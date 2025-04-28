https://ukraina.ru/20250428/ukraina-v-blizhayshem-buduschem-kakie-konflikty-budut-protsvetat-v-ogryzke-nezalezhnoy-posle-zaversheniya-1062791737.html

Украина в ближайшем будущем. Какие конфликты будут процветать в огрызке незалежной после завершения СВО

Украина в ближайшем будущем. Какие конфликты будут процветать в огрызке незалежной после завершения СВО - 28.04.2025 Украина.ру

Украина в ближайшем будущем. Какие конфликты будут процветать в огрызке незалежной после завершения СВО

Все войны когда-нибудь заканчиваются. Закончится и украинский кризис. И когда "пушки замолчат" снова актуальными станут инструменты "мягкой силы", а открытая информационная война должна будет смениться более тонкими стратегиями влияния на умы и настроения в огрызке незалежной.

2025-04-28T10:37

2025-04-28T10:37

2025-04-28T10:37

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общество

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По состоянию на сейчас можно заметить абсолютно полярные точки зрения по ряду ключевых вопросов развития послевоенного украинского общества. А, соответственно, в отношении стратегий его умиротворения и примирения с реальностью. Логично предположить, что после завершения военных действий социальные противоречия по ряду "линий разлома", как существовавших до СВО, так и возникших во время неё, никуда не денутся и лишь усугубятся. О каких "линиях разлома" идет речь и куда они заведут незалежную?Первый и самый болезненный для фрустрирующей страны и находящегося в глубоком ресентименте общности, это новообразовавшееся противопоставление по линии "воевавшие – не воевавшие". Это противостояние заметно уже сейчас, так как, с одной стороны, его выносит в медийное поле стихийная волна общественного недовольства, а, с другой – подсвечивает официальная пропаганда. Суть противостояния довольно проста: воевавшие, в своей медийно-активной части, сейчас требуют тотальной мобилизации всего мужского населения, поддерживают действия ТЦК и репрессии против несогласных в тылу. После войны эта группа наверняка будет лелеять мысли о "реванше" и искать виновных в поражении в войне, среди своих не воевавших сограждан. Внутри воевавших будет присутствовать деление на две явных группы - "убежденные украинские нацисты" и насильно мобилизованные. Большинство представителей последней будут рады вернуться в гражданскую жизнь, поскорее забыть о войне, как о страшном сне, и, по сути, слиться с группой не воевавших в плане их взглядов на развитие общества. "Нацисты", в свою очередь, психологически застрянут в ней до конца своих дней. Они будут уверены, что каждый гражданский им что-то должен, будут убеждены, что всё общество обязано исповедовать характерные для них радикальные и националистические взгляды, будут непрерывно "качать права" в быту и в политике, в том числе с применением силы. Противостоящая им группа не воевавших, в свою очередь, будет стоять на позиции "лишь бы не было войны". Отрешаясь от радикальных взглядов, она будет склоняться к поддержке политиков, способных предложить если не сытую (этого после войны на Украине не будет), то хотя бы мирную и минимально зарегулированную государством жизнь. Если воевавшие, и особенно "наци" будут испытывать к не воевавшим злость, презрение и желание подчинить их действия своей воле, то не воевавшие будут, в основной своей массе, испытывать к воевавшим в лучшем случае брезгливость, непонимание и отношение как к маргиналам. В худшем – неприкрыто ассоциировать их со всеми своими бедами.Другая линия разлома, скорее общественно-политическая. Это противостояние "бенефициаров режима и пострадавших от режима". Это ещё одно яркое противостояние, которое существует уже сейчас, но, в отличие от предыдущего, всячески замалчивается действующей властью. К бенефициарам режима относятся все, кому в период с 2014 года (и особенно – с 2022 года) стало жить существенно лучше за счёт нахождения на государственной, военной службе или работе в силовых структурах. Силовики и чиновники в современной Украине - это единственная категория людей, чьи зарплаты стабильно растут вне зависимости от состояния экономики. Власть понимает, что они - её опора, и щедро "подкармливает" их даже официально (а ведь есть ещё коррупционный доход). Сотрудники ТЦК, СБУ и Нацполиции, чиновники министерств и областных военных администраций - всё это бенефициары "режима майдана", чьё личное материальное благополучие и социальный статус непосредственно зависят от его сохранения. С другой стороны, в стране есть значительная прослойка пострадавших от существующего с 2014 года политико-правового порядка. Только с 2022 года и только по "политическим" статьям через СИЗО и колонии на Украине, судя по информации в Сети, прошли от 10 до 15 тысяч человек. Среди политзаключённых есть депутаты Верховной Рады, журналисты и лидеры мнений общенационального и регионального масштаба, бывшие силовики и высокопоставленные чиновники. Кроме того, к категории пострадавших от режима можно отнести политэмигрантов, вынужденно покинувших Украину под угрозой уголовного преследования или иных репрессий. Вместе с ними, политзаключёнными и теми, кто так или иначе подвергся притеснению за последние 11 лет, категория пострадавших, вероятно, достигнет нескольких сотен тысяч человек на всю страну. И это объективно много. Разумеется, при сохранении существующего политико-правового порядка после войны всё, в целом, останется как есть. Но, как мне кажется, перемены и дрейф, хотя бы в госполитике, от радикализма и неонацизма неизбежен. И, тут уже, в вопросе противостояния бенефициаров и противников режима, всё будет не так однозначно.Дальше. Старый добрый украинский конфликт "город – село". Эта линия разлома для Украины традиционна ещё с ХIХ века и никогда не сходила с политической и общественной авансцены. Но в ходе нынешней войны она усугубилась ещё сильнее ввиду того, что мобилизация в крупных городах (и особенно - в столице) не принимала тех жесточайших и тоталитарных форм, как в сёлах, где для отправки на фронт порой выгребали всех мужчин мобилизационного возраста подчистую. Сельское население на Украине существенно беднее городского. А ввиду более жёсткой мобилизации на селе и более сильного влияния экономических трудностей оно и вовсе рискует после войны скатиться в тотальную нищету. Для относительно сытых городов (главным образом, областных центров) это будет означать массовую миграцию из сёл на заработки люмпенизированного населения. Кроме того, в центральной и восточной Украине раскол на город и село традиционно будет усугубляться языковыми и культурными различиями, так как сельское население в этих регионах преимущественно украиноязычное (особенно в Центре), а городское - русскоязычное.Вот мы и подходим к самому главному. Конфликту "русскоязычных с украиноязычными", русских и людей русской культуры с политическими "свидомыми" украинцами. Канонических православных и сторонников самосвятов. Эта линия разлома для украинского общества и политики тоже является традиционной. На протяжении последних 20 лет все избирательные кампании так или иначе крутились вокруг этого противостояния. И война, разумеется, лишь усугубила его. И теперь у политических украинцев появились пусть и надуманные, но основания для обвинения русских и русскоязычных в "использовании языка и культуры врага" и даже "языковом коллаборационизме". Наверняка после войны эта тенденция будет иметь и обратную сторону, когда русские и русскоязычные Украины будут заслужено винить "свидомых" в том, что именно с их подачи националистическая политика зашла так далеко и привела к затяжной войне с большими территориальными и человеческими потерями.Наконец только формирующийся общественный конфликт "уехавшие – оставшиеся". Уже сегодня видна тенденция к тому, что украинская эмиграция в Европе (по крайней мере, её медийно-видимая часть, активное ядро) настроена значительно более воинственно, непримиримо и националистически, чем большинство оставшихся в стране. Если для последних основной эмоцией сейчас становится желание, чтобы "вот это всё поскорее закончилось, неважно как", то активное ядро эмигрантов готовы выходить на митинги за увеличение военной помощи Украине, против мирных соглашений, за продление власти Владимира Зеленского и тому подобное. К чему могут привести такие расклады в политической жизни страны, мы уже недавно видели на примере Молдавии, где Майя Санду была избрана президентом голосами зарубежной молдавской диаспоры, в то время как внутри страны уверенно побеждали её оппоненты. Пока идёт война, все описанные линии разлома украинского общества находятся в приглушённом состоянии. Жесточайший контроль власти над медийным и общественным полем сдерживает их развитие, утверждая однозначное господство в противостояниях тех, кого поддерживает эта самая власть, и кто соответствует государственной идеологии. Если по итогам войны нынешний политико-правовой порядок сохранится, всё примерно так и останется. Но после войны очень многое в развитии описанных противоречий будет зависеть от того, как изменится политическая ситуация в стране. Если она будет меняться, те, кто сегодня "на коне", неизбежно окажутся "под его копытами", сполна вкусив мести своих вчерашних оппонентов. Но в данном случае один радикализм лишь сменит другой.Самым же интересным будет другой исход СВО для украинского общества. А именно - перспектива установления в послевоенной Украине слабого политического строя, который в идеологическом плане будет представлять собой "ни рыбу, ни мясо". Что весьма вероятно. И в этом случае все описанные противоречия могут достигнуть терминальной стадии, выливаясь в постоянную политическую нестабильность, уличные беспорядки или даже локальные вооружённые противостояния различных группировок. Что с учетом экономических, социальных и демографических проблем уже в среднесрочной перспективе поставит остатки незалежной за грань способности к выживанию.О том, как Украина превратилась в тоталитарное государство и что с ним станет в будущем - в статье Ростислава Ищенко "На чужих ошибках"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, сво, украина, конфликт, европа, молдавия, владимир зеленский, нацполиция, сизо, общество