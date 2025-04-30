https://ukraina.ru/20250430/tramp-khochet-chto-to-vzamen-ischenko-obyasnil-pri-kakikh-usloviyakh-ssha-mogut-otmenit-sanktsii-1062817434.html

Трамп хочет "что-то взамен": Ищенко объяснил, при каких условиях США могут отменить санкции

Трамп хочет "что-то взамен": Ищенко объяснил, при каких условиях США могут отменить санкции - 30.04.2025 Украина.ру

Трамп хочет "что-то взамен": Ищенко объяснил, при каких условиях США могут отменить санкции

Сейчас позиции Трампа слабеют, а значит, слабеют и позиции республиканцев. Если какие-то санкции можно будет отменить и выгодно продать американскому избирателю, президент США это сделает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-30T04:00

2025-04-30T04:00

2025-04-30T04:00

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Глава Госдепартамента США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф постоянно опровергают то, что они обсуждают вопрос санкций, отметил эксперт."И даже если обсуждают, понятно, что санкции сразу снимать никто не будет. Хотя бы потому, что большая часть из них вводилась решением Конгресса, и не всегда Белый дом может их отменить", – подчеркнул Ищенко.Во-вторых, Трамп всегда любит получать что-то взамен. Зачем ему просто так отменять санкции, если у него есть повод их сохранять? Тем более, у него в 2026 году выборы в Конгресс, указал политолог.Сейчас позиции президента США слабеют, а значит слабеют и позиции республиканцев. Поэтому он будет ориентироваться на то, как американский избиратель оценивает сохранение или отмену санкций, сказал Ищенко."Если какие-то санкции можно будет отменить и выгодно продать американскому избирателю, Трамп это сделает. Если выгодную отмену санкций продать будет нельзя, он будет продавать сохранение санкций. Еще можно какие-то санкции отменять, а какие-то сохранять", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.Об отношении президента США Дональда Трампа к украинскому вопросу – в интервью Павла Святенкова: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма.

https://ukraina.ru/20250429/dmitriy-gusev-o-blekaute-v-evrope-ya-ne-dumayu-chto-evropeytsy-snimut-sanktsii-i-vernutsya-k-rossiyskomu-1062834652.html

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новости, санкции, сша, россия, дональд трамп, выборы, конгресс сша, отмена, избиратели