.html

https://ukraina.ru/20250429/1062801673.html

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