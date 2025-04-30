Трамп хочет "что-то взамен": Ищенко объяснил, при каких условиях США могут отменить санкции - 30.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250430/tramp-khochet-chto-to-vzamen-ischenko-obyasnil-pri-kakikh-usloviyakh-ssha-mogut-otmenit-sanktsii-1062817434.html
Трамп хочет "что-то взамен": Ищенко объяснил, при каких условиях США могут отменить санкции
Трамп хочет "что-то взамен": Ищенко объяснил, при каких условиях США могут отменить санкции - 30.04.2025 Украина.ру
Трамп хочет "что-то взамен": Ищенко объяснил, при каких условиях США могут отменить санкции
Сейчас позиции Трампа слабеют, а значит, слабеют и позиции республиканцев. Если какие-то санкции можно будет отменить и выгодно продать американскому избирателю, президент США это сделает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-30T04:00
2025-04-30T04:00
новости
санкции
сша
россия
дональд трамп
выборы
конгресс сша
отмена
избиратели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060772968_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_4d66beb9fa52c5835ed6921cbd6b48c4.jpg
Глава Госдепартамента США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф постоянно опровергают то, что они обсуждают вопрос санкций, отметил эксперт."И даже если обсуждают, понятно, что санкции сразу снимать никто не будет. Хотя бы потому, что большая часть из них вводилась решением Конгресса, и не всегда Белый дом может их отменить", – подчеркнул Ищенко.Во-вторых, Трамп всегда любит получать что-то взамен. Зачем ему просто так отменять санкции, если у него есть повод их сохранять? Тем более, у него в 2026 году выборы в Конгресс, указал политолог.Сейчас позиции президента США слабеют, а значит слабеют и позиции республиканцев. Поэтому он будет ориентироваться на то, как американский избиратель оценивает сохранение или отмену санкций, сказал Ищенко."Если какие-то санкции можно будет отменить и выгодно продать американскому избирателю, Трамп это сделает. Если выгодную отмену санкций продать будет нельзя, он будет продавать сохранение санкций. Еще можно какие-то санкции отменять, а какие-то сохранять", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.Об отношении президента США Дональда Трампа к украинскому вопросу – в интервью Павла Святенкова: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма.
https://ukraina.ru/20250429/dmitriy-gusev-o-blekaute-v-evrope-ya-ne-dumayu-chto-evropeytsy-snimut-sanktsii-i-vernutsya-k-rossiyskomu-1062834652.html
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060772968_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_7cf5d873d61e06dc71c2be86cf169fa9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, санкции, сша, россия, дональд трамп, выборы, конгресс сша, отмена, избиратели
Новости, санкции, США, Россия, Дональд Трамп, выборы, Конгресс США, отмена, Избиратели

Трамп хочет "что-то взамен": Ищенко объяснил, при каких условиях США могут отменить санкции

04:00 30.04.2025
 
© russiancouncil.ru
© russiancouncil.ru
Читать в
ДзенTelegram
Сейчас позиции Трампа слабеют, а значит, слабеют и позиции республиканцев. Если какие-то санкции можно будет отменить и выгодно продать американскому избирателю, президент США это сделает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Глава Госдепартамента США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф постоянно опровергают то, что они обсуждают вопрос санкций, отметил эксперт.
"И даже если обсуждают, понятно, что санкции сразу снимать никто не будет. Хотя бы потому, что большая часть из них вводилась решением Конгресса, и не всегда Белый дом может их отменить", – подчеркнул Ищенко.
Во-вторых, Трамп всегда любит получать что-то взамен. Зачем ему просто так отменять санкции, если у него есть повод их сохранять? Тем более, у него в 2026 году выборы в Конгресс, указал политолог.
Сейчас позиции президента США слабеют, а значит слабеют и позиции республиканцев. Поэтому он будет ориентироваться на то, как американский избиратель оценивает сохранение или отмену санкций, сказал Ищенко.
"Если какие-то санкции можно будет отменить и выгодно продать американскому избирателю, Трамп это сделает. Если выгодную отмену санкций продать будет нельзя, он будет продавать сохранение санкций. Еще можно какие-то санкции отменять, а какие-то сохранять", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина и Европа все еще верят, что США будут вместе с ними воевать против России" на сайте Украина.ру.
Об отношении президента США Дональда Трампа к украинскому вопросу – в интервью Павла Святенкова: Трамп оригинально поступил с Иерусалимом и может удивить Запад и в отношении Крыма.
Дмитрий Гусев интервью
Вчера, 13:36
Дмитрий Гусев о блэкауте в Европе: Я не думаю, что европейцы снимут санкции и вернутся к российскому газуЕсли говорить о добыче и нефтепереработке на Украине, они фактически уничтожены. Атомные электростанции и ГЭС мы трогать не можем. Остаются только сети и трансформаторы, но тут вопрос в затратах и полученном за счет них результате. Если предположить, что у нас есть бесконечное количество БПЛА, то осуществить все возможно.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостисанкцииСШАРоссияДональд ТрампвыборыКонгресс СШАотменаИзбиратели
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Воюют с Колобком и пытаются вернуть финансирование США. Чем занимаются украинские элиты
06:28Постзападный порядок. Мировые интеллектуалы в Москве обсудили контуры новой многополярной системы
06:15Экономика Украины и война: добивание Порошенко, кражи у русских и сдача порта Ильичевск полякам
06:00Это грязная работа. Почему Трамп не смог приблизить конец конфликта на Украине за 100 дней президентства
05:45Самый важный город Донбасса: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут полностью освободить Часов Яр
05:30"Эту плотину прорвало": Сорокин раскрыл, как ВС РФ тремя ударами проткнули "шляпку" ВСУ в Часовом Яре
05:15"Мосты можно убрать": историк объяснил, почему перед наступлением нужно бомбить переправы и виадуки
05:00"Сделать так, чтобы посыпались ВСУ": Стаценко про основную задачу ВС РФ на весенне-летнюю кампанию
04:56Саммит "Триморья" в Варшаве не обошёлся без скандала по украинскому вопросу
04:30Помощь в разгроме ВСУ: эксперт о том, почему военные из КНДР были отправлены именно в Курскую область
04:00Трамп хочет "что-то взамен": Ищенко объяснил, при каких условиях США могут отменить санкции
03:30"Проявили себя хорошо": эксперт о том, почему не афишировалось участие военных из КНДР в боевых действиях
20:45Продолжение войны неизбежно: Стаценко раскрыл, до какого срока ВСУ точно хватит оружия и боеприпасов
20:30Судьба Часова Яра может решится во время наступления ВС РФ на север со стороны Дзержинска — Угольный
20:22Лукашенко рассказал Путину про георгиевскую ленточку и "Бессмертный полк" в Белоруссии
20:15Удар с Глухова на Хомутовку? Алехин рассказал, в каком месте ВСУ могут снова атаковать приграничье
20:00"Давит авторитетом": Стаценко о том, зачем Трампу нужна прокси-война с Китаем по украинскому образцу
19:45Этот участок станет решающим: Угольный о том, когда ВС РФ разберутся с Красноармейском и Константиновкой
19:30Полковник Тимур Сыртланов: Если Россию поддержат спецназ и срочники из КНДР, она решит все задачи СВО
19:30Сумское направление: Угольный о том, почему ВС РФ нужно брать Юнаковку и Беловоды, не углубляясь в леса
Лента новостейМолния