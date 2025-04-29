https://ukraina.ru/20250429/staraya-evropa-degradirovala-ukraina-teryaet-lyudey-i-territorii-zelenskiy-zazhat-itogi-29-aprelya-1062848619.html

Старая Европа деградировала, Украина теряет людей и территории, Зеленский зажат. Итоги 29 апреля

Старая Европа деградировала, Украина теряет людей и территории, Зеленский зажат. Итоги 29 апреля - 29.04.2025 Украина.ру

Старая Европа деградировала, Украина теряет людей и территории, Зеленский зажат. Итоги 29 апреля

России не по пути с деградировавшим руководством Европы, уверен зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Владимир Зеленский зажат политическим давлением изнутри и извне. Армия России наступает, потери ВСУ растут накануне очередного перемирия.

2025-04-29T18:31

2025-04-29T18:31

2025-04-29T18:31

россия

украина

европа

дмитрий медведев

владимир зеленский

трамп и зеленский

вооруженные силы украины

ес

совбез

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Ряд резонансных заявлений на тему глобальной политики сделал накануне юбилейного Дня Победы зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" с лекцией "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" и пообщался с аудиторией, немало шокировав сторонних наблюдателей."На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в Старом Свете сегодня не с кем и не о чем, тем более, что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там просто какие-то технические фигуры русофобской направленности", - заявил Медведев.По его мнению, США смогут пережить глобальные потрясения, а Евросоюз – едва ли. Россия будет без жалости наблюдать за процессами деградации ЕС, отметил Медведев.Медведев уверен, что "англосаксонская тусовка" виновна в беспрецедентном мировом кризисе. Он указал на необходимость денацификации не только Украины, ставшей орудием в реализации геополитических целей Запада (в том числе в отношении России), но и всей Европы, под которой в западном дискурсе принято понимать только лишь Евросоюз и покинувшую его Британию."Завершение же специальной военной операции победой России - первый шаг к прочному миру в Европе и построению в будущем нового глобального мироустройства, который будет, конечно, основан и на взаимном уважении, и на справедливости, и на стабильном развитии", - заявил Медведев.Пока же СВО продолжается, ни о каких размещениях иностранных контингентов на Украине не может быть речи, сказал он. Таким образом экс-президент России сделал ясное послание лидерам Франции и Британии, второй год пытающимся собрать "коалицию желающих" разместить экспедиционный корпус на украинской территории.Эммануэль Макрон и Кир Стармер никак не отреагировали на это заявление Дмитрия Медведева. Польское руководство в апреле уже подтверждало отказ от отправки своих военнослужащих на Украину. Именно польских солдат видел президент Франции в основе экспедиционного корпуса, который сейчас называют "коалицией желающих".При всей резкой критике киевского режима и персонально Владимира Зеленского, а также поддерживающего этот режим некогда коллективного Запада, Медведев дал ясно понять: Москва не ставит целью уничтожение украинской государственности – только враждебного режима. После завершения СВО и создания условий для долгосрочного мира, по мнению Медведева, необходимо создать международный трибунал ("Нюрнберг-2.0") и осудить всех причастных к деятельности киевского режима.В свою очередь, президент России Владимир Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее" высказался 29 апреля на тему опасности распространения деструктивных идеологий. "Надо сделать всё, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - призвал Путин.Разгром нацизма является общим достоянием народов бывшего СССР, подчеркнул глава российского государства."Стойкость и мужество воинов Красной Армии, единство всего многонационального советского народа стали несокрушимой силой. На волжских берегах враг был остановлен и разгромлен. По нацистской военной машине был нанесён решающий удар, обеспечен коренной перелом в войне. Открыта дорога на Запад, на Берлин, к Великой Победе, 80-ю годовщину которой мы будем торжественно отмечать совсем скоро – 9 мая", - заявил президент России.Путин также рассказал на форуме о важной миссии - вместе формировать более справедливый многополярный миропорядок на принципах уважения интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития. Именно на этой основе Россия развивает партнёрство с Белоруссией и со всеми другими странами – участницами форума, сказал российский лидер в присутствии Александра Лукашенко.Президент России убеждён: мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, способной надёжно защищать все государства не в ущерб интересам других. Особенно актуально этот вопрос стоит для Евразии, подчеркнул он.По мнению Путина, основой для создания такой архитектуры могли бы стать уже действующие многосторонние формы сотрудничества. В их числе он назвал Союзное государство, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН.Накануне президент России выступил с инициативой трёхдневного перемирия на полях СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая. После этого Зеленский в своем телеграм-канале фактически отверг предложение российского лидера, что многие сочли очередным частным двусмысленным комментарием.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 29 апреля в общении с прессой отметил, что до сих пор нет официального ответа Киева на предложение Москвы о перемирии."Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет", - сказал Песков.Он в очередной раз подтвердил готовность Москвы к прямым переговорам с Киевом. При этом Песков признал, что проблема легитимности Зеленского существует и этот юридический аспект влияет на реализацию идеи переговоров. Однако интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего, заметил официальный представитель Кремля, первично начать этот переговорный процесс, а прочее вторично.Неготовность киевского режима к переговорам констатировали не только в Москве, но также в Киеве, Вашингтоне, западноевропейских и азиатских столицах. Профессор кафедры международных отношений университета Хансин в Южной Корее Ли Хэ Ён рассказал РИА Новости об угрозе дипломатического тупика для киевского режима в свете очередного миротворческого предложения президента России."Зеленский оказался зажат с двух сторон, - констатировал южнокорейский профессор. - Вероятно, он частично примет предложение о перемирии, чтобы не оказаться в дипломатическом тупике".Ли Хэ Ён полагает, что США оказывают давление на Киев извне, настаивая на прекращении войны, а внутри постсоветской республики происходит усиление радикальных неонацистских кругов. По мнению профессора, затаиться и переждать для киевского режима тоже не станет хорошим вариантом."Россия получила преимущество на военном фронте, а сама позиционная война приобрела политическое измерение. Сейчас Путин стремится использовать День Победы как переломный момент в дипломатической плоскости. Если Зеленский проигнорирует это, он окажется в еще более уязвимом положении", — заявил профессор.Армия России тем временем улучшила тактическое положение в зоне СВО. Поражение вооружённым формированиям Украины наносилось также в зоне контртеррористической операции (КТО).В частности, в зоне ответственности группировки войск "Центр"нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Ульяновка, Тарасовка, Зверево, Новоэкономическое, Алексеевка, Миролюбовка, Новоалександровка и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия", - сказано в сводке Минобороны РФ от 29 апреля только об участке одной этой российской группировки.Потери ВСУ множились и на других участках ответственности российских войсковых группировок. В боях на территориях новых регионов России и пока ещё украинских областей вооружённые формирования Украины несли потери в дживой силе и технике, оставляли рубежи."В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области", - сообщили в Минобороны России.За минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной пограничной службы Украины, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины – один из 662 самолётов, учтённых в потерях украинской стороны с начала СВО.Суточные потери противника составили почти 1400 военнослужащих. Украинский аналитический ресурс Deep State добавил, что также Армия РФ продвигается в Сумской области.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел перспективы европейских трендов в публикации Лебедь, рак и щука. Куда НАТО ни тяни, все пути ведут к войне

https://ukraina.ru/20250429/ne-vrazhdebnost-k-kommunizmu-a-rusofobiya-dvizhut-zapadom--medvedev-1062838125.html

https://ukraina.ru/20250429/1062801673.html

https://ukraina.ru/20250429/kto-poshel-protiv-trampa-k-chemu-privedet-upryamstvo-kieva-i-gde-ozhidat-proryva-vs-rf-glavnoe-na-1300-1062825013.html

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